9 شرفات مختلفة

مصنوعة من الزجاج أو القماش أو القصب أو الخشب، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، وبعضها حتى يمكنه التكيف مع الأجواء والمتطلبات المختلفة عبر جهاز التحكم عن بعد في الأشكال الحديثة من سقف الشرفة.
جميعنا يحب الجلوس في الشرفة أثناء شهور الصيف الحارة، ولكن خلال المواسم المختلفة يتغير الطقس بسرعة مدهشة، وسنكون ممتنين إن لم تتسلل الأمطار من الشرفة إلى المنزل من الداخل، حتى خلال الأوقات العادية نستمتع دائمًا بشرفة مظللة، فلا يوجد سبب للاستغناء عن تغطية وتسقيف الشرفة الخاصة بك.
والسؤال الوحيد سيكون: أي نوع من الأسقف سيكون مناسبًا لاحتياجاتك من الشرفة؟ في هوميفاي لدينا مجموعة متنوعة من الأسقف المتاحة وسنذكر بعضها بشكل تفصيلي في هذا الكتاب.
وبالمناسبة إذا كنت تبحث أيضًا عن رأي الخبراء في الجزء السفلي من الشرفة (الأرضيات) ستجد مجموعة متنوعة من الموضوعات عنها.
النسخة المجرّبة والمنتشرة للبرجولات المغطاة بسقف تقليدي سهلة وسريعة البناء، حيث يتم تثبيت السقف مباشرةً في جزء من المنزل، مع عواميد خشبية في كل جانب لتثبيتها على الأرض، بساتين الفواكه والورود سريعة النمو مثل الياسمين يمكن استخدامها في تغطية سقف البرجولا لإعطائها مظهر ريفي ورومانسي أيضًا، ولكن يجب الحذر في حالة الزراعة والتأكد من قدرة البناء على تحمل النباتات المختارة فوقها.
أحد الأشكال المرنة والمستخدمة في تسقيف الشرفة هو هذا المثال: إذا كنت ترغب في التمتع الكامل بالشمس يمكنك ببساطة استخدام الأقمشة.
ولكن على الناحية الأخرى في موسم الأمطار لن يكون القماش عملي وسيتشرب المياه لتمتد إلى الأثاث من تحتها، وبالتالي دائمًا يجب التأكد من استخدام الأقمشة في تسقيف الشرفة في مواسم محددة وبعدها يمكن نزعه مرة أخرى وغسله وإعادة تركيبه في موسم الصيف المقبل.
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أو ماذا عن هذا النوع المخرّم من الأسقف للشرفات؟ لا يحتفظ بالأمطار ويحمي من أشعة الشمس، لذلك إن كنت تبحث عن حل بسيط يخفف من الضوء ويعطي ميزة السقف الجيدة ويكون حل صديق للبيئة سيكون خيارك هو: حزم القصب.
الزجاج هو الخيار الصحيح لمن يريدون إضافة مزيد من الضوء إلى الفناء مع الحماية من الأمطار، النسخة المثبتة من الزجاج تتكلّف كثيرًا، ولكنها تستمر لسنوات عديدة فوق شرفة السطح دون تجديدات وإصلاحات، فقط عليك إيجاد الشخص المناسب وتنظيفها وتلميعها على فترات جيدة.
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شراع الشمس هو الحل البديل للتسقيف، وبالمقارنة بالسقف العادي فهي أيضًا آمنة وجيدة في المناطق كثيرة الهواء والرياح، وهناك ميزة إضافية للشراع وهو إمكانية تعليقه بشكل مرن اعتمادًا على المتطلبات والاحتياجات الحالية، وبذلك يمكن استخدامه في أماكن مختلفة، ومع الاختيار المناسب للمواد يمكن اختيار مواد مقاومة للمياه وبذلك لا تمتص الأمطار.
المظلة المغطاة على الشرفة حل للتسقيف وخيار مثالي لمن يريدون الاستفادة بجميع المزايا، يمكن تمديد المظلة إذا كنت بحاجة للحماية من الشمس أو المطر، وفي الطقس المثالي يمكنك ببساطة شدها إلى الداخل والاستمتاع بالشرفة دون سقف، وهناك ميزة أخرى من المظلات وهي توفرها في عديد من الألوان والخامات المختلفة كما يمكنك تزيينها بشكل خاص عن طريق الإضاءات وتسليطها على الشرفة.
تتميز هذه الشرفة متعددة الاستخدامات بالآتي: البناء الخشبي البسيط لم يستخدم فقط في تسقيف الشرفة بشكل جميل، بل استخدم كقضيب للستائر التي تحمينا من الرياح الباردة الغربية التي تكون مفرطة في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى ذلك تم اختيار أماكن شفافة وأخرى غير شفافة في السقف حتى تتمكن من الاستمتاع بالشمس في المناطق الغير موجودة فوق طاولة الطعام مباشرةً، والآن بإزالة الستارة تستمتع بالهواء والشمس والإضاءة والتحكم في الجو والإضاءة التي تريدها.
الترف والرفاهية التي تمنحها التكنولوجيا لا حدود لها! وحدة تحكم إلكترونية يمكنك التحكم فيها عبر الريموت كونترول تسمح لك بالتحكم في السقف بكبسة زر واحدة، تتحكم في الظلال أو الضوء او الشمس، وهذا الحل يمنحك القدرة الكاملة على مواكبة ظروف الطقس المفاجئة بسرعة دون تجديدات إضافية أو بناء منفصل وجديد يناسب تغيرات الطقس.
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