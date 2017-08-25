قبل وبعد: تحول كامل لشقة عصرية بديكورات فاخرة

التجديد أمر صحي ومطلوب للاستمرار في الاستمتاع بالعيش في منازلنا. بعض المنازل تتطلب الكثير من التغييرات والبعض الأخر يحتاج فقط إلى لمسات منعشة لإحياء أركانه وزواياه.

في مقال اليوم من هوميفياي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة ملهمة داخل منزل عائلي، شهد تحول كامل، وتغييرات جذرية، بدءًا من الأرضية وحتى السقف، ليتحول من مجرد منزل قديم، إلى أخر عصري أنيق، مع الكثير من التفاصيل المبهرة والديكورات الفاخرة.

شاركونا جولتنا، واستمتعوا بالتحول المبهر لهذا المنزل! الأرضيات والستائر ووألوان الأثاث ستخطف أنفاسكم!