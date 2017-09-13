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كيف يمكنك تنظيف حمامك في 10 دقائق فقط

Marwa Hasan Marwa Hasan
30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto منازل
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أحياناً يفاجؤك بعض الأصدقاء أو أفراد العائلة بزيارة غير متوقعة والذي يضطرك للقيام وعمل جولة تنظيف سريعة، ففي وقت قياسي مطلوب منك تنظيف المنزل واعداده ليظهر بشكل جميل ومرحب للضيوف.

الكثير منا قد ينسى تنظيف الحمام، فقط نهتم بالغرف الاساسية مثل غرفة الاستقبال أو المعيشة لكن يجب الاهتمام بالحمام. فتنظيفه لا يجب أن يأخذ وقت طويل كما أنه من أهم الغرف الواجب تنظيفها عند استقبال الضيوف. لذلك جئنا لكم ببعض الحيل والتي ستساعدكم في تنظيف الحمام بسهولة وسرعة متناهية في غضون دقائق.

قم بتخزين أغراضك

Kenny&Mason Bathrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason BathroomFittings
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

من المهم وجود مساحة تخزينيه في حمامك سواء كانت أرفف، أدراج أو خزانات. والتي من شأنها أن تساعدك على اعتياد إخفاء أغراضك المختلفة بدلاً من تركها لتسبب فوضى في أرجاء الحمام.

في أثناء تنظيف حمامك السريع قم بوضع كل شئ في مكانه المخصص وبعيداً عن الأعين.

قم بالتخلص مما في صندوق القمامة

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto منازل
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

إخلاء سلة القمامة لا يأخذ الكثير من الوقت، فيمكنك رميها في صندوق القمامة في المطبخ أو التخلص منها تماماً. مع الحرص على تنظيف السلة بمنظف مضاد للبكتريا للتخلص من  البكتريا والروائح الكريهة.

نظف بالوعة حوض الاستحمام

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home BathroomBathtubs & showers
Gentry Home

Gentry Home
Gentry Home
Gentry Home

بالوعة حوض الاستحمام أو الدش تكون مساحة لتلقي الرواسب والشعر فاحرص على التخلص من كل هذه الرواسب باستخدام فوط ورقية ثم مسحها بالصابون والماء لترك حمامك نظيف وأنيق .

امسح الأتربة

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام البلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

قم بمسح الأتربة المتراكمة على الأسطح، من أرفف أو حواف النافذة أو الرخامة وأي أسطح أخرى وخاصة الأماكن المهملة مثل خلف الباب أو خلف المرحاض أو الحوض. قم بمسح المرايا أيضاً والاكسسوارات والمعلقات مسحة سريعة للتخلص من أية أتربة عالقة.

لا تنسى مسح الأرضية إذا كانت مليئة بالأتربة ومسحها للتخلص من أي بواقي للمياه والأوساخ.

نظف الأجزاء الظاهرة من المرحاض

Appartamento residenziale nel quartiere Nomentano., studioQ studioQ حمام
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

لا داعي لتنظيف المرحاض بشكل كامل لكن يمكنك فقط مسح الأجزاء الظاهرة مثل المقعد بمنظفات مضادة للبكتريا مع الحرص على غلق غطاء المرحاض والذي يعطي الحمام مظهر أكثر نظافة.

بدل المناشف المستعملة لأخرى نظيفة

CASA P+A, ANGOLO-grado arquitectónico ANGOLO-grado arquitectónico حمام سيراميك Grey
ANGOLO-grado arquitectónico

ANGOLO-grado arquitectónico
ANGOLO-grado arquitectónico
ANGOLO-grado arquitectónico

عند وصول ضيوفك فمن المهم تبديل المناشف المستعملة والمبللة بأخرى نظيفة وجافة. إذا اتيحت لديك مساحة الحمام فقم بترك بعض الفوط الصغيرة على الرف أو الرخامة لإعطاء الفرصة لضيوفك لاستخدامها إذا أرادوا.

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قم بغسل الحوض

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

أكثر المساحات المستخدمة في حمامك ونظافته تدل على نظافة حمامك، فإحرص على وجود فرشاة بجوار الحوض لتنظيفه بشكل سريع باستخدام منظف مضاد للبكتريا ولا تتركه إلا وهو لامع ونظيف.

لا تنسى تلميع الصنبور بشكل سريع بالفرشاة أيضاً فنظافتها تساهم بشكل رائع في النظافة العامة للحمام.

عطر الحمام

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

الغرف ذات الروائح الكريهة تعطي انطباع سئ. فقم أولاً بتهوية الحمام ثم عطره باستخدام بخاخ الزيوت العطرية أو الشموع المعطرة والذي يعطي الحمام أجواء منعشة وساحرة.

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شقة جميلة مفعمة بالألوان والطاقة
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