10 طرق أساسية لتوظيف الإضاءة في الحديقة

ماذا إن كانت هناك عصاة سحرية تمكنك من تحويل أي جزء في منزلك إلى مساحة رائعة الجمال وتتمتع بسحر لا يُقاوم؟

في الحقيقة تلك العصاة السحرية موجودة بالفعل! إنها الإضاءة. أكد الخبراء كثيرًا ومازالوا يؤكدون على القدرة الخارقة للإضاءة، على تحويل أي جزء من منزلك إلى مساحة تتمتع بالجاذبية والأناقة، ومن بينها الحديقة، التي تتمتع بما يكفي من الجمال بفضل اللون الأخضر والورود الملونة، والديكورات المتنوعة بين المنحوتات، والصخور والحصى.. إلخ.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 10 طرق رائعة تعتمد على القواعد الأساسية لـ إضاءة الحديقة بشكل جذاب ووظيفي، وبما يحقق أهداف ديكورية وبصرية من شأنها أن تزيد حديقتك جمالًا. تعرف عليهم في السطور التالية!