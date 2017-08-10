نصائح ستعينك على اختيار ستائر منزلك

التفاصيل الديكورية من اللمسات المكملة لأي تصميم في منزلك، فهي تضيف له اناقة وجاذبية خاصة، من تلك التفاصيل الستائر وتصميمها، فالستائر من التفاصيل الديكورية الأساسية في أي تصميم داخل المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك دليل نصائح ستعينك على اختيار تصميم الستائر في منزلك.
حدد مقاسات النوافذ قبل اختيار، كمقاسات الأرتفاع والعرض في نوافذ الغرفة لمعرفة الكمية اللازمة التي ستحتاجها من القماش، مع أخذ قطعة من قماش الأثاث إذا أمكن لأختيار نقوشات تتناسب مع نقوشات الأثاث،
قبل اختيار تصميم للستائر في منزلك حدد نمط المنزل أولاً، فتحديد نمط المنزل سيسهل عليك اختيار تصميم الستائر والألوان التي تريدها، فمثلاً نرى هنا غرفة معيشة على النمط المعاصر تملؤها التفاصيل اللونية والديكورات ولكن خالية من النقوشات تماماً، فأختار المصمم تصميماً جذاباً تملؤه النقوشات باللون الأحمر البسيط ليكون تصميم الستارة داخل الغرفة، ليضيف بذلك لمسة جذابة ورائعة.
اختيار خامة الستائر من الأساسيات في تصميم الستائر الخاصة بك، فهناك العديد من الأقمشة والنقوشات المتنوعة في عالم خامات الستائر، لذلك أحرص دائماً على التركيز والتدقيق بعناية قبل اختيار خامة ونقوشات الستائر والتي يجب أن تكون متناغمة مع نمط الغرفة وتفاصيل الديكور في الغرفة بالكامل.
عليك التوحيد والدمج بين الأثاث وتصميم الستائر بشكل جيد كما ذكرنا، فعلى سبيل المثال إذا الأثاث لديك يحتوي على نقوشات وألوان بارزة يفضل اختيار تصميماً حيادياً للستائر في منزلك موحدة اللون، على عكس إذا كان الأثاث موحد اللون سواء داكن أو فاتح في هذة الحالة تستطيع اختيار ستائر ذات نقوشات مميزة مع مراعاة عدم وجود ضوضاء بصرية وتزاحم الكثير من النقوشات والألوان.
تعتبر غرفة المعيشة من أهم الغرف داخل المنزل فهي من أكثر الغرف التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم، لذلك يجب أن تكون تفاصيل ديكوراتها دائماً تتسم بالأناقة والبساطة والراحة البصرية أيضاً لتخلق بذلك جواً إيجابياً لأفراد الأسرة، لذلك كن حريصاً عند أختيار ستائر غرفة المعيشة من خلال الخامة والتصميم، مع مراعاة الأضاءة الطبيعية، فغرفة المعيشة يجب أن تغمرها الأضاءة الطبيعية لذلك ركز على اختيار خامة للستائر مناسبة تسمح لك بنشر أشعة الشمس إلى الغرفة.
تعتبر غرفة المعيشة من أهم الغرف داخل المنزل فهي من أكثر الغرف التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم، لذلك يجب أن تكون تفاصيل ديكوراتها دائماً تتسم بالأناقة والبساطة والراحة البصرية أيضاً لتخلق بذلك جواً إيجابياً لأفراد الأسرة، لذلك كن حريصاً عند أختيار ستائر غرفة المعيشة من خلال الخامة والتصميم، مع مراعاة الأضاءة الطبيعية، فغرفة المعيشة يجب أن تغمرها الأضاءة الطبيعية لذلك ركز على اختيار خامة للستائر مناسبة تسمح لك بنشر أشعة الشمس إلى الغرفة.
قبل الذهاب لشراء الستائر الخاصة بك يجب الأخذ في الأعتبار مساحة الغرفة تحديداً ومساحة ارتفاع سقفها، فعلى سبيل المثال إذا كان منزلك صغيراً وذو سقفاً منخفض في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر بدون كرنيش في الأعلى وتكون قصيرة في طولها، حتى لا تجعل السقف منخفضاً، والعكس تماماً إذا كان سقف الغرفة عالي ومساحة المنزل كبيرة في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر ذو كرانيش عريضة في الأعلى وستائر طويلة ويمكن أن تتركها منسدلة من الجانبين أو تقوم بربطها على حسب تصميم النافذة والغرفة، ولكن حاذر أن تتخلى عن البساطة في تصميم الكرانيش.لة.
الكثير منا يحتار حول اختياره للستائر هل الأفضل الستائر الطويلة أم الستائر القصيرة، لكن دعني أخبرك أن لا يوجد أجابة مطلقة وصريحة على هذا السؤال، فسواء كانت الستائر طويلة أو قصيرة لكل منها مميزاتها واستخدامتها، واختيارها يكون على اساس تصميم الغرفة أولاً ونمطها وحسب ذوقك الشخصي وطول النوافذ في منزلك فعلى سبيل المثال النوافذ الطويلة تحتاج لستائر طويلة وحتماً.
أما طريقة التركيب فتختلف من ستارة لأخرى حسب طريقة الأستخدام، فهناك الستارة المثبتة التي لا تحتاج لحركة، وهناك الستائر المثبتة بحلقات وهي ستائر سهلة في تحريكها، وهناك الستائر التي تغلق وتفتح من أعلى لأسفل بواسطة شريط سحاب. لذلك تأكد من الطريقة الصحيحة لتركيب الستارة الخاصة بك.
للستائر الخفيفة دائما رقي وأناقة الخاصة، فسواء كنت تحتار بين اختيار ستائر خفيفة أو ثقيلة، فدعني أخبرك أن لكل منهم مميزات خاصة حسب خصائص الغرفة وتصميمها، فالستائر الخفيفة تضيف لك لمسة رقيقة على التصميم وتسمح بمرور الأضاءة الطبيعية إلى الغرفة بسهولة، لذلك تعتبر الخيار المثالي لغرف المعيشة والسفرة.
وفيما يخص الستائر الثقيلة فبلا شك تلعب دوراً كبيراً في خلق تفاصيل الأناقة والدفئ على أي تصميم، بالأضافة إلى الخصوصية التي تضيفها على الغرفة، لذلك تعتبر الستائر الثقيلة المفضلة في غرف النوم.
الستارة في مفهومها وأياً كان تصميمها فهي امتداد للغرفة وتفاصيلها وتعتبر المكملة لكافة التفاصيل في المنزل، لذلك يجب أن تكون متناسقة بشكل كبير وواضح مع تفاصيل الغرفة ويفضل أن تكون من نفس باليتة الألوان المستخدمة لضمان الأنسجام الكامل.
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