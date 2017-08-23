منزل ببريق أبيض وذهبي… خلاب!

ستصاب بالدهشة من أول لحظة تدخل فيها للمنزل. ستنسحر بالجمال والأناقة المفرطة للمدخل، الذي اختار فيه مصمم الديكور أن يكون اللون الذهبي فيه الغالب. تم اختيار تصميم المدخل هنا عبارة عن طاولة من المرايا للحواف وللسطح العلوي، لتعطي المزيد من الإشراق، تم تزيينها بحوضين زرع بلون ذهبي مع صحن مرصع بالجواهر لوضع الأغراض اليومية، مفاتيح، نظارة وغيرها. ولا ننسى تلك المرآة الرائعة بإطارها الذهبي المزركش التي بها تكتمل عناصر المدخل الأساسية.