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دليلك من هوميفاي لاختيار النوافذ و الأبواب

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Oyster Bar by Fujin Tree, 鄭士傑室內設計 鄭士傑室內設計 مساحات تجارية
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اختيار النوافذ والأبواب، أحد الخطوات التي تُرهقنا كثيرًا أثناء تصميم منازلنا الجديدة، فهي ليست مجرد فتحات ومنافذ للإضاءة والتهوية، بل إنها أيضًا تنطوي على وظيفة ديكورية، قد تتسبب في تشوه النتيجة النهائية إذا لم تحسن اختيارها.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول مساعدتكم في التعرف على أهمية ووظائف النوافذ والأبواب، وأنواعهم المختلفة، وكيفية الاختيار بينهم وتحديد مواقعهم المناسبة.

1. وظائف الأبواب والنوافذ

Master Bedroom homify غرفة نوم
homify

Master Bedroom

homify
homify
homify

أحد طرق تحديد واختيار أماكن وأشكال الأبواب والنوافذ، هو تحديد الوظيفة المراد تحقيقها من خلال استخدامهم. كما ذكرنا، الوظيفة الأساسية للنوافذ هي توفير الإضاءة والتهوئة، أما الأبواب، فوظيفتها الفصل بين المساحات وتوفير الخصوصية.

أما عن الوظائف الإضافية لكلاهما، فتتمثل في تحقيق الاتساع البصري في بعض الأوقات، من خلال الأبواب المفرغة، والنوافذ الكبيرة في الجدران الفاصلة بين الغرف، إلى جانب تحقيق أغراض والدمج إضافة لمسات ديكورية أنيقة.

2. اختيار الأبواب والنوافذ

Timber Doors Marvin Windows and Doors UK شبابيك
Marvin Windows and Doors UK

Timber Doors

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

أول شروط اختيار الأبواب والنوافذ، هو أن تتناسب مع التصميم الداخلي العام للمنزل، وتحقيق التناغم والتناسق البصري من حيث الخامات والألوان.

يعتمد اختيار خامات الأبواب والنوافذ وتصميمها، على الغرض المراد تحقيقه، والميزانية المتاحة، إضافة إلى المساحة، على سبيل المثال، استخدام الأبواب والنوافذ المنزلقة الجرارة، يتطلب مساحة كبيرة.

​3. أنواع الأبواب

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nar ahşap san. ve inş.ltd.şti

nar ahşap san. ve inş.ltd.şti
nar ahşap san. ve inş.ltd.şti
nar ahşap san. ve inş.ltd.şti

هناك عدة أنواع من الأبواب، التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم منزلك، من بينها:

-  الأبواب المسطحة: تتميز بتصميمها البسيط وتفاصيلها القليلة، ويكثر استخدامها في الطراز العصري للحصول على لمسة أنيقة.

- الأبواب المنزلقة أو الجرارة: تتكون من مصراعين يتحرك كل منهما على مجرى مختلف عن الأخر، بعضها يفتح في اتجاهين مختلفين، والبعض الاخر يفتح في اتجاه واحد.

- الأبواب المعلقة: يتم تعليقها على جانبي الفتحة المخصصة لها، باستخدام مفصلات تفتح للخارج وللداخل وهي مناسبة أكثر للمكاتب والمساحات الكبيرة.

- الأبواب المطوية: هي تلك التي تتكون من عدة أبواب تطوى على بعضها البعض على مسار خاص بها، وتستخدم للفصل بين وظائف مختلفة في مكان واحد كالفصل بين حيز الطعام وحيز المعيشة

- الأبواب الفرنسية: تتميز بتصميمها الكلاسيكي ذو المصراعين، والشراعات الزجاجية التي تفتح للداخل.

4. مقاسات الأبواب

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio شبابيك خشب Grey
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

تتنوع خامات تصنيع الأبواب بين الأخشاب الطبيعية والصناعية، والألومونيوم، والزجاج، كما تختلف أبعادها التي عادة ما تكون بين 190 إلى 230 سم للارتفاع، وبين 75 إلى 90 سم لعرض المصرع الواحد.

تحديد ارتفاع الأبواب يتوقف على ارتفاع السقف، فالأبواب المنخفضة الارتفاع لا تتناسب مع الغرف ذات الاسقف المرتفعة، فيما يُفضب اختيار مقاسات لا تغل حيز كبير من الغرفة عند فتحها.

​5. أنواع النوافذ

pivot window homify مطبخ london,extension,architecture,glass,kitchen,concrete,pivot window,skylight
homify

pivot window

homify
homify
homify

كما تتعد الأبواب وأنواعها، تتعدد أيضًا النوافذ وأنواعها وتصميماتها، حيث يمكنك بعد تحديد وظيفتها والمساحة المتاحة لديك، الاختيار بين الأنواع الآتية:

- النوافذ البابية: تلك التي يتم تعليقها باستخدام مفصلات على جانبي إطار النافذة، وغالبًا يتم تصميمها مع اثنين من المصاريع.

- نافذة قلابة : هي نافذة ذات مصراعان زجاجيان، أحدهما علوي والاخر سفلي، يربطهما إطار خارجي، ويفتحان لأعلى أو لأسفل أو الاثنان معًا.

- النوافذ  الفرنسية : أحد أنواع النوافذ البابية، ولكنها تتميز بارتفاعاتها الكبيرة وامتدادها إلى الأرض، وعادة ما يتضمن تصميمها لوح زجاجي مقسم بإطار خشبي.

- النوافذ المنزلقة أو الجرارة: نوافذ متعددة تتحرك إلى الجانبين من خلال إطار مع مسار في الأعلى والاسفل.

​6. اختيار النوافذ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يرتبط اختيار ألوان وتصميمات النوافذ بشكل وثيق، بالمساحة المتاحة، فإذا كانت المساحة صغيرة، عليك اختيار النوافذ بنفس لون الجدار، كما أنه لن يكون من المناسب استخدام النوافذ الجرارة لأنها تتطلب مساحة كبيرة، بل إن النوافذ الفرنسية قد تشكل حل أنيق للحصول على الاتساع البصري.

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الأبواب المسطحة

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

الأبواب المنزلقة أو الجرارة

Aureus, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited غرفة نوم خشب Multicolored
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

الأبواب المعلقة

FritsJurgens taatsdeuren, FritsJurgens BV FritsJurgens BV مساحات تجارية شركات
FritsJurgens BV

FritsJurgens BV
FritsJurgens BV
FritsJurgens BV

الأبواب المطوية

Reynaers, Framemaster Framemaster غرفة المعيشة
Framemaster

Reynaers

Framemaster
Framemaster
Framemaster

الأبواب الفرنسية

Aluminium Clad Wood French Door With Sunburst Pattern Top Marvin Windows and Doors UK شبابيك
Marvin Windows and Doors UK

Aluminium Clad Wood French Door With Sunburst Pattern Top

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

النوافذ البابية

Latest work, Architectural Bronze Ltd Architectural Bronze Ltd Windows & doorsWindows فلز Black
Architectural Bronze Ltd

Latest work

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

النوافذ الفرنسية

Oyster Bar by Fujin Tree, 鄭士傑室內設計 鄭士傑室內設計 مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
鄭士傑室內設計

鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計

النوافذ الجرارة للأعلى والأسفل

Made To Order Aluminium Clad Wood Sliding Sash Window Marvin Windows and Doors UK Windows & doorsWindows الألومنيوم / الزنك Green Aluminium Clad Wood,AluClad Wood,Sliding Sash Window,Double Hung Window,Window,Low Maintenance
Marvin Windows and Doors UK

Made To Order Aluminium Clad Wood Sliding Sash Window

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

لمزيد من تصميمات الأبواب الأنيقة، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميمات رائعة لتزيين منزلك بـ أبواب خشبية داخلية

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