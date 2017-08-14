كم سيتكلف تجهيز وتشطيب فناء منزلي؟

من منا لا يحلم بالحصول على منزل ذو مساحة خارجية مبهرة ومجهزة بأفضل التشطيبات والأثاث؟ فالأفنية هي مساحات رائعة والتي تسمح لك باستضافة العائلة والأصدقاء كما أنها تحسن مظهر وقيمة منزلك. لكن عندما نتحدث عن تكلفة تجهيز وتأثيث فناء منزلك، فلا يمكن الحصول على رقم أو حسبة عشوائية ، فتشطيب الفناء مكون من عناصر مختلفة، والتي تؤثر على السعر النهائي. لكن كيف يمكنك الحصول على حسبة تقريبية لتلهمك للبدئ في الأعمال الخاصة بتشطيب فناء منزلك؟
يمكنك البدأ بالإطلاع على مقال اليوم والذي جئنا لكم به بمعلومات قيمة تغطي هذا الموضوع، فتابعونا…
تكلفة تبليط الفناء لا تختلف فقط من شركة لأخرى ولكن تعتمد أيضاً على الخامة التي تفضل استخدامها. ولا يجب أن ننسى أيضاً أن إختيار خامات تشطيب الفناء تلعب دور كبير في تصميم الفناء وارساء الأجواء العامة، فإسمح للأمثلة التي جئنا لكم بها أن تساعدك في الحصول على بيت أحلامك.
هناك عالم ملئ بالمتخصصين يساعدك على الحصول على التصاميم الذي تتمناها، لكن عند البحث عن الشخص المثالي للوظيفة المثالية إحرص أن يكون شخص على الأقل قادر على القيام بالأعمال الأساسية مثل:
- أعمال الحفر للفناء أو الحديقة
- معرفة الحدود المسموح بها بناء على القوانين والاشترطات
- دمج الأساسات -قص الزوائد وتقليم الحديقة
فإحرص على أن تختار المتخصصين بشكل صحيح.
عند إختيار خامات التشطيب هناك عدد من الإختيارات والتي تساهم في جعل فنائك أنيق والتي تشمل خامات الأرصفة، الحجارة، الألواح الحجرية، فإختيارك للخامة بالإضافة للتصميم النهائي سيؤثر بالتبعية على التكلفة النهائية بشكل مباشر. أيضاً تكلفة تشطيب أرضية فناء بالمتر يمكن أن تختلف بين الشركات المختلفة حيث تزيد الأسعار للمتر للعمالة الماهرة ذات الخبرة. لكن يكون هذا الاستثمار أكثر أمناً إذا كنت تريد جودة عالية للبناء.
لحسبة مبدئية لتكاليف الفناء أنظر التالي:
بلاطات حجارة صناعية بأشكال مربعة: 100 جنية تقريباً للمتر المربع. السعر الإجمالي (سعر الخامات + العمالة) لفناء بمساحة 30 متر مربع = 38800 جنية
حجارة طبيعية: 500 جنية تقريباً للمتر المربع. السعر الإجمالي (سعر الخامات + العمالة) لفناء بمساحة 30 متر مربع = 51000 جنية
حجارة رملية: 600جنية تقريباً للمتر المربع. السعر الإجمالي (سعر الخامات + العمالة) لفناء بمساحة 30 متر مربع = 55000 جنية
بلاطات ذات ملمس ذات جودة عالية: 750 جنية تقريباً للمتر المربع. السعر الإجمالي (سعر الخامات + العمالة) لفناء بمساحة 30 متر مربع = 67500 جنية
يعد الخشب خامة رائعة لعمل الأرصفة والدكات ويمكن التشطيب به بشكل أسهل وأسرع من أية خامة أخرى. لكن على الرغم من أن تكلفة التشطيب بالخشب تعد معقولة لكن الخشب كخامة يحتاج الكثير من العناية لضمان أنه لا يفسد من المياة أو الشمس. راعى أنك إذا فضلت عمل تغطية للفناء ستكلفك أكثر من عمل فناء عادي غير مغطى.
الحجارة الطبيعية يمكن أن تجدها في عدد من البلاطات المستخدمة مثل الحجارة الكلسية، الجير، وغيرها. عيبها الوحيد هي أن أغلب الخامات الطبيعية تتكلف أكثر عند التركيب حيث أنها تأخذ وقت طويل كما أن الخامة تعد نادرة فيجب الحرص عند استخدامها، لكن لايوجد مقارنة بين الشكل النهائي للحجارة وأي خامة أخرى.
من الإحتمالات المطروحة كإختيار لخامة الفناء هي الطوب والذي لا يعد خامة شائعة في استخدامها حيث يرتبط بها عدد من مشكلات الصيانة. فهو يميل للتكسير في الأجواء الباردة كما أن الفطريات تتكون عليها ويجب تنظيفها باستمرار باستخدام الدعك بالكلور. الطوب المستخدم في الأفنية بتكلف أكثر من الخرسانة لكن يعد الطوب أضعف وله قابلية أكبر للتكسر.
بلاطات الأرصفة تعطيك مميزات أكبر أهمها أن البلاطات لها نفس السمك والذي يجعل عملية التبليط أسهل كما أنها تأتي بأشكال وتصاميم وألوان مختلفة إذا كنت تحب من محبي مشاريع اصنعها بنفسك يمكنك حفر البلاطات بالأشكال التي تفضلها بالإضافة لتركيبها في الفناء بنفسك والذي سيوفر الكثير من الأموال بدوره.
فقط تذكر أن سعر تركيب البلاطات سيختلف حسب النوع، اللون، والنقشة التي تختارها.
بلاشك فإن الفناء يحتاج لعناية مستمرة وتنظيف دوري وأفضل طريقة لتنظيف فناءك هي بالإستثمار في جهاز تنظيف بالضغط. باستخدام جهاز تنظيف الضغط ستوفر الكثير من المياة والوقت ل 70-80% أقل من الطرق العادية للتنظيف، ولن يتعرض أطفالك أو حيواناتك الأليفة لكيماويات ضارة.
لكن إذا كان ولابد من الرجوع للطرق التقليدية فإحرص على استخدام منظفات بيئية وآمنة على أفراد أسرتك. اتبع التعليمات على الزجاجة برفق مع لبس الملابس الواقية مثل القفازات، النظارات مع تغطية النباتات بغطاء بلاستيكي لحمايتها.
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