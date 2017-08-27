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10 أفكار لأجمل غرف طعام 2017

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة السفرة
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تعتبر غرفة الطعام هي قلب المنزل حيث يتلاقى أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام ومشاركة الأحاديث. وهناك العديد من التصاميم التي تعكس وتلبي مختلف الأذواق، والتي يمكن توظيفها في مختلف المساحات. وهنا نعرض بعض النماذج والتصميمات لأحدث غرف الطعام لهذا العام.

1. استخدام النماذج الطولية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج نجد أنه تم استغلال الأشكال الطولية في أكثر من عنصر بشكل متجانس مع التصميم العام للغرفة، حيث نجد أن شكل مدخل النافذة متناسق مع اللوحة الطولية على الجدار وتصميم السجادة.  وتم إضافة نجفة عصرية أنيقة ذات حلقات دائرية تناقضت مع النماذج الطولية السائدة في الغرفة لتكسر التصميم السائد بشكل أنيق مبتكر.

2. لمسة من الألوان الجريئة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نعود هذا العام لموضة السبعينات والجرأة في استخدام الألوان، ونرى في هذا النموذج أنه تم توظيف الألوان الجريئة مثل البرتقالي والأحمر والأخضر وتوزيعها في الغرفة بشكل أنيق، وتم استخدام الألوان المحايدة في الجدران والسجاد لإحداث توازن في الغرفة.

3. استخدام الخشب بدرجاته

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الخشب يعتبر من الخامات الرائجة على مر العصور، وفي هذا النموذج تم استخدام درجات مختلفة من ألوان الخشب مما أضاف أناقة للغرفة. حيث تم استخدام الخشب الداكن للأرضية والطاولة وتم التركيز على الألوان المحايدة الفاتحة في باقي الغرفة مما جعل الطاولة تبرز كمركز الغرفة.

4. عودة للكلاسيكية بشكل عصري

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة السفرة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

يعشق الكثيرين النمط الكلاسيكي في التصميم لما يُضيفه من أناقة ورقي، وفي هذا التصميم نجد أنه تم توظيف الطابع الكلاسيكي الأنيق ولكن بشكل عصري بسيط، حيث تم استخدام أثاث غرفة طعام كلاسيكي لكن مع عدم المبالغة في التفاصيل التي قد تُشعرك بازدحام المكان، فسيطرت البساطة والهدوء من الألوان الفاتحة على المكان.

5. استخدام النجف المتدلي

Кухня-гостиная в пентхаусе г.Новосибирск, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA غرفة السفرة White
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

إذا كان منزلك يتميز بسقف مرتفع فهي فرصة لتنفيذ هذا التصميم المتميز، والذي تميز باستخدام النجف المتدلي حول الغرفة. وقد تم وضع نجفتين فوق الطاولة لزيادة الإضاءة مما يساعد على توفير جو مشرق أثناء تناول الطعام.

6. لمسة لون مع غرفة طعام إنجليزية بسيطة

トータルコーディネート実例, アニーズ株式会社 アニーズ株式会社 غرفة السفرة White
アニーズ株式会社

アニーズ株式会社
アニーズ株式会社
アニーズ株式会社

عادت موضة غرف النوم الإنجليزية للظهور، والتي تتميز بخزائنها الخشبية ذات الأبواب الزجاجية بتصميمها المميز. وفي هذا النموذج تم إضافة لمسة من اللون على التصميم البسيط، حيث تم استخدام اللون البنفسجي الفاتح في الستائر ومفرش الطاولة مما أضاف لمسة رقيقة للغرفة.

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7. غرفة طعام بتصميم كلاسيكي عتيق

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة السفرة
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

كما ذكرنا سابقًا فأن النمط الكلاسيكي من أنماط التصميم التي لا يخبو بريقها وأناقتها عبر السنين، وهنا تم اللجوء للتصميم الكلاسيكي الأنيق بتفاصيله العتيقة المميزة. حيث الطاولة والكراسي بأرجلهم المنقوشة، والستائر ذات التصميم الكلاسيكي المميز. وقد تم استخدام بعض قطع الديكورات الأنيقة مثل المدفأة والشمعدانات المحيطة المتناسقة مع النجفة الكلاسيكية الأنيقة.

8. غرفة طعام دائرية

Проект коттеджа в с.Мочище, г.Новсибирск, KOSOLAPOVA DESIGN KOSOLAPOVA DESIGN غرفة السفرة Purple/Violet
KOSOLAPOVA DESIGN

KOSOLAPOVA DESIGN
KOSOLAPOVA DESIGN
KOSOLAPOVA DESIGN

في هذا النموذج تم استغلال وجود ركن الغرفة دائري التصميم لإضافة غرفة طعام مستديرة تناسبت في شكل الغرفة بانسجام، وقد تم استخدام الستائر الخفيفة البيضاء للسماح بدخول الضوء الطبيعي من النافذة العريضة، ولإضافة لمسة أنيقة تم تركيب ستائر باللون البنفسجي للمسة من اللون في الغرفة.

9. إدخال لمسات من الأخضر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

قد يظن البعض أن اللون الأخضر يكون محصور على النمط الاستوائي، إلا أن اللون الأخضر يمكن استخدامه بشتى الطرق في مختلف أنماط التصميم. ففي هذه الغرفة نرى أنه تم استخدام غرفة طعام خشبية بسيطة وتم التركيز على اللون الأخضر في العناصر المكملة مثل السجاد واللوحات والديكورات التي شملت أصيص من النباتات الطبيعية الخضراء.

10. غرفة طعام عصرية

Departamento Polanco I, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño غرفة السفرة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

لمحبي العصرية والبساطة قد يكون هذا التصميم هو الأمثل، حيث طاولة الطعام العصرية مع الكراسي الجلدية المريحة. وقد تم وضع الغرفة في مواجهة مدخل الحديقة الزجاجي للاستفادة من الضوء الطبيعي والمشهد الخارجي الساحر في نفس الوقت أثناء تناول الطعام.

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