12 نصيحة لتنظيف المنازل بشكل صحيح

هل تعتقد أنك تنظف منزلك بشكل صحيح ونجاح للقضاء على الميكروبات والجراثيم؟ قد تظن أنك تفعل ولكن في الحقيقة قد تخفى علينا بعض الامور، لذلك هوميفي يقدم لك اليوم مقال يحتوي على قائمة من 12 قاعدة لاتباعها من أجل التأكد من تنظيف منزلك من السقف للأرض.
تابع معنا هذه القواعد واكتشف ماهي النواقص في تنظيف منزلك!
قد تبدو الأرضية نظيفة للوهلة ولكن بالقرب سترى أن هناك بعض البقع الكلسية المترسبة والمتراكمة ،لذلك أنت بحاجة من وقت للثاني أن تستخدم ملمع الأرضيات المتخصص بكحت وإزالة تلك البقع غير الملحوظة، للحصول على أرضية نظيفة. لا حاجة للاستثمار في شراء هذا الجهاز، يمكنك ببساطة استئجاره ليوم التنظيف، ويمكنك القيام بهذه العملية مرتين بالسنة.
لا تنتظر حتى تتراكم الأغراض والأشياء بل قم أول بأول بتنظيمها حتى لا تعم الفوضى في غرفتك، لأن الميكروبات والغبار تتراكم بسرعة كبيرة في أكوام الملابس والأشياء الأخرى.
بانتظام الغبار مصدر كبير للجراثيم وبيوض الحشرات الصغيرة التي تنتقل معه في الهواء، لذلك احرص على مسح الغبار كل يوم للقضاء على الميكروبات التي تعيش في حذاءك أو ملابسك.
يعتبر الإسفنج من أكثر المواد المستخدمة في التنظيف لسهولة استخدامها والتخلص من الأوساخ ولكن هذه الإسفنجة بحد ذاتها تحتاج إلى تنظيف جيد بعد كل استخدام لأنها مرتع حقيقي للجراثيم والبكتيريا، وقبل تخزينها في الخزانة لابد أن تكون جافة تماما.
دائما ما نهمل السقف وغالبا ما نكره أيضا أن نصعد للأعلى بسبب كثرة الغبار والحشرات لذلك ننصحك عزيزي القارء أن تقوم بتنظيف السطح من فترة للثانية باستخدام جهاز نظافة عالي الضغط لإزالة الأوساخ والغبار الذي يضر بالسقف. هذه الخطوة أساسية إذا كنت ترغب في تجديد منزلك!
أي فرش موجود في منزلك هو بحاجة لتنظيف مستمر في غرفة النوم أو المعيشة أو أي أقمشة موجودة، لأنها تحتفظ الجراثيم والعث. إذا كان لديك حساسية من الغبار والعث، كرر هذه الخطوة بشكل أكثر من المعتاد.
في الحمام بالطبع الحمام هو المكان الأكثر لتراكم الكلس لذلك ننصحك بتنظيف تلك الزوايا بين بلاط السيراميك، برش البيكربونات الصودا والخل مع الإسفنج ستزيلها بشكل سريع.
يتم بالعادة تثبيت نظام التنظيف التلقائي في حمام السباحة. وبالإضافة إلى ذلك، لابد من إزالة الأوراق وغيرها من الأوساخ الكبيرة التي تطفو على السطح بانتظام.
لا تدع الأطباق والأواني حتى في عطلة نهاية الأسبوع! اغسلها بعد كل استخدام للاستمتاع بمطبخ نظيف ومرتب يوميا، لأنه بالتأكيد الأطباق القذرة وبقايا الطعام في حوض المجلى ستسبب تكاثر الجراثيم بسرعة!
السجاد المصنوع من الصوف مسكن رائع للحشرات الصغيرة التي تتغذى على الأقمشة لذل تنظيفها مرة بالأسبوع ضروري جدا خاصة في فصل الصيف، وتكر أن تقون بالتهوية الجيدة للمنزل يوميا.
لا تحتاجها على نافذة منزلك، لأنها ستخرب المنظر العام وتدل على قلة اهتمام من أصحاب المنول بالنظافة، قم بمسح النوافذ بمنتج مناسب واجعل المنظر الخارجي وكأنه أمامك!
نعم السيارة أيضا من الأشياء المهم تنظيفها باستمرار. أنت تقضي في السيارة وقت طويل وتستخدمها يوميا بشكل متكرر، وقد تشرب وتأكل، لذلك تأكد من إزالة الغبار وغيرها من البقايا.
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