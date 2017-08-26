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14 طريقة اقتصادية لإضافة بعض الفخامة لمنزلكم

Heba khlili Heba khlili
Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
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هل تساءلت يوما كيف لبعض المنازل أن تبدو دائما بشكل جميل وفاخر؟ هل تريد أن تحصل على نتيجة كما تتمنى  دون أن تصرف الكثير من المال في هذه العملية؟ حسنا، لدينا بعض النصائح التي ستجعل تصميم منزلك الداخلي تبدو مذهل وفخم. الأساس في هذه العملية يكمن في  اختيار الإكسسوارات المناسبة واستخدامها لتعطي تأثير كبير، في كل غرفة من المنزل. إذا كنت غير متأكد تماما ما نعنيه، تعال معنا الآن لنخبرك عن 14 طريقة اقتصادية عن تلك اللمسات الجميلة التي من شأنها أن تعطي انطباع كبير على الضيوف، وصغير على محفظتك! نعتقد أنك ستنصدم من بساطة الأفكار للحصول على منزل بمنظر أنيق وفخم!

1. اللعب مع المرايا

Take a step into luxury each day.., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Graeme Fuller Design Ltd

Take a step into luxury each day..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

يمكنك اختيار مرآة كبيرة رائعة، مقابل القليل من المال، ولكن تأثيرها لها كبير على منزلك ولا يمكنك إنكاره! ولمزيد من المظهر الفاخر، لماذا لتقوم بطلاء اطار المرآة بطلاء معدني سيعطي مظهر جذاب!!

2. السجاد

Indie Style Interiors - custom rug design Indie Style Interiors إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – custom rug design

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

سجادة مشرقة ومزخرفة بشكل جميل، دائما تضيف جرعة كبيرة من الأناقة إلى أي غرفة. عند المدخل أو في وسط غرفة المعيشة يمكنك اختيار السجاد المليء بالزخارف الفاخرة والجذابة.

3. تجرء على أن تكون مختلف مع خيارات من الألوان

Fabulous colour Diamond Wools of New Zealand الممر الحديث، المدخل و الدرج
Wools of New Zealand

Fabulous colour Diamond

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

الجدران ماغنولية؟ هذا أسلوب مختلف وحقا مميز، هو أسلوب جريء وجميل. لون الجدران من الأزرق الداكن التي أعطت طابع ملكي أنيق، نغمات لا تصدق.

4. إضافة من الخشب الداكن

​nolastar®- individuell und multifunktional, Royal Family _ design labor Royal Family _ design labor Office spaces & stores
Royal Family _ design labor

Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor

خشب الصنوبر لا بأس به، ولكن للحصول على نظرة فاخرة، اضف بعض الخشب الداكن إلى منزلك. البوفية الخشبية يمكن أن تكون خيار، أو حتى إطارات الصور من الخشب ستعطي نتيجة جميلة أيضا، ولكن نحن نحب هذا الفاصل الخشبي بين الغرفتين!

5. أي شيء من المخمل

Velvet cushions rigby & mac Living roomAccessories & decoration قطن velvet,cushion,cotton
rigby &amp; mac

Velvet cushions

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الأريكة، الستائر أو حتى الوسائد مصنوع من المخمل سيكون خيارك المثالي لنظرة فاخرة. المخمل نوع من الأقمشة الفاخرة الذي يعطي تلك الفخامة بسبب مظهره وألوانة الراكزة، كما أنه بأسعار معقوله.

6. الألواح الأمامية للسرير

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

بأسلوب حديث ستكون رائعة، ولكن لغرفة النوم مع نظرة فاخرة، أنت بحاجة للعودة إلى الأساسيات مع استخدام اللوح الأمامي المبطن! بحيث يمكنك اختيار نوع القماش سريع التنظيف وبلون مفضل، ستبدو مذهلة!

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7. الزهور

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,sofa,cushions,flowers,vase,sheer curtains,carpet
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

للزهور عمل سحري رهيب. الزهور الحديثة لديها قدرة لا يمكن إنكارها لتحويل أي غرفة مهما كانت مملة إلى مساحة مذهلة ! كلما كانت أكثر واحدث كلما اعطت الغرفة أكثر فخامة لمنزلك، لذلك اختر شيء غير عادي!

8. الإضاءة

homify Living roomLighting
homify

homify
homify
homify

أي وجود غير عادي للإضاءة  سيعطي تأثير كبير، وليس من الضروري أن تختار الإضاءة المكلفة أو ذات التركيبات المقعدة. هناك مجموعة من الأفكار المذهلة، ستجدها بالأسواق وبأسعار مناسبة، كلها بسيطة ورائعة.

9. الستائر الطويلة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تعد الستائر الطويلة أكثر فخامة. لذلك أبدا بشراء تلك التي تناسب نافذتك! علقها على أعلى مستوى ممكن، واجعلها تلامس الأرض للحصول على تلك النظرة الراقية حقا.

10. الوسائد

Cushions Maia Créations Jean-Vier Living roomAccessories & decoration
Créations Jean-Vier

Cushions Maia

Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier

الراحة هي الأساس في التصميم، ولهذا السبب أنت بحاجة لعدد من الوسائد المريحة على أريكتك الخاص، إذا كنت تريد نظرة ملكية. حاول اختيار الألوان و المواد المريحة.

11. قطعة فنية

Mieszkanie w szarości , Grey shade interiors Grey shade interiors غرفة المعيشة
Grey shade interiors

Grey shade interiors
Grey shade interiors
Grey shade interiors

لا شيء يبدو أكثر أناقة من تعليق ثلاث لوحات فنية لها نفس الطابع والأسلوب. اختيار إطارات متطابقة، متباعدة عن بعضها بنفس المسافة، برسومات بسيطة وغير معقدة. للتذكير هي ليست إطارات لصور شخصية. كما نرى الصور بسيطة لكن أنيقة.

12. اختيار بعض الأثاث العاكس

Valeria Mirrored Dressing Table homify BedroomDressing tables
homify

Valeria Mirrored Dressing Table

homify
homify
homify

بالحديث عن الفخامة، الأثاث العاكس يبدو مبهر وفخم، لأنه أشبه بالمرآة. كما نرى في الصورة هذه الخزانة المكونة من أسطح عاكسة ظهرت مثل ألماسة مشرقة!

13. ورق الجدران

Wallpaper, BY MAY/ Siluett Frost Window Film BY MAY/ Siluett Frost Window Film Walls & flooringWallpaper
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

Wallpaper

BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

إذا كنت ترغب في نظرة فاخرة للغرفة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، فكر في تغطية مثالية للجدران. أنت بحاجة إلى لفة واحدة فقط من ورق الجدران، والتي لن تكلفك الكثير، ولكن التأثير سيكون لا يصدق! اختر احد الجدران في كل غرفة وقم بلصق ورق الجدران المميز، ماذا عن ورق جدران بتأثير لامع؟

14. كن أنت المصمم الخاص

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

كما ترى في مثالنا الأخير يمكنك جمع العديد من الأفكار في غرفة واحدة، الإضاءة والسجاد والستائر الطويلة، أنت المصمم الآن، أرينا ما لديك؟

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