11 غرض منزلي ربما ننسى تنظيفها!!

جميعا نظن أننا نقوم بعمل عظيم في تنظيف منازلنا، ولكن هناك عدد قليل من العناصر اليومية التي ننسى أن ننظفها، حتى وإن كنا خبراء في التنظيف! نحن لا نريدك أن تقع في هذا الفخ، لذلك في مقال اليوم وضعنا لك قائمة مكونه من 11 اداة من أدوات المنزل اليومية التي يجب تنظيفها! تعال معنا الآن وتعرف ما إذا كنت قد أهملت أي من هذه الأدوات ومن ثم اخذ قطعة قماش وأبدا بالنتظيف!
هل فكرت كم مرة في اليوم تمسك مقابض المطبخ؟ وهل فكرت انه في بعض الأحيان قد تكون يديك متسختين؟ ستدرك حينها كم تحتاج إلى مسح يومي، إلا إذا كنت تريد مقابض دهنية!
القليل منا من يقوم بتجفيف فرشاة الأسنان بعد الاستخدام، وهذا يعني الكثير من الرطوبة ستتجمع في الجزء السفلي من حامل الفرشاة، لذلك قم بغسل الحامل عند كل مرة تنظف بها الحمام لمنع البكتيريا من التراكم!
ربما تقوم بمسح شاشة الكمبيوتر بانتظام، ولكن ماذا عن لوحة المفاتيح و
الماوس؟ يديك أرض خصبة للبكتيريا والأوساخ التي ستنتقل من وإلى باستمرار، لذلك تحتاج إلى تنظيف أي شيء في اتصال مع يديك بانتظام.
سواء كانت من القماش أو من مواد قاسية هذا المفارش لابد من مسحها أو غسلها باستمرار. لا اعتقد أن أحد يريد أن يأكل على مفرش طاولة متسخ!!
إذا لم تكن تقوم بتلميع درابزين السلم من قبل، الآن هو الوقت المناسب للبدء! لا شعوريا ستضع يديك عليها وتقوم بلمسها، فلماذا لا تنظفهم بانتظام؟
ربما تقوم باستخدام مفتاح المصباح على الأقل بضع مرات في اليوم، ما يعني أن أي طعام، أو وسخ أو شحوم على أصابعك يتم نقلها، بالإضافة لحرارة المصباح التي ستقوم بطهي البكتيريا. صدقني الأفضل مسح مفتاح المصباح بمضاد للجراثيم هو أسهل طريقة للمعالجة.
إذا كنت تستخدم أكياس القماش للتسوق، بالطبع هي فكرة ممتازة لك وللبيئة، ولكن لا تنسى أن تقوم بغسلها بين الحين والأخر، لأنه هناك احتمال وجود عدد قليل من التسربات، الأمر الذي سيجعل لها رائحة كريهة وقذرة، مع مرور الوقت.
هل لاحظت أي وقت مضى أن قالب مكعبات الثلج الحصول على لها رائحة غير محببة قليلا؟ وذلك لأنها مصنوعه من البلاستيك الذي يمتص الروائح المجاورة. وما ادراك ما هي الروائح المجاورة في المجمدة، اللحم والدجاج والخضار، نعم هي مجمدة ولكن ي النهاية ستأخذ هذه القوال بعض الرائحة، لذلك من فترة لأخر وضعها في غسالة الصحون. لا أحد يريد شراب الليمون المنعش مع مكعبات الثلج بنكهة الثوم!
أي شيء يستخدم لتخزين السائل بالتأكيد سيحصل على رائحة كريهة، لهذا السبب تحتاج زجاجات المياه إلى تعقيم منتظم! مجرد وضعها في غسالة الصحون، وهذا لن يأخذ أي جهد على الإطلاق!
فمن السهل أن ننسى بعض العناصر مثل الصنابير، والتي هي مركز التنظيف، ولكن هي بذاتها تحتاج إلى تنظيف. الصنابير، على وجه الخصوص، تقع فريسة لبقع الماء الكلسية، لذلك قم بتنظيفها باستمرار، لتبدو نظيفة ومتألقة!
إذا كنت من عشاق شرب القهوة الساخنة أو الشاي، بالتأكيد لديك فنجانك المفضل مع الحامل، التي دائما ما تتسخ بقطرات من القهوة، وبعض المواد تتشرب القهوة وتعمل بقع مزعجة، لذلك قم بتنظيفها في الحال.
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