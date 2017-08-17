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12 خامة اقتصادية وعملية لبناء المنازل الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
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مجرد فكرة بناء منزل من الصفر يمكن أن تكون مخيفة جداً، وخاصةً عندما تبدأ في التفكير في التكاليف ووضع الميزانية والوقت الذي سيداهمك في تنفيذ المنزل وإنجازه، ربما تبدو الفكرة مرعبة لدى البعض، ولكن دعني أخبرك أن لا داعي للقلق فإذا كانت ميزانيتك قليلة هذا لا يعني أنك ستواجه صعوبات في بناء منزلك، فأختيار خامات اقتصادية ومناسبة للبناء وهناك بعض منها يستطيع أنجازك في الوقت هو الحل الذي تبحث عنه ونقدمه لك من خلال هذا المقال حيث سنعرض لك 12 خامة أقتصادية وعملية ستساعدك في بناء منزلك.

1- خامات خرسانية مسبقة الصنع

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

واحدة من أعظم التطورات المعمارية في بناء المنازل الأقتصادية، هي الخامات الخرسانية مسبقة الصنع أو المنازل الجاهزة كما يطلق عليها البعض، وهي مفضلة لدى الكثير من المصممين لكونها بسيطة وقليلة التكلفة وفي نفس الوقت من الخيارات السهلة في بناء المنازل، حيث يتم تجهيز أجزاء المنزل وتجميعه مسبقاً وشحنه إلى موقع البناء. بالأضافة إلى الخيارات الكثيرة التي تتيحها هذا النوع من المنازل حيث يوجد الكثير من الخامات المختلفة التي يمكنك الأختيار بينها بسهولة وحسب رغبتك.

2- الألواح الخرسانية

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura منازل
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

عندما يضيق بك الوقت وتحتاج إلى بناء منزل بشكل سريع وتكلفة قليلة، في هذة الحالة الألواح الخرسانية هي الحل الأمثل لذلك، الألواح الخرسانية من مواد البناء المميزة جداً والتي يمكنها أن تعطيك مظهراً أنيقاً لمنزلك من الخارج، وإذا كنت من محبي النمط الصناعي فستقع في غرام تصميم منزلك بالألواح الخرسانية.

3- الكسوة الحجرية

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

الكسوة الحجرية أو استخدام الطوب الحجري في بناء المنازل، من المواد الرائعة التي تخلق لمسة مضيئة وجذابة في تصميم منزلك وتعطيه جاذبية خاصة، وفي نفس الوقت من المواد القتصادية الغير باهظة الثمن والتي ستوفر عليك حتماً الكثير.

4- حاويات الشحن المعاد تدويرها

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منازل الحاوية هي خيار شعبي منتشر في الأونة الأخيرة، و عندما يتعلق الأمر بتصميم منزلاً بديعاً في تصميمه وبتكلفة قليلة فمنازل الحاوية هي الحل المثالي للحصول على ما تريد بسهولة.

5- الخشب

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منزل جاهز للتركيب
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

لحضور الخشب دائماً جمال خاص لما يضيفه من لمسة من الدفئ والأناقة الخاصة، وهو أيضاً من المواد الشائعة والقليلة التكلفة لبناء المنازل الأقتصادية.

6- المعدن المموج

Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH منازل
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

المعدن بشكل عام هو أضافة قوية في أي تصميم، فالمعدن من المواد الرائعة في البناء والتي تعطيك جاذبية وأناقة في التصميم، لذلك هو من الخامات المفضلة في تصميم المنازل بتكلفة قليلة، بالأضافة إلى قدرته على تحمل تقلبات المناخ المختلفة فهو من الخامات القوية والتي تعطي لمنزلك أطلالة جذابة من النمط الصناعي.

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7- البامبو

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos منازل Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

البامبو من  المواد الطبيعية  السهلة جداً في الاستخدام، وشائعة في بناء المنازل العصرية للمستها الجميلة وأطلالتها الدافئة التي ستحبها بالتأكيد، بالأضافة إلى تكلفتها الأقتصادية.

8- الألواح الحديدية

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

الألواح الحديدية أيضاً من مواد البناء الشائعة والأقتصادية في الأونة الأخيرة والتي تضيف لك مظهراً أنيقاً على منزلك، ويمكن دمجها مع مواد أخرى كالزجاج على سبيل المثال لخلق أضافة جمالية خاصة، فنرى هنا في تصميم هذا المنزل كيف استعان المصمم بالألواح الحديدية والزجاج معاً ليخلق بذلك جمال خاص على تصميم المنزل وبتكلفة قليلة.

9- الطوب الأحمر

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited منازل
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

يعتبر الطوب الأحمر من المواد التقليدية والمعروفة جداً، فهو من أقدم المواد التي استخدمها الأنسان في البناء، وهو من الخيارات المثالية جداً لبناء منازل اقتصادية بالأضافة إلى قوته وقدرة تحمله وأمكانية تجانسه مع أي تصميم.

10- القش

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

قد تتعجب عند سماع القش كونه مادة من مواد البناء، لكن دعني أخبرك أن القش واحد من أشهر أنواع البناء قليلة التكلفة في تصميم المنازل، على الرغم من أنه يعتبرأخف مادة في مواد البناء إلا أنه يتميز بمتانة عالية جداً عند ربطه كحزم ودمجه مع مواد البناء الأخرى فهنا نرى المنزل مصمم سقفة من القش ودمج مع لمسة من الخشب في باقي التصميم.

11- الحجر الطبيعي

小林邸, Atelier Nero Atelier Nero منازل
Atelier Nero

Atelier Nero
Atelier Nero
Atelier Nero

الحجارة الطبيعية من الخامات الفخمة جداً في البناء، لكن بناء منزل بالكامل من الحجارة الطبيعية قد يكون مكلفاً بعض الشئ، لكن لا بأس من أضافة تفاصيل بسيطة من الحجارة في تصميم منزلك ودمجها مع بعض الخامات الأخرى كالخشب والأسمنت مثل تصميم هذا المنزل.

12- الأسمنت

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

الألواح الأسمنتية من الخامات التي ستحبها في تصميم منزلك، وهي من الخامات التي يفضلها الخبراء أيضاً، فهي قوية ورخيصة وفي نفس الوقت تعطي منزلك مظهراً مفعم بالبساطة والجمال.

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