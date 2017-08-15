كيف تضع لمسة عصرية على الأكواخ الصغيرة

ماذا ترى في خيالك عندما تتذكر الأكواخ؟ لا شك أنك ترى الصورة التقليدية عنها: تصميمات السبعينات 1970 التي تتميز بالأثاث العتيق والستائر المزينة بالورود، مع تصميم داخلي وديكورات مريحة تجعل أجدادنا سعداء بها.
ومع ذلك فلا بد أنك تعرف التغيرات التي حدثت في عالم تصميم الأكواخ، وأنها لم تعد مقتصرة على الأذواق التي عفا عليها الزمن، الآن نرى تصميمات أنيقة وشيك للأكواخ بفضل مساحتها الواسعة مع توفر حديقة كبيرة غالبًا، ولذلك يوجد طلب كبير على هذا النوع من المنازل الآن.
يتوقع المشترون رؤية معايير معينة في الأكواخ عند شرائها إن لم يكونوا قادرين على تجديدها، لذا عند وضع الكوخ الخاص بك في السوق لبيعه تأكد من احتوائه على جميع العناصر والإمكانيات العصرية الأساسية، وسواء كنت تبحث عن كوخ لشرائه أو تريد بيع ما تمتلكه أو حتى ترغب في تجديد كوخك القديم، هذه النصائح تساعدك في الرحلة.
الانطباعات الأولى مهمة للغاية، لذلك يجب الانتباه بشكل خاص للواجهة، يمكن الاكتفاء بطلاء جديد لتجديد واجهة الكوخ، أو قد يعني مزيد من الاستثمار في تغيير الهيكل الخارجي لحماية الكوخ من المشكلات المستقبلية مثل الرطوبة والعفن، قد يبدو الأمر صعب للكثيرين ولكن إذا كان السقف والواجهة يحتاجون لذلك فالقيام به مبكرًا سيوفر عليك الكثير من المتاعب في المستقبل القريب.
بالإضافة إلى ذلك لا تنسى استغلال الحديقة الخاصة بالكوخ بشكل جيد وتحقيق أقصى استفادة منها، وكما ذكرنا أن الأكواخ تتميز بحدائقها الكبيرة وهي ميزة رائعة، أضف قطع الديكور الفريدة إلى الفناء للحصول على أقصى استفادة من المساحة، وإن كنت ممن يحبون الزراعة يمكن زراعة بعض الأعشاب والخضروات من أجل نمط حياة صحي يعتمد على الاكتفاء الذاتي.
المطبخ من أكثر الغرف التي تستحق الاستثمار فيها، فهي الغرفة الأكثر أهمية في المنزل، لذا إن كنت تريد تجديد غرفة واحدة يجب أن تكون المطبخ!
استخدم الإضاءة الطبيعية في الإبقاء على جو من الترحيب والروح المشرقة فيه، والأفضل أن يكون في منطقة مفتوحة إن كان ذلك ممكنًا وبالتالي استعد لهدم بعض الجدران، من المهم أيضًا أن تقرر أي نمط تصميم ستختار، هل تريد مطبخ عصري أم بلدي أم عتيق؟، وجود عناصر تصميم من أنماط مختلفة يمكنها خلق فوضى عارمة وتصميم غير متناسق، لذلك الطريقة المثالية للحصول على تصميم جيد هي الاستعانة بأحد خبراء تصميم المطابخ.
السجاد العتيق والمزخرف لا يوجد له مكان في الأكواخ العصرية، وبالطبع إن كنت تفضّل السجاد عن الأرضيات الخشبية والسيراميك فأمامك خيارات متعددة ورائعة من الأشكال العصرية والفاخرة للسجاد الحديث والعصري، ومع ذلك إن كان هدفك هو بيع الكوخ الخاص بك فتذكر أن الأرضيات الصلبة هي نقطة قوة تزيد من ثمن المكان.
نحن في غنى عن ذكر أهمية التدفئة المركزية الحديثة، ومن الأفضل أن يكون لديك أنظمة تدفئة بيئية مثالية، ومع ذلك لا يمتلك كل شخص الموارد الكافية لإضافة ألواح الطاقة الشمسية فوق منزله، لذا استخدام المكيفات هي الطريقة الأبسط للحصول على التدفئة في هذه الحالة، يمكن تغطية المكيفات بأشكال أنيقة مثل الموجود في الصورة وهو أحد المكيفات الباردة، وإذا كنت ترغب في تغيير المكيف الخاص بك فأمامك مساحة كبيرة من الاختيارات التي ستجد واحدًا منها يتناغم مع الديكور بالتأكيد!
المساحات الخلفية أو الأفنية توفر مساحة إضافية قيمة يمكن أن تكون غرفة معيشة جديدة، أو يمكن فتح المطبخ على هذه المساحة المفتوحة وجعلها منطقة مثالية لتناول الطعام مع العائلة، الأبواب القابلة للطي هي طريقة مثالية للسماح بدخول الإضاءة إلى الجزء الداخلي من الكوخ، كما أنها تخلق اتصال مرئي وجيد بين المساحات الداخلية والخارجية.
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