12 نصيحة لتنظيف المنازل بشكل صحيح

قد تبدو الأرضية نظيفة للوهلة ولكن بالقرب سترى أن هناك بعض البقع الكلسية المترسبة والمتراكمة ،لذلك أنت بحاجة من وقت للثاني أن تستخدم ملمع الأرضيات المتخصص بكحت وإزالة تلك البقع غير الملحوظة، للحصول على أرضية نظيفة. لا حاجة للاستثمار في شراء هذا الجهاز، يمكنك ببساطة استئجاره ليوم التنظيف، ويمكنك القيام بهذه العملية مرتين بالسنة.