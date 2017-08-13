10 أفكار رائعة لتصميم الأسقف

طريقة طلاء وزخرفة سقف الغرفة تعطي شخصية فردية. وبطبيعة الحال، فإن الأسقف المصانة والمصممة جيدا تؤثر على الغرفة بشكل إيجابي، وهذا التأثير لا يمكن مقارنتة مع تصميم السقف الأصلي بدون أي إضافات. يمكن بالتأكيد تضمين تصميم مساحة المعيشة في تصميم السقف، وخاصة إذا استخدمت ميزات خاصة مثل الدعامات أو عوارض السقف. وتصميم سقف الغرفة يعطيك أكثر من خيار في التصميم فهي ليست مجرد مسألة اللون، ولكن أيضا الإضاءة يمكن أن تؤثر على التصميم. وبطبيعة الحال، فإن جميع الاحتمالات تعتمد أيضا على أفكارك الخاصة، يمكنك ترك خيالك حر، لأن في نهاية المطاف التصميم النهائي يجب أن يتناسب مع طبيعة الفضاء لديك ومع ذوقك الشخصي. فمثلا تصميم سقف الحمام يحتاج إلى متطلبات أخرى عن سقف المطبخ، تماما مثل اختلاف الأرضيات. كن حر التصرف ومصدر إلهام ولا تخاف من الجمع بين عدة أنماط مختلفة.

تعالوا لنتعرف معا على بعض الأفكار الرائعة لتصميم الأسقف.

1- تصميم السقف المتناظر

تصميم السقف يمكن أن يبدو مضيئ أو أنيق، وهذا يعتمد جزئيا ليس فقط على الشخص الذي يشاهد ولكن أيضا على بقية تصميم الغرفة الداخلي. يمكن للسقف جذب الانتباه بطرق الإضاءة غير العادية، ولكن أيضا من خلال تركيبات الألوان.

في مثال خبراء STERN ستوديو، فإن الحافة الملونة لسقف الغرفة تحدد لهجة واضحة، والتي يفضلها تباين الجدار الأسود. على الرغم من أن الأسود يسود، حافة الذهب تجذب التركيز. مع القليل من الإبداع يمكنك الحصول على الكثير من التأثير من سقف الغرفة والتأثير على الفضاء بشكل مستدام.