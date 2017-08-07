قبل وبعد: 5 منازل ذات تغيرات جذرية

أيهما أفضل، إعادة هيكلة كاملة لبيتك أم فقط عمل بعض التجديدات والتطويرات؟ يبقى ملاك البيوت حائرين أمام هذا السؤال. أما المعماريون فينصحون بعمل حساباتك، هل إعادة البناء مهمة أم فقط ستكون الهيكلة وإعادة التطوير أفضل؟

فإذا كنت تعيش في مساحة غير كافية للمعيشة فوجب عمل التجديد الشامل لمنزلك لخلق إتساع. لكن مهما كان إختيارك لتجديد أو تطوير المنزل أو إعادة بناؤه مرة أخرى فسنريك بعض الأمثلة والتي تثبت لك كيف للتغيرات مهما كانت أن تحول منزلك بالكامل، فتعالوا لنرى 5 أمثلة رائعة لمشاريع قبل وبعد…