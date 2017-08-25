20 تصميم لحمامات حديثة رائعة

حمامك على النمط الحديث، ما أجمل من ان تمتلك حمامك الخاص على احدث موضة، عصري ومميز بتفاصيل خاصة ولمسات رائعة، ولأن هوميفاي دائما تقدم لك كل ما هو جديد في عالم الديكور الداخلي، فاليوم سنطوف معا في جولة مميزة بين تصميمات مختلفة لحمامات عصرية على النمط الحداثي، نتأمل تفاصيلها ونحبث عما يناسب منازلنا لنحظي بتصميم فريد من نوعه .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
اختيار الألوان المبهجة في هذا النموذج كان له تأثير رائع على إطلالته، البرتقالي لون ناري ساخن يصنع روح رائعة مثيرة مع الأبيض مع إضاءة مشرقة وقوية ..
الإضاءة والألوان المميزة تصنع تأثيرات خاصة ورائعة تجذب الانتباه وتثير إعجابنا ..
تنظيم حمامك وتخطيطه مسبقا قبل البدء في خطوة التصميم عامل أساسي في نجاحه، مكان محدد للغسالة مجهز بشكل مناسب وحاجز زجاجي لحوض الاستحمام ومراية مناسبة ..
إن كنت ترغب في حلول مبتكرة فأحيانا قد نلجأ لفصل مكان المرحاض والاستحمام عن حوض غسيل الأيدي، ليساع الحمام لاستخدام أكثر من شخص في آن واحد مع حماية الخصوصية بشكل مناسب ..
إن كانت مساحة حمامك صغيرة فستحتاج ذكاء في التصميم، والطراز الحديث يساعدك في ذلك بشكل كبير، مراية بطول الحمام قد تترك تأثير بصري وتضاعف المساحة مع إضاءة قوية لحل هذه المشكلة ..
ألوان عام 2017 تتميز بالبهجة والجمال والأناقة، والبنفسج يأتي بكل درجاته كلون اساسي لهذا العام، هنا قام المصمم بالاستعانه به فقط في الخزانه وأضاف سجاد صغير ومناشف بنفس اللون ليخلق تناغم رائع ..
الأرفف عنصر رئيسي في أي حمام، والطراز الحديث يقدم لك نماذج مختلف للخزانات المفتوحة والأرفف المعلقة لتختار من بينهم ما ينال إعجابك ..
السيراميك عالم واسع متعدد الاختيارات ويتميز بمرونته وسهولة تنسيقه، يمكنك الاستعانة بعدة وحدات ذات تصميم مختلف شرط التناسق والتناغم ..
اللون الأبيض أحد اكثر الألوان انتشارا في تصميمات الحمامات، لما له من غطلالة مشرقة ومميزة وتظهر عليه علامات النظافة والتعقيم، ولكن يحتاج لمتابعة دورية للحفاظ على مظهره ..
درجات الشيكولاتة والبني المختلفة أجمل ما يمكن ان تختاره لحمام أنيق ومتميز وشيك، العناصر المختلفة في الحمام تتناغم مع الخشب لتخلق اجواء مميزة ..
بناء حاجز ثابت لخلق مساحة استحمام خاص، للحفاظ على الحمام جاف لاطول فترة ممكنة ولتوفير خصوصية لهذه المنطقة، حل متميز ورائع، ولا تنس ان تتأمل تفاصيل هذه الخزانة الحديثة ذات التصميم العصري الجميل..
الأرضية الخشبية في الحمام اختيار مميز وأنيق وخاصة في المساحات الكبيرة، ولكن عليك أن تختار مادة تشطيبية مناسبة للأجواء الخاصة في الحمام من حيث درجات الحرارة والرطوبة والتعرض للمياه، حتى لا تتعرض للتلف وتحتاج إلى تجديدها ..
اللمعان والبريق يزينان حمام فندق مميز بتصميم ذكي ذو حوضين لغسيل الأيدي، وغرفة خاصة بالمرحاض والتواليت لخصوصية أكثر..
الاستعانة بجدار مميز يُزيد من أناقة الحمام أسلوب عصري رائع والخيارات أمامك مفتوحة، فقط ابحث عما يناسب ذوقك الخاص ..
الأبيض والأسود المزيج الأكثر انتشارا في عالم الديكور، وهو أحد أهم الاختيارات في الطراز الحديث حيث يقدم لك الخبراء العديد من النقوش والزخارف والأأفكار المبتكرة لتستعين بها في حمام بالأبيض والأسود غير تقليدي ..
غرفة الاستحمام عنصر رئيسي في الحمام الحديث، الخبراء يختاروا الاستغناء عن البانيو كحل مبتكر للمساحات الصغيرة وإطلالة مختلفة بإمكانيات مبتكرة للمساحات الكبيرة ..
الأثاث الصحي الحديث مميز ومتوفر بتصميمات مختلفة وستجد بالتأكيد ما تبحث عنه..
اختياراتك للمواد التشطيبية للحمام تتحدد عليه الإطلالة النهائية للتصميم، اللمعان والبريق لهم تأثير على حداثة وعصرية التصميم، استعن بمرايات كبيرة وسيراميك لامع وأثاث ذو بريق ..
الطراز الحديث يتميز بتفاصيله، وما أجمل التفاصيل والتي تصنع فارق كبير في أي فراغ، فما بالك الحمام ركنك الخاص للاسترخاء والاستجمام، استعن بتفاصيل على ذوقك الخاص وأضف قطع ديكورية مميزة كلوحات فنية وعناصر إضاءة خاصة ومرايات ذات أفكار رائعة لتجعل حمامك أجمل دائما ..
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