أضف الحياة والرقي لمنزلك باستخدام اللون العنّابي

هناك من الألوان ما يصلح لكل زمان ومكان، لا يتغير بمرور المواسم أو تغير صيحات الموضة، يظل لونًا يجذب الانتباه وتقع في غرامه مهما تغيرت الظروف، من هذه الألوان اللون العنّابي أو ما يطلق عليه البعض النبيتي!

في هذا الكتاب تأتيكم هوميفاي بأشكال مختلفة من الأثاث والديكورات استخدمت اللون العنّابي وأضافت رقي وحياة إلى شكلها وشكل التصميم..