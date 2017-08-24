أفضل الحيل لغرفة بدون نافذة أن يحتوي منزلك على غرفة بدون نافذة هو أمر عادي، أحيانًا تكون الحمام، أوغرفة خلع الملابس، أو قبو تم تحويله. وهي أيضًا ليست مشكلة كبيرة إذا تم محاذاة المعدات الداخلية بشكل مناسب. حيث يجب تعويض هذا العجز من خلال الأثاث، وكذلك الأرضيات والجدران.
إذا كنت تعتقد الآن أن الألوان الزاهية فقط هي التي يمكن استخدامها، إذًا فأنت تخدع نفسك. فمن الممكن جدًا الحصول على نتيجة جذابة عندما يتم تحقيق التناقضات مع الألوان الداكنة. بالإضافة إلى المناطق الداخلية، تقنيات الإضاءة المختلفة توفر أيضًا إمكانية تقليد ضوء النهار.
المساحات بدون نوافذ يمكن أن تكون تقريبًا خلاقة وفريدة مثل أي مساحة أخرى. ومع ذلك، قبل البدء في التخطيط، يجب أن تكون مستوحاة بما فيه الكفاية. عند اختيار الديكور، عليك ألا تتسأل فقط كيف يمكنني تهوية غرفة بدون نافذة؟! ولكن أيضًا الالتفات إلى ذوقك وأسلوبك.
يساهم لون الجدار بشكل كبير في إضاءة الغرفة، خاصة في الحمامات بدون نوافذ، وغالبًا ما تستخدم الألوان الخفيفة في البلاط والجدران. عندما يتعلق الأمر بالحمام أيضًا يصبح من الأسهل بكثير التعويض عن عدم وجود نوافذ، لأنه في معظم الحمامات يتم تثبيت مرايا كبيرة جدًا، والتي تعكس أيضًا الضوء.
ومع ذلك، فإن تصميم السقف يلعب أيضا دورًا هامًا في الحمام من أجل خلق ظروف الإضاءة المثلى. وفي هذه الحالة، سيكون من المنطقي النظر في تركيب سقف زائف. من خلال هذا التدبير الهيكلي، يمكن توزيع الضوء بسهولة أكبر في الغرفة، وفي الوقت نفسه يمكن تجنب العمل على زرع الكابلات.
يمكنك أن تنتج تناقضات سرية إذا كان لون الضوء الأصلي، يعكس ظلال مختلفة ليؤكد على نقاط محددة، ومن شأن الإضاءة غير المباشرة الإضافية أيضًا أن تشجع مناخ الغرفة وتدعو إلى الاستحمام المريح.
في غرفة نوم بدون نافذة، يمكن أن يسهم تصميم الأرضية في ذوق الغرفة بأكملها. يجب أن يتم تخفيض اختيار الألوان إلى ألوان الباستيل أو ظلال الألوان الزاهية بحيث لا تفقد الغرفة أي سطوع إضافي. الألوان الزاهية في الأثاث يمكن أن تحل محل الضوء. وينبغي اختيار الأثاث في أي حال أخف وزنا، تماما مثل الأرضيات.
اللون الداكن قليلًا في الأرض سيصنع تباين تلقائيا بشكل جذاب مما يشتت المشاهد عن النافذة المفقودة، ويركز أكثر على نظرة متناغمة من الأثاث والأرضيات. وفيما يتعلق بالمواد عليك الأخذ بعين الاعتبار اختيار الخامات وفقًا للغرض من الفضاء والذوق الخاص بك. ومع ذلك، وخاصة في غرف خلع الملابس، يوصى بالسجاد الناعمة، حيث أنك كثيرًأ ما تتعرض للوقوف في هذه الغرف حافي القدمين.
غرفة بدون نافذة يجب ألا تخلو من ضوء النهار الطبيعي. وينبغي تجنب استخدام الألوان الداكنة دون استثناء بحيث تحتفظ الغرفة بإطلالة جذابة. الغرف، مثل غرفة خلع الملابس، وإن كانت لا تتطلب بالضرورة ضوء النهار. ينصح هنا بالإضاءة الكافية والموظفة جيدًا من أجل الحصول على نوعية ضوء النهار. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام لاختيار الأثاث بشكل خاص.
إذا كنت تفكر في الألوان الزاهية بشأن اختيار الأثاث، فهو قرار صحيح من شأنه أن يدعم تأثير الإضاءة. يجب مراعاة أن تمتد الإضاءة فوق سقف الغرفة بأكمله بحيث يمكن إضاءة الغرفة بالتساوي. تقدم الشركات المصنعة العديد من التقنيات التي يمكن تركيبها مع القليل من الجهد.
النباتات دائما لها تأثير إيجابي على مناخ الغرفة، وهي مفيدة بشكل خاص عندما تتسائل كيف يمكنني تهوية غرفة بدون نافذة. وبالتالي فإن النباتات تجلب تأثير طبيعي في الفضاء، والتي يتم الاستعاضة بها عن النافذة المفقودة. مع واحد أو أكثر من أوعية النباتات، يمكنك تزيين الغرفة بأكملها. وهذا يسهم في إثراء الغرفة ويضمن التنوع.
الحصول على تأثير طبيعي لغرفتك لا ينتج فقط مع النباتات المنزلية، ولكن أيضا مع باقة جديدة، والتي وضعت في إناء جذاب على الطاولة. تستخدم العديد من الملحقات الطبيعية لتصرف النظر إلى الطبيعة. يمكن تصميم الفضاء بطريقة مثيرة للاهتمام بحيث لا تتم ملاحظة نافذة مفقودة على الإطلاق.
الملحقات يمكن أن تغمر الغرفة بالسطوع. ويمكن أن تكون حقيقية كلما كانت جزءًا من تكوين لذيذ من عناصر مختلفة. وينبغي عدم التقليل من تأثير المرايا في هذا السياق، لأنها تعكس أيضا الضوء. وهذا مفيد بشكل خاص عندما تكون الغرفة المقابلة غرفة بون نافذة.
حتى إذا كانت هناك إضاءة كافية متوفرة في الغرفة مدعومة من مصادر الضوء الأخرى، فإن تأثير الملحقات المختلفة يعمل على جذب الأنظار بشكل أفضل بكثير. وذلك، بطبيعة الحال، يعتمد أيضًا على تصميم القطع الزخرفية. يمكن عرض المواد الرائعة والمشرقة بشكل أكثر فعالية.ليس فقط لتوفير مصدر جذب للأنظار، ولكن أيضا لتعكس الضوء في أماكن مختلفة في نقاط مختلفة. وهذا يعطي غرفة متنوعة تستفيد من الذوق بشكل ملحوظ.
الصور ليست فقط تعبيرًا عن الفهم الثقافي، ولكن أيضًا الأشياء المثيرة للاهتمام التي تجذب انتباه المشاهد. هذا هو أكثر أهمية عندما يتم جذب الأنظار في المساحات المفتوحة بعيدًا عن النافذة المفقودة. مع الصور، يمكن أن تتحقق عجائب حقيقية، إذا كان التصميم الداخلي والاكسسوارات يتناسقان معاها.
إذا تم وضع الصور بطريقة دقيقة، فإنها يمكن أن تكشف تأثيرها بأكمله خارج نطاقها ليأسر الفضاء بأكمله. فهي تضمن أن المشاهد لا يركز بشكل دائم على الصورة فحسب، بل ينظر إلى نفسه أيضًا كجزء من هذا العمل الفني. مع تأثير الإضاءة المناسبة، والتي يمكن أن تنبعث من الصور، تُصبح لديك الفرصة لتشتيت الأنظار عن غرفة بدون نافذة، بينما تحصل في نفس الوقت على تصميم غرفة بنمط ذو مستوى عالٍ.
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