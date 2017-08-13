9 نباتات مثالية لغرفة النوم

النباتات تضمن الحيوية والنضارة في كل غرفة من المنزل، ويجب أن لا تتخلى عن هذا الانتعاش والطبيعية من النباتات في غرفة النوم. أنها تجلب الخضار المريح لغرف النوم وتعتبر أفضل ضمان للراحة والأجواء الطبيعية في الغرفة.
القول السائد أن النباتات في غرفة النوم توفر هواء سيئ ليس له أساس من الصحة، كما نسمع البعض ينصح بعدم زراعة النباتات في غرفة النوم لأنها تنتج ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين أثناء الليل، ولكه هذه الكمية آمنة تماما وغير ضارة على الصحة بالمقارنة مع ما توفره من مناخ داخلي لطيف وصحي. لذلك يجب ألا تتردد في تجميل غرفة نومك بالأخضر الطبيعي.
السؤال الآن ماهي النباتات المناسبة لغرفة النوم؟ تابع معنا والمقال وستتعرف على أكثر 9 أنواع نباتات مناسبة لغرف النوم.
يفضل الكثير من الناس نخيل اليوكا لما يخلقه من شعور استوائي في غرفة النوم من خلال الأوراق الطويلة على شكل السيف. نخيل اليوكا يمكن أن يصل إلى حجم خمسة أمتار إذا توفرت المساحة الكافية لذلك. هذا النوع من النبات القوي جدا وصيانة ورعايته بسيطة فقط الري المنتظم والتسميد. وإذا تم توفير ما يكفي من الضوء، فإنه سيتوفر نضارة في غرفة النوم لفترة طويلة من الزمن.
الأوركيد
يعتبر السحلب من النباتات التي تعطي الهيئة الكلاسيكية في أي غرفة من المنزل. نظرا لأناقته الخالدة، أصبح من العناصر الهامة في المنزل الحديث. انتشرت الكثير من أنواع الزهور الاستوائية الجميلة، لكن الاوركيد يعتبر من انسبها لغرفة النوم المتميز بألوان عميقة. من أفضل أنواع السحلب لغرف النوم هو نوع السحلب الفراشة. هذا النوع قوي جدا ومعتاد على درجات الحرارة الدافئة وعلى قلة الضوء، وبالتالي فأن افضل مكان لها بالقرب من النافذة.
نوع من النباتات غير المعقدة، والتي تبدو مثيرة للاهتمام ولديه شكل النبات العصاري. هذا النبات يوفر اللون الأخضر الغني لغرفة النوم، كما يتميز بقوته وسهولة تنظيفه، أي لا يوجد الكثير من العمل مع هذه النبتة. القنب القوس في الأصل من أفريقيا وآسيا، لذلك يفضل التعرض لأشعة الشمس الكاملة ولهذا ينصح بوضعه في اكثر مكان يتعرف لأشعة الشمس في غرفة النوم.
نبات يأسر قلوب جميع سكان المنزل. هذا النبات من ورقة واحدة منعش مريح ويجلب الإشراق في أي غرفة. هذه النبته من المناطق حول المحيط الهادئ. لذلك، فهي تشعر بشكل أفضل عندما يتم توفيره الماء لها بانتظام، احذر من جفاف هذه النتبة سيكون له عواقب مميتة في غضون فترة زمنية قصيرة.
مع العناية الجيدة، يمكنك التمتع بأزهار ملونة في الربيع والصيف، لذلك خلال هذه الفترة من المستحسن استخدام الأسمدة. كما يفضل نبات الورقة الواحدة الأماكن المظلمة والدافئة، وغرفة نوم مثالية لها.
ياسمين stephanotis والغردينيا نباتات رائعة لوضعها في غرفة النوم. أوراقها البيضاء تعطي لمسة رائعة في الغرفة، كما يمكنك ترتيبها كما في الصورة. هذه النباتات تفضل القليل من الظل لذلك من المهم حصولها على ما يكفي من الرطوبة في أيام الصيف الحارة، كما يفضل رش الأوراق بالقليل من الماء.
هذا النبات يشبه الأوركيد في الهيئة الكلاسيكية التي يعطيها للمنزل. هذا النبات الجميل معروف أيضا تحت اسم Drachenwurz. أوراق الكالا الملونة يمكن أن تكون بيضاء، صفراء أو حمراء، وبالتالي يمكنك اختيار اللون حسب بما يتناسب مع لون غرفة النوم. تزهر كالا تقريبا في الفترة من يناير الى ابريل، هو نبات جاف وبارد، لذلك ستنعم بأزهارها لسنوات عديدة إذا كان هناك ما يكفي من سطوع هادئ في الغرفة.
هي الرمز التقليدي للهدوء والتوازن وبالتالي فهي مثالية لغرفة النوم. شجيرة بونساي تناسب أي تصميم لغرفة نوم بأوراقها الدقيقة وشكلها الفريد، ستعطي شعور مهدئا للغاية.
أشجار بونساي آسيوية المنشأ، ولكنها تتميز بقدرة تأقلم فريدة من نوعها، يمكن أن تنمو في الإمارات أو حتى في ألمانيا، ولكنها تتطلب الكثير من الرعاية، ولا ينبغي شراؤها إلا لم تكن قادر على العناية بها. هذه العناية تشمل إمدادات منتظمة للمياه، والتسميد الأمثل، فضلا عن الإضاءة المثالية، لأنه كلما حصلت على ضوء أكثر كلما كان نموها أسرع.
اللافندر
اللافندر هي واحدة من الأنواع النباتية الأكثر شعبية من أي وقت مضى، وعندما تقرر وضع نبات الخزامى في غرفة النوم، تأكد من الحصول على ما يكفي من الضوء. هذا هو أهم عنصر للنمو. يتميز هذا النبات برائحة عبقه. في الأساس هذا النبات يفضل أن يكون في الهواء الطلق، ولكن إذا كان لديك بيئة مثالية، مشرقة ورطبة داخل المنزل، فإن نبات الخزامى سيخلق هواء منعش ونقي في غرفة النوم.
أي شخص يحب النضارة والزهور يجب أن يختار باقة رومانسية ومرحة من الأزهار في غرفة النوم. هنا خيالك ليس له حدود، أزهار الغابات والمروج وغيرها من أنواع الزهور مثل الورود والقرنفل أو الزنبق ستحول مناخ غرفة النوم بأكملها إلى جو مريح ومنعش كما يمكنك اختيار خليط من الألوان ووضعها في أنحاء مختلفة من غرفة النوم. كما ترون، هناك العديد من أنواع النباتات التي تعطي شعور الراحة والاسترخاء في غرفة النوم، المهم هو أن تفكر بالأسس الصحيحة وفي مقدار الوقت الذي يمكنك إنفاقه على رعاية نباتك واتخاذ قرار بشأن اللون الأخضر المناسب في غرفة النوم.
أقرا أيضا23 فكرة غير مكلفة لكن أنيقة لسياج الحدائق