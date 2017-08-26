أفضل 10 صور لحديقة صخرية

عندما نتحدث عن الحديقة، هل تفكر في المروج الخضراء السخية، والزهور الخصبة، وأشجار الفاكهة القديمة والنباتات والشجيرات؟

جميل وجيد، ولكن اليوم نريد أن نعرض عليك مظهر لحديقة تنبثق من هذه الصورة الكلاسيكية. الأمر يتعلق بالحصول على أساليب جديدة وبديلا ساحرًا وسهل الرعاية الحديقة الكلاسيكية. لقد كان هناك مكان دائم في العالم – من إنجلترا إلى اليابان ومن فرنسا إلى المكسيك. لقد جلبت لكم اليوم عشر لوحات كبيرة مع أفكار لحديقة صخرية، والتي لا يمكن أن تكون أكثر اختلافا، ولكن مع ذلك تشع سحر خاص جدًا من هذه الحديقة.

الآن عليك أن تقرر بين الخضرة الخصبة، الصبار البارد، أو تصميم بارد ورطب مع بارد الرطب وأسلوب جيد. نتمنى لكم الكثير من المرح مع معرض صور حديقة صخرية حديثة من تنفيذ خبراء هوميفاي.