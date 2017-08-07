6 أفكار لتكسية حوائط منزلك ببلاطات مودرن

هذه البلاطات هي إختيار كلاسيكي، فقد استخدام لتكسية الغرف الإجتماعية، في الماضى فيمكننا رؤيتها في المباني التاريخية في المباني الصناعية في القرن ال 19 وبدايات القرن ال 20. كانت الحوائط الداخلية والخارجية تأخذ نفس التصميم، أيضاً المستشفيات في نفس الحقبة الزمنية كانت غرفها مكسية بخامة البلاطات، بالإضافة لمحطات المترو في العواصم الأوروبية كانت حوائطها مصممة بنفس الشكل، والذي ارتبط بالإسم حتى الآن فيطلق عليها اسم بلاطات المترو.

تعد بلاطات المترو أحد التصميمات المواكبة لأحدث الصيحات الحديثة في المطابخ والحمامات. فجمال هذه البلاطت يكمن في كونها تعطي لمسة صناعية لكن يجب مراعاة عدة نقاط:

لون الفواصل: من المعتاد إستخدام اللون الأبيض في الأسمنت الذي يربط البلاطات وفي الفواصل ولكن انتشر مؤخراً استخدام ألوان مختلفة مثل اللون الأسود او الرمادي والذي يعطي تصميم جديد ومميز.

يمكنك تكسية جزء فقط من الحائط وليس كله. كما يجب مراعاة تخطيط أماكن البلاطات أولاً قبل وضعها للحصول على حائط متناسق من الجانبين، فيمكنك تقطيع البلاطة الواحدة إلى النص، الربع أو الثلث.

الرص العشوائي: هذه الطريقة في الرص تعد أكثر الطرق شيوعاً لتكسية البلاطات السيراميكية فهي تظهر نفسها بطريقة غير منتظمة عن طريق الإختلاف والتباين في حجم البلاطة وموقع رصها.