هل تبحث عن تصميم لخزانة ملابسك او الدولاب المناسب لغرفة نومك، الأفكار متنوعة ومختلفة وبالتأكيد ستقع في الحيرة لتجد ما يتوافق مع ذوقك واحتياجاتك، ولكن ما هو أهم معيار للخزانة او الدولاب المناسب، دائما في عالم الديكور نبحث عن التوازن بين الجانب الجمالي والوظيفي لأي عنصر ديكوري في التصميم، وهكذا الأمر في الدولاب، فأنت حين تختار التصميم المبتكر ذو الشكل والأفكار الرائعة، يجب أن تتأكد أنه مناسب لاحتياجاتك وسيحافظ على ترتيب أغراضك ونظام غرفتك وملائمته لزيادة استخدامك له بعد مرور الأيام، اليوم سنقدم لك 22 تصميم رائع ومميز لخزانة الملابس لنساعدك في أن تجد ما بحثت عنه طويلا ..