أفضل 10 صور لحديقة صخرية

عندما نتحدث عن الحديقة، هل تفكر في المروج الخضراء السخية، والزهور الخصبة، وأشجار الفاكهة القديمة والنباتات والشجيرات؟
جميل وجيد، ولكن اليوم نريد أن نعرض عليك مظهر لحديقة تنبثق من هذه الصورة الكلاسيكية. الأمر يتعلق بالحصول على أساليب جديدة وبديلا ساحرًا وسهل الرعاية الحديقة الكلاسيكية. لقد كان هناك مكان دائم في العالم – من إنجلترا إلى اليابان ومن فرنسا إلى المكسيك. لقد جلبت لكم اليوم عشر لوحات كبيرة مع أفكار لحديقة صخرية، والتي لا يمكن أن تكون أكثر اختلافا، ولكن مع ذلك تشع سحر خاص جدًا من هذه الحديقة.
الآن عليك أن تقرر بين الخضرة الخصبة، الصبار البارد، أو تصميم بارد ورطب مع بارد الرطب وأسلوب جيد. نتمنى لكم الكثير من المرح مع معرض صور حديقة صخرية حديثة من تنفيذ خبراء هوميفاي.
مع نمط البحر الأبيض المتوسط، يمكنك الحصول على شعور العطلة في المنزل، ويمكنك الاستمتاع ببيئة صحية في الهواء الطلق. أنواع الحجر المتوسطي تزدهر أيضًا في المناخ الألماني، والأفضل التوجه نحو الجنوب لخلق ظروف النمو الأمثل.
ماذا ينمو في حديقة صخرية حديثة على نمط البحر الأبيض المتوسط؟ كل شيء، على سبيل المثال: الآلوسن، الصقلاب، الأشواك، الصنوبر القزم، والقرنفل الحجر، والخزامى، والميرمية، بلسم الليمون والزعتر والزهر الأرجواني، الذي يشكل تباين جميل بشكل خاص مع الحجارة المشرقة.
تصميم حديقة صخرية يكتمل مع بعض الملحقات المطابقة، مثل الحديد المطاوع، وأثاث الحدائق، والفوانيس والأعمدة وأواني الزرع المصنوعة من الطين والأباريق.
كما هو الحال في البحر الأبيض المتوسط، المروج الخضراء والحدائق المورقة هي غير عادية إلى حد ما في أجزاء كثيرة من المكسيك. تشكيلة متنوعة هي الخيار الأمثل لأولئك الذين يرغبون في تزيين مناطقهم في الهواء الطلق مع النباتات الإقليمية وإنقاذ أنفسهم من أعمال البستنة المزعجة في الحرارة.
تزرع نباتات الاحترار في أفضل ظروف النمو، والأعشاب الضارة لا تأتي إلى هنا قدر الإمكان، والنباتات التي تنمو هنا تتكيف تمامًا مع الظروف القاسية. خصوصا الصبار والعصائر هي معجزات تخزين المياه الحقيقية، وليس لديهم أي مشكلة على الإطلاق مع الحرارة القوية وفترات الجفاف الطويلة في حديقة صخرية.
في حدائق زن اليابانية، الحجارة هي عناصر مهمة من التصميم. النباتات تميل إلى لعب دور ثانوي هنا، في حين الحصى والرمل والصخور تلعب دورًا هاما. فهي ليست مرتبة بشكل جميل أو فقط ترتيب يشع هدوئًا، مع تأثير تأملي، ولكن أيضا هي لها قيمة رمزية. هي تمثل دورة الحياة، آلهة، والجبال والمياه والحيوانات للحصول على الطاقة والتناغم.
التأكيد على أهميتها وضمان الهدوء والاسترخاء في الحديقة، تستخدم خطوط متموجة من الحصى والرمل في تصميم حديقة صخرية، مع منطقة لاشعال النار. ومن المهم أن الخطوط ليس لها بداية ولا نهاية يمكن أن ينظر إليها. المطلوب هو الانتقال السلس الذي ينطوي على الحجارة والصخور الكبيرة في الحديقة. هل تشعر أن صور حديقة صخرية هذه تنظر إليك؟!
إذا كنت ترغب في بساطة حديثة وتصميم أنيق، وسوف تجد المكان المناسب لك مع حديقة مثل هذه، والتي تم إنشاؤها من قبل خبراء SUD[D]EN لتصميم الحدائق والمناظر الطبيعية في كريفيلد.
ماذا عن، على سبيل المثال، ساحة أنيقة من دون العشب ولا تزال تعطي انطباعا جيدا؟ الحصى، خطوط واضحة، زوايا، حواف والأشكال مربعة هي نقطة التركيز هنا. للحصول على لهجات خضراء جديدة منفصلة مع اللون الأبيض، فضلا عن منطقة الحديقة النباتية.
إذا كنت ترغب في حديقة صخرية مع صيانة منخفضة، ولكن لا تزال لا تستغنى عن الخضرة والزهور الملونة؟ فإن حديقة صخرية على النمط الإنجليزي هي ما تبحث عنه، لأنها أكثر صور الحديقة الصخري مثالية، كما في الجزر البريطانية.
هنا فوائد الزخرفة الحجرية مع الزرع رومانسية بعنف، خاصة في زهرة سريرا التي تصنع واحة جميلة وطبيعية الاتصال في الهواء الطلق. بالمناسبة: في انجلترا، وأكثر تحديدا في حديقة تشيلسي في لندن، أقدم حديقة صخرية لا تزال قيد الاستخدام في أوروبا، والتي أنشئت في عام 1773، وهي الآن تحت حماية النصب التذكاري.
بشكل خاص كان لمزيج الحجر والماء دائمًا شعبية في تصميم الحديقة. إما أن يترك كلا العنصرين في شكلها الطبيعي، أو أنها يتم توظيفها بطريقة حديثة غير مباشرة، لا تزال مسألة ذوق شخصي. لذلك تنشأ دائمًا مختلفة، ونلاحظ التفرد في صور حديقة صخرية. هنا وظفت بركة جنبًا إلى جنب مع جدار حجري، والشلال يجد طريقه فوق سطح الماء.
أيضا الخشب هو شريك شعبي للحجارة في الحديقة. في حديقة صخرية حديثة في كينت غرافل، الكتل الحجرية وضعت على اليسار واليمين من مسار خشبي وزرع في أسفار على نمط البراري. كلها محاطة بقناع خشبي وأنيق منظم من قبل الجدران الملونة تقسيم مصنوعة من الخشب و الشبك. عندما يحصل الظلام، ومع الإضاءة المتطورة، يخلق جو مختلف. تحمل تلك الصور أفكار لحديقة صخرية رائعة.
أولئك الذين يختارون الحجارة في الحديقة يعلمون ليس بالضرورة أن تحتوي على العشب. الرمادي الصخري والعصير الأخضر ينسجمان بشكل جيد للغاية مع بعضها البعض ويشكلان تباين جذاب. وضعت كتل الجرانيت الضخمة جنبا إلى جنب مع مساعدة من وسائد جلوس مريحة وأعطى مقاعد كبيرة. كما تم تحقيق سرير عشب بين الكتل. والنتيجة هي صورة كاملة لـ حديقة صخرية حديثة وريفية، وظيفية وطبيعية في نفس الوقت.
زرع حديقة على منحدر والمحافظة عليها، غالبًا ما يشكل تحديًا كبيرًا، ونحن نوصي بأن تقوم بالاعتماد على الحجر، حيث تصبح حديقة صخرية على منحدر رائعة، خاصة على التربة الجافة، واستنزاف التربة بشكل جيد ومكان مشمس. وظروف الصرف المطلوبة هي الأفضل هنا.
يمكن استخدام الأعشاب للتخضير على المنحدر، حيث أنها تقلل من الحواف الخشنة من الحجارة. هام: يجب أن النباتات لديها نظام الجذر كبيرة وقوية ممكن، بحيث في موقف المنحدر الصخري يمكن أن تجد دعما قويا.
في نهاية عرضنا لصور حديقة صخرية من أنماط مختلفة، نقدم لكم مشروع خاص جدًا، يثبت أن الحيوانات أيضا تشعر بحالة جيدة في الحديقة الصخرية. إنها حديقة السلحفاة، التي خطط خبرائنا من kersten Gartenprojekte، لتنفيذ مروع حديقة صخرية حديثة لأسرة الزواحف في كليفي.
في هذه الحديقة الساحرة، إلى جانب الحجر، تهيمن المواد الطبيعية الأخرى، وتكييفها خصيصا لاحتياجات الحيوانات مع الكثير من الحب والعناية.
حسنا، هل حصلت على إلهامك لتصميم حديقة صخرية مثالية؟ إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من الصور لأي من تلك الحدائق، فقط اضغط على الصورة المطلوبة في الزاوية اليمنى السفلى وسوف تجد المزيد عن هذا الموضوع.
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