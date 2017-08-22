10 أفكار للأسقف: السقف المائل جميل!

السقف الخاص بك يحتاج إلى كرسي لكي يتحول إلى غرفة حقيقة، الذين يرغبون في تحويل السقيفة الغير مستخدمة إلى غرفة أمامهم أحد الخيارات الآتية: غرفة أطفال إضافية، أو شقة دوبليكس للشباب، او حتى يمكن استخدامها كمطبخ، أما غرفة النوم التي تقع مباشرةً تحت السقف بالتأكيد هي كلاسيكية رائعة، ومع كل هذا يوجد عدد أكبر من الطرق لدمج سقف المنزل المائل في منطقة للمعيشة أو مساحة للعمل أو حتى دور علوي كامل، كل هذه الأفكار مستوحاة من نصائح الخبراء!
من الكلاسيكية إلى التصميمات الغريبة: المطبخ تحت السقف، لم لا؟!
اعتمادًا على حجم وحالة ميلان السقف يمكن استخدام فكرة المطبخ تحت السقف في أي منزل، ولكي لا تشعر بضيق هذه المساحة الصغيرة وضع المطبخ على الجدار الأصغر في الغرفة مع وجود نوافذ كبيرة للإضاءة، وبما أن وجود ميلان بالسقف لا يسمح باستخدام خزائن علوية، حوّل المصمم الجدران شبه العالية إلى خزائن مدمجة جيدة لتخزين ووضع الأطباق، بالإضافة إلى ذلك فجزيرة المطبخ توفر مساحة تخزين إضافية وأماكن لوضع الأجهزة الكهربائية، ويعطي السقف المغطى بالخشب جو ريفي دافيء للمطبخ، والنوافذ توفر الإضاءة الطبيعية الكافية لمنطقة الطبخ والخبز.
وجود غرفة النوم تحت السقف بالتأكيد فكرة كلاسيكية لأفكار استخدام الأسقف، وهنا الجدران المائلة تعطي سحر وجاذبية تشبه تصميم العش وتحمل صفات غرفة النوم المثالية، ومن أجل توفير راحة إضافية وبسبب المساحة المحدودة نتيجة الجدران المائلة، تركيب نوافذ بمساحة كبيرة كان أمرًا لا بد منه.
في حالة استخدام هذه الفكرة في المنازل السكنية لا بد أن يتم عزل السقف جيدًا وإلا ستكون غرفة غير مريحة في فصل الصيف، وعند استخدام النوافذ الكبيرة تصبح الستائر الدوارة المقاومة للحرارة أمر أساسي لتوفير حماية إضافية من الحرارة في شهور الصيف.
سقف مائل فوق كل الغرف، في هذه الشقة الجميلة يمكن أخذ نظرة عامة وسهلة للتصميم، تستند فكرة التسقيف هنا على التالي: بدلًا من السقف المعلّق استخدُمت عوارض السقف الخشبية التي تخفف إلى حدٍ كبير من الضيق وحرارة الجو وتعطكي اتساع للمساحة كما أنها تسمح بوجود الإضاءة في جميع أركانه، إذا كنت ترغب في الحفاظ على الخصوصية يمكنك اختيار منطقة منفصلة للنوم بعيدًا عن الواجهات الزجاجية، ويظل الاتصال بين المنطقتين متاحًا باستخدام سلم للوصول إلى جزء النوم بالأعلى، المطبخ مناسب تمامًا مع غرفة المعيشة دون وجود جدران أو أبواب، مساحة مفتوحة جميلة.
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السقف المائل والأثاث من تحته ليس كافيًا لتحويل غرفة النوم إلى مكان ممتليء بالرفاهية، الظلال والأشعة التي تتوفر من خلال النوافذ المائلة والزوايا لها دور كبير في أفكار التسقيف الممتازة.
في هذا الجزء الراقي من المنزل المعتمد على الخشب، المواد المستخدمة ودهانات الجدران تتطابق مع بعضها البعض للحفاظ على الطابع الأصيل للمنزل، كما أن استخدام المساحات للتخزين يتم بشكل مثالي وعملي، ومن أجل روح التجديد تم اختيار هذه النافذة الصغيرة المعزولة بشكل جيد والمطلّة على مساحة واسعة من الأرض والبحيرة لإضافة لوحة جميلة للغرفة.
هذه الشقة كانت قديمًا عبارة عن متجر مع سقف عادي في وسط مدينة فرايبورغ، وكعادة المباني التاريخية القديمة يتعين على الشخص عادةً الاعتماد على القوانين والأوراق من الأماكن التي تهتم بالمباني التاريخية قبل إجراء أي تغيير فيها، وأحيانًا لا يمكن تنفيذ فكرة التسقيف التي تريدها على النحو الصحيح بسبب هذه العقبات.
في هذه الحالة كان لا بد من إزالة السقف بسبب التلوث وإعادة بنائه من جديد، وحتى هذا مرّ بكثير من القوانين واللوائح الصارمة، ومع ذلك في النهاية تم إنشاء مساحة مفتوحة رائعة تجمع بين الشكل القديم للمباني والطرق الحديثة والعصرية للحياة، وقد تم تركيب جميع العوارض في المنطقة الأصلية، وذلك بفضل الترتيب الجديد، واصبحت الشقة مكونة من طابقين على السقف ولها إطلالة مميزة على الكاتدرائية، تجربة إعادة بناء وتجديد ناجحة في المباني القديمة.
خلافًا لما حدث في المثال السابق، تم إزالة هذا السقف بالكامل وإعادة بناؤه في هذه الشقة في كولومبيا باستخدام بنية متينة من الصلب، في حين وجود نوافذ كبيرة على الناحية الجنوبية مع المطبخ ومنطقة لتناول الطعام مع سطح رائع وجدار من الحجر الأبيض، وتعطي الأضواء الغير مباشرة على الجدران المائلة والأضواء المعلّقة بالسقف لمسة خاصة لهذه المساحة.
ألا يتناسب هذا الحمام بطريقة مذهلة مع سطح المنزل المائل؟! ببساطة هي فكرة رائعة للتسقيف!
جناح للحمام يصعب أن تراه في أي منزل، تم تثبيت الحمام على اليسار تحت النافذة مباشرةً ومن خلال هذا الباب تستطيع الوصول إلى المرحاض، لذا يوجد ما يكفي من الخصوصية في هذه المساحة، كما يتم الوصول إلى غرفة النوم الرئيسية عبر هذا السلم، وغرفة النوم تقع تحت السقف مباشرةً.
حمام مع حوض استحمام حقيقي هي صورة متكاملة للكلاسيكية ودائمًا هو أمر جيد ورائع، حوض الاستحمام يوفر الاسترخاء والسلام والرفاهية، والآن تخيل ماذا سيكون شعورك وأنت جالس في هذا الحوض ومن فوقك مباشرةً السماء تنظر إليها بعينيك؟! يا له من منظر رائع ومبهج!
بمجرد أن تغمرك المياه الدافئة يمكنك الاستناد إلى حافة حوض الاستحمام والسماح لجميع الأفكار بالخروج من رأسك والاستمتاع بالنظر إلى السماء أو مشاهدة الأمطار على ضوء الشموع، كل ما عليك القيام به هو تثبيت نافذة بانورامية في السقف المائل للحمام.
أي شخص يحلم دائمًا بامتلاك مكتبة كبيرة، أو يرغب بشكلٍ خاص في توفير مساحة لها في غرفة المعيشة، يمكن استخدام السقف في تنفيذ هذه الفكرة بشكل جيد للغاية، من أجل استخدام المساحة بشكل جيد ومفتوح يمكنك تطبيق الفكرة الموجودة في الصورة وتمديد الغرفة لتشمل دور علوي كمكتبة تحمل مزيدًا من الانفتاح داخل الغرفة.
الكثير منا يريد إبعاد منطقة العمل عن غرفة المعيشة أو غرفة الطعام ولكننا لا نجد وسيلة للهروب إلى غرفة هادئة، لماذا إذّا لا نستخدم السقف المائل على السطح؟! وإذا كنت لا تريد أن يتم فصل الغرفة بشكل كامل يمكنك إنشاء وسيلة اتصال مع باقي الغرف في الشقة من خلال بناء سلم رائع وزجاجي كما هو واضح في الصورة.
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