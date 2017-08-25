اصنع وعاء زرع خرساني من الخرسانة نفسها!

الخرسانة لديها سحرها الخاص وتجد نفسها في شكل ملحقات المعيشة غير عادية في منازلنا والحدائق. مشاريع DIY وعاء زرع من الخرسانة، مناسبة جدًا للمبتدئين، لأنه مع بضع خطوات يمكنك الحصول على نتائج عظيمة هنا.
اليوم نود أن نقدم لك دليلا لصناعة أواني النباتات الخرسانية. في ست خطوات فقط، يمكنك الحصول على وعاء من الخرسانة لتصنعه بنفسك، من أي شكل وحجم. حتى أنه يمكنك إضافة القطع الخزفية أو كر الزجاج، للحصول على نتائج جميلة. إذا كنت تريد أن تصنع الأواني الصغيرة لاصبار أو أحواض كبيرة للحديقة، مع دليل DIY وعاء زرع من الخرسانة، يمكنك فعل ذلك باستمتاع.
قبل البدء، تحتاج فقط:
- خرسانة (من متجر الأجهزة أو متجر على الانترنت)
- قفازات المطبخ أو العمل
- زيت البارافين أو مواد التشحيم الأخرى
- قوالب أو كرتون ومقص لصنع القوالب
- دلو للخلط
- رقائق زجاجية، حبات زجاجية، قذائف، حصى، إذا لزم الأمر
- فيلم من البلاستيك أو كيس من البلاستيك
حصلت عليهم جميعًا؟ ها نحن ذا!
لإنتاج وعاء زرع من الخرسانة، ستحتاج أولا إلى القالب الخارجي والقالب الداخلي. كلا يجب أن يكون لها نفس الشكل، ولكن مع الاختلاف في الحجم. يجب أن يتناسب الشكل الأصغر مع الشكل الأكبر، مما يترك حوالي 5 سم من المساحة بين الشكلين. ثم يتم ملء هذا المكان بالخرسانة وحتى تحديد سمك وعاء الزرع. إذا كنت ترغب في جعل وعاء الزراعة الخاص بيك كبير، مع أبعاد أكثر من 60 سم في الطول والعرض، تأكد من أن سمك الدلو هو على الأقل 7.5 سم.
يمكنك حتى صنع قوالب من خلال استخدام اثنين من صناديق، على سبيل المثال، من الورق المقوى. حتى تتمكن من تحديد أي حجم وشكل لقوالب وعاء الزرع. الزجاج والبلاستيك والكرتون والفولاذ المقاوم للصدأ أو الستايروفوم، كلها مناسبة للاستخدام كقوالب لتصميم وعاء زرع من الخرسانة.
داخل القوالب التي سوف تتلامس مع الخرسانة، يجب رش مع بعض زيت البارافين، زيت عباد الشمس أو زيوت التشحيم. هذا سيجعل من الأسهل بالنسبة لك في وقت لاحق اخراج وعاء الزرع من القالب. إذا كنت تستخدم قالب من الزجاج، يمكنك أيضًا تجنب كسر الزجاج عند إزالة الوعاء من القالب من خلال رشه.
ربما كنت ترغب في استخدام عدة قوالب لمشروع DIY وعاء زرع من الخرسانة، لذا؛ جرب مختلف الأشكال والأحجام. لتحصل على أوعية زرع جميلة لتضعها في الحديقة، أو في المنزل، وحتى أنها مناسبة كهدية مصنوعة يدويًا للأصدقاء والأقارب!
يجب حماية يديك عند خلط الخرسانة مع اثنين من قفازات المطبخ أو قفازات العمل الجيدة. تُخلط الكتلة الخرسانية في دلو أو في عربة. ومن الأفضل استخدام الخرسانة عالية القوة للحصول على وعاء زرع مصنوع من الخرسانة.
قم بصب الخرسانة في دلو أو عربة، مضيفًا الماء تدريجيًا، مع التحريك باستمرار. وتأكد من أن لديك نسبة الخلط اللازمة، وسوف تجد الإرشادات على عبوة خليط الخرسانة الخاصة بك.
لخلط الخرسانة، يمكنك أيضا إضافة شظايا الزجاج، الحجارة، قذائف، اللؤلؤ أو غيرها من المواد الزخرفية. حتى يمكنك إنشاء تأثيرات جميلة على وعاء النبات. فقط نضع في اعتبارنا أن اتساق الخرسانة لا يزال هو نفسه عمومًا.
الآن دعونا نذهب مع صب الخرسانة: عند صب خليط الخرسانة ببطء وبشكل متساو على الجزء السفلي من القالب الخارجي، يتم إنتاج الجزء السفلي من دلو. إذا كان لديك في حفرة الزرع ثقوب للصرف، يمكنك، على سبيل المثال، صب الآن الحصى في الأرض أو حفر بضع ثقوب في وقت لاحق – ولكن يجب الانتظار لمدة يومين على الأقل بعد تجفيف الخرسانة.
قم بتسوية الخرسانة مع ملعقة أو مجرفة البناء ووضع القالب الداخلي على خليط الخرسانة. اضغط عليها الآن حتى تصل إلى سمك وعاء الزرع الذي تريد صنعه. يجب أن يكون الجزء السفلي والجدران لـ وعاء زرع مصنوع من الخرسانة، بنفس السمك تقريبًا. أرضية وعاء الزرع يمكن أن تكون أكثر سمكًا قليلًا من الجدران، ولكن لكي يكون وعاء النبات الخاص بك مستقر، فإنه لا ينبغي مخالفة ذلك!
الآن، سكب الخرسانة المتبقية بين القالبين. في هذه الحالة، يتم استخدام وقفة صغيرة للضغط على الخليط مع ملعقة أو مجرفة وتجنب تشكيل فقاعات الهواء. وبعد سكب الحافة العلوية من الوعاء، يتم تمهيد الكتلة مرة أخرى مع ملعقة.
الآن تحتاج بعض الصبر، لأن أولًا وعاء الزرع الخاص بك، والقوالب، يجب أن يكون ملفوفًا بعناية في القماش، المشمع البلاستيك، أو كيس من البلاستيك، وتركه واقفًا لمدة 36 ساعة. أيضًا يجب الالتفات إلى الوقت المحدد على عبوة الخرسانة الخاصة بك.
بعد ذلك، يمكنك اختبار قالب وعاء الزرع بسكين أو المفتاح، للتحقق إذا كانت الخرسانة جافة بالفعل بما فيه الكفاية. إذا كانت السكين يمكنها أن تخترق الوعاء، والخرسانة لا تزال رطبة جدًا، يجب أن تترك لفترة أطول حتى تجف وتحصل عل وعاء زرع مصنوع من الخرسانة.
عندما تكون الخرسانة جافة، يمكنك إخراج وعاء النباتات الخاص بك ببطء من القالب. ثم يمكنك بسهولة إزالة القالب الداخلي خاصة إذا كان مصنوع من الورق المقوى . مع الصنفرة يمكنك الحصول على وعاء زرع من الخرسانة مع سطح أملس.
الآن ينبغي ترك الوعاء ليجف جيدًا لمدة أسبوع كامل. مرة واحدة في اليوم يجب أن يتم فرك وعاء النبات مع الاسفنج الرطب أو القماش حتى يبقى محتفظًأ بلونه الداكن. وبعد يومين من تجفيفه، يمكنك حفر ثقوب الصرف.
نتمنى لكم الكثير من المرح مع مشروع DIY وعاء زرع الخاص بكم!
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