ما هي الأرضية المناسبة لمطبخك؟

بشكل عام يجب أن تكون المواد التي تختارها لأرضية مطبخك جميلة وعملية، وهذا يعني انه يجب اخذ بالاعتبار انه منطقة عمل فيه الكثير من الأغراض،، ناهيك عن الانسكابات والرذاذ من الطعام، بالإضافة لتلك الحوادث التي تحدث بشكل عفوي، كإسقاط شيء حاد أو ثقيل أو ساخن على الأرضية. بالطبع كل هذه الامور قد تحدث بكل طبعي في مطبخك ولكن لن تكون راضي أذا حدث أي خراب للأرضية.
ولكن قبل أن تقلق ، دعونا نلقي نظرة على 6 خيارات أكثر شعبية لأرضيات المطبخ.
خيار كلاسيكي، بغض النظر عن نمط تصميم المطبخ. تستخدم معظم المطابخ البلاط كأرضية، وذلك لأنه يتميز بأن مادة قوية ومتنيه، كما أنها سهلة التنظيف خاصة عندما يتعلق الأمر بالانسكابات، والرذاذ، كما يعتبر مادة مناسبة لمن يريدون استخدام نظام التدفئة تحت البلاط. وبالإضافة إلى ذلك يعتبر البلاط سهل الاستعمال لأرضية المطبخ، لأنه في حال حدوث كسر لأحد البلاطات فانك لست مضطر لتبديل الأرضية بأكملها، فقط تحتاج إلى مجرد استبدال أن البلاط قليلا واحدة وكنت جيدة للذهاب. وقبل أن ننسى، يتوفر البلاط بمجموعة كبيرة من الألوان والأنماط والأشكال.
البولي فينيل كلوريد هو مادة بلاستيكية، يشابه إلى حد كبير فوائد البلاط. الأرضيات من PVC لا تكلف الكثير من الأموال واقتصادية ، كما أنها سريعة التركيب، وسهلة التنظيف. هو مادة مناسبة جدا كأرضية للمطبخ لأنه يعتبر مادة عازلة. في حال استخدامه كأرضية للمطبخ يستخدم ثلاث أو أربع طبقات رقيقة، لتتمتع بقوة ومقاومة ميكانيكية عالية. البولي فينيل كلوريد يمكن استخدامه أكثر بكثير من مجرد أرضية، في صناعة الأنابيب ومعظم الكابلات مغطاة بهذه المادة.
المشمع يتكون من المواد الخام الطبيعية مثل زيت بذور الكتان، الفلين أو دقيق الخشب (غالبا ما يسمى
الألياف الخشبية). وبفضل هذا التجمع للمواد الذكية، تتميز هذه الأرضية بعدم الانزلاق، وبسهولة التنظيف. كما يتميز مثل البلاط بمجموعة كبيرة من الألوان المختلفة. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن إدراج هذا الخيار يحتاج إلى استشارة قبل خبراء.
الخشب هو بلا شك واحدة من المواد الأكثر تنوعا وسهل الاستعمال، وهذا هو السبب في أنها خيار شعبي لأرضيات غرف عديدة، بما في ذلك المطبخ. هل تريد مطبخ من الطراز الكلاسيكي؟ أرضيات الباركيه هي خيارك الأنسب لهذا الغرض، فهو يعطي لمسة ريفية لمساحة المطبخ. بالإضافة إلى ذلك، اللون الموحد للخشب يجلب الكثير من الشخصية لمطبخك. من المستحيل عدم الوقوع في الحب مع هذا الاختيار. كنصيحة لعزيزنا القارئ، عند استخدام الخشب كأرضية لمطبخك تأكد من نوعيته وجودته الجيدة حتى لا يحدث أي خدش طفيف أو تسرب للمياه. ومع ذلك هناك بعض أمور معينة للصيانة عند اختيار الخشب لتغطية الأرضيات الخاصة بك، وخاصة في المساحة حيث تتواجد الكراسي والطاولات.
يشبه الخشب إلى حد كبير، كما ترى في الصورة فهو يحاكي الخشب (أو الحجر) مع طبقة مصقولة تحت طبقة واقية واضحة. وعادة ما تتكون الطبقة الأساسية الداخلية من راتنج الميلامين والألياف. من حيث التنظيف، هذه الأرضيات تحتاج فقط إلى القليل من الماء لتنظيفها. وللحفاظ على الأرضية جميلة، توخى الحذر حول إسقاط الأشياء الثقيلة.
الحجر الطبيعي مادة قوية جدا ومقاومة للماء، كما متاحة في العديد من الألوان والأنماط تتوفر في العديد من الخيارات (الجرانيت، الترافرتين، الرخام، الحجر الرملي، الخ.)، الحجر الطبيعي متعددة بتصاميم مختلفة. وإذا كنت تريد نظرة أنيقة لمطبخك اختر للرخام لكن تذكر أنه يحتاج إلى رعاية خاصة.
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