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أضف الحياة والرقي لمنزلك باستخدام اللون العنّابي

Eman Rifaat Eman Rifaat
CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG KitchenCabinets & shelves
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هناك من الألوان ما يصلح لكل زمان ومكان، لا يتغير بمرور المواسم أو تغير صيحات الموضة، يظل لونًا يجذب الانتباه وتقع في غرامه مهما تغيرت الظروف، من هذه الألوان اللون العنّابي أو ما يطلق عليه البعض النبيتي! 

في هذا الكتاب تأتيكم هوميفاي بأشكال مختلفة من الأثاث والديكورات استخدمت اللون العنّابي وأضافت رقي وحياة إلى شكلها وشكل التصميم..

1- أريكة من الجلد

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model, LUCY retrò & chic LUCY retrò & chic Living roomSofas & armchairs
LUCY retrò &amp; chic

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model

LUCY retrò & chic
LUCY retrò &amp; chic
LUCY retrò & chic

الجلد الأحمر الداكن (النبيتي أو العنّابي) له شكل مميز عندما يستخدم في تغطية الأرائك، كلاسيكي ورسمي وفي نفس الوقت مريح ويحمل من روح العصر الكثير ويمتلك ميزة الجرأة في اللون والخروج عن المألوف. 

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2- الفوط والأقمشة

Estilo mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo BathroomStorage
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

المناشف اليدوية والبشاكير ليست مقتصرة على اللون الأبيض، ابدأ في تجربة ألوان أخرى مثل اللون النبيتي و سيذهلك تأثيرها على ديكور الحمامات حيادية اللون، بالإضافة إلى أنها تظل برونقها مع الاستخدام المستمر على عكس الأبيض مثلًا!

3- مقاعد السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إضافة لون مختلف في مقاعد السفرة خلافًا للون الطاولة والغرفة طريقة ذكية للفت الانتباه، اللون النبيتي ضبط إيقاع الغرفة وأضاف لمسة راقية وجريئة لها، بالإضافة إلى أن الأحمر بدرجاته المختلفة له تأثير إيجابي على فتح الشهية. 

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4- فازة أنيقة

Schalen und Gefäße, Holzobjekte, FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO HouseholdStorage
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO

FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO

مزهرية أنيقة بأزهار أو بدون أزهار لن تتغير أناقتها، يمكنك استخدامها في ديكور غرفة المعيشة ووضعها في مكان بارز مثل طاولة القهوة، ويمكن الاستفادة منها في ديكور الممر أو المطبخ لإضافة تأثير قوي من اللون.

5- طاولة في الممر

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

يمكن استخدام اللون العنّابي بطريقة باهتة لكي يظهر بشكل عتيق مثلما نرى في تصميم هذه الطاولة الأنيقة، أسلوب عتيق استخدم اللون بطريقة مثالية مع الديكورات الموجودة فوق الطاولة، وعلى نفس المنوال يمكنك استخدام اللون بنفس الدرجة في إعطاء قطع الأثاث المختلفة الأخرى في منزلك نفس اللمسة والأسلوب. 

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6- لغرفة نوم ساحرة

Cibola Table Light Bromley & Bromley ArtworkOther artistic objects
Bromley &amp; Bromley

Cibola Table Light

Bromley & Bromley
Bromley &amp; Bromley
Bromley & Bromley

عند إضافة اللون النبيتي بدرجاته الداكنة وخاماته الساحرة إلى غرفة نومك لن تقاوم جاذبيته، هذه الاباجورة الرائعة التي جاءت بتصميم مميز للغاية يمكنها أن تتماشى مع ألوان مختلفة وكثير لغرف النوم وستضيف السحر والجمال إليها.

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7- مطبخ مختلف!

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG KitchenCabinets & shelves
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

جميع درجات الأحمر لها تأثير إيجابي على تصميم المطبخ، فهو لون فاتح للشهية يستخدم في المطابخ بكثرة، ولكن درجة اللون العنّابي على وجه التحديد عند اندماجه مع درجة الأبيض أو الأوف وايت لن تستطيع مقاومته.

8- إضاءة مميزة

homify Office spaces & stores
homify

homify
homify
homify

ما رأيك في إضافة لمسة مختلفة على إضاءة الغرفة بمصباح باللون النبيتي، هذه الطريقة تضمن لك انعكاس اللون في الإضاءة وبذلك يمكنك التحكم في اللون الذي تريد به الإضاءة حسب مزاجك في كل لحظة. 

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9- مفروشات راقية وكلاسيكية

Throw & Cushion Sets, Nitin Goyal London Nitin Goyal London BedroomTextiles
Nitin Goyal London

Throw & Cushion Sets

Nitin Goyal London
Nitin Goyal London
Nitin Goyal London

من الطرق البسيطة لتغيير موود غرفة النوم هو استخدام المفارش المختلفة الأشكال والألوان، هذه المرة يجب عليك تجربة اللون النبيتى في فرش سرير غرفة النوم، مع استكمال اللوحة الرائعة بوسادات من نفس اللون من الألوان المتناسقة معه مثل: الكاكاوي والبرونزي.

اللون العنّابي من الألوان الراقية التي يمكن دمجها في إطار التصميمات الكلاسيكية والحديثة على حدٍ سواء. 

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10- أغطية الوسادات

Arabella Red Velvet Pom Pom Cushion Ragged Rose Living roomAccessories & decoration Red velvet,cushion,red,pom pom,red cushion,velvet cushion
Ragged Rose

Arabella Red Velvet Pom Pom Cushion

Ragged Rose
Ragged Rose
Ragged Rose

إضافة بعض الوسادات إلى الأريكة أو السرير وسيلة سهلة لتحديث الديكور، يمكن استخدام وسادة قديمة مع صنع غطاء جديد باللون العنّابي وبذلك يسهل غسلها وتبديلها إن أردت بعد مرور بعض الوقت، وإذا كان اللون العنّابي غير صالح مع ألوان غرفة المعيشة يمكنك استخدامه بنفس الطريقة في غرفة النوم أو على مقاعد السفرة أو حتى في جلسة الفناء الخارجي أو الشرفة.

11- أو في الحديقة!

The "Courtyard" Garden, Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

The Courtyard Garden

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

وبطبيعة الحال لا يقتصر استخدام الألوان على التصميم الداخلي للمنزل، بل يمكنك إضافة اللون العنّابي إلى حديقة منزلك من خلال أوراق الشجر والأزهار، أشجار الكرابابل تزهر أوراق باللون النبيتي طوال العام، ويمكنك اختيار أنواع معينة من القيقب أيضًا وسترى اللون العنّابي مزهرًا في حديقتك على مدار العام. 

أما إن كنت ترغب في الاستمتاع باللون في فصول معينة يمكنك اختيار أنواع من شجر البلوط الذي تتغير أوراقه إلى اللون النبيتي مع بداية فصل الخريف، وفي كل الأحوال استعن بخبير في أنواع النباتات ليساعدك على اختيار الطريقة المثالية لحديقتك. 

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