الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 نصيحة لتنظيف المنازل بشكل صحيح

Heba khlili Heba khlili
Salas de estar pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda شبابيك خشب متين White
Loading admin actions …

هل تعتقد أنك تنظف منزلك بشكل صحيح ونجاح للقضاء على الميكروبات والجراثيم؟ قد تظن أنك تفعل ولكن في الحقيقة قد تخفى علينا بعض الامور، لذلك هوميفي يقدم لك اليوم مقال يحتوي على قائمة من 12 قاعدة لاتباعها من أجل التأكد من تنظيف منزلك من السقف للأرض.

تابع معنا هذه القواعد واكتشف ماهي النواقص في تنظيف منزلك!

1. تنظيف الأرض جيدا

homify
homify

homify
homify
homify

قد تبدو الأرضية نظيفة للوهلة ولكن بالقرب سترى أن هناك بعض البقع الكلسية المترسبة والمتراكمة ،لذلك أنت بحاجة من وقت للثاني أن تستخدم ملمع الأرضيات المتخصص بكحت وإزالة تلك البقع غير الملحوظة، للحصول على أرضية نظيفة. لا حاجة للاستثمار في شراء هذا الجهاز، يمكنك ببساطة استئجاره ليوم التنظيف، ويمكنك القيام بهذه العملية مرتين بالسنة.

2. تنظيم غرفتك

homify
homify

homify
homify
homify

لا تنتظر حتى تتراكم الأغراض والأشياء بل قم أول بأول بتنظيمها حتى لا تعم الفوضى في غرفتك، لأن الميكروبات والغبار تتراكم بسرعة كبيرة في أكوام الملابس والأشياء الأخرى.

3. تنظيف الغبار

homify
homify

homify
homify
homify

بانتظام الغبار مصدر كبير للجراثيم وبيوض الحشرات الصغيرة التي تنتقل معه في الهواء، لذلك احرص على مسح الغبار كل يوم للقضاء على الميكروبات التي تعيش في حذاءك أو ملابسك.

4. تنظيف الإسفنج

homify
homify

homify
homify
homify

يعتبر الإسفنج من أكثر المواد المستخدمة في التنظيف لسهولة استخدامها والتخلص من الأوساخ ولكن هذه الإسفنجة بحد ذاتها تحتاج إلى تنظيف جيد بعد كل استخدام لأنها مرتع حقيقي للجراثيم والبكتيريا، وقبل تخزينها في الخزانة لابد أن تكون جافة تماما.

5. السقف

homify
homify

homify
homify
homify

دائما ما نهمل السقف وغالبا ما نكره أيضا أن نصعد للأعلى بسبب كثرة الغبار والحشرات لذلك ننصحك عزيزي القارء أن تقوم بتنظيف السطح من فترة للثانية باستخدام جهاز نظافة عالي الضغط لإزالة الأوساخ والغبار الذي يضر بالسقف. هذه الخطوة أساسية إذا كنت ترغب في تجديد منزلك!

6. فراش السرير

homify
homify

homify
homify
homify

 أي فرش موجود في منزلك هو بحاجة لتنظيف مستمر في غرفة النوم أو المعيشة أو أي أقمشة موجودة، لأنها تحتفظ الجراثيم والعث. إذا كان لديك حساسية من الغبار والعث، كرر هذه الخطوة بشكل أكثر من المعتاد.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تنظيف الكلس

homify
homify

homify
homify
homify

في الحمام بالطبع الحمام هو المكان الأكثر لتراكم الكلس لذلك ننصحك بتنظيف تلك الزوايا بين بلاط السيراميك، برش البيكربونات الصودا والخل مع الإسفنج ستزيلها بشكل سريع.

8. المسبح

homify
homify

homify
homify
homify

يتم بالعادة تثبيت نظام التنظيف التلقائي في حمام السباحة. وبالإضافة إلى ذلك، لابد من إزالة الأوراق وغيرها من الأوساخ الكبيرة  التي تطفو على السطح بانتظام.

9. الأطباق في المطبخ

homify
homify

homify
homify
homify

 لا تدع الأطباق والأواني حتى في عطلة نهاية الأسبوع! اغسلها بعد كل استخدام للاستمتاع بمطبخ نظيف ومرتب يوميا، لأنه بالتأكيد الأطباق القذرة وبقايا الطعام في حوض المجلى ستسبب تكاثر الجراثيم بسرعة!

10. السجاد

homify
homify

homify
homify
homify

السجاد المصنوع من الصوف مسكن رائع للحشرات الصغيرة التي تتغذى على الأقمشة لذل تنظيفها مرة بالأسبوع ضروري جدا خاصة في فصل الصيف، وتكر أن تقون بالتهوية الجيدة للمنزل يوميا.

11. بصمات الأصابع والأوساخ على النوافذ

homify
homify

homify
homify
homify

 لا تحتاجها على نافذة منزلك، لأنها ستخرب المنظر العام وتدل على قلة اهتمام من أصحاب المنول بالنظافة، قم بمسح النوافذ بمنتج مناسب واجعل المنظر الخارجي وكأنه أمامك!

12. السيارة

homify
homify

homify
homify
homify

نعم السيارة أيضا من الأشياء المهم تنظيفها باستمرار. أنت تقضي في السيارة وقت طويل وتستخدمها يوميا بشكل متكرر، وقد تشرب وتأكل، لذلك تأكد من إزالة الغبار وغيرها من البقايا.

أقرا أيضا

كيفية القضاء على الروائح الكريهة في المطبخ

10 تصميمات مختلفة لركنة غرفة المعيشة على شكل حرف L
هل لديك أفكار إبداعية أخرى لمنزل نظيف ولامع؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً