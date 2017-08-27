10 أفكار رائعة لأرضية الشرفة والحديقة

في فصل الربيع والصيف، وعلى وجه الخصوص عندما يكون الطقس جيد، والطبيعة تظهر نفسها من الجانب الأكثر جمالًا، تتولد لدينا رغبة خاصة في البقاء في الهواء الطلق، وخاصة على الشرفة. التي تُصبح كما امتداد لغرفة المعيشة في الخارج، وهو المكان المثالي للبقاء والاسترخاء أو حتى العمل.

من أجل أن تشعر بالراحة وتحيط بك أجواء ممتعة، فإن التصميم عنصر أساسي. بالإضافة إلى زاوية جلوس مريحة، والزهور والنباتات الملونة، وفضلًا عن زينة الديكور، أرضيات الشرفة أيضًا تلعب دورًا هامًا.

بعد كل شيء، فإنها تنتمي إلى التصميم ككل، وتحدد الصورة الشاملة على أساس مستمر. والمقال التالي يظهر لك ما هي المواد التي يمكن أن تستعين بها، وما تأثيرها لديك. إليك 10 أفكار لأرضيات الشرفة، من بينها أرضيات شرفة رخيصة وجميلة!