في الوقت الذي ينشغل فيه البعض باختيار الأثاث وانتقاء ألوان الجدران، والاستمتاع باقتناء قطع الديكور الفريدة والمميزة، ينسى أمر السقف، مما يجعل اللوحة الجميلة التي يرسمونها في مخيلتهم لمنزلهم الجديد غير مكتملة.

وسط الخطوات الكثيرة، والاختيارات المتعددة في عملية تأثيث منزل جديد، يجب عليك تعلم كيفية اختيار تشطيبات الأسقف، والتتعرف على الخيارات المتاحة أمامك للوصول إلى أفضل تشطيب يناسب الأجواء العامة للتصميم الداخلي لمنزلك.

هل كنت تعلم أن السقف يساعد في التحكم في توزيع الضوء والصوت؟! وأن لونه وملمسه وتصميمه له تأثير في الانطباع المرئي للحيز الداخلي؟! في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تشطيبات الأسقف، وكيفية الاختيار بينها.