كيف يمكنك تنظيف حمامك في 10 دقائق فقط

أحياناً يفاجؤك بعض الأصدقاء أو أفراد العائلة بزيارة غير متوقعة والذي يضطرك للقيام وعمل جولة تنظيف سريعة، ففي وقت قياسي مطلوب منك تنظيف المنزل واعداده ليظهر بشكل جميل ومرحب للضيوف.
الكثير منا قد ينسى تنظيف الحمام، فقط نهتم بالغرف الاساسية مثل غرفة الاستقبال أو المعيشة لكن يجب الاهتمام بالحمام. فتنظيفه لا يجب أن يأخذ وقت طويل كما أنه من أهم الغرف الواجب تنظيفها عند استقبال الضيوف. لذلك جئنا لكم ببعض الحيل والتي ستساعدكم في تنظيف الحمام بسهولة وسرعة متناهية في غضون دقائق.
من المهم وجود مساحة تخزينيه في حمامك سواء كانت أرفف، أدراج أو خزانات. والتي من شأنها أن تساعدك على اعتياد إخفاء أغراضك المختلفة بدلاً من تركها لتسبب فوضى في أرجاء الحمام.
في أثناء تنظيف حمامك السريع قم بوضع كل شئ في مكانه المخصص وبعيداً عن الأعين.
إخلاء سلة القمامة لا يأخذ الكثير من الوقت، فيمكنك رميها في صندوق القمامة في المطبخ أو التخلص منها تماماً. مع الحرص على تنظيف السلة بمنظف مضاد للبكتريا للتخلص من البكتريا والروائح الكريهة.
بالوعة حوض الاستحمام أو الدش تكون مساحة لتلقي الرواسب والشعر فاحرص على التخلص من كل هذه الرواسب باستخدام فوط ورقية ثم مسحها بالصابون والماء لترك حمامك نظيف وأنيق .
قم بمسح الأتربة المتراكمة على الأسطح، من أرفف أو حواف النافذة أو الرخامة وأي أسطح أخرى وخاصة الأماكن المهملة مثل خلف الباب أو خلف المرحاض أو الحوض. قم بمسح المرايا أيضاً والاكسسوارات والمعلقات مسحة سريعة للتخلص من أية أتربة عالقة.
لا تنسى مسح الأرضية إذا كانت مليئة بالأتربة ومسحها للتخلص من أي بواقي للمياه والأوساخ.
لا داعي لتنظيف المرحاض بشكل كامل لكن يمكنك فقط مسح الأجزاء الظاهرة مثل المقعد بمنظفات مضادة للبكتريا مع الحرص على غلق غطاء المرحاض والذي يعطي الحمام مظهر أكثر نظافة.
عند وصول ضيوفك فمن المهم تبديل المناشف المستعملة والمبللة بأخرى نظيفة وجافة. إذا اتيحت لديك مساحة الحمام فقم بترك بعض الفوط الصغيرة على الرف أو الرخامة لإعطاء الفرصة لضيوفك لاستخدامها إذا أرادوا.
أكثر المساحات المستخدمة في حمامك ونظافته تدل على نظافة حمامك، فإحرص على وجود فرشاة بجوار الحوض لتنظيفه بشكل سريع باستخدام منظف مضاد للبكتريا ولا تتركه إلا وهو لامع ونظيف.
لا تنسى تلميع الصنبور بشكل سريع بالفرشاة أيضاً فنظافتها تساهم بشكل رائع في النظافة العامة للحمام.
الغرف ذات الروائح الكريهة تعطي انطباع سئ. فقم أولاً بتهوية الحمام ثم عطره باستخدام بخاخ الزيوت العطرية أو الشموع المعطرة والذي يعطي الحمام أجواء منعشة وساحرة.
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