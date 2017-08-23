10 أفكار يمكنك القيام بها بنفسك في الحديقة

في الصيف نقضي المزيد من الوقت في الحديقة للاستمتاع بحفلات الشواء أو للسباحة، خاصة في موسم العطلات. وبما أنه لديك المزيد في الوقت في الصيف يمكنك استغلال الوقت بتزيين حديقتك بأفكار سهلة وبسيطة لتزيد من المتعة.

في مقال اليوم جمعنا لك عزيزي القارئ 10 أفكار اقتصادية وسهلة لتزيين حديقتك وإعطائها القليل من الفرح وروح الدعابة.