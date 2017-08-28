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11 غرض منزلي ربما ننسى تنظيفها!!

Heba khlili Heba khlili
Iver, The White House Interiors The White House Interiors غرفة المعيشة
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جميعا نظن أننا نقوم بعمل عظيم في تنظيف منازلنا، ولكن هناك عدد قليل من العناصر اليومية التي ننسى أن ننظفها، حتى وإن كنا خبراء في التنظيف! نحن لا نريدك أن تقع في هذا الفخ، لذلك في مقال اليوم وضعنا لك قائمة مكونه من 11 اداة من أدوات المنزل اليومية التي يجب تنظيفها! تعال معنا الآن وتعرف ما إذا كنت قد أهملت أي من هذه الأدوات  ومن ثم اخذ قطعة قماش وأبدا بالنتظيف!

1. مقابض المطبخ

Extension to an Edwardian house in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Extension to an Edwardian house in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

هل فكرت كم مرة في اليوم تمسك مقابض المطبخ؟ وهل فكرت انه في بعض الأحيان قد تكون يديك متسختين؟ ستدرك حينها كم تحتاج إلى مسح يومي، إلا إذا كنت تريد مقابض دهنية!

2. حامل فرشاة الأسنان

Kinderbad Pastel, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

القليل منا من يقوم بتجفيف فرشاة الأسنان بعد الاستخدام، وهذا يعني الكثير من الرطوبة ستتجمع في الجزء السفلي من حامل الفرشاة، لذلك قم بغسل الحامل عند  كل مرة تنظف بها الحمام لمنع البكتيريا من التراكم!

3. ملحقات الكمبيوتر

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Study/officeDesks
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

ربما تقوم بمسح شاشة الكمبيوتر بانتظام، ولكن ماذا عن لوحة المفاتيح والماوس؟ يديك أرض خصبة للبكتيريا والأوساخ التي ستنتقل من وإلى باستمرار، لذلك تحتاج إلى تنظيف أي شيء في اتصال مع يديك بانتظام.

4. مفارش الطاولة

Sophie Allport Hare Tableware Sophie Allport Dining roomCrockery & glassware الخزف Beige hare,animal,china,porcelin,table,dining,tableware,tabletop,crockery,country,home,kitchen,entertaining,easter,bunny,rabbit,cream,neutral,beige
Sophie Allport

Sophie Allport Hare Tableware

Sophie Allport
Sophie Allport
Sophie Allport

سواء كانت من القماش أو من مواد قاسية هذا المفارش لابد من مسحها أو غسلها باستمرار. لا اعتقد أن أحد يريد أن يأكل على مفرش طاولة متسخ!!

5. درابزين السلم

Decoração de apartamento particular, Staging Factory Staging Factory ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إذا لم تكن تقوم بتلميع درابزين السلم من قبل، الآن هو الوقت المناسب للبدء! لا شعوريا ستضع يديك عليها وتقوم بلمسها، فلماذا لا تنظفهم بانتظام؟

6. مصباح التبديل

Interior Project 2010, Peter Thomas Interiors Peter Thomas Interiors غرفة المعيشة
Peter Thomas Interiors

Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors

ربما تقوم باستخدام مفتاح المصباح على الأقل بضع مرات في اليوم، ما يعني أن أي طعام، أو وسخ أو شحوم على أصابعك يتم نقلها، بالإضافة لحرارة المصباح التي ستقوم بطهي البكتيريا. صدقني الأفضل مسح مفتاح المصباح بمضاد للجراثيم هو أسهل طريقة للمعالجة.

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7. أكياس التسوق المستدامة

Emotional baggage canvas tote An Artful Life Dressing roomAccessories & decoration
An Artful Life

Emotional baggage canvas tote

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

إذا كنت تستخدم أكياس القماش للتسوق، بالطبع هي فكرة ممتازة لك وللبيئة، ولكن لا تنسى أن تقوم بغسلها بين الحين والأخر، لأنه هناك احتمال وجود عدد قليل من التسربات، الأمر الذي سيجعل لها رائحة كريهة وقذرة، مع مرور الوقت.

8. قالب مكعبات الثلج

Sea House, Porth | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays مطبخ kitchen,holiday home,fridge,freezer,white kitchen,interior,internal,luxury,beach house
Perfect Stays

Sea House, Porth | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

هل لاحظت أي وقت مضى أن قالب مكعبات الثلج الحصول على لها رائحة غير محببة قليلا؟ وذلك لأنها مصنوعه من البلاستيك الذي يمتص الروائح المجاورة. وما ادراك ما هي الروائح المجاورة في المجمدة، اللحم والدجاج والخضار، نعم هي مجمدة ولكن ي النهاية ستأخذ هذه القوال بعض الرائحة، لذلك من فترة لأخر وضعها في غسالة الصحون. لا أحد يريد شراب الليمون المنعش مع مكعبات الثلج بنكهة الثوم!

9. زجاجات المياه

1 Light Decanter Table Lamp - Clear Litecraft Living roomLighting زجاج litecraft,lighting,glass lighting,light up,pretty table lamp,decorative lighting,creative lighting,modern lighting
Litecraft

1 Light Decanter Table Lamp – Clear

Litecraft
Litecraft
Litecraft

أي شيء يستخدم لتخزين السائل بالتأكيد سيحصل على رائحة كريهة، لهذا السبب تحتاج زجاجات المياه إلى تعقيم منتظم! مجرد وضعها في غسالة الصحون، وهذا لن يأخذ أي جهد على الإطلاق!

10. الصنابير

Quooker Design Tap Hehku KitchenSinks & taps
Hehku

Quooker Design Tap

Hehku
Hehku
Hehku

فمن السهل أن ننسى بعض العناصر مثل الصنابير، والتي هي مركز التنظيف، ولكن هي بذاتها تحتاج إلى تنظيف. الصنابير، على وجه الخصوص، تقع فريسة لبقع الماء الكلسية، لذلك  قم بتنظيفها باستمرار، لتبدو نظيفة ومتألقة!

11. حامل فناجين القهوة

RETRO MUG CUP, PLAN d PLAN d
PLAN d

RETRO MUG CUP

PLAN d
PLAN d
PLAN d

إذا كنت من عشاق شرب القهوة الساخنة أو الشاي، بالتأكيد لديك فنجانك المفضل مع الحامل، التي دائما ما تتسخ بقطرات من القهوة، وبعض المواد تتشرب القهوة وتعمل بقع مزعجة، لذلك قم بتنظيفها في الحال.

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