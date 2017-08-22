هل تبحث عن تصميم لخزانة ملابسك او الدولاب المناسب لغرفة نومك، الأفكار متنوعة ومختلفة وبالتأكيد ستقع في الحيرة لتجد ما يتوافق مع ذوقك واحتياجاتك، ولكن ما هو أهم معيار للخزانة او الدولاب المناسب، دائما في عالم الديكور نبحث عن التوازن بين الجانب الجمالي والوظيفي لأي عنصر ديكوري في التصميم، وهكذا الأمر في الدولاب، فأنت حين تختار التصميم المبتكر ذو الشكل والأفكار الرائعة، يجب أن تتأكد أنه مناسب لاحتياجاتك وسيحافظ على ترتيب أغراضك ونظام غرفتك وملائمته لزيادة استخدامك له بعد مرور الأيام، اليوم سنقدم لك 22 تصميم رائع ومميز لخزانة الملابس لنساعدك في أن تجد ما بحثت عنه طويلا ..
يمكنك الاستعانة بركن خاص في غرفتك وتصميم خزانة بشكل ملائم للخطوط الهندسية الخاصة لهذا الركن ..
يجب أن تحظى مع دولابك المميز بخزانة خاصة علوية لتخزين الملابس الموسمية والأغطية الخاصة، لتحافظ على نظام غرفة نومك دائما ..
الأبواب المنزلقة للدواليب تحافظ على المساحة وتناسب الغرف الصغيرة ومتوفرة بتصميمات مختلفة كما سنرى فيما بعد ..
التقسيم الداخلي هام للغاية في الدولاب، فإذا لم تهتم باختيار تقسيم ذو فكر عملي ومبتكر ستفتقد النظام في غرفة نومك للأبد ..
المرايا لمسة رائعة لأي خزانة ويمكنك الاستعانة بواجهة كاملة من المرايا لتعكس تأثير بصري بالسعة والراحة..
يمكنك استغلال حائط كامل لتصميم دولابك بشكل بسيط وعملي، وهو تفكير ذكي لاستغلال المساحة داخل الغرفة على الوجه الأامثل خاصة وإن كانت صغيرة ..
اختلاف الخامات والتصميمات للدولاب يجعلك تمتلك تصميم مبتكر ومتميز، ابحث عن ما يناسب ذوقك وعلى احدث موضة ..
الأرفف هي احد اهم العناصر العملية داخل الدولاب، ويجب أن تحرص على توافر عدد مناسب منها لترتيب ملابسك بشكل دائم ..
الادراج أحد اهم أسرار التنظيم، فهي قد تصير سرك الخاص لترتيب أفضل ، او تتحول لقنبلة موقوتة من الفوضى، احرص على تنظيمها بشكل دائم حتى تحافظ على مميزاتها ..
لا شك ان الدولاب المتعارف عليه ذو أبواب للحفاظ على ترتيبه وخصوصيته، ولكن يمكنك الاستعانة بتصميم مفتوح كنوع من التغيير ..
ومن الممكن ايضا أن تخصص ركنا كاملا لخزانتك وتفصله باب زجاجي أو ستار ويتحول إلى غرفة ملابس كاملة ..
الأفكار لاتنتهي، هنا مثلا جمع المصمم بين التصميم العملي البسيط، وركن آخر للمرايا ليلبي كل احتياجاتك من خلال خزانة واحدة ..
تصميم باللون الأبيض وشريط خشبي أنيق يزينه، لن تجد اجمل من ذلك بالتاكيد ..
الكلاسيكية دائما هي الأجمل بتفاصيلها وأناقتها غير المعتادة، وحتىغن استعان المصمم بألوان جريئة كالأسود ..
إن كانت مساحة غرفتك صغيرة وتبحث على تصميم يجمع كل احتياجاتك فعليك ألا تنسى التسريحة..
الأسود لا يحتاج أية لمسات أخرى لتزيد أناقته، وحده يجعل التصميم رائع ومميز حتى بدون تفاصيل ..
العملية جانب مهم للدولاب خصيصا، لما له من اهمية في ترتيب وتنظيم غرفة النوم، لذا يهتم البعض بهذا الجانب وينجحوا في استغلال كل سنتيمتر في المساحة المخصصة له ..
ومن ضمن الأفكار الذكية والتي تحرص على استغلال كل ركن، ما رأيك في أن تجعل للجوانب وظيفة كخزانة أحذية أو مرايا أو أرفف عملية ..
الجميل في عالم الديكور أنه يساعدك أن تجد ما يناسب منزلك مهما كانت العقبات، ستحصل على دولاب المميز بتصميم رائع مهما كانت مساحة غرفتك ..
يمكنك الاستعانة بالدولاب كفاصل ديكوري لخلق مساحة خاصة بعيدا عن مكان النوم لترتيب ملابسك وتنظيمها ..
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