لمسات ديكورية انيقة ومُلهمة داخل هذا المنزل العصري

الألوان هي العصاة السحرية القادرة على تحويل الكثير من أجزاء المنزل إلى مساحات ساحرة يتمتع كل منها باجواء خاصة ومميزة، كذلك أيضًا هواياتك، يمكنك الاعتماد عليها كعنصر أساسي في تصميم منزلك، فإذا كنت تحب التصوير، استخدم موهبتك وهوايتك لتزيين الجدران، وإن كنت تحب الموسيقى يمكنك الاستعانة ببعض المجسمات للآات المفضلة لديك وتزيين أركان وزوايا المنزل بها.. وهكذا!

في هذا المنزل، جمع المصمم بين حب أصحابه للفن بشكل عام، ليزين الجدران بالصور الفوتوغرافية، وينعش الزوايا بالمنحوتات، بينما استخدم الألوان لإضفاء السحر على أجواء المنزل.

شاركونا في جولة رائعة بين أرجاء منزل عصري مليء باللمسات والتفاصيل الديكورية الأنيقة!