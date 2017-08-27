10 أفكار رائعة لأرضية الشرفة والحديقة

في فصل الربيع والصيف، وعلى وجه الخصوص عندما يكون الطقس جيد، والطبيعة تظهر نفسها من الجانب الأكثر جمالًا، تتولد لدينا رغبة خاصة في البقاء في الهواء الطلق، وخاصة على الشرفة. التي تُصبح كما امتداد لغرفة المعيشة في الخارج، وهو المكان المثالي للبقاء والاسترخاء أو حتى العمل.
من أجل أن تشعر بالراحة وتحيط بك أجواء ممتعة، فإن التصميم عنصر أساسي. بالإضافة إلى زاوية جلوس مريحة، والزهور والنباتات الملونة، وفضلًا عن زينة الديكور، أرضيات الشرفة أيضًا تلعب دورًا هامًا.
بعد كل شيء، فإنها تنتمي إلى التصميم ككل، وتحدد الصورة الشاملة على أساس مستمر. والمقال التالي يظهر لك ما هي المواد التي يمكن أن تستعين بها، وما تأثيرها لديك. إليك 10 أفكار لأرضيات الشرفة، من بينها أرضيات شرفة رخيصة وجميلة!
واحدة من المواد الأكثر شعبية في أرضيات الشرفة، هي الخشب، وهذا ينطبق أيضًا على تصميم الأرضيات. كما أرضيات الشرفة، ومواد البناء هو أنيق للغاية وينضح سحر الطبيعية ويشهد على الدفء. قبل كل شيء، أنواع الخشب الصلب هي الأنسب، ولكن تتطلب تشطيب بإضافة الشمع أو الزيت من أجل أن تكون محمية من تأثيرات الطقس.
تماما مثل الخشب، الحجر أيضًا أحد أفكار أرضيات الشرفة، التي تخلق جو ريفي من الطبيعية، وخاصة عندما تصنع حقل حجري. الحجارة في معظمها دائرية الشكل، وسوف تحصل على سطح مميز إذا شكلت جيدا. نغمة البيج تضمن نظرة ودية، وتجعل الخشب الداكن في الأثاث ملحوظ بشكل خاص.
الخرسانة هي مادة البناء ذات الطابع المطلق.وتلعب دورا متزايد الأهمية في التصميم الداخلي. كما أن خليط الأسمنت والحصى يلعب دورا جيدا كقاعدة وهو مناسب بشكل خاص للاستخدام في الهواء الطلق. مثل أرضيات شرفة رخيصة، وهو دائم ومقاوم للغاية.
يتمتع البلاط بشعبية مطلقة في جميع الأنحاء. في حين يعتبر البلاط مع الزخارف التقليدية الأشهر في العالم الجنوبي، سواء مع زخارف موحدة أو بألوان مختلفة، فإنه يمثل اختيار رائع في أرضيات الشرفة.
كما الأرضيات لتراس الخاص بك هو أيضا مناسبة. الطين المحترق له لون نموذجي من الألوان الساطعة البيج والبني والأحمر، والتي تظهر بشكل خاص بشكل جيد في شكل مربع صغير وإعطاء منطقتك الخارجية نظرة مميزة. كما أن هذه التربة نموذجية بالنسبة لبلدان الجنوب، فهي تستحضر الذوق المتوسطي.
الحجر الطبيعي هو مادة خام نبيلة وقوية للغاية. هناك أنواع مختلفة. بالإضافة إلى الرخام، على سبيل المثال، لائحة هي أيضا في الطلب. لها أنثراسايت ضرب ورشيقة يجعلها مذهلة بشكل خاص ويجعل الشرفة الخاصة بك تسليط الضوء. إذا كان نسبيا السعر كثيفة في الاستحواذ، لديك وقتا طويلا للاستمتاع بها. أنيق وكذلك الكلاسيكية الخالدة هو كل شيء! الأفكار المثيرة للحجر الطبيعي في الحديقة ويمكن أيضا أن تكون موجودة في لدينا كتاب مطابقة الأفكار.
وتشمل المواد الحديثة والبديلة حبيبات المطاط. و تراكو واركو سهلة التركيب، دون الشد أو الإلتصاق، و المواد المرنة يعطي شعور لطيف من الركل. كما يعزل حبيبات المطاط ضد الحرارة والباردة ويوفر حماية الضوضاء، مما يجعل هذه المواد الحقيقية كل مستدير. في الرمادي الأنيق، لوحات تبدو أيضا أنيقة حقا.
الحصى ينتمي إلى جنس الصخور والصخور المعدنية، حيث الحصى يتميز حجم الحبوب الخاصة به ويشار أيضا إلى الرواسب فضفاضة. هذا ملحوظ بشكل خاص عندما يدخل أحد الحجارة الجولة، لكنها مرنة جدا وسهلة للتحرك. ومع ذلك، زرع السلال والأثاث على العثور على دعم قوي ويمكن وضعها بشكل جيد للغاية. وعلاوة على ذلك، الطابق شرفة مصنوعة من الحصى ليس لديها أي شخص، لذلك يضمن مشهد غير يومي.
9 – المنسوجات
تغطية الأرضيات المصنوعة من النسيج، على سبيل المثال في شكل سجادة، ليس فقط يخلق أجواء مريحة ودافئة في الداخل، ولكن أيضا على الشرفة. إذا كانت المواد عرضة جدا للمطر والرطوبة، فمن المستحسن السجاد لمساحات خارجية مسقوفة. في لهجة طبيعية، وكذلك مصنوعة من باست، على سبيل المثال، وهذا يضمن شعور الركل مريحة وكذلك الإسراف اضافية.
إذا كان الاختيار بين جميع المواد من الصعب، يمكن للمرء أن تعتمد على مزيج من مواد البناء المختلفة. الخشب والحجر والخرسانة، على سبيل المثال، منسجمة وئام مع بعضها البعض، وخلق تصميم متنوع، والتي توفر في الوقت نفسه التوتر. والأمر متروك لكم ولذوقك الشخصي لاتخاذ قرار بشأن العلاقة التي يتم استخدام المواد. الإبداع أكثر من المسموح به!
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