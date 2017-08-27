10 أفكار لأجمل غرف طعام 2017

تعتبر غرفة الطعام هي قلب المنزل حيث يتلاقى أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام ومشاركة الأحاديث. وهناك العديد من التصاميم التي تعكس وتلبي مختلف الأذواق، والتي يمكن توظيفها في مختلف المساحات. وهنا نعرض بعض النماذج والتصميمات لأحدث غرف الطعام لهذا العام.
في هذا النموذج نجد أنه تم استغلال الأشكال الطولية في أكثر من عنصر بشكل متجانس مع التصميم العام للغرفة، حيث نجد أن شكل مدخل النافذة متناسق مع اللوحة الطولية على الجدار وتصميم السجادة. وتم إضافة نجفة عصرية أنيقة ذات حلقات دائرية تناقضت مع النماذج الطولية السائدة في الغرفة لتكسر التصميم السائد بشكل أنيق مبتكر.
نعود هذا العام لموضة السبعينات والجرأة في استخدام الألوان، ونرى في هذا النموذج أنه تم توظيف الألوان الجريئة مثل البرتقالي والأحمر والأخضر وتوزيعها في الغرفة بشكل أنيق، وتم استخدام الألوان المحايدة في الجدران والسجاد لإحداث توازن في الغرفة.
الخشب يعتبر من الخامات الرائجة على مر العصور، وفي هذا النموذج تم استخدام درجات مختلفة من ألوان الخشب مما أضاف أناقة للغرفة. حيث تم استخدام الخشب الداكن للأرضية والطاولة وتم التركيز على الألوان المحايدة الفاتحة في باقي الغرفة مما جعل الطاولة تبرز كمركز الغرفة.
يعشق الكثيرين النمط الكلاسيكي في التصميم لما يُضيفه من أناقة ورقي، وفي هذا التصميم نجد أنه تم توظيف الطابع الكلاسيكي الأنيق ولكن بشكل عصري بسيط، حيث تم استخدام أثاث غرفة طعام كلاسيكي لكن مع عدم المبالغة في التفاصيل التي قد تُشعرك بازدحام المكان، فسيطرت البساطة والهدوء من الألوان الفاتحة على المكان.
إذا كان منزلك يتميز بسقف مرتفع فهي فرصة لتنفيذ هذا التصميم المتميز، والذي تميز باستخدام النجف المتدلي حول الغرفة. وقد تم وضع نجفتين فوق الطاولة لزيادة الإضاءة مما يساعد على توفير جو مشرق أثناء تناول الطعام.
عادت موضة غرف النوم الإنجليزية للظهور، والتي تتميز بخزائنها الخشبية ذات الأبواب الزجاجية بتصميمها المميز. وفي هذا النموذج تم إضافة لمسة من اللون على التصميم البسيط، حيث تم استخدام اللون البنفسجي الفاتح في الستائر ومفرش الطاولة مما أضاف لمسة رقيقة للغرفة.
كما ذكرنا سابقًا فأن النمط الكلاسيكي من أنماط التصميم التي لا يخبو بريقها وأناقتها عبر السنين، وهنا تم اللجوء للتصميم الكلاسيكي الأنيق بتفاصيله العتيقة المميزة. حيث الطاولة والكراسي بأرجلهم المنقوشة، والستائر ذات التصميم الكلاسيكي المميز. وقد تم استخدام بعض قطع الديكورات الأنيقة مثل المدفأة والشمعدانات المحيطة المتناسقة مع النجفة الكلاسيكية الأنيقة.
في هذا النموذج تم استغلال وجود ركن الغرفة دائري التصميم لإضافة غرفة طعام مستديرة تناسبت في شكل الغرفة بانسجام، وقد تم استخدام الستائر الخفيفة البيضاء للسماح بدخول الضوء الطبيعي من النافذة العريضة، ولإضافة لمسة أنيقة تم تركيب ستائر باللون البنفسجي للمسة من اللون في الغرفة.
قد يظن البعض أن اللون الأخضر يكون محصور على النمط الاستوائي، إلا أن اللون الأخضر يمكن استخدامه بشتى الطرق في مختلف أنماط التصميم. ففي هذه الغرفة نرى أنه تم استخدام غرفة طعام خشبية بسيطة وتم التركيز على اللون الأخضر في العناصر المكملة مثل السجاد واللوحات والديكورات التي شملت أصيص من النباتات الطبيعية الخضراء.
لمحبي العصرية والبساطة قد يكون هذا التصميم هو الأمثل، حيث طاولة الطعام العصرية مع الكراسي الجلدية المريحة. وقد تم وضع الغرفة في مواجهة مدخل الحديقة الزجاجي للاستفادة من الضوء الطبيعي والمشهد الخارجي الساحر في نفس الوقت أثناء تناول الطعام.
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