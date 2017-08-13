9 نباتات مثالية لغرفة النوم

النباتات تضمن الحيوية والنضارة في كل غرفة من المنزل، ويجب أن لا تتخلى عن هذا الانتعاش والطبيعية من النباتات في غرفة النوم. أنها تجلب الخضار المريح لغرف النوم وتعتبر أفضل ضمان للراحة والأجواء الطبيعية في الغرفة.

القول السائد أن النباتات في غرفة النوم توفر هواء سيئ ليس له أساس من الصحة، كما نسمع البعض ينصح بعدم زراعة النباتات في غرفة النوم لأنها تنتج ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين أثناء الليل، ولكه هذه الكمية آمنة تماما وغير ضارة على الصحة بالمقارنة مع ما توفره من مناخ داخلي لطيف وصحي. لذلك يجب ألا تتردد في تجميل غرفة نومك بالأخضر الطبيعي.

السؤال الآن ماهي النباتات المناسبة لغرفة النوم؟ تابع معنا والمقال وستتعرف على أكثر 9 أنواع نباتات مناسبة لغرف النوم.