10 طرق لإنعاش حمام صغير بدون نوافذ

احياناً كثيرة لا يكون لنا دخل في تصميم منازلنا، فيأتي المنزل الرائع ذو التراس المبهر والحديقة بحمام لا يوجد به نوافذ، والذي ينتجه عنه حمام صغير ومظلم و ممل. لكن الاخبار الجيدة انك لا تحتاج نافذة لتعطي شخصية لحمام منزلك الصغير. فقط تحتاج بعض الابداع أو مقال من هوميفاي مثل هذا… .