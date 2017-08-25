اصنع وعاء زرع خرساني من الخرسانة نفسها!

الخرسانة لديها سحرها الخاص وتجد نفسها في شكل ملحقات المعيشة غير عادية في منازلنا والحدائق. مشاريع DIY وعاء زرع من الخرسانة، مناسبة جدًا للمبتدئين، لأنه مع بضع خطوات يمكنك الحصول على نتائج عظيمة هنا.

اليوم نود أن نقدم لك دليلا لصناعة أواني النباتات الخرسانية. في ست خطوات فقط، يمكنك الحصول على وعاء من الخرسانة لتصنعه بنفسك، من أي شكل وحجم. حتى أنه يمكنك إضافة القطع الخزفية أو كر الزجاج، للحصول على نتائج جميلة. إذا كنت تريد أن تصنع الأواني الصغيرة لاصبار أو أحواض كبيرة للحديقة، مع دليل DIY وعاء زرع من الخرسانة، يمكنك فعل ذلك باستمتاع.

قبل البدء، تحتاج فقط:

- خرسانة (من متجر الأجهزة أو متجر على الانترنت)

- قفازات المطبخ أو العمل

- زيت البارافين أو مواد التشحيم الأخرى

- قوالب أو كرتون ومقص لصنع القوالب

- دلو للخلط

- رقائق زجاجية، حبات زجاجية، قذائف، حصى، إذا لزم الأمر

- فيلم من البلاستيك أو كيس من البلاستيك

حصلت عليهم جميعًا؟ ها نحن ذا!