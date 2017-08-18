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10 طرق لإنعاش حمام صغير بدون نوافذ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento Bairro de Higienópolis, CARMELLO ARQUITETURA CARMELLO ARQUITETURA BathroomDecoration
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احياناً كثيرة لا يكون لنا دخل في تصميم منازلنا، فيأتي المنزل الرائع ذو التراس المبهر والحديقة بحمام لا يوجد به نوافذ، والذي ينتجه عنه حمام صغير ومظلم و ممل. لكن الاخبار الجيدة انك لا تحتاج نافذة لتعطي شخصية لحمام منزلك الصغير. فقط تحتاج بعض الابداع أو مقال من هوميفاي مثل هذا… .

​1.لامع وعاكس

Visite a nossa Alfama, não é em Lisboa, mas também tem cantos encantadores, Alfama Home Vintage Alfama Home Vintage BathroomDecoration Grey
Alfama Home Vintage

Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage

إذا كان لديك مساحة حائط فارغة إذاً فلابد من استغلالها لإضافة مرآة او بعض المرايا. فيمكنك الحصول على جاليري من مرايا صغيرة والتي ستعطي أثر رائع في الحمام الصغير. لكن تجنب تعليق مرايا مواجهة لبعضها وللذي سينتج عنه تاثير لانهائي ومزعج.

​2.أدخل بعض النباتات

La Casa dels Xuklis, Ramon Soler Ramon Soler حمام
Ramon Soler

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

اختيار النباتات الصحيحة في الفراغات سيمكنك من تحويل اية فراغات اى اخرى منتعشة هذا يشمل ايضاً الحمام المظلم. النباتات تعطي لمسة طبيعية ومؤثرة فقم باختيار نباتات ظلال والتي ستجد من حمامك مساحة مناسبة للترعرع. 

حيلة من هوميفاي: قم باخراج نباتات الظل في الحمام  مرة كل اسبوع لتتمكن من الحصول على بعض الإضاءة في الخارج.

3.إضاءة بطريقة صحيحة

Guest Bathroom Roselind Wilson Design BathroomLighting bathroom,contemporary,luxury,wall mirror,lights,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا لم يكن لديك المساحة الكافية فاحرص على إضافة إضاءة على الحائط وتوزيع الإضاءة بعملية لتجنب زحام الأرضية أو الاسطح لكن احرص أن تكون الاضاءة في الاماكن الصحيحة فمثلا إضاءة الحوائط يجب ان تكون على مستوى النظر لترمي بالإضاءة على جوانب الوجهة وليس من فوقه، ليكون مناسب للجميع.

4.قم باضافة مفاجئة انيقة

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade BathroomDecoration
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

لا تيأس إذا لم تتمكن من إزالة الخزانات القبيحة لكن يمكن تحويلها لتكون في صالحك باضافة أثاث مثل الكراسي العالية أو الصغيرة او اكسسوارات غير تقليدية للحصول على شخصية خاصة. قطع الأثاث البسيطة ذات الارجل المكشوفة والمساحات المفتوحة من اسفلها تجعل اي غرفة تبدو أكبر.

​5.ألوان نظيفة فاتحة

Lumina, l'inebriante bellezza della luce , Fap Ceramiche Fap Ceramiche BathroomDecoration
Fap Ceramiche

Fap Ceramiche
Fap Ceramiche
Fap Ceramiche

قم بدهان ألوان فاتحة وأنيقة على الأرضية والحوائط والسقف والذي بدروه يعمل على زيادة مساحة وحجم الغرف. البلاطات اللامعة ايضاً من شأنها ان تعمل على توسيع الفراغات.

​6.إنعش حمامك باستخدام الألوان والنقوشات

Apartamento Bairro de Higienópolis, CARMELLO ARQUITETURA CARMELLO ARQUITETURA BathroomDecoration
CARMELLO ARQUITETURA

CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA

إذا كان لديك الإمكانيات لتستخدم هذا البديل فقم بتغليف حمامك الصغير بورق حائط مناسب لجرعة من الأناقة باستخدام الألوان والنقوشات. فالتصاميم اللافتة للنظر ستجعلك تتغاضى عن وجود نافذة. فقط لا تختار ألوان داكنة والتي سوف تجعل حمامك يبدو مزدحم.

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​7.مقسمات للفراغ ذات شفافية

Paradise Target Tiles BathroomDecoration
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

الحمام الصغير لا يحتاج حوائط إضافية حتى لو كان الغرض الحصول على خصوصية. يمكنك استخدام الزجاج المشبر وذو الملمس أو البلاطات الزجاجية كبديل لتقسيم الفراغات. فهذا البديل يعطيك لمسة أنيقة ونظيفة وتسمح للضوء بالمرور.

​8.اكسسوارات خفيفة

The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions BathroomBathtubs & showers
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

قم بإضافة بعض اللمعان باستخدام المرايا، وحدات الإضاءة أو الأسطح المعدنية. يمكنك تصميم حمام على الطراز الصناعي والتي يتيح إظهار المعادن في التصميم لتكون مواكبة لأحدث الصيحات في عالم الموضة، معادن مثل الستانليس ستيل، الألومنيوم والنحاس يضيف لمسة رائعة ومبهرة في حمامك.

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​9.اصرف الانتباة

Daisy Chain Target Tiles BathroomDecoration
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

حرك الانتباة عن عدم توافر إضاءة طبيعية في حمامك الصغير عن طريق إضافة ألوان، لمسات فنسة، إضاءة، واكسسوارات. اللمسات الفنية على الحوائط والملصقات، الصور ذات الإطارات، اضاءة ذات أشكال غير مألوفة، كلها عناصر تجذب الإنتباة.

​10.ابقي حمامك نظيفاً

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar BathroomMirrors
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

إحرص أن تبقى حمامك الصغير نظيف بإزالة المناشف المبللة وتجفيف مساحة الدوش بعد الاستخدام مع الحرص على تقليل الفوضى. الروائح الكريهة والتي يكون مصدرها الرطوبة تظهر في المساحات المغلقة والتي لا يدخلها الهواء الطبيعي فإحرص على تعطير حمامك بالزيوت العطرية أو الشموع.

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