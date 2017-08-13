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10 أفكار رائعة لتصميم الأسقف

Heba khlili Heba khlili
LED Lichtdecken im Meetingbereich Sysmex Deutschland, DEZETT Spanndecken DEZETT Spanndecken منازل
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طريقة طلاء وزخرفة سقف الغرفة تعطي شخصية فردية. وبطبيعة الحال، فإن الأسقف المصانة والمصممة جيدا تؤثر على الغرفة بشكل إيجابي، وهذا التأثير لا يمكن مقارنتة مع تصميم السقف الأصلي بدون أي إضافات. يمكن بالتأكيد تضمين تصميم مساحة المعيشة في تصميم السقف، وخاصة إذا استخدمت ميزات خاصة مثل الدعامات أو عوارض السقف. وتصميم سقف الغرفة يعطيك أكثر من خيار في التصميم فهي ليست مجرد مسألة اللون، ولكن أيضا الإضاءة يمكن أن تؤثر على التصميم. وبطبيعة الحال، فإن جميع الاحتمالات تعتمد أيضا على أفكارك الخاصة، يمكنك ترك خيالك حر، لأن في نهاية المطاف التصميم النهائي يجب أن يتناسب مع طبيعة الفضاء لديك ومع ذوقك الشخصي. فمثلا تصميم سقف الحمام يحتاج إلى متطلبات أخرى عن سقف المطبخ، تماما مثل اختلاف الأرضيات. كن حر التصرف ومصدر إلهام ولا تخاف من الجمع بين عدة أنماط مختلفة.

تعالوا لنتعرف معا على بعض الأفكار الرائعة لتصميم الأسقف.

1- تصميم السقف المتناظر

تصميم السقف يمكن أن يبدو مضيئ أو أنيق، وهذا يعتمد جزئيا ليس فقط على الشخص الذي يشاهد ولكن أيضا على بقية تصميم الغرفة الداخلي. يمكن للسقف جذب الانتباه بطرق الإضاءة غير العادية، ولكن أيضا من خلال تركيبات الألوان.
في مثال خبراء STERN ستوديو، فإن الحافة الملونة لسقف الغرفة تحدد لهجة واضحة، والتي يفضلها تباين الجدار الأسود. على الرغم من أن الأسود يسود، حافة الذهب تجذب التركيز. مع القليل من الإبداع يمكنك الحصول على الكثير من التأثير من سقف الغرفة والتأثير على الفضاء بشكل مستدام.

2. تصميم سقف لمزيد من الإضاءة

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz مطبخ
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

في حالة المطابخ فإن مسألة أن تكون مشرقة ومضيئة مهمة قدر الإمكان. نماذج الإضاءة الموضعية أو مصباح الغرفة المركزي يعني أن منطقة العمل محدودة جدا ولا يمكن استغلال الإمكانات المكانية للمطبخ بشكل كامل. في هذه الحالة تصميم السقف بشكل مدروس سيكون لها تأثير إيجابي، كيف؟ دون الحاجة إلى الاستغناء عن مصباح السقف المركزي، يمكنك تركيب إنارة إضافية للسقف بنفس سياق تصميم السقف، وتوزيع المصابيح بشكل مركز على أسطح العمل، ستؤثر بشكل ممتاز على طريقة العمل في المطبخ.

3. استغلال الحيز المكاني

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein غرفة السفرة
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

في بعض الأحيان يكون هيكل السقف محدد بشكل معين حسب بنية المبنى، هذا الأمر لا يجب أن يكون مزعج، خاصة في حال إذا كان التصميم ريفي، التي غالبا  ما توجد في المزارع أو البيوت نصف الخشبية. في أفضل الأحوال، ستبقي على تلك العوارض والدعامات الخشبية الموجودة على السقف وتقوم بتصميم المناطق المتبقية وفقا لأفكارك.

4. تصميم السقف الفردي

Vovó Moderna, Leticia Sá Arquitetos Leticia Sá Arquitetos غرفة المعيشة Green
Leticia Sá Arquitetos

Leticia Sá Arquitetos
Leticia Sá Arquitetos
Leticia Sá Arquitetos

لا يتحقق تصميم السقف غير العادي فقط من خلال الألوان غير العادية، بل تسمح أيضا المواد المختلفة في إعطاء تصميم غير عاي ولكن بطريقة غير مباشرة. لهذه المواد تأثير بصري أنيق، هذه المواد تكون إما من الخشب أو البوليسترين. يمكنك ببساطة وضع هذه المواد في الأماكن التي ترغب على السقف وتقوم بتثبيتها، ثم تلوينها إذا كنت ترغب بذلك. يجب الانتباه إلى المواد المناسبة أكثر للمواد المكون منها السقف أساسا لضمان الديمومة والتناسق بين المواد.

5. سقف للإضاءة المريحة

ALLE 5 VIE, TecMa Solutions TecMa Solutions منازل
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

اعتمادا على أسلوب العمارة ونوع الأثاث، يمكنك من خلال تصميم سقف ذكي تنفيذ الإضاءة غير المباشرة. لهذا عليك أن تقوم بتعليق سقف إضافي كما نرى في الصورة. ستحتاج إلى القلل من الجهد المبذول من أجل هذه التقنية، ولكنه سيحقق نتائج مثيرة للإعجاب. مع سقف المعلق ستحصل ليس فقط على تصميم سقف فريد، ولكن أيضا على مساحة بين السقف والسقف المعلق. يمكنك استخدام هذه المساحة ببساطة لتركيب أنظمة الإضاءة، والتي ستغمر الغرفة بالإضاءة بشكل غير مباشر.

6. الأسقف الملونة تقدم بعض التغيير

LED Lichtdecken im Meetingbereich Sysmex Deutschland, DEZETT Spanndecken DEZETT Spanndecken منازل
DEZETT Spanndecken

DEZETT Spanndecken
DEZETT Spanndecken
DEZETT Spanndecken

مع ما يسمى بالاسقف الملونه أو البطانية ستحصل على تأثير مماثل للأسقف المعلقة. مع هذا النوع من تصميم الأسقف هناك تنوع كبير في الإمكانيات فيما يتعلق بالإضاءة، كما يتضح من مثال DEZETT SPANNDECKEN ملفت للغاية.
بالنتيجة ستحصل على سقف معلق مضاء من خلال تثبيت إضاءة من الداخل. في تصميم الاسقف هذه تكون إضاءة الغرفة غير مباشرة، ولكن الأهم أنه يمكنك اختيار المواد للسقف المعلق والألوان للإضاءة حسب ذوقك.

7. الإكسسوارات لتصميم سقف مميز

Maison Victorienne, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة المعيشة
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

 في غرف مصممة بنمط كلاسيكي، فإن تصميم سقف غير عادي يمكن أن يوفر المزيد من التنوع في الغرفة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ألوان مختلفة أو عن طريق تركيب الإكسسوارات بتصاميم مختلفة. يمكن وضع الإكسسوارات في منتصف الغرفة، أو عند تقاطعات الجدران، كما يمكنك استخدام كل الخيارات في نفس الوقت. إذا كنت تريد أن تجعل تصميم السقف أكثر فرديا، أنت حر في اختيار الإكسسورات.

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8. الإضاءة غير المباشرة مع سقف مصمم بشكل رائع

вечная классика, Decor&Design Decor&Design غرفة نوم
Decor&amp;Design

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

في بعض الأحيان تكون غرفة النوم ليست رومانسية. ولإعطاء هذا الشعور، يمكن استخدام الإضاءة الرومانسية التي تخلق جو متناغم. وذلك من خلال استخدام مصابيح ضوء الليل التي توفر إضاءة غير مباشرة. تقنية الإضاءة هذه تعني أن يكون نظام الإضاءة خفي وغير مرئي للعين، وفقط عند تشغيلها ستعرف بوجود الإضاءة، وبالتالي ستعطي الإضاءة التأثير الرومانسي المطلوب في غرفة النوم.

9. تصميم السقف البحري يضمن الاسترخاء

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

الحمام واحد من غرف المنزل التي نستخدمها أيضا للاسترخاء لذلك يجب أن تشعر بالراحة فيه أيضا. بالطبع، يمكنك إنشاء عناصر بحرية على الجدران والأرضيات، بالإضافة إلى تصميم سقف جذاب، بحيث يتم إعطاء الغرفة بأكملها الذوق الكاريبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من اختيار الأثاث المناسب عند تصميم الغرفة المناسبة.

10. سقف أنيق لتصميم فريد

Decoración de interiores., Softlinedecor Softlinedecor Living roomSofas & armchairs
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

إذا كان تصميم السقف الأنيق والحديث هو المفضل لديك، هذا يعني لن يكون تصميمك للسقف عادي على الإطلاق. ستضع لمساتك المميزة في التصميم، على سبيل المثال مع لوحة، والتي تم تزيينها بديكور من اختيارك. من خلال هذه اللوحة، اكتسب تصميم السقف الخاص بك تأثير كبير وتركيز مباشر بسبب هذا العنصر الإضافي على السقف.

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