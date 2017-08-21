25 فكرة رائعة لمساحة الدوش

سواء كان كابينة صغيرة أو في حمام كبير، فمساحة الدوش لا يمكن إهمالها. وحيث أن الدوش يأتي أحياناً كثيرة بتصميم ثابت جئنا لكم ب 25 فكرة لتصميم غير تقليدي لمساحة الدوش والتي ستلهمك لعمل مساحة دوش أحلامك، وتعطيك أفكار لتجميل وتنسيق مساحة الدوش الخاصة بك..