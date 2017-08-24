12 تصميم مختلف لأريكة غرفة المعيشة

من منا لا يستطيع أن يقدر الجمال والتصاميم المميزة وخاصة عند إختيار الأثاث؟ فأريكة غرفة المعيشة تأتي بتصاميم متعددة تختلف بإختلاف الطراز والحقبة الزمنية المستوحاة منها. فكل من هذه الأرائك لها القدرة على تحويل فراغات منازلكم، حيث أن كل أريكة منهم لها قصة وتاريخ ومحددات تصميميه تجعلها فريدة من نوعها.
مقال اليوم سيعطيك إلهام لتتعلم الطرق المختلفة لتأثيث غرف المعيشة بأشكال متعددة من الأرائك، كما يمكنك أيضاً المزج بين الأنواع المختلفة أو المزج بين المحددات التصميمية للحصول على نوع جديد خاص بك.
جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للأرائك لعلها تكون إلهام لإختيار أثاث غرف المعيشة الخاصة بكم، فتابعونا..
هذه الأريكة الأنيقة والمصنوعة من الكابوتنية تتميز بأن أذرعها مرتفعة لتكون في نفس مستوى الظهر، كلاهما مبطن مع وجود كابوتينية ليكون العنصر الأساسي في التصميم. تعطي أي غرفة أناقة وشخصية وتظهر الفراغات بمظهر فاخر.
تتميز هذه بوجود الانسيابية في حركتها ويظهر ذلك في الأرجل، الأذرع والظهر. فهذه الأريكة يرجع تاريخها للقرن ال18.
تتميز بالخطوط البسيطة والشكل المستطيل وتكون مطبنة من الظهر مع وجود أرجل خشبية أو معدنية مكشوفة.
الأريكة الريترو لها تصميم مميز يرجعك بالزمن لأيام السبعينات أو الثمانينات. فهي تعطي منزلك شخصية حيث أنها تتميز بالألوان على الرغم من هيكلها البسيط. لا تكتمل إلا بوجود الألوان والاكسسوارات.
أهم ما يميز هذه الأريكة أن لها ظهر يشبه سنام الجمل يعلو من المنتصف، فهي تعطي لأي غرفة معيشة أناقة غير عادية.
هذا التصميم يكون له وسائد خلفية غير ثابتة تعزز الظهر الثابت وتجعله أكثر راحة. أذرعها تأخذ أي شكل سواء كان دائري أو مستطيل أو انسيابي أو أي شكل آخر.
تأتي بأحجام مختلفة من الأريكة التي تتسع لفردين، أو الأريكة الكبيرة التي تتسع لأفراد أكثر. تتميز أن لها زخارف على هيكلها الخشبي الظاهر وعلى الأذرع والأرجل أيضاً.
ما يميز هذه الأريكة هي الأذرع ذات القطاع الدائري،بالإضافة للظهر الثابت والمتماسك الذي لا يمكن إزالته. لذلك من الأفضل تزويدها من الخلف بالوسائد الخلفية حيث أنها تعد إختيار رائع ومريح.
هذه الأريكة البسيطة يمكن استخدامها كأريكة أو سرير. لا تأخذ الكثير من المساحة فتصميمها بسيط ولا يسبب الإزدحام.
تعني كلمة شيزلونج
الكرسي الطويل، وهي أريكة ذات تصميم معاصر لها ظهر من ركن واحد فقط مع وجود ركن مفتوح يسمح بالاستلقاء والراحة.
الأريكة ذات التصميم التكسيدو أيضاً ذات أذرع بنفس طول الظهر لكنها تتميز بالخطوط البسيطة والواضحة والهندسية. يظهر فيها الكابوتينية وتتميز أنها مليئة بالأزرار وغالباً ما تكون مصنوعة من الجلد أو أي خامة سميكة. هذه الأريكة مودرن وتصلح لكل الأزمنة.
تتميز أريكة الركنة أنها أريكة مودرن، بسيطة وعملية، هذا لأنها تتمتع بكونها قطعة أثاث موديولية ومرنة، فيمكنك استخدامها كسرير إذا أردت أو يمكنك استخدام أجزاء منها كطاولة بأي طريقة تفضل.
كونها أريكة للركنة أضافت قيمة لها كقطعة أثاث فهي تشغل أي مساحة بدون إحداث ازدحام والذي يعطي فرصة لأكبر عد من الناس بالجلوس. تصلح للمساحات الكبيرة كما أنها بسيطة وقد تحتاج تدخل من الديكورات والاكسسوارات ليكون لها شخصية.