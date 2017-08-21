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25 فكرة رائعة لمساحة الدوش

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
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سواء كان كابينة صغيرة أو في حمام كبير، فمساحة الدوش لا يمكن إهمالها. وحيث أن الدوش يأتي أحياناً كثيرة بتصميم ثابت جئنا لكم ب 25 فكرة لتصميم غير تقليدي لمساحة الدوش والتي ستلهمك لعمل مساحة دوش أحلامك، وتعطيك أفكار لتجميل وتنسيق مساحة الدوش الخاصة بك..

1.دوش مع حائط من الحجارة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

هذا الحائط ثلاثي الأبعاد يعطيك مساحة أنيقة وفريدة من نوعها للدوش، تجعلك تشعر أنك تستحم في شلال من الطبيعة.

2.إضاءة فاخرة

homify BathroomSinks
homify

homify
homify
homify

الأرضيات والحوائط لهذه المساحة مغطاة تماماً بالرخام البني. تم إختيار إضاءة في السقف بلون الليلك لخلق انسجام وتباين.

3.دوش في البيت الزجاجي

Trend Bodengleiche Dusche ÜBERALL!, Jung Pumpen GmbH Jung Pumpen GmbH BathroomBathtubs & showers البلاط White
Jung Pumpen GmbH

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH

مثل المعرض فإن هذا الدوش يمكن رؤيته من جميع الجهات. الفضل يرجع للتوصيلات والصرف المبتكر والتي ساهمت في تركيب هذه الفكرة الرائعة.

4.بأحجار طبيعية أحجار

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

الرخام الطبيعية تجعل التصميم الخاص بالدوش تصميم رائع ومريح.

5.قاعدة الدوش من أحجار طبيعية

Produkte aus unserer Manufaktur, baqua - Manufaktur für Bäder baqua - Manufaktur für Bäder BathroomBathtubs & showers
baqua – Manufaktur für Bäder

baqua - Manufaktur für Bäder
baqua – Manufaktur für Bäder
baqua - Manufaktur für Bäder

إذا كانت مساحة الدوش صغيرة يمكنك عمل قاعدة من الأحجار الطبيعية والتي لها القدرة على تغير الأجواء العامة للحمام.

6.دوش ذو مقاس XXL

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich BathroomBathtubs & showers
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

هذا الحمام يسمح بعمل دوش ذو مساحة كبيرة. حيث أن بلاطات الموزايك عملت على تحديد حوائط الدوش عن باقي المساحة.

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7.الدوش تحت سقف مائل

K2 Duschkabinenlösungen, HSK Duschkabinenbau KG HSK Duschkabinenbau KG BathroomBathtubs & showers
HSK Duschkabinenbau KG

HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG

بفضل هذا الحل المبتكر فقد تم استغلال المساحة تحت السقف المائل لعمل مساحة للدوش.

8.أرفف مدمجة على حائط الدوش

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder BathroomBathtubs & showers
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

إذا لم تكن تود تعليق أرفف أو سلال معدنية على حائط الدوش فيمكنك تطبيق هذه الفكرة الرائعة والتي تزداد جمالاً مع وجود إضاءة خلفية أيضاً.

9.أفكار ديكورية للدوش

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder BathroomBathtubs & showers
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

هنا تم إضافة رف مدمج للدوش مع إضافة مرآة في الخلفية  والتي أعطت عمق للمساحة.

10.حجارة من الرأس للقدمين

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

هذا المزيج الرائع من الحجارة الطبيعية، الإضاءة والمياة تجعل هذا التصميم للدوش هو حلم حقيقي.

11.بلاطات سيراميكية

Wellnessoase in Einfamilienhaus bietet viel Platz zum Entspannen, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein BathroomBathtubs & showers
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

هنا تم استخدام بلاطات سيراميكية كبيرة والتي ترواحت بألوانها بين اللون البني والنحاسي فأعطت تصميم مبهر.

12.دوش في منتصف الحمام

BETTELUX SILHOUETTE, BETTE GmbH & Co. KG BETTE GmbH & Co. KG BathroomBathtubs & showers
BETTE GmbH &amp; Co. KG

BETTE GmbH & Co. KG
BETTE GmbH &amp; Co. KG
BETTE GmbH & Co. KG

هنا نرى فكرة جديدة ومبتكرة لصرف المياة والتي تسمح للدوش بأن يكون في منتصف الحمام.

13.دوش دائري

BANYO ÇALIŞMALARI, 3D MİMARİ 3D MİMARİ BathroomBathtubs & showers
3D MİMARİ

3D MİMARİ
3D MİMARİ
3D MİMARİ

بدلاً من استخدام ستارة الدوش فيمكنك استخدام كابينة محيطة بالدوش ذات شكل دائري وبدون تضيع أية مساحة.

14.دوش ذو حوائط لامعة

BAD, mori mori BathroomBathtubs & showers
mori

mori
mori
mori

باستخدام الزجاج والمرايا كبلاطات من الموزايك يمكنك انعاش حائط الدوش لتجعل الحمام ديناميكي وأنيق.

15.خرسانة أنيقة ومودرن

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop حمام الخرسانة Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

الأرضية ذات وحدات بأشكال المعينات انتقلت لمساحة الدوش. فالحائط الخرساني يعطي تباين مبهر مع الأثاث الخشبي الطبيعي.

16.مقسم مختلف لمساحة الدوش

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

تم تحديد مساحة الدوش بنصف حائط بالإضافة لفاصل زجاجي ليعطي خصوصية أمام مدخل الحمام. تم تصميم الحمام بالكامل بشكل ابداعي، بألوان أبيض وأسود بالإضافة للمسة من الأخضر المنعش.

17.حائط ملون للدوش

Die Kunst steckt im Kleinen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG حمام
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

فكرة أخرى لمساحة الدوش والتي تم تزينها ببلاطات أنيقة وملونة بدرجات الأحمر.

18.بلاطات الموزايك

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH BathroomBathtubs & showers
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

تصاميم حائط الدوش لانهائية، فهنا تم إضافة بلاطات موزايك بدرجات مختلفة لتعطي تصميم مميز ومبهر.

19.دوش في الركن

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في بعض الحمامات يجب أن نستغل المساحة بشكل أفضل لذلك فإن مساحة الدوش الركنية تعد فكرة رائعة وموفرة للمساحة.

20.دوش في مستوى الأرضية

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام زجاج
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

عمل الدوش بحيث يكون في مستوى الأرضية هي أحد الصيحات الجديدة، لكن يجب الحرص أن تصرف المياة بسهولة حتى لا يسبب غرق الحمام.

21.أفكار بلاطات مساحة الدوش

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

باستخدام بلاطات بسيطة يمكنك الحصول على أثر رائع. في هذا المثال تم استخدام بلاطات رفيعة ومستطيلة في منتصف حائط الدوش والذي أعطاه أناقة وابداع.

22.تصميم رائع

Wohnung K, Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- حمام
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

الدوش هنا مفتوح على باقي مساحة الحمام، فلا يوجد قواطيع زجاجية لتحديد المساحة، فقط تم تحديد المساحة باستخدام بلاطات الأرضية.

23.الاستحمام تحت الجمالون

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هنا نرى حل ذكي لاستغلال المساحة تحت الجمالون. ليس هذا فقط فقد تم عمل رف مدمج ومبطن بالموزايك لأناقة ووظيفية لمساحة الدوش.

24.دوش مزدوج

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك حمام كبير يمكنك إضافة دوش مزدوج، واحد على اليسار وواحد على اليمين بشرط أن يكون كلاهما على مسافة تسمح باستحمام فردين، لتوفير الوقت والمساحة.

25.فكرة ابداعية

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

في هذا الدوش فإن الحائط يعد عمل فني مميز. أما الأرضية فهي من حجارة طبيعية والتي تخلق تباين في الأجواء العامة للحمام.

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