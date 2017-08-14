كم سيتكلف تجهيز وتشطيب فناء منزلي؟

من منا لا يحلم بالحصول على منزل ذو مساحة خارجية مبهرة ومجهزة بأفضل التشطيبات والأثاث؟ فالأفنية هي مساحات رائعة والتي تسمح لك باستضافة العائلة والأصدقاء كما أنها تحسن مظهر وقيمة منزلك. لكن عندما نتحدث عن تكلفة تجهيز وتأثيث فناء منزلك، فلا يمكن الحصول على رقم أو حسبة عشوائية ، فتشطيب الفناء مكون من عناصر مختلفة، والتي تؤثر على السعر النهائي. لكن كيف يمكنك الحصول على حسبة تقريبية لتلهمك للبدئ في الأعمال الخاصة بتشطيب فناء منزلك؟

يمكنك البدأ بالإطلاع على مقال اليوم والذي جئنا لكم به بمعلومات قيمة تغطي هذا الموضوع، فتابعونا…