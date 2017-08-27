10 أفكار لأجمل غرف طعام 2017

لمحبي العصرية والبساطة قد يكون هذا التصميم هو الأمثل، حيث طاولة الطعام العصرية مع الكراسي الجلدية المريحة. وقد تم وضع الغرفة في مواجهة مدخل الحديقة الزجاجي للاستفادة من الضوء الطبيعي والمشهد الخارجي الساحر في نفس الوقت أثناء تناول الطعام.

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