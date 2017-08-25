تعلم تقسيم المساحات والتفرد في الديكورات من هذا المنزل

تقسيم مساحات المنزل بين الغرف الأساسية والغرف الإضافية، وتوزيع الأثاث، واختيار الديكورات، يحتاج إلى الكثير من التأني والدقة، ومراعاة التناسق وتحقيق مبدأ الوظيفية.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة مُلهمة بين أرجاء منزل عصري، تسوده أجواء مُشرقة وهادئة، وتزينه لمسات ديكورية فريدة وجذابة. شاركنا جولتنا وتعلم كيفية تقسيم مساحات منزل صغير من طابقين، والحصول على إطلالة فريدة ومميزة تعكس طابع شخصي لا يتكرر في منزل اخر!
غرفة المعيشة تتمتع بإضاءة طبيعية قوية، واتساع مُريح، مع أثاث عصري أنيق، ومزيج لوني جذاب يجمع بين الأبيض والأصفر والرمادي الداكن، مع طاولة خشبية خفيفة. مروحة السقف عتيقة على عكس تصميم الأثاث، ولكنها تتناغم بسلاسة مع الإطار الخشبي الذي يحدد خطوط التقاء السقف بالجدران.
من أهم أساسيات تصميم المنزل، هو أن تشعر بأنه حقًا يعبر عنك، وأن يشعر الزائرون أنه حقًا منزلك ويتحدث بلسانك، لذا فإن اللمسات الفريدة تأتي من اهتماماتك وهواياتك الشخصية.
في هذا المنزل صمم المدخل بأجواء دافئة ومزيج من الألوان والخامات التي تصنع مدخل يستقبل الزائرين بأذرع مفتوحة على مصرعيها. تأمل الركن التالي للمدخل، وتصميمه الحجري الأنيق، مع الإضاءات التي تؤكد على أهميته، وقد تزين بمجموعة من الإطارات والقطع الديكورية الصغيرة التي زينت سط المنضدة الخشبية الزرقاء.
على الرغم من ضيق مساحة مدخل المنزل، إلا انه قد تم توظيفه بطريقة مثالية، مع قطعة خشبية صغيرة تستخدم كمنضدة وخزانة للأحذية، مع لون أحمر حيوي وقوي، يتناسب مع ألوان قطعة الكليم الصغيرة التي تقود الطريق إلى داخل المنزل. بينما تزين الجدار بمجموعة مميزة من الإطارات الموزعة بطريقة تدريجية.
بالقرب من باب المدخل، صمم حمام الضيوف مع طابع فريد ومميز، وديكورات عتيقة وغريبة، حيث حوض الاغتسال الصغير بتصميمه المعدني، والمنضدة الخشبية أسفله وقد استندت إلى عجلتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة. في الزاوية وضعت خزانة صغيرة مع سطح خشبي وقد تدلت فوقها اثنين من المصابيح التي تشبه أقفاص الطيور التي تتناسب مع ورق الجدران.
أمام النافذة المطلة على الخارج، وضعت طاولة خشبية طويلة وممتدة بعرض الجدار، مع كرسي مُريح مزود بعجلات لسهولة الحركة والتنقل بين الطاولة الكبيرة، بينما وضعت في نهاية الغرفة مكتبة خشبية مميزة، لترتيب الكتب والأوراق، والحفاظ على المكتب نظيف ومرتب.
الأعمدة الخشبية للسرير، ومروحة السقف ييفصحون عن طراز عتيق، إلا أنه بالنظر في زاوية الغرفة، سنجد كرسي أنيق بلون الباستيل الوردي، مع إضاءة جانبية خافتة تتدلى من زاوية السقف، مع قطعة صغيرة من السجاد الكروهات بالأبيض والاسود في ركن عصري مثالي للاسترخاء.
في غرفة النوم الأخرى، ستجد السقف المعلق جذابا للغاية، خاصة مع الإضاءة الخفية التي تمنح الغرفة أجواء رومانسية. إطلالة الغرفة رائعة مع تلك النوافذة الزجاجية الكبيرة، والشرفة الملحقة بها. تصميم السرير يشجع على الغرق في نوم هادئ ومريح.
صم هذا الحمام كقطعة فنية للاستمتاع بأناقة الاسود ورقي اللمسات الخشبية في الأرضية ومنضدة الحوض. الأبيض يصنع تناقضًا لونيًا جذابًا بصريًا، بينما تُضفي المزهرية الصغيرة والورود ذات الأفرع الكبيرة، لمسة نابضة بالحياة على أجواء الحمام الفاخر.
استغل سطح المنزل بذكاء، للاستمتاع بشرفة مثالية، مع الكثير من المزهريات والورود والمزروعات الخضراء، وبرجولة خشبية رائعة، بينما وضع اثنين من الكراسي الخشبية القابلة للطي، للاسترخاء قليلًا والاستمتاع بتلك المساحة الساحرة، ومن ثم طيهم وتخزينهم بسهولة.
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