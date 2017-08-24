11 فكرة لتصميم المكاتب المنزلية

بسبب تطور التكنولوجيا وأسلوب الحياة السريع هذه الأيام لجأ العديد من الأشخاص إلى العمل من منازلهم، مما جعل وجود غرفة مكتب في المنزل من الضروريات. ويجب أن يتوفر في الجزء المخصص للمكتب العديد من الشروط مثل الراحة والهدوء والشعور بالخصوصية؛ لكن بسبب حجم المنازل هذه الأيام فقد يصعب في بعض الأحيان تخصيص غرفة كاملة للمكتب في المنزل، لذا يلجأ البعض لتخصيص جزء المكتب في أحد الأركان بأحد غرف المنزل.

وهناك العديد من التصميمات التي ستساعدك في تصميم غرفة مكتب مريحة وعصرية لتُساعدك في إنجاز عملك أو حتى لقضاء الوقت في القراءة، وهنا نعرض بعض هذه التصاميم التي يمكنك أن تستوحي منها ما يناسب ذوقك الخاص.