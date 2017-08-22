10 أفكار للأسقف: السقف المائل جميل!

وجود غرفة النوم تحت السقف بالتأكيد فكرة كلاسيكية لأفكار استخدام الأسقف، وهنا الجدران المائلة تعطي سحر وجاذبية تشبه تصميم العش وتحمل صفات غرفة النوم المثالية، ومن أجل توفير راحة إضافية وبسبب المساحة المحدودة نتيجة الجدران المائلة، تركيب نوافذ بمساحة كبيرة كان أمرًا لا بد منه.

في حالة استخدام هذه الفكرة في المنازل السكنية لا بد أن يتم عزل السقف جيدًا وإلا ستكون غرفة غير مريحة في فصل الصيف، وعند استخدام النوافذ الكبيرة تصبح الستائر الدوارة المقاومة للحرارة أمر أساسي لتوفير حماية إضافية من الحرارة في شهور الصيف.