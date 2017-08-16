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10 أفكار عبقرية لكساء جدران الحمام

منة اسماعيل منة اسماعيل
Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
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كساء جدران الحمام من التفاصيل الأساسية التي تعطي لحمام منزلك جمال خاص بغض النظر عن التصميم والشكل الذي تريده فبلمسة واحدة على جدران الحمام تستطيع أن تضيف النمط الذي تريده بسهولة، فهناك عديد من الخامات التس تتيح لك ذلك، على عكس قديماً كانت كساء جدران الحمام مقصوراً على البلاستيك فقط عكس اليوم الوضع أختلف تماماً وأصبح هناك العديد من الخامات والتي سنعرضها لك اليوم من خلال هذا المقال 10 أفكار عبقرية لكساء جدران الحمام.

1- أطلالة الخشب

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

اللمسة الخشبية دائماً من اللمسات المميزة في أي تصميم، وفي تصميم هذا الحمام العصري استعان المصمم باللمسة الخشبية في كساء جدران الحمام، فكما نرى هنا الألواح الخشبية غطت جدران الحمام بالكامل مع الأرضيات الرمادية الأنيقة، ولكن يجب مراعاة استخدام الخشب المعالج عند الاستعانة به في تصميم الحمام فالخشب المعالج مميز جداً في امتصاص الرطوبة.

2- لمسة حجرية

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

وهنا نرى تصميماً أخر مميز لجدران حمام نحتتها اللمسة الحجرية بشكل جذاب وأنيق، تأثير الحجر مع الأضاءة في تصميم الحمام خلق حقاً لمسة رائعة من الجمال، فقد أعطى للتصميم نظرة طبيعية وخلابة جداً مع التفاصيل الديكورية الرائعة .

3- لمسة عصرية وطبيعية

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

نموذج أخر لتصميم حمام استعان المصمم فيه بالخشب ليكون اللمسة الأساسية في كساء جدرانه  بالكامل وليست الجدران فقط فنرى أيضاً الخشب يغمر تصميم الأرضيات وبعض الأثاث داخل الحمام، بالأضافة إلى اللمسة الزجاجية في تصميم خزانة الدش التي خلقت أناقة ورقي خاص.

4- لمسة من المحيط

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

مرة أخرى تعود لمسات الخشب لتضيف لمسة خاصة من الجمال والجاذبية على تصميم الحمام لكن بطريقة أكثر جمالاً وأبداعاً، فنرى الرسومات الفنية التي تشبه المحيط تغمر الجدران الخشبية لتضيف بذلك أطلالة مختلفة على تصميم الحمام بتفاصيل الأزرق بلمسة من المحيط.

5- لمسة سويدية جذابة

あおいやね, 尾日向辰文建築設計事務所 尾日向辰文建築設計事務所 حمام
尾日向辰文建築設計事務所

尾日向辰文建築設計事務所
尾日向辰文建築設計事務所
尾日向辰文建築設計事務所

إذا كنت  تريد أضافة شئ مميز ومختلف عليك باللمسة السويدية في حمامك، وهو تصميم يشبه إلى حد كبير تصميم الساونا، فجدران الحمام والسقف مكسوة بالكامل من الخشب عن طريق وضع الألواح الخشب وتوزيعها بشكل أفقي جذاب يشبه إلى حد كبير تصميم الساونا وفي نفس الوقت التوزيع بشكل أفقي يضمن لك شعوراً بالأتساع داخل الحمام.

6- كوخ شاطئي

H's HOUSE, dwarf dwarf حمام
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

تصميم لحمام أكثر من رائع يشبه تصميم الكوخ الشاطئي، بكسوة جدران خشبية جذابة، وعلى الرغم من أنه تم طلاء الخشب باللون الأبيض إلا أنه لازال يمكننا أن نرى  اللون الطبيعي للخشب مع اللون الأزرق للجدار الخشبي الجانبي، التنوع اللوني بين الأبيض والأزرق في كسوة الجدران خلقت جمالاً خاصاً في تصميم الحمام جعلك تشعر أنك بداخل كوخ شاطئي وليس مجرد حمام بتصميم التقليدي والفضل في ذلك لكسوة الجدران.

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7- لمسة معاصرة

Architettura & Servizi by falper, Architettura & Servizi Architettura & Servizi BathroomDecoration
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

يعود الخشب مرة أخرى ليعطي أطلالة معاصرة وجذابة في تصميم الحمام مع لمسة الأبيض المشرقة، فنرى كسوة الجدران بالكامل بالخشب بلونه البني الدافئ مع لمسة من الأبيض الساطع الذي استطاع أن يخلق اتساعاً بصرياً رائعاً مع المرايات وسبوتات الأضاءة المتناثرة في السقف.

8- الفسيفساء ولمسة عصرية جذابة

Contemporary Bathroom and Lighting homify حمام
homify

Contemporary Bathroom and Lighting

homify
homify
homify

 تصميماً أخر لكسوة جدران حمام تنبض بالعصرية والجمال من الفسيفساء الرائع، فنرى هنا بلاط الموازييك يغمر جدران المنزل بشكل مميز وجذاب مع لمسة المرايات والأضاءة التي خلقت أطلالة مشرقة في تصميم الحمام بالكامل.

9- الرخام ولمسة خاصة

Mieszkanie MiM, 081 architekci 081 architekci حمام
081 architekci

081 architekci
081 architekci
081 architekci

الرخام من الخامات الباهظة الثمن  لتركيبها في أي غرفة. ومع ذلك، نحن نحب أطلالته في التصميم لما يضيفه من جمال ورقي على أي تصميم وهنا في هذا الحمام نرى كساء الجدران والأرضيات من الرخام  الأبيض  المشع أشراقاً ونضارة بخطوط رمادية بجانب لمسته الأنيقة مع بعض التفاصيل الخشبية التي جعلت من الحمام مكاناً دافئاً ينبض بالجمال.

10- البلاط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وأخيراً إذا أردت كسوة لجدران حمامك تنبض بالبساطة والجمال فعليك بالبلاط الملون بنقوشاته المميزة وألوانه الخلابة، فهنا نرى في تصميم هذا الحمام كيف استعان المصمم بالبلاط ونقوشاته المميزة. حتى حول النافذة المطلة على الجمال الخارجي والطبيعية كان للبلاط بنقوشاته الأبيض والاحمر دوراً خاصاً.

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