25 فكرة رائعة لمساحة الدوش

سواء كان كابينة صغيرة أو في حمام كبير، فمساحة الدوش لا يمكن إهمالها. وحيث أن الدوش يأتي أحياناً كثيرة بتصميم ثابت جئنا لكم ب 25 فكرة لتصميم غير تقليدي لمساحة الدوش والتي ستلهمك لعمل مساحة دوش أحلامك، وتعطيك أفكار لتجميل وتنسيق مساحة الدوش الخاصة بك..
هذا الحائط ثلاثي الأبعاد يعطيك مساحة أنيقة وفريدة من نوعها للدوش، تجعلك تشعر أنك تستحم في شلال من الطبيعة.
الأرضيات والحوائط لهذه المساحة مغطاة تماماً بالرخام البني. تم إختيار إضاءة في السقف بلون الليلك لخلق انسجام وتباين.
مثل المعرض فإن هذا الدوش يمكن رؤيته من جميع الجهات. الفضل يرجع للتوصيلات والصرف المبتكر والتي ساهمت في تركيب هذه الفكرة الرائعة.
إذا كانت مساحة الدوش صغيرة يمكنك عمل قاعدة من الأحجار الطبيعية والتي لها القدرة على تغير الأجواء العامة للحمام.
هذا الحمام يسمح بعمل دوش ذو مساحة كبيرة. حيث أن بلاطات الموزايك عملت على تحديد حوائط الدوش عن باقي المساحة.
بفضل هذا الحل المبتكر فقد تم استغلال المساحة تحت السقف المائل لعمل مساحة للدوش.
إذا لم تكن تود تعليق أرفف أو سلال معدنية على حائط الدوش فيمكنك تطبيق هذه الفكرة الرائعة والتي تزداد جمالاً مع وجود إضاءة خلفية أيضاً.
هنا تم إضافة رف مدمج للدوش مع إضافة مرآة في الخلفية والتي أعطت عمق للمساحة.
هذا المزيج الرائع من الحجارة الطبيعية، الإضاءة والمياة تجعل هذا التصميم للدوش هو حلم حقيقي.
هنا تم استخدام بلاطات سيراميكية كبيرة والتي ترواحت بألوانها بين اللون البني والنحاسي فأعطت تصميم مبهر.
هنا نرى فكرة جديدة ومبتكرة لصرف المياة والتي تسمح للدوش بأن يكون في منتصف الحمام.
بدلاً من استخدام ستارة الدوش فيمكنك استخدام كابينة محيطة بالدوش ذات شكل دائري وبدون تضيع أية مساحة.
باستخدام الزجاج والمرايا كبلاطات من الموزايك يمكنك انعاش حائط الدوش لتجعل الحمام ديناميكي وأنيق.
الأرضية ذات وحدات بأشكال المعينات انتقلت لمساحة الدوش. فالحائط الخرساني يعطي تباين مبهر مع الأثاث الخشبي الطبيعي.
تم تحديد مساحة الدوش بنصف حائط بالإضافة لفاصل زجاجي ليعطي خصوصية أمام مدخل الحمام. تم تصميم الحمام بالكامل بشكل ابداعي، بألوان أبيض وأسود بالإضافة للمسة من الأخضر المنعش.
فكرة أخرى لمساحة الدوش والتي تم تزينها ببلاطات أنيقة وملونة بدرجات الأحمر.
تصاميم حائط الدوش لانهائية، فهنا تم إضافة بلاطات موزايك بدرجات مختلفة لتعطي تصميم مميز ومبهر.
في بعض الحمامات يجب أن نستغل المساحة بشكل أفضل لذلك فإن مساحة الدوش الركنية تعد فكرة رائعة وموفرة للمساحة.
عمل الدوش بحيث يكون في مستوى الأرضية هي أحد الصيحات الجديدة، لكن يجب الحرص أن تصرف المياة بسهولة حتى لا يسبب غرق الحمام.
باستخدام بلاطات بسيطة يمكنك الحصول على أثر رائع. في هذا المثال تم استخدام بلاطات رفيعة ومستطيلة في منتصف حائط الدوش والذي أعطاه أناقة وابداع.
الدوش هنا مفتوح على باقي مساحة الحمام، فلا يوجد قواطيع زجاجية لتحديد المساحة، فقط تم تحديد المساحة باستخدام بلاطات الأرضية.
هنا نرى حل ذكي لاستغلال المساحة تحت الجمالون. ليس هذا فقط فقد تم عمل رف مدمج ومبطن بالموزايك لأناقة ووظيفية لمساحة الدوش.
إذا كان لديك حمام كبير يمكنك إضافة دوش مزدوج، واحد على اليسار وواحد على اليمين بشرط أن يكون كلاهما على مسافة تسمح باستحمام فردين، لتوفير الوقت والمساحة.
في هذا الدوش فإن الحائط يعد عمل فني مميز. أما الأرضية فهي من حجارة طبيعية والتي تخلق تباين في الأجواء العامة للحمام.