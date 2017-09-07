10 طرق أساسية لتوظيف الإضاءة في الحديقة

ماذا إن كانت هناك عصاة سحرية تمكنك من تحويل أي جزء في منزلك إلى مساحة رائعة الجمال وتتمتع بسحر لا يُقاوم؟
في الحقيقة تلك العصاة السحرية موجودة بالفعل! إنها الإضاءة. أكد الخبراء كثيرًا ومازالوا يؤكدون على القدرة الخارقة للإضاءة، على تحويل أي جزء من منزلك إلى مساحة تتمتع بالجاذبية والأناقة، ومن بينها الحديقة، التي تتمتع بما يكفي من الجمال بفضل اللون الأخضر والورود الملونة، والديكورات المتنوعة بين المنحوتات، والصخور والحصى.. إلخ.
في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 10 طرق رائعة تعتمد على القواعد الأساسية لـ إضاءة الحديقة بشكل جذاب ووظيفي، وبما يحقق أهداف ديكورية وبصرية من شأنها أن تزيد حديقتك جمالًا. تعرف عليهم في السطور التالية!
الوصول إلى المنزل عبر ممر يتزين بالخضرة والمزروعات المنعشة أمر رائع، ولكن الإضاءة ستزيده تشويقًا وتميزًا عندما تزين جانبي الممر الأساسي المؤدي للمنزل بوحدات أرضية يحدد ارتفاعها حسب الرغبة، ولكن مع مراعاة ألا تكون قوية الإضاءة.
إذا كانت حديقتك تتمتع بارتفعات مختلفة مع وجود عتبات أو سلالم، فإن الإضاءة هنا ضرورية لسببين، أولهما السلامة والأمان، والثاني هو إبراز التصميم الجمالي للارتفاعات المختلفة ودرجات السلم، بحيث يتم وضع وحدات إضاءة صغير في جانب السلم عند كل درجة.
المساقط المائية واحدة من الديكورات الأكثر جاذبية في الحدائق، وهو ما يستدعي بالضرورة إبرازها باستخدام الإضاءات. في هذا التصميم على سبيل المثال، استخدمت الإضاءات في أرضية الحوض المائي وجانبه، في حالات أخرى يمكن وضع ديكورات مضيئة صغيرة تطفو في المياه أو إضاءة المسقط المائي ذاته.
النباتات و الأشجار هي العناصر الأساسية في تصميم الحديقة، وتستطيع الإضاءة أن تبرز قيمتها الجمالية، من خلال توظيف الكشافات الأرضية بمختلف أحجامها و ألوانها، بما يؤكد على التفاصيل الجمالية كالشجيرات الفريدة الصغيرة، أو جذوع النخيل .
سواء كان سور حديقتك من الحجارة، او الأخشاب، وربما حديقة عمودية من النباتات المتسلقة، فإنه يحتاج غلى إضاءة لإبراز جماله وتفاصيله الفريدة كما في هذا التصميم، حيث وضعت الكشافات في المساحات الفاصيلة بين الشجيرات المزينة للسور الخشبي.
يمكنك استخدام الإضاءة لإبراز القيمة الإنشائية لسور المنزل خاصة إذا كانت النباتات تزينه، فمثلًا بوابة حديديه مع زخارف وتفريغات، تحيط بها الاشجار والنباتات مثل هذا المنزل، بالتأكيد تحتاج إلى إضاءة تبرز قيمتها الجمالية.
إذا كانت حديقتك تتمتع بالاتساع والمساحة الكبيرة، فبالتأكيد تحتوي على الكثير من الديكورات والأركان الجميلة، وهو ما يتطلب توجيه التركيز على نقطة محددة، مثل النافورات الأرضية في هده الحديقة والشجرة الكبيرة خلفهما، حيث استخدمت إضاءات أرضية بكلا اللونين الأبيض والأصفر.
الجدران الحجرية والخشبية، والأقواس و الأعمدة، من المعالم الجمالية في الحديقة، التي تحتاج إلى إضاءة جيدة لإبراز قيمتها، وتكون الإضاءات الثنائية الاتجاه الأفضل لأداء تلك الوظيفة.
المناطق المحيطة بالمسبح أو المنصات المخصصة للجلوس أيضًا من المناطق الأساسية عند التفكير في إضاءة الحديقة، وتتنوع إضاءاتها بين الأرضية والجدارية، أو العلوية المثبتة على الاشجار أو البرجولة التي تظلل المنطقة.
يمكنك التعرف على أفضل ديكورات الحدائق، من خلال المقال التالي، ديكورات حدائق تجعلها أكثر من مجرد مساحة خضراء!