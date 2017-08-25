تعلم تقسيم المساحات والتفرد في الديكورات من هذا المنزل

تقسيم مساحات المنزل بين الغرف الأساسية والغرف الإضافية، وتوزيع الأثاث، واختيار الديكورات، يحتاج إلى الكثير من التأني والدقة، ومراعاة التناسق وتحقيق مبدأ الوظيفية.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة مُلهمة بين أرجاء منزل عصري، تسوده أجواء مُشرقة وهادئة، وتزينه لمسات ديكورية فريدة وجذابة. شاركنا جولتنا وتعلم كيفية تقسيم مساحات منزل صغير من طابقين، والحصول على إطلالة فريدة ومميزة تعكس طابع شخصي لا يتكرر في منزل اخر!