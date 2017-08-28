لمسات ديكورية انيقة ومُلهمة داخل هذا المنزل العصري

الألوان هي العصاة السحرية القادرة على تحويل الكثير من أجزاء المنزل إلى مساحات ساحرة يتمتع كل منها باجواء خاصة ومميزة، كذلك أيضًا هواياتك، يمكنك الاعتماد عليها كعنصر أساسي في تصميم منزلك، فإذا كنت تحب التصوير، استخدم موهبتك وهوايتك لتزيين الجدران، وإن كنت تحب الموسيقى يمكنك الاستعانة ببعض المجسمات للآات المفضلة لديك وتزيين أركان وزوايا المنزل بها.. وهكذا!
في هذا المنزل، جمع المصمم بين حب أصحابه للفن بشكل عام، ليزين الجدران بالصور الفوتوغرافية، وينعش الزوايا بالمنحوتات، بينما استخدم الألوان لإضفاء السحر على أجواء المنزل.
شاركونا في جولة رائعة بين أرجاء منزل عصري مليء باللمسات والتفاصيل الديكورية الأنيقة!
أن يستقبلك مدخل المنزل بمجموعة من الألوان المبهجة، هو أمر رائع يجعلك تطلع إلى العودة للمنزل. استغلت النافذة بشكل رائع لمنح مدخل المنزل طابع منعش وأنيق مع مربعات من الزجاج الملون، وأرضية من الباركيه المتعدد النغمات البنية.
مدخل هذا المنزل يتمتع بممر طويل، تم استغلاله لعرض القطع الديكورية واللوحات التي تعلن عن ذوق رفيع لأصحابه. زين الجدار بمجموعة من الإطارات لصور تجمع بين الذكريات واللقطات المفضلة.
في الأرض، وضعت منحوتة ديكورية باللون الأسود تتم الأجواء الفنية. تأمل المصابيح المتدلية من السقف! تتناسب بشكل رائع مع الحس الفني المسيطر على هذا الركن.
وسط تلك اللمسات الفنية الأنيقة التي تزين المدخل، لم ينس المصمم الجانب الوظيفي، الذي تحقق من خلال تلك المنضدة الخشبية مع المساحات التخزينية التي توفرها، إضافة إلى سطحها الذي يتيح الفرصة لوضع المفاتيح والمحفظة والبريد، وأيضًا بعض القطع الديكورية الصغيرة التي تتماشى مع الركن الفني.
مع بالتة من النغمات المحايدة الناعمة، صممت غرفة المعيشة، وأضيفت لها لمسة منعشة مع النغمة الرائعة من اللون السماوي. تم تقسيم غرفة المعيشة إلى جزئين مفتوحين إلى بعضهما البعض، من خلال المنافذ في الجدار على جانبي التلفاز لتمنح تلك المساحة اتساعًا بصريًا، كما تحقق الشعور بالألفة والحميمية لدمج المساحات المعيشية.
إلى جانب الجدار، استندت مكتبة مع مجموعة من الأرفف المفتوحة والمغلقة، وقد تزين بعها بمجموعة من الكتب والقطع الديكورية الصغيرة. إلى جانبها وضع كرسي مريح مع خطوط وفراغات تسمح بمرور الضوء عبره ليرسم أشكالًا وخيالات تزين الأرضية الخشبية أسفله، وقد أضيف مصباح جانبي مرتفع بتصميم بسيط رائع، ليكتمل تصميم ركن القراءة في زاوية غرفة المعيشة.
في المساحة خلف المنافذ، زين الجدار الخاص بالشرفة بالكثير من النوافذ، ووضعت منضدة خشبية بيضاء كبيرة، مع مقعد ممتد ومزين بالكثير من الوسائدة الملونة، إضافة إلى 3 من الكراسي الخشبية، لتصميم ركن مميز ومبتكر لتناول الطعام بالقرب من غرفة المعيشة والمطبخ.
الستائر المزينة للنوافذ الزجاجية تبدو جذابة، كما أنها لا تحجب الضوء، بما يحافظ على مصدر جيد للتهوية والإضاءة الطبيعية. المصابيح أيضًا المتدلية من السقف، تضاعف من أناقة تلك المساحة، وتوفر مصدر للإضاءة الليلة.
استغلت المساحة بين المنفذين لوضع منضدة بسيطة ومتواضعة، حملت فوق سطحها شاشة التلفاز، مع اتاحة مساحات تخزينية، والتي تشكل إضافة رائعة لغرفة المعيشة التي عادة ما تحتوي على الكثير من الأشياء المتناثرة هنا وهناك، وتحتاج إلى مساحات لتخزينها وترتيبها. المنضدة الثنائية تبدو جذابة ومميزة، كما أنها قابلة للدمج، بما يوفر المساحة ويشكل حل رائع للمساحات الصغيرة.
صمم المطبخ على شكل حرف L ، مع لمسات خشبية أنيقة وفاخرة، وقد استغلت المساحة الرأسية للحصول على أكبر قدر من المساحات التخزينية. الإضاءات الخفية التي تعكس أضوائها على السطح الأبيض المشرق لمنضدة العمل، تُضفي تأثيرًا ساحرًا على إطلالة هذا المطبخ.
المقابض المعدنية الممتدة أفقيًا، تمنح الخزانات الخشبية إطلالة عصرية للغاية. من تلك الزاوية؛ يمكننا رؤية الخزانة الصغيرة التي استندت إلى الجدار في غرفة السفرة، والتي تشبه كثيرًا تلك المكتبة في غرفة المعيشة، بما يحقق تناسق بصري ووحدة تصميم في أرجاء المنزل، كما أنها توفر مساحة تخزينية وظيفية للاحتفاظ بأدوات المائدة قريبًا من منطقة تناول الطعام، فضلًا عن استخدامها لوضع بعض المزروعات الخضراء.
إضافة إلى النوافذ الزجاجية الكبيرة، اختير باب الشرفة أيضًا بتصميم شفاف، ليمثل مصدر إضافي للضوء الطبيعي، بما يمنح غرفة الطعام المزيد من الضوء وإشراقة أكثر قوة.
تصميم غرفة النوم مفعم بالحيوية والعصرية، ويناسب زوجين شابين، حيث النغمة البرتقالية ذات القوة المتوسطة، ليست بفاقعة حتى لا تسبب الأرق، وليست بهادئة، حتى تحتفظ بالطابع الحيوي للون الحار.
مع منفذ كبير في الجدار، صممت غرفة ملابس مفتوحة على غرفة النوم، حيث الكثير من الارفف المفتوحة، والأدراج، والخطافات أيضًا، لاتاحة أكبر قدر من المساحات التخزينية المتنوعة.
سرير مزدوج كبير ومريح، على طريقة الفنادق الراقية، بدون لوح أمامي مبالغ في تفاصيله، فقط وسائد تستند إلى الجدار خلفه، مع مفروشات بنغمة وسطية بين الأزرق والرمادي، تصنع مزيجًا لونيًا جذابًا مع البرتقالي.
النافذة الحديدية مع مربعات الزجاج تبدو عتيقة وأنيقة، والمنضدة إلى جانبها توفر مساحة أنيقة لترتيب قطع الديكور.
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