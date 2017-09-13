كيف يمكنك تنظيف حمامك في 10 دقائق فقط

من المهم وجود مساحة تخزينيه في حمامك سواء كانت أرفف، أدراج أو خزانات. والتي من شأنها أن تساعدك على اعتياد إخفاء أغراضك المختلفة بدلاً من تركها لتسبب فوضى في أرجاء الحمام.

في أثناء تنظيف حمامك السريع قم بوضع كل شئ في مكانه المخصص وبعيداً عن الأعين.