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22 تصميم رائع ومميز لخزانة الملابس

آية منير آية منير
Richmond: South West London, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة الملابس
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هل تبحث عن تصميم لخزانة ملابسك او الدولاب المناسب لغرفة نومك، الأفكار متنوعة ومختلفة وبالتأكيد ستقع في الحيرة لتجد ما يتوافق مع ذوقك واحتياجاتك، ولكن ما هو أهم معيار للخزانة او الدولاب المناسب، دائما في عالم الديكور نبحث عن التوازن بين الجانب الجمالي والوظيفي لأي عنصر ديكوري في التصميم، وهكذا الأمر في الدولاب، فأنت حين تختار التصميم المبتكر ذو الشكل والأفكار الرائعة، يجب أن تتأكد أنه مناسب لاحتياجاتك وسيحافظ على ترتيب أغراضك ونظام غرفتك وملائمته لزيادة استخدامك له بعد مرور الأيام، اليوم سنقدم لك 22 تصميم رائع ومميز لخزانة الملابس لنساعدك في أن تجد ما بحثت عنه طويلا ..

1. ركن خاص ..

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

يمكنك الاستعانة بركن خاص في غرفتك وتصميم خزانة بشكل ملائم للخطوط الهندسية الخاصة لهذا الركن ..

2. دولاب وخزانة علوية ..

Richmond - Master Dressing Room Roselind Wilson Design غرفة الملابس
Roselind Wilson Design

Richmond – Master Dressing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

يجب أن تحظى مع دولابك المميز بخزانة خاصة علوية لتخزين الملابس الموسمية والأغطية الخاصة، لتحافظ على نظام غرفة نومك دائما ..

3. تصميم حديث لدولاب بأبواب منزلقة ..

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify BedroomWardrobes & closets
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

الأبواب المنزلقة للدواليب تحافظ على المساحة وتناسب الغرف الصغيرة ومتوفرة بتصميمات مختلفة كما سنرى فيما بعد ..

4. تقسيم داخلي ..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

التقسيم الداخلي هام للغاية في الدولاب، فإذا لم تهتم باختيار تقسيم ذو فكر عملي ومبتكر ستفتقد النظام في غرفة نومك للأبد ..

5. مرايا بالكامل ..

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

المرايا لمسة رائعة لأي خزانة ويمكنك الاستعانة بواجهة كاملة من المرايا لتعكس تأثير بصري بالسعة والراحة..

6. ألوان مبهجة ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

اختر ألوان المفضلة لتضيف روح البهجة والإبداع على غرفتك ..

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7. خزانة بكامل الحائط ..

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Dressing roomStorage
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

يمكنك استغلال حائط كامل لتصميم دولابك بشكل بسيط وعملي، وهو تفكير ذكي لاستغلال المساحة داخل الغرفة على الوجه الأامثل خاصة وإن كانت صغيرة ..

8. ابتكار وتميز ..

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Dressing roomWardrobes & drawers
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

اختلاف الخامات والتصميمات للدولاب يجعلك تمتلك تصميم مبتكر ومتميز، ابحث عن ما يناسب ذوقك وعلى احدث موضة ..

9. أرفف عملية ..

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd Dressing roomWardrobes & drawers
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

الأرفف هي احد اهم العناصر العملية داخل الدولاب، ويجب أن تحرص على توافر عدد مناسب منها لترتيب ملابسك بشكل دائم ..

10. الأدراج سر التنظيم ..

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

الادراج أحد اهم أسرار التنظيم، فهي قد تصير سرك الخاص لترتيب أفضل ، او تتحول لقنبلة موقوتة من الفوضى، احرص على تنظيمها بشكل دائم حتى تحافظ على مميزاتها ..

11. خزانة مفتوحة ..

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

لا شك ان الدولاب المتعارف عليه ذو أبواب للحفاظ على ترتيبه وخصوصيته، ولكن يمكنك الاستعانة بتصميم مفتوح كنوع من التغيير ..

12. خزانة أم غرفة ملابس ..

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

ومن الممكن ايضا أن تخصص ركنا كاملا لخزانتك وتفصله باب زجاجي أو ستار ويتحول إلى غرفة ملابس كاملة ..

13. خزانة وركن للمرايا ..

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ غرفة الملابس
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

الأفكار لاتنتهي، هنا مثلا جمع المصمم بين التصميم العملي البسيط، وركن آخر للمرايا ليلبي كل احتياجاتك من خلال خزانة واحدة ..

14. تصميمات غاية في الأناقة ..

Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c BedroomWardrobes & closets
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

تصميم باللون الأبيض وشريط خشبي أنيق يزينه، لن تجد اجمل من ذلك بالتاكيد ..

15. كلاسيكية باللون الأسود ..

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب متين Black
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

الكلاسيكية دائما هي الأجمل بتفاصيلها وأناقتها غير المعتادة، وحتىغن استعان المصمم بألوان جريئة كالأسود ..

16. خزانة وتسريحة في آن واحد ..

homify غرفة الملابس Wood effect
homify

homify
homify
homify

إن كانت مساحة غرفتك صغيرة وتبحث على تصميم يجمع كل احتياجاتك فعليك ألا تنسى التسريحة..

17. حداثة وأناقة…

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تصميم حديث وعصري وأنيق بتفاصيل بسيطة وإطلالة مميزة ..

18. الأسود بتفاصيل أقل ..

Möbel L, BESPOKE GmbH // Interior Design & Production BESPOKE GmbH // Interior Design & Production غرفة الملابس
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production

BESPOKE GmbH // Interior Design & Production
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production
BESPOKE GmbH // Interior Design & Production

الأسود لا يحتاج أية لمسات أخرى لتزيد أناقته، وحده يجعل التصميم رائع ومميز حتى بدون تفاصيل ..

19. خزانة عملية ..

SICOMOROS UNO CERO SIETE, GENETICA ARQ STUDIO GENETICA ARQ STUDIO غرفة الملابس
GENETICA ARQ STUDIO

GENETICA ARQ STUDIO
GENETICA ARQ STUDIO
GENETICA ARQ STUDIO

العملية جانب مهم للدولاب خصيصا، لما له من اهمية في ترتيب وتنظيم غرفة النوم، لذا يهتم البعض بهذا الجانب وينجحوا في استغلال كل سنتيمتر في المساحة المخصصة له ..

20. استغلال كل ركن ..

Barnes: Master Bedroom / Dressing Room homify غرفة الملابس Dressing Room,master bedroom,shoe storage,wardrobe,wardrobe handles,storage
homify

Barnes: Master Bedroom / Dressing Room

homify
homify
homify

ومن ضمن الأفكار الذكية والتي تحرص على استغلال كل ركن، ما رأيك في أن تجعل للجوانب وظيفة كخزانة أحذية أو مرايا أو أرفف عملية ..

21. مهما كانت المساحة .. ستحصل على الدولاب المميز..

квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2 , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн غرفة الملابس
Арт Реал Дизайн

Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн

الجميل في عالم الديكور أنه يساعدك أن تجد ما يناسب منزلك مهما كانت العقبات، ستحصل على دولاب المميز بتصميم رائع مهما كانت مساحة غرفتك ..

22. فاصل ديكوري ام خزانة ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستعانة بالدولاب كفاصل ديكوري لخلق مساحة خاصة بعيدا عن مكان النوم لترتيب ملابسك وتنظيمها ..

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