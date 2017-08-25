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20 تصميم لحمامات حديثة رائعة

آية منير آية منير
Comfort of modern - Interior design for the apartments in Monaco, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design حمام
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حمامك على النمط الحديث، ما أجمل من ان تمتلك حمامك الخاص على احدث موضة، عصري ومميز بتفاصيل خاصة ولمسات رائعة، ولأن هوميفاي دائما تقدم لك كل ما هو جديد في عالم الديكور الداخلي، فاليوم سنطوف معا في جولة مميزة بين تصميمات مختلفة لحمامات عصرية على النمط الحداثي، نتأمل تفاصيلها ونحبث عما يناسب منازلنا لنحظي بتصميم فريد من نوعه .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. ألوان مبهجة ..

Privilege Apartments, PROJECT AB PROJECT AB حمام
PROJECT AB

PROJECT AB
PROJECT AB
PROJECT AB

اختيار الألوان المبهجة في هذا النموذج كان له تأثير رائع على إطلالته، البرتقالي لون ناري ساخن يصنع روح رائعة مثيرة مع الأبيض مع إضاءة مشرقة وقوية ..

2. تأثيرات خاصة ..

Lagoon, MAGENTLE MAGENTLE حمام البلاط Blue
MAGENTLE

MAGENTLE
MAGENTLE
MAGENTLE

الإضاءة والألوان المميزة تصنع تأثيرات خاصة ورائعة تجذب الانتباه وتثير إعجابنا ..

3. مرايا ..

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home حمام
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

4. ترتيب وتنظيم ..

Дизайн однокомнатной квартиры., Александра Петропавловская Александра Петропавловская حمام
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

تنظيم حمامك وتخطيطه مسبقا قبل البدء في خطوة التصميم عامل أساسي في نجاحه، مكان محدد للغسالة مجهز بشكل مناسب وحاجز زجاجي لحوض الاستحمام ومراية مناسبة ..

5. غرفة مستقلة ..

Vivienda GM, onside onside حمام
onside

onside
onside
onside

إن كنت ترغب في حلول مبتكرة فأحيانا قد نلجأ لفصل مكان المرحاض والاستحمام عن حوض غسيل الأيدي، ليساع الحمام لاستخدام أكثر من شخص في آن واحد مع حماية الخصوصية بشكل مناسب ..

6. ذكاء في التصميم ..

Banheiro Moderno e Funcional, iost Arquitetura e Interiores iost Arquitetura e Interiores حمام سيراميك White
iost Arquitetura e Interiores

iost Arquitetura e Interiores
iost Arquitetura e Interiores
iost Arquitetura e Interiores

إن كانت مساحة حمامك صغيرة فستحتاج ذكاء في التصميم، والطراز الحديث يساعدك في ذلك بشكل كبير، مراية بطول الحمام قد تترك تأثير بصري وتضاعف المساحة مع إضاءة قوية لحل هذه المشكلة ..

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7. البنفسج ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ألوان عام 2017 تتميز بالبهجة والجمال والأناقة، والبنفسج يأتي بكل درجاته كلون اساسي لهذا العام، هنا قام المصمم بالاستعانه به فقط في الخزانه وأضاف سجاد صغير ومناشف بنفس اللون ليخلق تناغم رائع ..

8. أرفف عملية ..

Warm color palette of interior in private residence in Monte-Carlo. NG-STUDIO Interior Design حمام interior Monaco,interior Monte-Carlo,interior Cote d'Azur,design Monaco,design Monte-Carlo,design Cote d'Azur,интерьер Монако,интерьер Монте-Карло,дизайн Монако,дизайн Монте-Карло,студия Монако,студия Монте-Карло
NG-STUDIO Interior Design

Warm color palette of interior in private residence in Monte-Carlo.

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

الأرفف عنصر رئيسي في أي حمام، والطراز الحديث يقدم لك نماذج مختلف للخزانات المفتوحة والأرفف المعلقة لتختار من بينهم ما ينال إعجابك ..

9. اختيارات للسيراميك ..

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

السيراميك عالم واسع متعدد الاختيارات ويتميز بمرونته وسهولة تنسيقه، يمكنك الاستعانة بعدة وحدات ذات تصميم مختلف شرط التناسق والتناغم ..

10. الأبيض..

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

اللون الأبيض أحد اكثر الألوان انتشارا في تصميمات الحمامات، لما له من غطلالة مشرقة ومميزة وتظهر عليه علامات النظافة والتعقيم، ولكن يحتاج لمتابعة دورية للحفاظ على مظهره ..

11. ألوان الشيكولاتة والكراميل ..

GRAND U-DELIGHT CONDOMINIUM RAMA 3, 22Augustudio 22Augustudio حمام سيراميك Black
22Augustudio

22Augustudio
22Augustudio
22Augustudio

درجات الشيكولاتة والبني المختلفة أجمل ما يمكن ان تختاره لحمام أنيق ومتميز وشيك، العناصر المختلفة في الحمام تتناغم مع الخشب لتخلق اجواء مميزة ..

12. تفكير خاص ..

Privé badkamer, STUDIO KALTOFEN STUDIO KALTOFEN حمام
STUDIO KALTOFEN

STUDIO KALTOFEN
STUDIO KALTOFEN
STUDIO KALTOFEN

بناء حاجز ثابت لخلق مساحة استحمام خاص، للحفاظ على الحمام جاف لاطول فترة ممكنة ولتوفير خصوصية لهذه المنطقة، حل متميز ورائع، ولا تنس ان تتأمل تفاصيل هذه الخزانة الحديثة ذات التصميم العصري الجميل..

13. مساحة كبيرة ..

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten حمام
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

الأرضية الخشبية في الحمام اختيار مميز وأنيق وخاصة في المساحات الكبيرة، ولكن عليك أن تختار مادة تشطيبية مناسبة للأجواء الخاصة في الحمام من حيث درجات الحرارة والرطوبة والتعرض للمياه، حتى لا تتعرض للتلف وتحتاج إلى تجديدها ..

14. حمام فندقي ..

Luxury Apartment Building Marina Plaza, Portixol, Tono Vila Architecture & Design Tono Vila Architecture & Design حمام
Tono Vila Architecture &amp; Design

Tono Vila Architecture & Design
Tono Vila Architecture &amp; Design
Tono Vila Architecture & Design

اللمعان والبريق يزينان حمام فندق مميز بتصميم ذكي ذو حوضين لغسيل الأيدي، وغرفة خاصة بالمرحاض والتواليت لخصوصية أكثر..

15. جدار مميز ..

Banheiro aberto à natureza, D Lange Interiores D Lange Interiores حمام
D Lange Interiores

D Lange Interiores
D Lange Interiores
D Lange Interiores

الاستعانة بجدار مميز يُزيد من أناقة الحمام أسلوب عصري رائع والخيارات أمامك مفتوحة، فقط ابحث عما يناسب ذوقك الخاص ..

16. أبيض وأسود ..

Ванная комната "Black & white" vol. 2, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

الأبيض والأسود المزيج الأكثر انتشارا في عالم الديكور، وهو أحد أهم الاختيارات في الطراز الحديث حيث يقدم لك الخبراء العديد من النقوش والزخارف والأأفكار المبتكرة لتستعين بها في حمام بالأبيض والأسود غير تقليدي ..

17. غرفة استحمام ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

غرفة الاستحمام عنصر رئيسي في الحمام الحديث، الخبراء يختاروا الاستغناء عن البانيو كحل مبتكر للمساحات الصغيرة وإطلالة مختلفة بإمكانيات مبتكرة للمساحات الكبيرة ..

18. أثاث صحي مميز ..

Contemporary Bathroom and Lighting homify حمام
homify

Contemporary Bathroom and Lighting

homify
homify
homify

الأثاث الصحي الحديث مميز ومتوفر بتصميمات مختلفة وستجد بالتأكيد ما تبحث عنه..

19. لمعان وبريق ..

homify حمام الخرسانة Grey
homify

homify
homify
homify

اختياراتك للمواد التشطيبية للحمام تتحدد عليه الإطلالة النهائية للتصميم، اللمعان والبريق لهم تأثير على حداثة وعصرية التصميم، استعن بمرايات كبيرة وسيراميك لامع وأثاث ذو بريق ..

20. حداثة مميزة ..

Projekt wnętrz domu jednorodzinnego w Krakowie, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

الطراز الحديث يتميز بتفاصيله، وما أجمل التفاصيل والتي تصنع فارق كبير في أي فراغ، فما بالك الحمام ركنك الخاص للاسترخاء والاستجمام، استعن بتفاصيل على ذوقك الخاص وأضف قطع ديكورية مميزة كلوحات فنية وعناصر إضاءة خاصة ومرايات ذات أفكار رائعة لتجعل حمامك أجمل دائما ..

يمكنك قراءة .. دليلك للتعرف على كيفية إختيار السجادة المناسبة لغرفة النوم

قبل وبعد: تحول كامل لشقة عصرية بديكورات فاخرة

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