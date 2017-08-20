هكذا تستطيع أن تضيف النمط التبسيطي لمنزلك

النمط التبسيطي أو المنيمال من الأنماط التي تنبض بالبساطة والجمال وهو من الأنماط الحديثة في التصميم التي تضيف على منزلك رقي خاص لما يتميز به من خطوط عريضة وبسيطة، بالأضافة إلى قدرته الخاصة على أضافة مزيجاً من الراحة والحداثة في تصميم منزلك، فمع زحمة الحياة ومشاكلها أصبحنا نبحث عن منازل تضيف لنا الراحة والهدوء في نهاية يوم طويل، والنمط المنيمال يستطيع أن يعطيك تلك الراحة التي تبحث عنها فهو سيجعل منزل خالي من الفوضى والديكورات التي لا غنى عنها في منزلك بالأضافة إلى الألوان الفاتحة المريحة التي تميزه، ونحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك على تصميم منزلك على النمط المنيمال.
إذا كنت تريد أن تضيف النمط التبسيطي لمنزلك بينما التصميم الأساسي للمنزل يختلف تمامااً عن هذا النمط، يجب الحذر هنا تغيير النمط في غرف المنزل، ولا تتحمس فتبدأ بتغيير كافة الغرفة معاً في وقت واحد وتبدأ تشعر بالفوضى في منزل، فيجب أن تبدأ أولاً بالغرف التي تعتبر مصدر أهتمام ومحط الأنظار في المنزل كغرفة المعيشة وغرفة الطعام على سبيل المثال ثم تبدأ في الأنتقال لباقي الغرف. الأول يجب أن تتخلص من كافة لتفاصيل الخاصة بالنمط القديم لمنزلك لتجعل المنزل يستعد لاستقبال نمط المينيمال.
كما ذكرنا يجب أن تتخلص من كل الديكورات والأثاث التي تتعلق بالنمط القديم لمنزلك لتفسح المجال لتفاصيل النمط التبسيطيأن تنتشر، والبداية هنا تأتي من الأثاث فقم بتغيير اثاث منزلك لأثاث يتسم بالخطوط العريضة للنمط المنيمال والتي تتسم بالألوان الزاهية وانسجامها مع الألوان الحيادية، فكما نرى هنا اهتار المصمم لغرفة المعيشة تصميماُ للأثاث باللون البيج الحيادي بدرجاته الفاتحه مع لمسة من اللون السماوي الزاهي ليخلق بذلك تفاصيل نمط المنيمال بقوة داخل تصميم غرفة المعيشة.
نمط المنيمال في مفهومة العام هو نمط يتسم بالبساطة ونمط له ذوق فني خاص يعتمد في الأساس على كل ما هو مميز باللمسات البسيطة، ولذلك الفوضى والأشياء الغير ضرورية أمر غير معترف به في المرة فيالنمط التبسيطي، حتى ولو كانت تلك الأشياء من الزخارف وديكورات ثمينة كلاسيكية النمط، إذا لم يكن لها نفع أو استخدام لا فائدة لها في النمط المينمال. لذلك تخلص من كل الأغراض والتفاصيل الغير ضرورية بالمرة في منزلك وافسح المجال لكل ما هو بسيط وعملي فهذا ما يمتاز به حقاً هذا النمط.
بغض النظرعن اختيارك لأرضيات المنزل سواء كانت مصمم من البلاط البسيط بنقوشاته التقليدية أو السيراميك الكلاسيكي، فالأمر سيان فيالنمط التبسيطي ولا يختلف على اختيار خامات تصميم الأرضيات، لكن يختلف فقط في نقطة واحدة وهي عدم تغطية الأرض بالكثير من اليجاد والمفروشات، فيتسم نمط المنيمال بالأرضيات الحرة بلا غطاء، لذلك تخلص من كافة السجاجيد والمفروشات في أرضيات منزلك وأتركها حرة تعمرها النباتات واللمسات الطبيعية. أما إذا لزم الأمر وجود سجاد على الأرضيات يفضل في هذة الحالة اختيار سجاد صغير للأرضيات.
الحرية والتخلص من التكلف هي كلمة السر في النمط المينيمال فكما اتسمت ارضيات المنزل المينيمالي بالحرية وعدم تغطيتها بالسجاد والمفروشات، الأسطح أيضاً في النمط المينيمال لها نصيب من الحرية، فالتجرد من التفاصيل والديكورات الكثيرة المتروكة على الأسطح في النمط المنيمال هو واحد من السمات الأساسية لهذا النمط، لذلك حاول توفير العديد من الأدراج والخزانات المخفية لتخزين أغراضك إذا كنت تريد منزلك على النمط المنيمال.
جدران المنزل لها دوراً أيضاً في النمط التبسيطي، فيجب أن تتسم الجدران بالبساطة والديكورات البسيطة، فيفضل البعد عن اتسخدام الصور والتابلوهات على جدران المنزل، فيجب أن تظل الجدران فارغة خالية من التفاصيل مع مراعاة اختيار الوان فاتحة وحيادية لجدران المنزل لتنعكس بالجمال على الأثاث وتوزيعه، فالنمط المنيمال هو نمط حر يتسم بالأناقة النفعمة بالبساطة الشديدة.
عندما تحدثنا عن ضرورة التخلي عن كل الديكورات الغير ضرورية والزخارف حتى ولو كانت ثمينة، فلا تقلق فهذا لا يعني أن تتخلى عنهم تماماً وأن لا تراهم مرة ثانية، فميزة النمط المنيمال أنه يخلصك من الفوضى والتفاصيل الكثيرة لكنه يترك لك مساحات تخزينية تتيح وضع الأغراض التي تريدها، فيمكنك تخزين أغراضك وديكوراتك الثمينة ولا تتخلص منهم تماماُ للتترك المجال لبساطة النمط التبسيطي أن تغمر منزلك.
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