6 أفكار لتكسية حوائط منزلك ببلاطات مودرن

هل يكفي إختيار بلاطات الحوائط بناءاً على شكلها ولونها فقط؟ الإجابة هي لا…
تصميم الأرضيات والحوائط يجب أن يحدده أكثر تصميم البلاطات، فغرف مثل الحمام لا يمكن أن يجب أن يحدده الخامة فقط، لكن يمكن تصميمها أيضاً يحدده التداخل والتناسق بين كلاً من الحوائط والأرضيات في الشكل الملمس والحجم واللون، الفواصل الظاهرة ومدى توافق وتجانس كلاً من خامتي الحائط والأرضية.
قم بإلقاء نظرة على هذه الأمثلة الـ 6 التي جئنا لكم بها لأرضيات وحوائط مثالية ومصممة بأكثر من طريقة ستلهمكم لتصميم منازلكم… .
هنا يظهر الطراز المودرن في البلاطات المستخدمة في تكسية الحمام بالكامل والتي تأخذ شكل الحجارة الطبيعية. البلاطات كبيرة في الحجم فتغطي الغرفة بأشكال مربعة ومستطيلة، فتتراوح أحجام البلاطات بين 60*60 سم أو 30*60سم وأحياناً تكون كبيرة لتصل لحجم 120*120 سم. هذه البلاطات تم رصها بشكل متوازي مع الإهتمام بالوصلات لتكون متصلة والذي بدوره يعطي شكل جميل ومتناسق.
في هذا المثال نرى أن البلاطات المستخدمة للأرضية وحائط واحد هي بلاطات صغيرة أما جانبي الحائط والسلم فقد تم تكسيته ببلاطات أكبر بالإضافة لتجليد البانيو أيضاً. والذي خلق توازن وتباين بين لون الحجارة ولون الوصلات بالإضافة للحجم.
هذه البلاطات هي إختيار كلاسيكي، فقد استخدام لتكسية الغرف الإجتماعية، في الماضى فيمكننا رؤيتها في المباني التاريخية في المباني الصناعية في القرن ال 19 وبدايات القرن ال 20. كانت الحوائط الداخلية والخارجية تأخذ نفس التصميم، أيضاً المستشفيات في نفس الحقبة الزمنية كانت غرفها مكسية بخامة البلاطات، بالإضافة لمحطات المترو في العواصم الأوروبية كانت حوائطها مصممة بنفس الشكل، والذي ارتبط بالإسم حتى الآن فيطلق عليها اسم بلاطات المترو.
تعد بلاطات المترو أحد التصميمات المواكبة لأحدث الصيحات الحديثة في المطابخ والحمامات. فجمال هذه البلاطت يكمن في كونها تعطي لمسة صناعية لكن يجب مراعاة عدة نقاط:
لون الفواصل: من المعتاد إستخدام اللون الأبيض في الأسمنت الذي يربط البلاطات وفي الفواصل ولكن انتشر مؤخراً استخدام ألوان مختلفة مثل اللون الأسود او الرمادي والذي يعطي تصميم جديد ومميز.
يمكنك تكسية جزء فقط من الحائط وليس كله. كما يجب مراعاة تخطيط أماكن البلاطات أولاً قبل وضعها للحصول على حائط متناسق من الجانبين، فيمكنك تقطيع البلاطة الواحدة إلى النص، الربع أو الثلث.
الرص العشوائي: هذه الطريقة في الرص تعد أكثر الطرق شيوعاً لتكسية البلاطات السيراميكية فهي تظهر نفسها بطريقة غير منتظمة عن طريق الإختلاف والتباين في حجم البلاطة وموقع رصها.
أحد التفاصيل المودرن في تكسية البلاطات هي بلاطات ذات ملمس والذي نراها في هذا المثال. فهذا الحائط المستطيل تظهر بلاطته أنها ذات شكل خشبي وذو ملمس وخاص عند استخدام بلاطات بشكل رأسي.
هذه الطريقة ليست بحديثة لكنها أيضاً غير شائعة الإستخدام في الحمامات. باستخدام بلاطات تشبة الألواح فإنك يمكنك التعامل مع الحوائط أنها أرضيات، والتي تعزز الطراز المودرن المستخدم في هذا الحمام بدوره. البلاطات متماثلة ومتباينة مع البلاطات المستخدمة في الأرضية والذي يعطي نتيجة ملهمة لبلاطات مودرن أنيقة.
هذه البلاطات استخدمت للحصول على مظهر يشبه الباركيه ولكن على الحوائط. التصميم الزجزاج هو تصميم كلاسيكي أنيق تم استخدامه على الأرضية بالإضافة إلى الحائط في هذه الغرفة، وهذه الرصة تشبه إلى حد كبير الرص العشوائي الذي تحدثنا عنه منذ قليل لكن مع عمل حائط ملفت للإنتباة نظراً لتدرج الألوان الظاهر للبلاطات.
من المعتاد أن تكون غرفة مثل الحمام والتي تتعرض باستمرار للمياة محمية من الرطوبة ومعزولة باستخدام البلاطات السيراميكية. وكما أظهر لنا خبراؤنا بعض الأمثلة والمصممة بشكل مودرن، فيمكنك أيضاً عمل تغطية جزئية للحمام. فلا يلزم أن يتم تغطة كل أجزاء الحمام، فقط الأجزاء التي تصلها المياة على الحوائط، بالإضافة للأرضية فالبانيو وحائط الدوش.
على الحائط أمامنا يوجد بدائل للبلاطات مثل المرايات فهي مقاومة لمياة بشكل جيد، كما تمكنك هذه الطريقة من تكسية أجزاء من الحمام بطريقة إقتصادية لتجديد وتشطيب حمامك.
الآن وبعد أن تناولنا عدد من الأفكار لتكسية البلاطات المختلفة والشائع استخدامها لكن بطرق مختلفة. للوصول لأفكار جديدة يمكنك بسهولة التعامل مع بلاطات تقليدية لكن بطرق مختلفة وابداعية للحصول على غرف مودرن وذات شخصية، بالضبط كما تناولنا في هذا المقال، فنتمنى أن نكون ساعدناكم في الوصول للنتائج المرجوة.