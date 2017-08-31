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9 شرفات مختلفة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
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مصنوعة من الزجاج أو القماش أو القصب أو الخشب، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، وبعضها حتى يمكنه التكيف مع الأجواء والمتطلبات المختلفة عبر جهاز التحكم عن بعد في الأشكال الحديثة من سقف الشرفة. 

جميعنا يحب الجلوس في الشرفة أثناء شهور الصيف الحارة، ولكن خلال المواسم المختلفة يتغير الطقس بسرعة مدهشة، وسنكون ممتنين إن لم تتسلل الأمطار من الشرفة إلى المنزل من الداخل، حتى خلال الأوقات العادية نستمتع دائمًا بشرفة مظللة، فلا يوجد سبب للاستغناء عن تغطية وتسقيف الشرفة الخاصة بك.

والسؤال الوحيد سيكون: أي نوع من الأسقف سيكون مناسبًا لاحتياجاتك من الشرفة؟ في هوميفاي لدينا مجموعة متنوعة من الأسقف المتاحة وسنذكر بعضها بشكل تفصيلي في هذا الكتاب.

وبالمناسبة إذا كنت تبحث أيضًا عن رأي الخبراء في الجزء السفلي من الشرفة (الأرضيات) ستجد مجموعة متنوعة من الموضوعات عنها.

برجولة بسقف رومانسي

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

النسخة المجرّبة والمنتشرة للبرجولات المغطاة بسقف تقليدي سهلة وسريعة البناء، حيث يتم تثبيت السقف مباشرةً في جزء من المنزل، مع عواميد خشبية في كل جانب لتثبيتها على الأرض، بساتين الفواكه والورود سريعة النمو مثل الياسمين يمكن استخدامها في تغطية سقف البرجولا لإعطائها مظهر ريفي ورومانسي أيضًا، ولكن يجب الحذر في حالة الزراعة والتأكد من قدرة البناء على تحمل النباتات المختارة فوقها.

سقف الشرفة من القماش

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

أحد الأشكال المرنة والمستخدمة في تسقيف الشرفة هو هذا المثال: إذا كنت ترغب في التمتع الكامل بالشمس يمكنك ببساطة استخدام الأقمشة. 

ولكن على الناحية الأخرى في موسم الأمطار لن يكون القماش عملي وسيتشرب المياه لتمتد إلى الأثاث من تحتها، وبالتالي دائمًا يجب التأكد من استخدام الأقمشة في تسقيف الشرفة في مواسم محددة وبعدها يمكن نزعه مرة أخرى وغسله وإعادة تركيبه في موسم الصيف المقبل. 

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سقف الشرفة من حزم القصب

House for Holidays, 2009, MFA Architects MFA Architects بلكونة أو شرفة
MFA Architects

House for Holidays, 2009

MFA Architects
MFA Architects
MFA Architects

أو ماذا عن هذا النوع المخرّم من الأسقف للشرفات؟ لا يحتفظ بالأمطار ويحمي من أشعة الشمس، لذلك إن كنت تبحث عن حل بسيط يخفف من الضوء ويعطي ميزة السقف الجيدة ويكون حل صديق للبيئة سيكون خيارك هو: حزم القصب. 

سقف من الزجاج

San Carlo, Massimo Vallotto Architetto Massimo Vallotto Architetto بلكونة أو شرفة
Massimo Vallotto Architetto

Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto

الزجاج هو الخيار الصحيح لمن يريدون إضافة مزيد من الضوء إلى الفناء مع الحماية من الأمطار، النسخة المثبتة من الزجاج تتكلّف كثيرًا، ولكنها تستمر لسنوات عديدة فوق شرفة السطح دون تجديدات وإصلاحات، فقط عليك إيجاد الشخص المناسب وتنظيفها وتلميعها على فترات جيدة.

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خيمة

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH بلكونة أو شرفة White
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

شراع الشمس هو الحل البديل للتسقيف، وبالمقارنة بالسقف العادي فهي أيضًا آمنة وجيدة في المناطق كثيرة الهواء والرياح، وهناك ميزة إضافية للشراع وهو إمكانية تعليقه بشكل مرن اعتمادًا على المتطلبات والاحتياجات الحالية، وبذلك يمكن استخدامه في أماكن مختلفة، ومع الاختيار المناسب للمواد يمكن اختيار مواد مقاومة للمياه وبذلك لا تمتص الأمطار. 

مظلة

homify GardenAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

المظلة المغطاة على الشرفة حل للتسقيف وخيار مثالي لمن يريدون الاستفادة بجميع المزايا، يمكن تمديد المظلة إذا كنت بحاجة للحماية من الشمس أو المطر، وفي الطقس المثالي يمكنك ببساطة شدها إلى الداخل والاستمتاع بالشرفة دون سقف، وهناك ميزة أخرى من المظلات وهي توفرها في عديد من الألوان والخامات المختلفة كما يمكنك تزيينها بشكل خاص عن طريق الإضاءات وتسليطها على الشرفة. 

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شرفة مع الستائر

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

تتميز هذه الشرفة متعددة الاستخدامات بالآتي: البناء الخشبي البسيط لم يستخدم فقط في تسقيف الشرفة بشكل جميل، بل استخدم كقضيب للستائر التي تحمينا من الرياح الباردة الغربية التي تكون مفرطة في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى ذلك تم اختيار أماكن شفافة وأخرى غير شفافة في السقف حتى تتمكن من الاستمتاع بالشمس في المناطق الغير موجودة فوق طاولة الطعام مباشرةً، والآن بإزالة الستارة تستمتع بالهواء والشمس والإضاءة والتحكم في الجو والإضاءة التي تريدها. 

الجميع من أجل الشرفة

PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun GardenGreenhouses & pavilions
Saxun

Saxun
Saxun
Saxun

الترف والرفاهية التي تمنحها التكنولوجيا لا حدود لها! وحدة تحكم إلكترونية يمكنك التحكم فيها عبر الريموت كونترول تسمح لك بالتحكم في السقف بكبسة زر واحدة، تتحكم في الظلال أو الضوء او الشمس، وهذا الحل يمنحك القدرة الكاملة على مواكبة ظروف الطقس المفاجئة بسرعة دون تجديدات إضافية أو بناء منفصل وجديد يناسب تغيرات الطقس. 

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