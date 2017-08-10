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نصائح ستعينك على اختيار ستائر منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Living roomAccessories & decoration
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التفاصيل الديكورية من اللمسات المكملة لأي تصميم في منزلك، فهي تضيف له اناقة وجاذبية خاصة، من تلك التفاصيل الستائر وتصميمها، فالستائر من التفاصيل الديكورية الأساسية في أي تصميم داخل المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك دليل نصائح ستعينك على اختيار تصميم الستائر في منزلك.

1- تحديد مقاسات النوافذ

homify غرفة نوم الخشب هندسيا Green
homify

homify
homify
homify

حدد مقاسات النوافذ قبل اختيار، كمقاسات الأرتفاع والعرض في نوافذ الغرفة لمعرفة الكمية اللازمة التي ستحتاجها من القماش، مع أخذ قطعة من قماش الأثاث إذا أمكن لأختيار نقوشات تتناسب مع نقوشات الأثاث،

2- تحديد النمط شئ مهم .

homify HouseholdTextiles
homify

homify
homify
homify

قبل اختيار تصميم للستائر في منزلك حدد نمط المنزل أولاً، فتحديد نمط المنزل سيسهل عليك اختيار تصميم الستائر والألوان التي تريدها، فمثلاً نرى هنا غرفة معيشة على النمط المعاصر تملؤها التفاصيل اللونية والديكورات ولكن خالية من النقوشات تماماً، فأختار المصمم تصميماً جذاباً تملؤه النقوشات باللون الأحمر البسيط ليكون تصميم الستارة داخل الغرفة، ليضيف بذلك لمسة جذابة ورائعة.

2- اختيار الخامات

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

اختيار خامة الستائر من الأساسيات في تصميم الستائر الخاصة بك، فهناك العديد من الأقمشة والنقوشات المتنوعة في عالم خامات الستائر، لذلك أحرص دائماً على التركيز والتدقيق بعناية قبل اختيار خامة ونقوشات الستائر والتي يجب أن تكون متناغمة مع نمط الغرفة وتفاصيل الديكور في الغرفة بالكامل.

4- النقوشات والأثاث

Yellow Ombre linen curtain by Lovely Home Idea, LOVELY HOME IDEA LOVELY HOME IDEA Windows & doorsCurtains & drapes
LOVELY HOME IDEA

Yellow Ombre linen curtain by Lovely Home Idea

LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA

عليك التوحيد والدمج بين الأثاث وتصميم الستائر بشكل جيد كما ذكرنا، فعلى سبيل المثال إذا الأثاث لديك يحتوي على نقوشات وألوان بارزة يفضل اختيار تصميماً حيادياً للستائر في منزلك موحدة اللون، على عكس إذا كان الأثاث موحد اللون سواء داكن أو فاتح في هذة الحالة تستطيع اختيار ستائر ذات نقوشات مميزة مع مراعاة عدم وجود ضوضاء بصرية وتزاحم الكثير من النقوشات والألوان.

5- غرفة المعيشة غرفة خاصة بستائر خاصة

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild Windows & doorsCurtains & drapes
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

تعتبر غرفة المعيشة من أهم الغرف داخل المنزل فهي من أكثر الغرف التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم، لذلك يجب أن تكون تفاصيل ديكوراتها دائماً تتسم بالأناقة والبساطة والراحة البصرية أيضاً لتخلق بذلك جواً إيجابياً لأفراد الأسرة، لذلك كن حريصاً عند أختيار ستائر غرفة المعيشة من خلال الخامة والتصميم، مع مراعاة الأضاءة الطبيعية، فغرفة المعيشة يجب أن تغمرها الأضاءة الطبيعية لذلك ركز على اختيار خامة للستائر مناسبة تسمح لك بنشر أشعة الشمس  إلى الغرفة.

6- لمسة خاصة

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BedroomTextiles
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

تعتبر غرفة المعيشة من أهم الغرف داخل المنزل فهي من أكثر الغرف التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم، لذلك يجب أن تكون تفاصيل ديكوراتها دائماً تتسم بالأناقة والبساطة والراحة البصرية أيضاً لتخلق بذلك جواً إيجابياً لأفراد الأسرة، لذلك كن حريصاً عند أختيار ستائر غرفة المعيشة من خلال الخامة والتصميم، مع مراعاة الأضاءة الطبيعية، فغرفة المعيشة يجب أن تغمرها الأضاءة الطبيعية لذلك ركز على اختيار خامة للستائر مناسبة تسمح لك بنشر أشعة الشمس  إلى الغرفة.

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7- الستائر وارتفاع السقف

Lab LZ by GT, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة الميديا
Gisele Taranto Arquitetura

Lab LZ by GT

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

قبل الذهاب لشراء الستائر الخاصة بك يجب الأخذ في الأعتبار مساحة الغرفة تحديداً ومساحة ارتفاع سقفها، فعلى سبيل المثال إذا كان منزلك صغيراً وذو سقفاً منخفض في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر بدون كرنيش في الأعلى وتكون قصيرة في طولها، حتى لا تجعل السقف منخفضاً، والعكس تماماً إذا كان سقف الغرفة عالي ومساحة المنزل كبيرة في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر ذو كرانيش عريضة في الأعلى وستائر طويلة ويمكن أن تتركها منسدلة من الجانبين أو تقوم بربطها على حسب تصميم النافذة والغرفة، ولكن حاذر أن تتخلى عن البساطة في تصميم الكرانيش.لة.

8- أيهما أفضل الطويلة أم القصيرة

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Living roomAccessories & decoration
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

الكثير منا يحتار حول اختياره للستائر هل الأفضل الستائر الطويلة أم الستائر القصيرة، لكن دعني أخبرك أن لا يوجد أجابة مطلقة وصريحة على هذا السؤال، فسواء كانت الستائر طويلة أو قصيرة لكل منها مميزاتها واستخدامتها، واختيارها يكون على اساس تصميم الغرفة أولاً ونمطها وحسب ذوقك الشخصي وطول النوافذ في منزلك فعلى سبيل المثال النوافذ الطويلة تحتاج لستائر طويلة وحتماً.

9- طريقة التركيب

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

أما طريقة التركيب فتختلف من ستارة لأخرى حسب طريقة الأستخدام، فهناك الستارة المثبتة التي لا تحتاج لحركة، وهناك الستائر المثبتة بحلقات وهي ستائر سهلة في تحريكها، وهناك الستائر التي تغلق وتفتح من أعلى لأسفل بواسطة شريط سحاب. لذلك تأكد من الطريقة الصحيحة لتركيب الستارة الخاصة بك.

10- للستائر الخفيفة رونق خاص

homify غرفة نوم خشب رقائقي Beige
homify

homify
homify
homify

للستائر الخفيفة دائما رقي وأناقة الخاصة، فسواء كنت تحتار بين اختيار ستائر خفيفة أو ثقيلة، فدعني أخبرك أن لكل منهم مميزات خاصة حسب خصائص الغرفة وتصميمها، فالستائر الخفيفة تضيف لك لمسة رقيقة على التصميم وتسمح بمرور الأضاءة الطبيعية إلى الغرفة بسهولة، لذلك تعتبر الخيار المثالي لغرف المعيشة والسفرة.

11- الستائر الثقيلة للمسة دفئ

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BedroomTextiles
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

وفيما يخص الستائر الثقيلة فبلا شك تلعب دوراً كبيراً في خلق تفاصيل الأناقة والدفئ على أي تصميم، بالأضافة إلى الخصوصية التي تضيفها على الغرفة، لذلك تعتبر الستائر الثقيلة المفضلة في غرف النوم.

12- انسجام كامل

Liron- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH BedroomTextiles
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

الستارة في مفهومها وأياً كان تصميمها فهي امتداد للغرفة وتفاصيلها وتعتبر المكملة لكافة التفاصيل في المنزل، لذلك يجب أن تكون متناسقة بشكل كبير وواضح مع تفاصيل الغرفة ويفضل أن تكون من نفس باليتة الألوان المستخدمة لضمان الأنسجام الكامل.

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