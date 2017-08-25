10 تصميمات مختلفة لركنة غرفة المعيشة على شكل حرف L

غرفة معيشتك أجمل دائما مع هوميفاي، بالتأكيد تبحث عن أسلوب مميز لتأثيثها بشكل سليم، التصميمات مختلفة ومتنوعة وبكل الانماط والأفكار المتاحة تستطيع أن تفرش غرفة معيشتك بالطريقة المثالية بالنسبة لك ولكن اليوم سنقدم لك 10 تصميمات مختلفة لتصميم ركنة غرفة المعيشة على شكل حرف L وستجد بالتأكيد من بينهم ما تبحث عنه من حيث المساحة والنمط المفضل لك والألوان المميزة التي ستنال بإعجابك بالتأكيد..
اختياراتك يجب أن يُراعى فيها الجانب العملي، وحساب مساحات الحركة والإضاءة، كل ذلك يساعدك فيه التخطيط المسبق لتصميم الركنة ومكان التليفزيون واتجاه الدخول والخروج من الغرفة، وإن كان هناك عمود او زاوية تحتاج لاستغلالها من خلال تصميم الركنة، أو استخدامها كفاصل ديكوري بين مساحة الاستقبال المفتوحة ..
تتوفر العديد من التصميمات المختلفة تحمل في تفاصيلها وإطلالتها شياكة وأناقة لا مثيل لها، مثل هذا النموذج أمامنا باللون الأبيض على الطراز الحديث ..
العملية والبساطة في التصميمات عامل رئيسي في نجاحها، وتتوافر العديد من الاختيارات في أيكيا وغيرها من محلات الأثاث والتي تقدم لك ركنات بمختلف الخامات والألوان ..
التصميمات العصرية تتميز بتفاصيلها البسيطة والرائعة كوسادات بنقوش مميز تُزين ركنة على شكل حرف L، ولا تنس الطاولة المميزة الخاصة والملحقة دائما بالركنة ..
اختيارات الألوان تعتمد على الانسجام والتناغم، البالبيتات مختلفة وتسمح لك بأن تجد ما يتناسب مع ذوقك الخاص، ويمكنك الاستعانة بعنصر متفرد بتصميم مختلف كمقعد عصري بلون مختلف يتناغم مع لون الوسادات ..
غرفة المعيشة في الأغلب يتم في نشاطات مختلفة كالقراءة ومشاهدة التلفاز وأحيانا تناول الوجبات الخفيفة، ولكن أحيانا أن نرتاح قليلا وسط يوم طويل، لذا اختر ركنة ذات تصميم يوفر مساحة راحة واسترخاء مناسبة ..
في الأغلب الأريكة لا تأتي على هيئة قطعة واحدة، بل أحيانا تتقسم إلى عدة مقاعد أو قطع منفصلة ويتم تجميعها لتكوين الشكل النهائي ..
تختلف الأفكار المبتكرة والتي يمكنك إضافتها لركنة غرفة معيشتك كمسند خشبي أو نهاية مختلفة أو طريقة تركيب مختلفة، كلها طرق لتجعلها مميزة ..
الكلاسيكية أيضا تتألق مع ركنة غرفة المعيشة، الكابتونيه هو احد اجمل اللمسات الكلاسيكية والتي أضافت لتصميم الركنة إطلالة أنيقة ومميزة ..
لا حاجة لأثاث ضخم وقطع أثاث يصعب تحريكها، يمكنك صُنع وتصميم ركنة على شكل حرف L من مجموعة واسدات ذات حجم كبير باللون المفضل والخامة المناسبة ..
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