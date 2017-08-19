طرق لإخفاء المكيفات القبيحة

بلا شك توجد بعض الجوانب في منزلك أقل جاذبية وجمال مما تريد، ولكن دون وجود أموال كافية لا تستطيع تغييرها ومن هذه العناصر القبيحة المكيفات .

عادةً لا تتميز المكيفات بشكلٍ جميل أو جذّاب وخصوصًا القديم منها ولا تتناغم بطريقة جيدة مع ديكور المنزل، فماذا يمكن أن تفعل بخصوصها؟! الخبراء يعتقدون أن الحل المثالي هو تغطيتها بطريقة لا تؤثر على الحرارة الناتجة منها وتأثيرها على الغرف، وهناك عدد من الطرق المتنوعة لإخفائها.

دعونا نلقي نظرة على مجموعة من الحلول المتنوعة لإخفاء المكيفات القبيحة، وكيف يمكن تحسين هذه المنطقة وجعلها جميلة وبتكلفة مالية قليلة.