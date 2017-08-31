9 شرفات مختلفة

مصنوعة من الزجاج أو القماش أو القصب أو الخشب، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، وبعضها حتى يمكنه التكيف مع الأجواء والمتطلبات المختلفة عبر جهاز التحكم عن بعد في الأشكال الحديثة من سقف الشرفة.

جميعنا يحب الجلوس في الشرفة أثناء شهور الصيف الحارة، ولكن خلال المواسم المختلفة يتغير الطقس بسرعة مدهشة، وسنكون ممتنين إن لم تتسلل الأمطار من الشرفة إلى المنزل من الداخل، حتى خلال الأوقات العادية نستمتع دائمًا بشرفة مظللة، فلا يوجد سبب للاستغناء عن تغطية وتسقيف الشرفة الخاصة بك.

والسؤال الوحيد سيكون: أي نوع من الأسقف سيكون مناسبًا لاحتياجاتك من الشرفة؟ في هوميفاي لدينا مجموعة متنوعة من الأسقف المتاحة وسنذكر بعضها بشكل تفصيلي في هذا الكتاب.

وبالمناسبة إذا كنت تبحث أيضًا عن رأي الخبراء في الجزء السفلي من الشرفة (الأرضيات) ستجد مجموعة متنوعة من الموضوعات عنها.