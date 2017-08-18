10 طرق لإنعاش حمام صغير بدون نوافذ

احياناً كثيرة لا يكون لنا دخل في تصميم منازلنا، فيأتي المنزل الرائع ذو التراس المبهر والحديقة بحمام لا يوجد به نوافذ، والذي ينتجه عنه حمام صغير ومظلم و ممل. لكن الاخبار الجيدة انك لا تحتاج نافذة لتعطي شخصية لحمام منزلك الصغير. فقط تحتاج بعض الابداع أو مقال من هوميفاي مثل هذا… .
إذا كان لديك مساحة حائط فارغة إذاً فلابد من استغلالها لإضافة مرآة او بعض المرايا. فيمكنك الحصول على جاليري من مرايا صغيرة والتي ستعطي أثر رائع في الحمام الصغير. لكن تجنب تعليق مرايا مواجهة لبعضها وللذي سينتج عنه تاثير لانهائي ومزعج.
اختيار النباتات الصحيحة في الفراغات سيمكنك من تحويل اية فراغات اى اخرى منتعشة هذا يشمل ايضاً الحمام المظلم. النباتات تعطي لمسة طبيعية ومؤثرة فقم باختيار نباتات ظلال والتي ستجد من حمامك مساحة مناسبة للترعرع.
حيلة من هوميفاي: قم باخراج نباتات الظل في الحمام مرة كل اسبوع لتتمكن من الحصول على بعض الإضاءة في الخارج.
إذا لم يكن لديك المساحة الكافية فاحرص على إضافة إضاءة على الحائط وتوزيع الإضاءة بعملية لتجنب زحام الأرضية أو الاسطح لكن احرص أن تكون الاضاءة في الاماكن الصحيحة فمثلا إضاءة الحوائط يجب ان تكون على مستوى النظر لترمي بالإضاءة على جوانب الوجهة وليس من فوقه، ليكون مناسب للجميع.
لا تيأس إذا لم تتمكن من إزالة الخزانات القبيحة لكن يمكن تحويلها لتكون في صالحك باضافة أثاث مثل الكراسي العالية أو الصغيرة او اكسسوارات غير تقليدية للحصول على شخصية خاصة. قطع الأثاث البسيطة ذات الارجل المكشوفة والمساحات المفتوحة من اسفلها تجعل اي غرفة تبدو أكبر.
قم بدهان ألوان فاتحة وأنيقة على الأرضية والحوائط والسقف والذي بدروه يعمل على زيادة مساحة وحجم الغرف. البلاطات اللامعة ايضاً من شأنها ان تعمل على توسيع الفراغات.
إذا كان لديك الإمكانيات لتستخدم هذا البديل فقم بتغليف حمامك الصغير بورق حائط مناسب لجرعة من الأناقة باستخدام الألوان والنقوشات. فالتصاميم اللافتة للنظر ستجعلك تتغاضى عن وجود نافذة. فقط لا تختار ألوان داكنة والتي سوف تجعل حمامك يبدو مزدحم.
الحمام الصغير لا يحتاج حوائط إضافية حتى لو كان الغرض الحصول على خصوصية. يمكنك استخدام الزجاج المشبر وذو الملمس أو البلاطات الزجاجية كبديل لتقسيم الفراغات. فهذا البديل يعطيك لمسة أنيقة ونظيفة وتسمح للضوء بالمرور.
قم بإضافة بعض اللمعان باستخدام المرايا، وحدات الإضاءة أو الأسطح المعدنية. يمكنك تصميم حمام على الطراز الصناعي والتي يتيح إظهار المعادن في التصميم لتكون مواكبة لأحدث الصيحات في عالم الموضة، معادن مثل الستانليس ستيل، الألومنيوم والنحاس يضيف لمسة رائعة ومبهرة في حمامك.
إقرأ أيضاً: 11 فكرة جريئة ومبتكرة لتصميم الحمامات
حرك الانتباة عن عدم توافر إضاءة طبيعية في حمامك الصغير عن طريق إضافة ألوان، لمسات فنسة، إضاءة، واكسسوارات. اللمسات الفنية على الحوائط والملصقات، الصور ذات الإطارات، اضاءة ذات أشكال غير مألوفة، كلها عناصر تجذب الإنتباة.