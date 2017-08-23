منزل ببريق أبيض وذهبي… خلاب!

في مقال اليوم من هوميفاي سنتعرف على منزل أنيق، متكامل من حيث التناسق بين الألوان، وخاصة اللونين الأبيض والذهبي، حيث ابدع فيه المصمم الداخلي باختيار الأثاث والاكسسورات المنسجمة مع بعضها البعض لتعطي بالنتيجة منزل يأخذ الأنفاس ويجعلك في عالم أخر..
دعونا نتعرف اكثر على تفاصيل تصميم هذا المنزل!
دائما تعطي المنازل المفتوحة على بعضها الكثير من المساحة والانفتاح، والترحيب بالضيوف أيضا. فهما تجتمع غرفتي السفرة مع غرفة المعيشة والمطبخ، لتتكامل بشكل حيوي وأنيق. بحيث تم تقسيم غرف المنزل بدون أي عوائق ملموسة، فالتناسق والانسجام للإضاءة مع الإكسسوارات والأثاث لعب دور واضح في التقسيم، أو حتى طريقة توزيع الأثاث. دعونا نتعرف أكثر على تصميم كل غرفة على حدا.
ستصاب بالدهشة من أول لحظة تدخل فيها للمنزل. ستنسحر بالجمال والأناقة المفرطة للمدخل، الذي اختار فيه مصمم الديكور أن يكون اللون الذهبي فيه الغالب. تم اختيار تصميم المدخل هنا عبارة عن طاولة من المرايا للحواف وللسطح العلوي، لتعطي المزيد من الإشراق، تم تزيينها بحوضين زرع بلون ذهبي مع صحن مرصع بالجواهر لوضع الأغراض اليومية، مفاتيح، نظارة وغيرها. ولا ننسى تلك المرآة الرائعة بإطارها الذهبي المزركش التي بها تكتمل عناصر المدخل الأساسية.
هنا يمكنك التفنن بالتصميم فكا نلاحظ المدخل هنا بلا مرآة الشيء الذي لم يؤثر سالبا على الإطلاق بل على العكس أعطى تصميم رائع أخر من خلال ورق الجدران اللامع مع الإضاءة الخفية. الأناقة تعني أيضا الوظيفية والجمالية فكما تشاهد معي تلك الصناديق الخشبية التي أعطت نوع من الديكور وبنفس الوقت يمكن استخدمها كمكان لتخزين الأحذية أو أي غرض مناسب.
اللون الأبيض اللون السائد في غرفة المعيشة لما يجلبه من راحة، فنلاحظ وجود أريكة بيضاء كبيرة، بشكل حرف
L يمكن التمدد عليها أيضا، مع الكثير من الوسائد الطرية. سجادة بلون داكن كسرت حدة الأبيض بطريقة سلسة وناعمة.
بما أنها غرفة السفرة الرئيسية وجودها في مركز المنزل أعطها الأهمية والفخامة المطلوبة. فتصميمها الكلاسيكي المعاصر الذي يظهر واضح من خلال اللون الأبيض اللؤلؤي. تتجسد الفخامة في هذه الطاولة بحجمها الكبير وشكلها المربع الذي يتسع لثماني أشخاص.
القليل هو كثير قاعدة من قواعد هوميفاي نراها من خلال طريقة الديكور بأسلوب الحد الأدنى: الثريا وحوض الزرع الذي يتوسط طاولة السفرة.
في هذه الصورة يمكننا ملاحظة الاندماج بين غرف المنزل وكيف تظهر غرفتي السفرة مع غرفة المعيشة والمطبخ. هنا يمكننا إثبات كيف يمكن لطريقة توزيع الأثاث أن تعمل على تقسيم الغرف بدون أي عوائق مرئية.
يمكنك بالتأكيد معرفة الفرق بين الطاولتين. هنا تبدو أكثر عملية وبسيطة للحياة اليومية، للفطور الصباحي أو لتناول وجبات سريعة. ولهذا السبب توجد غرفة السفرة هذه بالقرب من المطبخ لسهولة نقل الأغراض. تختلف بتصميمها عن الأخرى بأنها أكثر بساطة، مصنوعه من الخشب، مع كراسي منخفضة وأكثر راحة. كما تميزت بقلة عدد الإكسسوارات، فقط لوحة جدراية بسيطة على الحائط.
هنا جلسة الأسترخاء والهدوء والتمتع بقراءة كتاب أو بالحديث الهادئ. تم تصميم تلك الزاوية لتناسب الغرض منها. تغطية كاملة للنوافذ بستائر بيضاء طويلة ، مع إضاءة سقفيه خافتة، وحوض لنباتات زينة. كرسيين مريحين وطاولة قهوة ، ماذا تتمنى أكثر من ذلك؟
الحمام الملكي يمكنك تسميتة. قلما نرى حمام بستائر وبلون ذهبي أيضا!! قمة في الأناقة والروعة لتصميم الحمام الكلاسيكي المودرن. اللون الذهبي المزخرف لورق الجدران والستائر مع اللون الأبيض الغالب، جعل المكان مكلي الطابع.
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