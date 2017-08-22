دليلك من هوميفاي لاختيار النوافذ و الأبواب

اختيار النوافذ والأبواب، أحد الخطوات التي تُرهقنا كثيرًا أثناء تصميم منازلنا الجديدة، فهي ليست مجرد فتحات ومنافذ للإضاءة والتهوية، بل إنها أيضًا تنطوي على وظيفة ديكورية، قد تتسبب في تشوه النتيجة النهائية إذا لم تحسن اختيارها.
في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول مساعدتكم في التعرف على أهمية ووظائف النوافذ والأبواب، وأنواعهم المختلفة، وكيفية الاختيار بينهم وتحديد مواقعهم المناسبة.
أحد طرق تحديد واختيار أماكن وأشكال الأبواب والنوافذ، هو تحديد الوظيفة المراد تحقيقها من خلال استخدامهم. كما ذكرنا، الوظيفة الأساسية للنوافذ هي توفير الإضاءة والتهوئة، أما الأبواب، فوظيفتها الفصل بين المساحات وتوفير الخصوصية.
أما عن الوظائف الإضافية لكلاهما، فتتمثل في تحقيق الاتساع البصري في بعض الأوقات، من خلال الأبواب المفرغة، والنوافذ الكبيرة في الجدران الفاصلة بين الغرف، إلى جانب تحقيق أغراض والدمج إضافة لمسات ديكورية أنيقة.
أول شروط اختيار الأبواب والنوافذ، هو أن تتناسب مع التصميم الداخلي العام للمنزل، وتحقيق التناغم والتناسق البصري من حيث الخامات والألوان.
يعتمد اختيار خامات الأبواب والنوافذ وتصميمها،
على الغرض المراد تحقيقه، والميزانية المتاحة، إضافة إلى المساحة، على سبيل
المثال، استخدام الأبواب والنوافذ المنزلقة
الجرارة، يتطلب مساحة
كبيرة.
هناك عدة أنواع من الأبواب، التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم منزلك، من بينها:
- الأبواب المسطحة: تتميز بتصميمها البسيط وتفاصيلها القليلة، ويكثر استخدامها في الطراز العصري للحصول على لمسة أنيقة.
- الأبواب المنزلقة أو الجرارة: تتكون من مصراعين يتحرك كل منهما على مجرى مختلف عن الأخر، بعضها يفتح في اتجاهين مختلفين، والبعض الاخر يفتح في اتجاه واحد.
- الأبواب المعلقة: يتم تعليقها على جانبي الفتحة المخصصة لها، باستخدام مفصلات تفتح للخارج وللداخل وهي مناسبة أكثر للمكاتب والمساحات الكبيرة.
- الأبواب المطوية: هي تلك التي تتكون من عدة أبواب تطوى على بعضها البعض على مسار خاص بها، وتستخدم للفصل بين وظائف مختلفة في مكان واحد كالفصل بين حيز الطعام وحيز المعيشة
- الأبواب الفرنسية: تتميز بتصميمها الكلاسيكي ذو المصراعين، والشراعات الزجاجية التي تفتح للداخل.
تتنوع خامات تصنيع الأبواب بين الأخشاب الطبيعية والصناعية، والألومونيوم، والزجاج، كما تختلف أبعادها التي عادة ما تكون بين 190 إلى 230 سم للارتفاع، وبين 75 إلى 90 سم لعرض المصرع الواحد.
تحديد ارتفاع الأبواب يتوقف على ارتفاع السقف، فالأبواب المنخفضة الارتفاع لا تتناسب مع الغرف ذات الاسقف المرتفعة، فيما يُفضب اختيار مقاسات لا تغل حيز كبير من الغرفة عند فتحها.
كما تتعد الأبواب وأنواعها، تتعدد أيضًا النوافذ وأنواعها وتصميماتها، حيث يمكنك بعد تحديد وظيفتها والمساحة المتاحة لديك، الاختيار بين الأنواع الآتية:
- النوافذ البابية: تلك التي يتم تعليقها باستخدام مفصلات على جانبي إطار النافذة، وغالبًا يتم تصميمها مع اثنين من المصاريع.
- نافذة قلابة : هي نافذة ذات مصراعان زجاجيان، أحدهما علوي والاخر سفلي، يربطهما إطار خارجي، ويفتحان لأعلى أو لأسفل أو الاثنان معًا.
- النوافذ الفرنسية : أحد أنواع النوافذ البابية، ولكنها تتميز بارتفاعاتها الكبيرة وامتدادها إلى الأرض، وعادة ما يتضمن تصميمها لوح زجاجي مقسم بإطار خشبي.
- النوافذ المنزلقة أو الجرارة: نوافذ متعددة تتحرك إلى الجانبين من خلال إطار مع مسار في الأعلى والاسفل.
يرتبط اختيار ألوان وتصميمات النوافذ بشكل وثيق، بالمساحة المتاحة، فإذا كانت المساحة صغيرة، عليك اختيار النوافذ بنفس لون الجدار، كما أنه لن يكون من المناسب استخدام النوافذ الجرارة لأنها تتطلب مساحة كبيرة، بل إن النوافذ الفرنسية قد تشكل حل أنيق للحصول على الاتساع البصري.
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