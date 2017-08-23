10 أفكار يمكنك القيام بها بنفسك في الحديقة

في الصيف نقضي المزيد من الوقت في الحديقة للاستمتاع بحفلات الشواء أو للسباحة، خاصة في موسم العطلات. وبما أنه لديك المزيد في الوقت في الصيف يمكنك استغلال الوقت بتزيين حديقتك بأفكار سهلة وبسيطة لتزيد من المتعة.
في مقال اليوم جمعنا لك عزيزي القارئ 10 أفكار اقتصادية وسهلة لتزيين حديقتك وإعطائها القليل من الفرح وروح الدعابة.
لا شيء يضاهي الاستمتاع بتناول الطعام في الحديقة. لذلك يمكنك إنشاء شرفة بأرضية خشبية مرتفعة عن أرض مع طاولة طعام كبيرة وكراسي، ستعطي مظهر جميل للحديقة، وستستمتع بتناول الطعام في الهواء الطلق.
هو أسلوب فني للديكور يتميز بوجود العديد من الزخارف وترتيب وصف عدد من الحجارة والصدف بشكل دائري على سطح الحديقة ثم إضافة العديد من أنواع النباتات ضمن تلك الدائر، لاحظ الصباريات بأنواعها يمكنك أيضا اختيار مجموعه متنوعه من الأزهار.
هنا فكرة ممتعة من خلال تغطية جدران الحديقة بالنباتات دون إحداث أي كسر أو أي حفر في الجدران، كما يمكنك أيضا اختيار عصا الخيزران لتشكيل أحواض الزرع ستعطي تأثير رائع.
يتطلب البلاط المزيد من العمل والمال لتركيبه، ولكن بالمقابل يعطي تأثير جميل، لأنه يتوفر بعدة أشكال والوان، كما يتميز بالديمومة مما يضمن لك استخدامه عدة سنوات.
ليست كل أيان الصيف منعشة، لذلك لا بد أن تحسب حسابك لتلك الأيام الحارة وتخصص جلسة باردة ومظللة للاسترخاء. يمكنك إما وضع مظلة كبيرة أو تخصيص جلسة أسفل شجرة كبيرة.
لجعل حديقتك سهلة الاستخدام من أجل المتعة والعناية بها، تذكر إنشاء مسار جميل على أرض الحديقة، ببساطة قم بإزالة العشب وضع بعض الألواح أو الحجارة.
لا يوجد فكرة أفضل من تناول الطعام المشوي تحت الأرض، قم بإنشاء هذه المشواة في أرض حديقتك، ستتفاجأ بعدد الزوار من الأهل والأصدقاء!
هذا هو حلم الكثيرين، وجود حمام سباحة في الحديقة هذه الفكرة الأكثر برودة وانتعاش لصيف حار، وكما ترى أنه من الممكن وجود مسبح في حديقة صغيرة.
حل بسيط جدا وتأثير كبير جدا. ضع بعض الإضاءة من نوع LED أسفل الشجيرات في الحديقة وانتظر حتى المساء واستمتع بالمنظر الخلاب!
لماذا لا تقوم بطلاء الأثاث القديم لديك وجعله عنصر متعه وحيوية في حديقتك؟ ستجعل حديقتك تبدو وكأنها لوحة فنية مليئة بالألوان.
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