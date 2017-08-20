هكذا تستطيع أن تضيف النمط التبسيطي لمنزلك

عندما تحدثنا عن ضرورة التخلي عن كل الديكورات الغير ضرورية والزخارف حتى ولو كانت ثمينة، فلا تقلق فهذا لا يعني أن تتخلى عنهم تماماً وأن لا تراهم مرة ثانية، فميزة النمط المنيمال أنه يخلصك من الفوضى والتفاصيل الكثيرة لكنه يترك لك مساحات تخزينية تتيح وضع الأغراض التي تريدها، فيمكنك تخزين أغراضك وديكوراتك الثمينة ولا تتخلص منهم تماماُ للتترك المجال لبساطة النمط التبسيطي أن تغمر منزلك.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 12 فكرة مميزة يمكنك تنفيذها في المطابخ صغيرة المساحة