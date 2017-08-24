أفضل الحيل لغرفة بدون نافذة أن يحتوي منزلك على غرفة بدون نافذة هو أمر عادي، أحيانًا تكون الحمام، أوغرفة خلع الملابس، أو قبو تم تحويله. وهي أيضًا ليست مشكلة كبيرة إذا تم محاذاة المعدات الداخلية بشكل مناسب. حيث يجب تعويض هذا العجز من خلال الأثاث، وكذلك الأرضيات والجدران.

إذا كنت تعتقد الآن أن الألوان الزاهية فقط هي التي يمكن استخدامها، إذًا فأنت تخدع نفسك. فمن الممكن جدًا الحصول على نتيجة جذابة عندما يتم تحقيق التناقضات مع الألوان الداكنة. بالإضافة إلى المناطق الداخلية، تقنيات الإضاءة المختلفة توفر أيضًا إمكانية تقليد ضوء النهار.

المساحات بدون نوافذ يمكن أن تكون تقريبًا خلاقة وفريدة مثل أي مساحة أخرى. ومع ذلك، قبل البدء في التخطيط، يجب أن تكون مستوحاة بما فيه الكفاية. عند اختيار الديكور، عليك ألا تتسأل فقط كيف يمكنني تهوية غرفة بدون نافذة؟! ولكن أيضًا الالتفات إلى ذوقك وأسلوبك.