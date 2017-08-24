11 فكرة لتصميم المكاتب المنزلية

بسبب تطور التكنولوجيا وأسلوب الحياة السريع هذه الأيام لجأ العديد من الأشخاص إلى العمل من منازلهم، مما جعل وجود غرفة مكتب في المنزل من الضروريات. ويجب أن يتوفر في الجزء المخصص للمكتب العديد من الشروط مثل الراحة والهدوء والشعور بالخصوصية؛ لكن بسبب حجم المنازل هذه الأيام فقد يصعب في بعض الأحيان تخصيص غرفة كاملة للمكتب في المنزل، لذا يلجأ البعض لتخصيص جزء المكتب في أحد الأركان بأحد غرف المنزل.
وهناك العديد من التصميمات التي ستساعدك في تصميم غرفة مكتب مريحة وعصرية لتُساعدك في إنجاز عملك أو حتى لقضاء الوقت في القراءة، وهنا نعرض بعض هذه التصاميم التي يمكنك أن تستوحي منها ما يناسب ذوقك الخاص.
في هذا النموذج نرى أنه تم خلق نقاط تركيز في الغرفة باستخدام اللون الأزرق، حيث تم استخدام الألوان المحايدة مع إضافة بعض القطع الأنيقة باللون الأزرق الداكن التي أضافت شكل مميز للغرفة. وعلى الرغم من صغر المساحة إلا أن قطع الأثاث البسيطة وترتيبها بجوانب الغرفة ساهم في ترك مساحة فارغة كافية في منتصف الغرفة لسهولة التنقل والشعور بالاتساع.
إذا كنت تملك مساحة كبيرة يمكنك تخصيصها لتصبح غرفة مكتب فيمكنك الاستفادة من هذه المساحة بشتى الطرق، فكما نرى في هذا النموذج أنه على الرغم من البساطة وقطع الأثاث القليلة فقد تم الاستفادة من الجدار الخلفي بوضع مكتبة خشبية ذات تصميم عصري مميز، وقد تم استخدام الألوان المحايدة أيضًا والتي تُعطي أحساس بالراحة.
إذا كنت تملك العديد من الكتب والأوراق والأغراض المكتبية الأخرى فقد تستفيد من وجود مساحات تخزينية بغرفة مكتبك، وفي هذا النموذج نلاحظ الاستفادة من المساحة الطولية للغرفة لعمل دولاب بطول الجدار الخلفي وأرفف أمامية وخلفية لوضع الأغراض وبعض الديكورات البسيطة، مما ساهم في منح شعور بالنظام.
الإضاءة الطبيعية تمنح شعور بالتفاؤل والنشاط، لذا فقد تم استغلالها في هذا النموذج بوضع مكتب العمل مواجه للنافذة للاستفادة من الضوء الطبيعي والهواء النقي.
إذا كنت لا تملك المساحة الكافية لتخصيص غرفة مكتب فيمكنك الاستفادة بأحد أركان غرف منزلك، ففي هذا النموذج تم تخصيص ركن صغير بجانب النافذة الجانبية، وهو يبدو كأنه مفصول عن الغرفة. وبسبب ضيق المساحة فقد تم استخدام أبسط الأشياء، حيث تم عمل مكتب خشبي معلق لتوفير المساحة واستخدام كرسي عصري مريح مناسب لتصميم الغرفة الأساسية.
في هذا النموذج نرى أنه تم عمل ركن للمكتب فقط باستخدام طاولة صغيرة وكرسي مريح، ونُلاحظ أنه تم استخدام لونين متناقضين في الغرفة لتبدو كأنها غرفتين منفصلتين مما أضاف أحساس باتساع مساحة الغرفة، وأضافت شجرة الزينة أحساس طبيعي مريح للمكان.
هذا النموذج يعتبر مثالي لمحبي الألوان الداكنة، حيث تم الاعتماد على عناصر من النمط الاسكندنافي مثل الخطوط النظيفة المستقيمة ودرجات ألوان الرمادي التي تُعطي شعور بالرقي، وتم تركيب وحدات إضاءة متعددة لتناسب الألوان الداكنة وتُضيء الغرفة بشكل جيد.
في هذا النموذج كان هناك عناصر كافية في الغرفة لوضع تصور تصميم رائع للغرفة، حيث ساهم وجود النافذة وألوان الغرفة الفاتحة والخطوط النظيفة في تصميم الغرفة بشكل جيد. تم تصميم الغرفة اعتمادًا على اللون الطبيعي للخشب في المكتب مع اللون الأسود للأرفف العلوية والكراسي، ليُعطي تجانس جذاب مع لون الغرفة المحايد الذي ساهم في انعكاس الإضاءة الطبيعية من النافذة.
اللون الأبيض يُعطي شعور بالاتساع في أي غرفة، وانعكاس الإضاءة الطبيعية يُزيد من هذا الشعور. وهنا تم استغلال وجود النافذة وتم دهان الغرفة باللون الأبيض مع استخدام قطع أثاث بيضاء بشكل منظم، لنحصل على غرفة هادئة مريحة.
في هذا النموذج نجد أنه على الرغم من ضيق المساحة المخصصة للمكتب إلا أنه تم وضع مكتب ومكتبة أيضًا، ونجد أنه تم تركيب وحدات إضاءة أسفل الأرفف لتركيز الضوء على مساحة العمل.
في هذا النموذج نجد أنه تم الاعتماد على التصميم الاسكندنافي بشكل كبير، حيث الأرضية والدواليب الخشبية و كرسي المكتب الجلدي البسيط. وعكست الألوان الفاتحة الإضاءة الطبيعية من النافذة العريضة لتُضيف روح من التفاؤل بالغرفة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، مدخل القاعة الضيق، لم تعد مشكلة بعد اليوم!