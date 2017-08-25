10 تصميمات مختلفة لركنة غرفة المعيشة على شكل حرف L

اختياراتك يجب أن يُراعى فيها الجانب العملي، وحساب مساحات الحركة والإضاءة، كل ذلك يساعدك فيه التخطيط المسبق لتصميم الركنة ومكان التليفزيون واتجاه الدخول والخروج من الغرفة، وإن كان هناك عمود او زاوية تحتاج لاستغلالها من خلال تصميم الركنة، أو استخدامها كفاصل ديكوري بين مساحة الاستقبال المفتوحة ..