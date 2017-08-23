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10 أفكار يمكنك القيام بها بنفسك في الحديقة

Heba khlili Heba khlili
Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
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في الصيف نقضي المزيد من الوقت في الحديقة للاستمتاع بحفلات الشواء أو للسباحة، خاصة في موسم العطلات. وبما أنه لديك المزيد في الوقت في الصيف يمكنك استغلال الوقت بتزيين حديقتك بأفكار سهلة وبسيطة لتزيد من المتعة.

 في مقال اليوم جمعنا لك عزيزي القارئ 10 أفكار اقتصادية وسهلة لتزيين حديقتك وإعطائها  القليل من الفرح وروح الدعابة.

1. الشرفة

Moderne tuin in Nieuw-Vennep, Biesot Biesot GardenFurniture
Biesot

Biesot
Biesot
Biesot

 لا شيء يضاهي الاستمتاع بتناول الطعام في الحديقة. لذلك يمكنك إنشاء شرفة بأرضية خشبية مرتفعة عن أرض مع طاولة طعام كبيرة وكراسي، ستعطي مظهر جميل للحديقة، وستستمتع بتناول الطعام في الهواء الطلق.

2. الروكايل

PAISAJE PARQUE VIVIENDA CHALET, milena oitana milena oitana حديقة
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

هو أسلوب فني للديكور يتميز بوجود العديد من الزخارف وترتيب وصف عدد من الحجارة والصدف بشكل دائري على سطح الحديقة ثم إضافة العديد من أنواع النباتات ضمن تلك الدائر، لاحظ الصباريات بأنواعها يمكنك أيضا اختيار مجموعه متنوعه من الأزهار.

3. الخيزران

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

هنا فكرة ممتعة من خلال تغطية جدران الحديقة بالنباتات دون إحداث أي كسر أو أي حفر في الجدران، كما يمكنك أيضا اختيار عصا الخيزران لتشكيل أحواض الزرع ستعطي تأثير رائع.

4. أرضية مبلطة

kindvriendelijke tuin, Buro Floris Buro Floris حديقة
Buro Floris

Buro Floris
Buro Floris
Buro Floris

يتطلب البلاط المزيد من العمل والمال لتركيبه، ولكن بالمقابل يعطي تأثير جميل، لأنه يتوفر بعدة أشكال والوان، كما يتميز بالديمومة مما يضمن لك استخدامه عدة سنوات.

5. مكان مظلل

Stadstuin in De Meern, Buro Floris Buro Floris حديقة
Buro Floris

Buro Floris
Buro Floris
Buro Floris

ليست كل أيان الصيف منعشة، لذلك لا بد أن تحسب حسابك لتلك الأيام الحارة وتخصص جلسة باردة ومظللة للاسترخاء. يمكنك إما وضع مظلة كبيرة أو تخصيص جلسة أسفل شجرة كبيرة.

6. إنشاء مسارات مشي

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

لجعل حديقتك سهلة الاستخدام من أجل المتعة والعناية بها، تذكر إنشاء مسار جميل على أرض الحديقة، ببساطة قم بإزالة العشب وضع بعض الألواح أو الحجارة.

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7. مشواة

The Till Lithic Fire حديقة
Lithic Fire

The Till

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

لا يوجد فكرة أفضل من تناول الطعام المشوي تحت الأرض، قم بإنشاء هذه المشواة في أرض حديقتك، ستتفاجأ بعدد الزوار من الأهل والأصدقاء!

8. حمام السباحة

Patiotuin stadshart Maastricht, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs مسبح
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

هذا هو حلم الكثيرين، وجود حمام سباحة في الحديقة هذه الفكرة الأكثر برودة وانتعاش لصيف حار، وكما ترى أنه من الممكن وجود مسبح في حديقة صغيرة.

9. الإضاءة

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

حل بسيط جدا وتأثير كبير جدا. ضع بعض الإضاءة من نوع LED  أسفل  الشجيرات في الحديقة وانتظر حتى المساء واستمتع بالمنظر الخلاب!

10. الأثاث الملون

Piccolo giardino di città, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani حديقة بلاستيك Green
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

لماذا لا تقوم بطلاء الأثاث القديم لديك وجعله عنصر متعه وحيوية في حديقتك؟ ستجعل حديقتك تبدو وكأنها لوحة فنية مليئة بالألوان.

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