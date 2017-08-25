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قبل وبعد: تحول كامل لشقة عصرية بديكورات فاخرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة المعيشة
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التجديد أمر صحي ومطلوب للاستمرار في الاستمتاع بالعيش في منازلنا. بعض المنازل تتطلب الكثير من التغييرات والبعض الأخر يحتاج فقط إلى لمسات منعشة لإحياء أركانه وزواياه.

في مقال اليوم من هوميفياي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة ملهمة داخل منزل عائلي، شهد تحول كامل، وتغييرات جذرية، بدءًا من الأرضية وحتى السقف، ليتحول من مجرد منزل قديم، إلى أخر عصري أنيق، مع الكثير من التفاصيل المبهرة والديكورات الفاخرة.

شاركونا جولتنا، واستمتعوا بالتحول المبهر لهذا المنزل! الأرضيات والستائر ووألوان الأثاث ستخطف أنفاسكم!

قبل: الجدران مازلت تحتفظ بطلاء أبيض نظيف ولكن الأرضيات فقدت بريقها وأصبحت باهتة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: افتقار المدخل إلى الإضاءة المُشرقة على الرغم من الطلاء الأبيض يجعله قاتمًا وحزينًا

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: الكثير من الأبواب الخشبية باللون البني التقليدي تجعل من الممر مساحة مُملة وقديمة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: الستائر القديمة تقضي على فرص الاستمتاع بتلك النافذة الزجاجية الكبيرة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

وحدة الإضاءة لا تتمتع بالذوق الأنيق إضافة إلى صغر حجمها وضعف إنارتها

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: الأرضية السيراميكية البيضاء لا تواكب الإطلالات العصرية للمنازل الحديثة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

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قبل: اصفرار خزانات المطبخ توضح مدى قدمها وتجعلها تبدو باهتة وغير مُشرقة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: طلاء غرفة النوم يحتاج إلى التجديد وكذلك الباب الخشبي التقليدي

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: موقع نافذة غرفة النوم مميز يحتاج إلى ستائر أنيقة لإبرازه

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: وحدات الحمام تتميز بقياساتها الصغيرة مما يمنحه الاتساع ولكن القدم يظهر بوضوح على ألوانها

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: تصميم المرحاض عتيق وقديم على الرغم من مناسبة حجمه لمساحة الحمام

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

قبل: نوافذ المطبخ تبدو أنيقة فقط تحتاج إلى الستائر المناسبة لإبراز جمالها

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: الأرضية الجديدة تمنح مدخل المنزل إطلالة مبهرة على الطريقة الفندقية

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: استغلال مساحة المدخل بوضع منضدة خشبية مع مساحة تخزينية وسطح لترتيب الديكورات

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: مزيج الأرجواني والكافيه مع اللمسات الخشبية يمنح غرفة المعيشة إشراقة أنيقة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة المعيشة
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: الستائر منحت النوافذ لمسة جذابة وانيقة مع الإبقاء على مصدر الضوء

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة المعيشة
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: تصميم الأثاث يمنح المنزل اجواء عصرية مُريحة وتوزيعه يتيح الحصول على ركن للاسترخاء

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal Living roomSofas & armchairs
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: الثريا المتدلية فوق طاولة السفرة تُضفي لمسة فاخرة بتصميمها الكريستالي البراق

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة المعيشة
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: وضعت طاولة مستديرة مع بضعة كراسي في المطبخ للاستمتاع بافطار سريع وطازج

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal مطبخ
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: الأقمشة المخملية والمزيج اللوني بين النغمات البنية والأرجوانية جعل من غرفة النوم مساحة ساحرة ورومانسية

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة نوم
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: الستائر أنعشت إطلالة النوافذ الزجاجية ومنحت المطبخ إشراقة قوية

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal مطبخ
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: سريرين وخزانة واثنين من الادراج في هيكل واحد لغرفة أطفال مبتكرة وموفرة في المساحة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة الاطفال
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: لوحة رائعة من الفسيفساء تزين جدار كابينة الاستحمام مع مربعات السيراميك البنفسجية الصغيرة

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal حمام
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: المزهرية مع النباتات الخضراء تُضفي لمسة نابضة بالحياة على التصميم الفاخر للحمام

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal حمام
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

بعد: إضافة الأرجواني إلى تصميم الحمام مبتكر جديد ومميز!

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal حمام
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

لمزيد من تحولات المنازل الملهمة، تفضل بالاطلاع على هذا المقال، قبل وبعد: تحول شقة صغيرة مزدحمة إلى مساحة رائعة ومريحة

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