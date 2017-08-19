طرق لإخفاء المكيفات القبيحة

بلا شك توجد بعض الجوانب في منزلك أقل جاذبية وجمال مما تريد، ولكن دون وجود أموال كافية لا تستطيع تغييرها ومن هذه العناصر القبيحة
المكيفات.
عادةً لا تتميز المكيفات بشكلٍ جميل أو جذّاب وخصوصًا القديم منها ولا تتناغم بطريقة جيدة مع ديكور المنزل، فماذا يمكن أن تفعل بخصوصها؟! الخبراء يعتقدون أن الحل المثالي هو تغطيتها بطريقة لا تؤثر على الحرارة الناتجة منها وتأثيرها على الغرف، وهناك عدد من الطرق المتنوعة لإخفائها.
دعونا نلقي نظرة على مجموعة من الحلول المتنوعة لإخفاء المكيفات القبيحة، وكيف يمكن تحسين هذه المنطقة وجعلها جميلة وبتكلفة مالية قليلة.
هل يمكن أن يكون هذا الحل لإخفاء المكيف أكثر عصرية وجاذبية من هذا الشكل؟َ! هذا الغطاء الذي تقع في حبه عند رؤيته يحمل شكلًا رائعًا استطاع تحويل الشكل القبيح إلى ديكور مميز وجميل.
إضافة السحر والرقي إلى هذه الغرفة الأنيقة يسمح بوجود ديكور مميز للغاية، مكيف بارد يمتزج بطريقة سلسة مع مساحة غرفة المعيشة التي أصبحت خالية من أي عنصر قبيح وغير مرغوب فيه، رائعة حقًا!
إذا كنت تمتلك مكيفات صغيرة أو لا تحب فكرة تغطيتها بالكامل في وحدة مدمجة كبيرة، ماذا عن استخدام طريقة أكثر رقة ونعومة مثل هذه الشاشة الصغيرة المستوحاة من التصميمات الهندية؟!
قطعة جميلة مزينة بحواف مذهلة، تصميم عتيق وشيك لا يوحي بوجود مكيف قبيح من خلفه، كما أنها تساعد على تجميل ديكور المنزل، هذه القطعة مناسبة للمداخل والممرات التي تحتاج إلى مكيف ساخن لتجديد الهواء والحفاظ على الأحذية والمعاطف جافة خلال فصل الشتاء.
عند البحث عن حل لإخفاء المكيف يجب الحذر، لاختيار حل جيد لا يمنع الحرارة من الانتشار في أرجاء الغرفة ولا يقلل من كفاءة تشغيل المكيف، وضع أريكة أمام المكيف هو حل فائز بكل تأكيد وفي نفس الوقت اقتصادي وسهل للغاية.
إذا كنت تمتلك أريكة مشرقة وجريئة كالموجودة في الصورة سيكون من السهل جذب الانتباه إليها وتشتيت الانتباه عن الشكل السيء للمكيف من ورائها، وفي غرفة المعيشة الخاصة بك يمكنك استخدام أي عنصر منها مناسب للمساحة أمام المكيف وسترى نفس التأثير.
إن لم يكن لديك أريكة في كل غرفة من غرف المنزل، يجب عليك التفكير في طريقة أخرى لإخفاء المكيفات، ونعتقد أن الطاولات حل جيد وخيار مثالي.
الطاولات تبدو طبيعية في أي مكان توضع فيه، طاولة وظيفية للتخزين ستكون مثالية لإخفاء المكيف وخصوصًا في الممرات أو غرفة النوم أو الحمام، كما أن لها ميزة إضافية فهي توفر مكان أكبر للتخزين في الغرف التي ربما تفتقر إلى وجود أماكن تخزين كافية، وفي حالة حدوث مشكلات في السباكة أو أسلاك المكيف من السهل تحريكها في أي مساحة أخرى حتى الانتهاء من الإصلاحات.
إذا لم يكن إخفاء المكيف تمامًا من أولوياتك وتريد إخفاء جزء صغير منه، أو تغيير تصميمه بطريقةٍ ما، لم لا تفكر في جعله جزء من شيء أكبر؟!
فكرة تركيب رف عائم فوق المكيف فكرة جميلة، وذلك لجذب انتباه العين بعيدًا عن المكيف، وفي نفس الوقت استخدام الرف بطريقة عملية وشيك ومميزة، يمكنك أيضًا استخدام الأرفف المغلقة أو وضع الصناديق فوق الرف، وبذلك بدلًا من إخفاء المكيف يمكنك دمجه ضمن إطار التصميم والديكور الجديد.
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إذا لم تستطع التغلب عليهم وإخفائها، فلم لا تبدأ في طلائها؟! إخفاء المكيفات عمل صعب يعتمد على الموقع والحجم وأسلوب التصميم، حتى إذا لم تستطع إيجاد الطريقة المناسبة لإخفائها فلم لا تفكر في تغيير شكلهم وإعطائهم شخصية مميزة في ديكور الغرفة؟!
هذا اللون البنفسجي الجريء يضيف متعة وبعدًا رائعًا للغرفة الحيادية الموجود بها، ويسمح للقطع الملونة المماثلة أن تكون موجودة في سلاسة ضمن إطار التصميم، ويمكنك أيضًا استخدام النقشات المختلفة من الطلاء لتبدو مميزة وأنيقة.
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