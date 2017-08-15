كيف تضع لمسة عصرية على الأكواخ الصغيرة

ماذا ترى في خيالك عندما تتذكر الأكواخ؟ لا شك أنك ترى الصورة التقليدية عنها: تصميمات السبعينات 1970 التي تتميز بالأثاث العتيق والستائر المزينة بالورود، مع تصميم داخلي وديكورات مريحة تجعل أجدادنا سعداء بها.

ومع ذلك فلا بد أنك تعرف التغيرات التي حدثت في عالم تصميم الأكواخ، وأنها لم تعد مقتصرة على الأذواق التي عفا عليها الزمن، الآن نرى تصميمات أنيقة وشيك للأكواخ بفضل مساحتها الواسعة مع توفر حديقة كبيرة غالبًا، ولذلك يوجد طلب كبير على هذا النوع من المنازل الآن.

يتوقع المشترون رؤية معايير معينة في الأكواخ عند شرائها إن لم يكونوا قادرين على تجديدها، لذا عند وضع الكوخ الخاص بك في السوق لبيعه تأكد من احتوائه على جميع العناصر والإمكانيات العصرية الأساسية، وسواء كنت تبحث عن كوخ لشرائه أو تريد بيع ما تمتلكه أو حتى ترغب في تجديد كوخك القديم، هذه النصائح تساعدك في الرحلة.