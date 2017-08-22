دليلك من هوميفاي لاختيار النوافذ و الأبواب

هناك عدة أنواع من الأبواب، التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم منزلك، من بينها:

- الأبواب المسطحة: تتميز بتصميمها البسيط وتفاصيلها القليلة، ويكثر استخدامها في الطراز العصري للحصول على لمسة أنيقة.

- الأبواب المنزلقة أو الجرارة: تتكون من مصراعين يتحرك كل منهما على مجرى مختلف عن الأخر، بعضها يفتح في اتجاهين مختلفين، والبعض الاخر يفتح في اتجاه واحد.

- الأبواب المعلقة: يتم تعليقها على جانبي الفتحة المخصصة لها، باستخدام مفصلات تفتح للخارج وللداخل وهي مناسبة أكثر للمكاتب والمساحات الكبيرة.

- الأبواب المطوية: هي تلك التي تتكون من عدة أبواب تطوى على بعضها البعض على مسار خاص بها، وتستخدم للفصل بين وظائف مختلفة في مكان واحد كالفصل بين حيز الطعام وحيز المعيشة

- الأبواب الفرنسية: تتميز بتصميمها الكلاسيكي ذو المصراعين، والشراعات الزجاجية التي تفتح للداخل.