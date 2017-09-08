أضف الحياة والرقي لمنزلك باستخدام اللون العنّابي

هناك من الألوان ما يصلح لكل زمان ومكان، لا يتغير بمرور المواسم أو تغير صيحات الموضة، يظل لونًا يجذب الانتباه وتقع في غرامه مهما تغيرت الظروف، من هذه الألوان اللون العنّابي أو ما يطلق عليه البعض النبيتي!
في هذا الكتاب تأتيكم هوميفاي بأشكال مختلفة من الأثاث والديكورات استخدمت اللون العنّابي وأضافت رقي وحياة إلى شكلها وشكل التصميم..
الجلد الأحمر الداكن (النبيتي أو العنّابي) له شكل مميز عندما يستخدم في تغطية الأرائك، كلاسيكي ورسمي وفي نفس الوقت مريح ويحمل من روح العصر الكثير ويمتلك ميزة الجرأة في اللون والخروج عن المألوف.
اقرأ أيضًا: دليلك الكامل للحصول على الأريكة المناسبة لغرفة المعيشة الخاصة بك
المناشف اليدوية والبشاكير ليست مقتصرة على اللون الأبيض، ابدأ في تجربة ألوان أخرى مثل اللون النبيتي و سيذهلك تأثيرها على ديكور الحمامات حيادية اللون، بالإضافة إلى أنها تظل برونقها مع الاستخدام المستمر على عكس الأبيض مثلًا!
إضافة لون مختلف في مقاعد السفرة خلافًا للون الطاولة والغرفة طريقة ذكية للفت الانتباه، اللون النبيتي ضبط إيقاع الغرفة وأضاف لمسة راقية وجريئة لها، بالإضافة إلى أن الأحمر بدرجاته المختلفة له تأثير إيجابي على فتح الشهية.
اقرأ أيضًا: 20 شكل أنيق ومختلف لكراسي السفرة
مزهرية أنيقة بأزهار أو بدون أزهار لن تتغير أناقتها، يمكنك استخدامها في ديكور غرفة المعيشة ووضعها في مكان بارز مثل طاولة القهوة، ويمكن الاستفادة منها في ديكور الممر أو المطبخ لإضافة تأثير قوي من اللون.
يمكن استخدام اللون العنّابي بطريقة باهتة لكي يظهر بشكل عتيق مثلما نرى في تصميم هذه الطاولة الأنيقة، أسلوب عتيق استخدم اللون بطريقة مثالية مع الديكورات الموجودة فوق الطاولة، وعلى نفس المنوال يمكنك استخدام اللون بنفس الدرجة في إعطاء قطع الأثاث المختلفة الأخرى في منزلك نفس اللمسة والأسلوب.
اقرأ أيضًا: 18 تصميم متنوع للطاولات في الممرات
عند إضافة اللون النبيتي بدرجاته الداكنة وخاماته الساحرة إلى غرفة نومك لن تقاوم جاذبيته، هذه الاباجورة الرائعة التي جاءت بتصميم مميز للغاية يمكنها أن تتماشى مع ألوان مختلفة وكثير لغرف النوم وستضيف السحر والجمال إليها.
جميع درجات الأحمر لها تأثير إيجابي على تصميم المطبخ، فهو لون فاتح للشهية يستخدم في المطابخ بكثرة، ولكن درجة اللون العنّابي على وجه التحديد عند اندماجه مع درجة الأبيض أو الأوف وايت لن تستطيع مقاومته.
ما رأيك في إضافة لمسة مختلفة على إضاءة الغرفة بمصباح باللون النبيتي، هذه الطريقة تضمن لك انعكاس اللون في الإضاءة وبذلك يمكنك التحكم في اللون الذي تريد به الإضاءة حسب مزاجك في كل لحظة.
اقرأ أيضًا: 9 أشكال مبتكرة لنجف الممرات
من الطرق البسيطة لتغيير موود غرفة النوم هو استخدام المفارش المختلفة الأشكال والألوان، هذه المرة يجب عليك تجربة اللون النبيتى في فرش سرير غرفة النوم، مع استكمال اللوحة الرائعة بوسادات من نفس اللون من الألوان المتناسقة معه مثل: الكاكاوي والبرونزي.
اللون العنّابي من الألوان الراقية التي يمكن دمجها في إطار التصميمات الكلاسيكية والحديثة على حدٍ سواء.
اقرأ أيضًا: دليلك للتعرف على أفضل خامات مفروشات السرير وكيفية العناية بها
إضافة بعض الوسادات إلى الأريكة أو السرير وسيلة سهلة لتحديث الديكور، يمكن استخدام وسادة قديمة مع صنع غطاء جديد باللون العنّابي وبذلك يسهل غسلها وتبديلها إن أردت بعد مرور بعض الوقت، وإذا كان اللون العنّابي غير صالح مع ألوان غرفة المعيشة يمكنك استخدامه بنفس الطريقة في غرفة النوم أو على مقاعد السفرة أو حتى في جلسة الفناء الخارجي أو الشرفة.
CourtyardGarden
وبطبيعة الحال لا يقتصر استخدام الألوان على التصميم الداخلي للمنزل، بل يمكنك إضافة اللون العنّابي إلى حديقة منزلك من خلال أوراق الشجر والأزهار، أشجار الكرابابل تزهر أوراق باللون النبيتي طوال العام، ويمكنك اختيار أنواع معينة من القيقب أيضًا وسترى اللون العنّابي مزهرًا في حديقتك على مدار العام.
أما إن كنت ترغب في الاستمتاع باللون في فصول معينة يمكنك اختيار أنواع من شجر البلوط الذي تتغير أوراقه إلى اللون النبيتي مع بداية فصل الخريف، وفي كل الأحوال استعن بخبير في أنواع النباتات ليساعدك على اختيار الطريقة المثالية لحديقتك.