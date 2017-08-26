14 طريقة اقتصادية لإضافة بعض الفخامة لمنزلكم

هل تساءلت يوما كيف لبعض المنازل أن تبدو دائما بشكل جميل وفاخر؟ هل تريد أن تحصل على نتيجة كما تتمنى دون أن تصرف الكثير من المال في هذه العملية؟ حسنا، لدينا بعض النصائح التي ستجعل تصميم منزلك الداخلي تبدو مذهل وفخم. الأساس في هذه العملية يكمن في اختيار الإكسسوارات المناسبة واستخدامها لتعطي تأثير كبير، في كل غرفة من المنزل. إذا كنت غير متأكد تماما ما نعنيه، تعال معنا الآن لنخبرك عن 14 طريقة اقتصادية عن تلك اللمسات الجميلة التي من شأنها أن تعطي انطباع كبير على الضيوف، وصغير على محفظتك! نعتقد أنك ستنصدم من بساطة الأفكار للحصول على منزل بمنظر أنيق وفخم!
يمكنك اختيار مرآة كبيرة رائعة، مقابل القليل من المال، ولكن تأثيرها لها كبير على منزلك ولا يمكنك إنكاره! ولمزيد من المظهر الفاخر، لماذا لتقوم بطلاء اطار المرآة بطلاء معدني سيعطي مظهر جذاب!!
سجادة مشرقة ومزخرفة بشكل جميل، دائما تضيف جرعة كبيرة من الأناقة إلى أي غرفة. عند المدخل أو في وسط غرفة المعيشة يمكنك اختيار السجاد المليء بالزخارف الفاخرة والجذابة.
الجدران ماغنولية؟ هذا أسلوب مختلف وحقا مميز، هو أسلوب جريء وجميل. لون الجدران من الأزرق الداكن التي أعطت طابع ملكي أنيق، نغمات لا تصدق.
خشب الصنوبر لا بأس به، ولكن للحصول على نظرة فاخرة، اضف بعض الخشب الداكن إلى منزلك. البوفية الخشبية يمكن أن تكون خيار، أو حتى إطارات الصور من الخشب ستعطي نتيجة جميلة أيضا، ولكن نحن نحب هذا الفاصل الخشبي بين الغرفتين!
الأريكة، الستائر أو حتى الوسائد مصنوع من المخمل سيكون خيارك المثالي لنظرة فاخرة. المخمل نوع من الأقمشة الفاخرة الذي يعطي تلك الفخامة بسبب مظهره وألوانة الراكزة، كما أنه بأسعار معقوله.
بأسلوب حديث ستكون رائعة، ولكن لغرفة النوم مع نظرة فاخرة، أنت بحاجة للعودة إلى الأساسيات مع استخدام اللوح الأمامي المبطن! بحيث يمكنك اختيار نوع القماش سريع التنظيف وبلون مفضل، ستبدو مذهلة!
للزهور عمل سحري رهيب. الزهور الحديثة لديها قدرة لا يمكن إنكارها لتحويل أي غرفة مهما كانت مملة إلى مساحة مذهلة ! كلما كانت أكثر واحدث كلما اعطت الغرفة أكثر فخامة لمنزلك، لذلك اختر شيء غير عادي!
أي وجود غير عادي للإضاءة سيعطي تأثير كبير، وليس من الضروري أن تختار الإضاءة المكلفة أو ذات التركيبات المقعدة. هناك مجموعة من الأفكار المذهلة، ستجدها بالأسواق وبأسعار مناسبة، كلها بسيطة ورائعة.
تعد الستائر الطويلة أكثر فخامة. لذلك أبدا بشراء تلك التي تناسب نافذتك! علقها على أعلى مستوى ممكن، واجعلها تلامس الأرض للحصول على تلك النظرة الراقية حقا.
الراحة هي الأساس في التصميم، ولهذا السبب أنت بحاجة لعدد من الوسائد المريحة على أريكتك الخاص، إذا كنت تريد نظرة ملكية. حاول اختيار الألوان و المواد المريحة.
لا شيء يبدو أكثر أناقة من تعليق ثلاث لوحات فنية لها نفس الطابع والأسلوب. اختيار إطارات متطابقة، متباعدة عن بعضها بنفس المسافة، برسومات بسيطة وغير معقدة. للتذكير هي ليست إطارات لصور شخصية. كما نرى الصور بسيطة لكن أنيقة.
بالحديث عن الفخامة، الأثاث العاكس يبدو مبهر وفخم، لأنه أشبه بالمرآة. كما نرى في الصورة هذه الخزانة المكونة من أسطح عاكسة ظهرت مثل ألماسة مشرقة!
إذا كنت ترغب في نظرة فاخرة للغرفة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، فكر في تغطية مثالية للجدران. أنت بحاجة إلى لفة واحدة فقط من ورق الجدران، والتي لن تكلفك الكثير، ولكن التأثير سيكون لا يصدق! اختر احد الجدران في كل غرفة وقم بلصق ورق الجدران المميز، ماذا عن ورق جدران بتأثير لامع؟
كما ترى في مثالنا الأخير يمكنك جمع العديد من الأفكار في غرفة واحدة، الإضاءة والسجاد والستائر الطويلة، أنت المصمم الآن، أرينا ما لديك؟
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