في الوقت الذي ينشغل فيه البعض باختيار الأثاث وانتقاء ألوان الجدران، والاستمتاع باقتناء قطع الديكور الفريدة والمميزة، ينسى أمر السقف، مما يجعل اللوحة الجميلة التي يرسمونها في مخيلتهم لمنزلهم الجديد غير مكتملة.
وسط الخطوات الكثيرة، والاختيارات المتعددة في عملية تأثيث منزل جديد، يجب عليك تعلم كيفية اختيار تشطيبات الأسقف، والتتعرف على الخيارات المتاحة أمامك للوصول إلى أفضل تشطيب يناسب الأجواء العامة للتصميم الداخلي لمنزلك.
هل كنت تعلم أن السقف يساعد في التحكم في توزيع الضوء والصوت؟! وأن لونه وملمسه وتصميمه له تأثير في الانطباع المرئي للحيز الداخلي؟! في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تشطيبات الأسقف، وكيفية الاختيار بينها.
قبل البدء في التعرف على أنواع تشطيبات الأسقف، والاختيار بينها،عليك ادراك بعض الأسس والقواعد:
- اختيار السطح الأملس للسقف، يُساعد الضوء على الانعكاس بشكل أفضل. - على الرغم من أن اللون الأبيض يعكس أكبر قدر من الإضاءة، إلا أنه يكون تقليدي وغير جذاب في بعض الأوقات، لذا يمكنك استبداله بنغمة فاتحة من أحد ألوان الجدار أو السجاد أو الستائر, - مراعاة التناسق والتناغم بين خامات تشطيبات الأسقف مع باقي الخامات المستخدمة في أثاث وجدران وارضيات الغرفة. - الأسقف المرتفعة تتيح لك الفرصة لاستخدام النغمات الداكنة، بينما تحتاج الأسقف المنخفضة إلى الألوان الفاتحة لجعلها تبدو أكثر ارتفاعًا.
تستخدم الصبات الجصية كأحد أنواع الديكورات الأنيقة والبسيطة في الأسقف، بدءًا من القوالب الخشبية أو البلاستيكية المعدة مسبقًا للاستخدام، وحتى الإبداع للحصول على لوحة فنية تزين السقف بأكمله.
تعتبر الأخشاب وادة من المواد الطبيعية التي تستخدم على هيئة تربيعات أو ألواح، لتزيين الأسقف وتصميم ديكوراتها، وهو ما يمنحك فرصة رائعة لتحقيق التجانس مع الأخشاب المستخدمة في الأثاث و أحياناً الأرضيات و الجدران.
أحد اللمسات الفارهة في تزيين الأسقف، هو استخدام ألواح الاخشاب للحصول على مظهر أملس ولامع كما الباركيه في الأرضية. في هذا التصميم يمكننا رؤية التنوع في الخامات مما يصنع مزيجًا جذابًا بين السقف الخشبي والأرضية الخرسانية مع الجدار الحجري والدرابزين المعدني.
تستخدم أيضًا المعادن كأحد التكسيات لتشطيبات الأسقف، للحصول على مظهر كلاسيكي فاخر، والاستمتاع بالبريق المعدني بلونيه الفضي والذهبي، وهو ما يصنع انعكاس جذاب عند استخدام الثريات الكريستالية المتلألأة.
في الآونة الاخيرة، أصبحت الاسقف المعلقة أكثر تشطيبات الاسقف الأكثر شيوعًا، خاصة أنها تسمح بالحصول على نتيجة رائعة مع وحدات الإضاءة الموجهة، والجمع بين المظهر الجذاب للسقف، والتوزيع الجيد للإضاءة.
يستمتع أصحاب الذوق الفني، باختيار الرسم بالزيت، لتشطيبات الأسقف في منازلهم، للحصول على لوحة نابضة بالحياة. من بين اشهر الرسومات التي يتم تنفيذها في تشطيبات الرسم بالزيت؛ رسم السماء أو السحاب أو الستائر المنسدلة في حالات الأسقف المرتفعة.
إذا تساءلت عن الطريقة الأسهل والأقل تكلفة والأكثر بساطة في المظهر لتشطيب السقف، فالإجابة هي الطلاء، خاصة وأنه يسهل تجديده من حين لأخر دون عناء. ويعتبر اللون البيج واللون السكري أكثر الألوان استخداماً في وقتنا الحالي نظرًا لانخفاض الأسقف.
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