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10 تصميمات مختلفة لركنة غرفة المعيشة على شكل حرف L

آية منير آية منير
Contour of Life 廓│生活, CJ INTERIOR 長景國際設計 CJ INTERIOR 長景國際設計 غرفة المعيشة
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غرفة معيشتك أجمل دائما مع هوميفاي، بالتأكيد تبحث عن أسلوب مميز لتأثيثها بشكل سليم، التصميمات مختلفة ومتنوعة وبكل الانماط والأفكار المتاحة تستطيع أن تفرش غرفة معيشتك بالطريقة المثالية بالنسبة لك ولكن اليوم سنقدم لك  10 تصميمات مختلفة لتصميم ركنة غرفة المعيشة على شكل حرف L وستجد بالتأكيد من بينهم ما تبحث عنه من حيث المساحة والنمط المفضل لك والألوان المميزة التي ستنال بإعجابك بالتأكيد..

1. أفكار عملية ..

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

اختياراتك يجب أن يُراعى فيها الجانب العملي، وحساب مساحات الحركة والإضاءة، كل ذلك يساعدك فيه التخطيط المسبق لتصميم الركنة ومكان التليفزيون واتجاه الدخول والخروج من الغرفة، وإن كان هناك عمود او زاوية تحتاج لاستغلالها من خلال تصميم الركنة، أو استخدامها كفاصل ديكوري بين مساحة الاستقبال المفتوحة ..

2. شياكة وأناقة ..

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

تتوفر العديد من التصميمات المختلفة تحمل في تفاصيلها وإطلالتها شياكة وأناقة لا مثيل لها، مثل هذا النموذج أمامنا باللون الأبيض على الطراز الحديث ..

3. بساطة ..

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti غرفة المعيشة
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

العملية والبساطة في التصميمات عامل رئيسي في نجاحها، وتتوافر العديد من الاختيارات في أيكيا وغيرها من محلات الأثاث والتي تقدم لك ركنات بمختلف الخامات والألوان ..

4. حديث وعصري..

Farmer’s House (ㄷHouse), 에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects) 에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects) غرفة المعيشة
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

Farmer’s House (ㄷHouse)

에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)
에이오에이 아키텍츠 건축사사무소 (aoa architects)

التصميمات العصرية تتميز بتفاصيلها البسيطة والرائعة كوسادات بنقوش مميز تُزين ركنة على شكل حرف L، ولا تنس الطاولة المميزة الخاصة والملحقة دائما بالركنة ..

5. انسجام ..

Alsemberg, ZR-architects ZR-architects غرفة المعيشة
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

اختيارات الألوان تعتمد على الانسجام والتناغم، البالبيتات مختلفة وتسمح لك بأن تجد ما يتناسب مع ذوقك الخاص، ويمكنك الاستعانة بعنصر متفرد بتصميم مختلف كمقعد عصري بلون مختلف يتناغم مع لون الوسادات ..

6. مساحة راحة ..

Exklusive Wohnung am Meer, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

غرفة المعيشة في الأغلب يتم في نشاطات مختلفة كالقراءة ومشاهدة التلفاز وأحيانا تناول الوجبات الخفيفة، ولكن أحيانا أن نرتاح قليلا وسط يوم طويل، لذا اختر ركنة ذات تصميم يوفر مساحة راحة واسترخاء مناسبة ..

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7. قطع منفصلة ..

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb غرفة المعيشة
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

في الأغلب الأريكة لا تأتي على هيئة قطعة واحدة، بل أحيانا تتقسم إلى عدة مقاعد أو قطع منفصلة ويتم تجميعها لتكوين الشكل النهائي ..

8. أثاث مبتكر ..

神宮前の家, 株式会社 小林恒建築研究所 株式会社 小林恒建築研究所 غرفة المعيشة
株式会社 小林恒建築研究所

株式会社 小林恒建築研究所
株式会社 小林恒建築研究所
株式会社 小林恒建築研究所

تختلف الأفكار المبتكرة والتي يمكنك إضافتها لركنة غرفة معيشتك كمسند خشبي أو نهاية مختلفة أو طريقة تركيب مختلفة، كلها طرق لتجعلها مميزة ..

9. الكابتونيه ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الكلاسيكية أيضا تتألق مع ركنة غرفة المعيشة، الكابتونيه هو احد اجمل اللمسات الكلاسيكية والتي أضافت لتصميم الركنة إطلالة أنيقة ومميزة ..

10. اصنعها بنفسك ..

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

لا حاجة لأثاث ضخم وقطع أثاث يصعب تحريكها، يمكنك صُنع وتصميم ركنة على شكل حرف L من مجموعة واسدات ذات حجم كبير باللون المفضل والخامة المناسبة ..

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