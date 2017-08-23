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منزل ببريق أبيض وذهبي… خلاب!

Heba khlili Heba khlili
AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES مطبخ
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في مقال اليوم من هوميفاي سنتعرف على منزل أنيق، متكامل من حيث التناسق بين الألوان، وخاصة اللونين الأبيض والذهبي، حيث ابدع فيه المصمم الداخلي باختيار الأثاث والاكسسورات المنسجمة مع بعضها البعض لتعطي بالنتيجة منزل يأخذ الأنفاس ويجعلك في عالم أخر..

دعونا نتعرف اكثر على تفاصيل تصميم هذا المنزل!

نظرة شاملة للمنزل

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

دائما تعطي المنازل المفتوحة على بعضها الكثير من المساحة والانفتاح، والترحيب بالضيوف أيضا. فهما تجتمع غرفتي السفرة مع غرفة المعيشة والمطبخ، لتتكامل بشكل حيوي وأنيق. بحيث تم تقسيم غرف المنزل بدون أي عوائق ملموسة، فالتناسق والانسجام للإضاءة مع الإكسسوارات والأثاث لعب دور واضح في التقسيم، أو حتى طريقة توزيع الأثاث. دعونا نتعرف أكثر على تصميم كل غرفة على حدا.

المدخل الأنيق

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES الممر الحديث، المدخل و الدرج
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

ستصاب بالدهشة من أول لحظة تدخل فيها للمنزل. ستنسحر بالجمال والأناقة المفرطة للمدخل، الذي اختار فيه مصمم الديكور أن يكون اللون الذهبي فيه الغالب. تم اختيار تصميم المدخل هنا عبارة عن طاولة من المرايا للحواف وللسطح العلوي، لتعطي المزيد من الإشراق، تم تزيينها بحوضين زرع بلون ذهبي مع صحن مرصع بالجواهر لوضع الأغراض اليومية، مفاتيح، نظارة وغيرها. ولا ننسى تلك المرآة الرائعة بإطارها الذهبي المزركش التي بها تكتمل عناصر المدخل الأساسية.

المدخل بتصميم أخر

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES الممر الحديث، المدخل و الدرج
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

هنا يمكنك التفنن بالتصميم فكا نلاحظ المدخل هنا بلا مرآة الشيء الذي لم يؤثر سالبا على الإطلاق بل على العكس أعطى تصميم رائع أخر من خلال ورق الجدران اللامع مع الإضاءة الخفية. الأناقة تعني أيضا الوظيفية والجمالية فكما تشاهد معي تلك الصناديق الخشبية التي أعطت نوع من الديكور وبنفس الوقت يمكن استخدمها كمكان لتخزين الأحذية أو أي غرض مناسب.  

غرفة المعيشة المريحة

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

اللون الأبيض اللون السائد في غرفة المعيشة لما يجلبه من راحة، فنلاحظ وجود أريكة بيضاء كبيرة، بشكل حرف L يمكن التمدد عليها أيضا، مع الكثير من الوسائد الطرية. سجادة بلون داكن كسرت حدة الأبيض بطريقة سلسة وناعمة.

غرفة السفرة الرئيسية

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

بما أنها غرفة السفرة الرئيسية وجودها في مركز المنزل أعطها الأهمية والفخامة المطلوبة. فتصميمها الكلاسيكي المعاصر الذي يظهر واضح من خلال اللون الأبيض اللؤلؤي. تتجسد الفخامة في هذه الطاولة بحجمها الكبير وشكلها المربع الذي يتسع لثماني أشخاص. القليل هو كثير قاعدة من قواعد هوميفاي نراها من خلال طريقة الديكور بأسلوب الحد الأدنى: الثريا وحوض الزرع الذي يتوسط طاولة السفرة.

غرفة السفرة من زاوية أخرى

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

في هذه الصورة يمكننا ملاحظة الاندماج بين غرف المنزل وكيف تظهر غرفتي السفرة مع غرفة المعيشة والمطبخ. هنا يمكننا إثبات كيف يمكن لطريقة توزيع الأثاث أن تعمل على تقسيم الغرف بدون أي عوائق مرئية.

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طاولة السفرة الثانية

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES مطبخ
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

يمكنك بالتأكيد معرفة الفرق بين الطاولتين. هنا تبدو أكثر عملية وبسيطة للحياة اليومية، للفطور الصباحي أو لتناول وجبات سريعة. ولهذا السبب توجد غرفة السفرة هذه بالقرب من المطبخ لسهولة نقل الأغراض. تختلف بتصميمها عن الأخرى بأنها أكثر بساطة، مصنوعه من الخشب، مع كراسي منخفضة وأكثر راحة.  كما تميزت بقلة عدد الإكسسوارات، فقط لوحة جدراية بسيطة على الحائط.

جلسة جانبية!

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES حديقة
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

هنا جلسة الأسترخاء والهدوء والتمتع بقراءة كتاب أو بالحديث الهادئ. تم تصميم تلك الزاوية لتناسب الغرض منها. تغطية كاملة للنوافذ بستائر بيضاء طويلة ، مع إضاءة سقفيه خافتة، وحوض لنباتات زينة. كرسيين مريحين وطاولة قهوة ، ماذا تتمنى أكثر من ذلك؟

الحمام

AP JF | 2015, VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES حمام
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES
VOBOL ARQUITETURA E INTERIORES

الحمام الملكي يمكنك تسميتة. قلما نرى حمام بستائر وبلون ذهبي أيضا!! قمة في الأناقة والروعة لتصميم الحمام الكلاسيكي المودرن. اللون الذهبي المزخرف لورق الجدران والستائر مع اللون الأبيض الغالب، جعل المكان مكلي الطابع.

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