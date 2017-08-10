نصائح ستعينك على اختيار ستائر منزلك

قبل الذهاب لشراء الستائر الخاصة بك يجب الأخذ في الأعتبار مساحة الغرفة تحديداً ومساحة ارتفاع سقفها، فعلى سبيل المثال إذا كان منزلك صغيراً وذو سقفاً منخفض في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر بدون كرنيش في الأعلى وتكون قصيرة في طولها، حتى لا تجعل السقف منخفضاً، والعكس تماماً إذا كان سقف الغرفة عالي ومساحة المنزل كبيرة في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر ذو كرانيش عريضة في الأعلى وستائر طويلة ويمكن أن تتركها منسدلة من الجانبين أو تقوم بربطها على حسب تصميم النافذة والغرفة، ولكن حاذر أن تتخلى عن البساطة في تصميم الكرانيش.لة.