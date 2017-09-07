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10 طرق أساسية لتوظيف الإضاءة في الحديقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
GULIGULIの庭, 株式会社 荒木造園設計 株式会社 荒木造園設計 حديقة Green
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ماذا إن كانت هناك عصاة سحرية تمكنك من تحويل أي جزء في منزلك إلى مساحة رائعة الجمال وتتمتع بسحر لا يُقاوم؟

في الحقيقة تلك العصاة السحرية موجودة بالفعل! إنها الإضاءة. أكد الخبراء كثيرًا ومازالوا يؤكدون على القدرة الخارقة للإضاءة، على تحويل أي جزء من منزلك إلى مساحة تتمتع بالجاذبية والأناقة، ومن بينها الحديقة، التي تتمتع بما يكفي من الجمال بفضل اللون الأخضر والورود الملونة، والديكورات المتنوعة بين المنحوتات، والصخور والحصى.. إلخ.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 10 طرق رائعة تعتمد على القواعد الأساسية لـ إضاءة الحديقة بشكل جذاب ووظيفي، وبما يحقق أهداف ديكورية وبصرية من شأنها أن تزيد حديقتك جمالًا. تعرف عليهم في السطور التالية!

1. الممر المؤدي إلى المنزل

GULIGULIの庭, 株式会社 荒木造園設計 株式会社 荒木造園設計 حديقة Green
株式会社 荒木造園設計

株式会社 荒木造園設計
株式会社 荒木造園設計
株式会社 荒木造園設計

الوصول إلى المنزل عبر ممر يتزين بالخضرة والمزروعات المنعشة أمر رائع، ولكن الإضاءة ستزيده تشويقًا وتميزًا عندما تزين جانبي الممر الأساسي المؤدي للمنزل بوحدات أرضية يحدد ارتفاعها حسب الرغبة، ولكن مع مراعاة ألا تكون قوية الإضاءة.

2. السلالم و العتبات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت حديقتك تتمتع بارتفعات مختلفة مع وجود عتبات أو سلالم، فإن الإضاءة هنا ضرورية لسببين، أولهما السلامة والأمان، والثاني هو إبراز التصميم الجمالي للارتفاعات المختلفة ودرجات السلم، بحيث يتم وضع وحدات إضاءة صغير في جانب السلم عند كل درجة.

3. ​المساقط المائية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المساقط المائية واحدة من الديكورات الأكثر جاذبية في الحدائق، وهو ما يستدعي بالضرورة إبرازها باستخدام الإضاءات. في هذا التصميم على سبيل المثال، استخدمت الإضاءات في أرضية الحوض المائي وجانبه، في حالات أخرى يمكن وضع ديكورات مضيئة صغيرة تطفو في المياه أو إضاءة المسقط المائي ذاته.

4. النباتات والأشجار

Private Residential Villa - Sheikh Zayed, SIGMA Designs SIGMA Designs حديقة
SIGMA Designs

Private Residential Villa – Sheikh Zayed

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

النباتات و الأشجار هي العناصر الأساسية في تصميم الحديقة، وتستطيع الإضاءة أن تبرز قيمتها الجمالية، من خلال توظيف الكشافات الأرضية بمختلف أحجامها و ألوانها، بما يؤكد على التفاصيل الجمالية كالشجيرات الفريدة الصغيرة، أو جذوع النخيل .

5. السور المحيط بالحديقة

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH جدران
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

سواء كان سور حديقتك من الحجارة، او الأخشاب، وربما حديقة عمودية من النباتات المتسلقة، فإنه يحتاج غلى إضاءة لإبراز جماله وتفاصيله الفريدة كما في هذا التصميم، حيث وضعت الكشافات في المساحات الفاصيلة بين الشجيرات المزينة للسور الخشبي.

6. السور الخارجي للمنزل

GULIGULIの庭, 株式会社 荒木造園設計 株式会社 荒木造園設計 فناء أمامي Green
株式会社 荒木造園設計

株式会社 荒木造園設計
株式会社 荒木造園設計
株式会社 荒木造園設計

يمكنك استخدام الإضاءة لإبراز القيمة الإنشائية لسور المنزل خاصة إذا كانت النباتات تزينه، فمثلًا بوابة حديديه مع زخارف وتفريغات، تحيط بها الاشجار والنباتات مثل هذا المنزل، بالتأكيد تحتاج إلى إضاءة تبرز قيمتها الجمالية.

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7. التأكيد على نقطة مركزية للحديقة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إذا كانت حديقتك تتمتع بالاتساع والمساحة الكبيرة، فبالتأكيد تحتوي على الكثير من الديكورات والأركان الجميلة، وهو ما يتطلب توجيه التركيز على نقطة محددة، مثل النافورات الأرضية في هده الحديقة والشجرة الكبيرة خلفهما، حيث استخدمت إضاءات أرضية بكلا اللونين الأبيض والأصفر.

8. الإنشاءات الجمالية

Cubic White, STUDIO COCOONS STUDIO COCOONS غرفة المعيشة
STUDIO COCOONS

STUDIO COCOONS
STUDIO COCOONS
STUDIO COCOONS

الجدران الحجرية والخشبية، والأقواس و الأعمدة، من المعالم الجمالية في الحديقة، التي تحتاج إلى إضاءة جيدة لإبراز قيمتها، وتكون الإضاءات الثنائية الاتجاه الأفضل لأداء تلك الوظيفة.

10. الأماكن المخصصة للجلوس في الحديقة

Cubic White, STUDIO COCOONS STUDIO COCOONS حديقة
STUDIO COCOONS

STUDIO COCOONS
STUDIO COCOONS
STUDIO COCOONS

المناطق المحيطة بالمسبح أو المنصات المخصصة للجلوس أيضًا من المناطق الأساسية عند التفكير في إضاءة الحديقة، وتتنوع إضاءاتها بين الأرضية والجدارية، أو العلوية المثبتة على الاشجار أو البرجولة التي تظلل المنطقة.

يمكنك التعرف على أفضل ديكورات الحدائق، من خلال المقال التالي، ديكورات حدائق تجعلها أكثر من مجرد مساحة خضراء!

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