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10 أسباب هامة لتمتلك حديقتك الخاصة على الطريقة اليابانية

آية منير آية منير
homify حديقة
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الحديقة اليابانية هي اح اجمل انماط الحدائق بشكل عام، وتتكون بشكل رئيسي من الأحجار والحصى بمختلف أنواعها واحجامها على شكل تكوينات منحنية، هذا النوع انتشر باسم  زن جاردن ’Zengarden’ والتي استخدمت وبشكل رئيسي للاستمتاع باجواء طبيعية للاسترخاء والتأمل، وحازت على إعجاب الكثير من المستخدمين لسهولة الحفاظ عليها إلى جانب جاذبيتها البصرية من خلال تكويناتها الرائعة والتي في الأغلب تُشبه واحة رائعة داخل بيتك تستطيع تهرب لها في نهاية يوم شاق مرهق، نعرض لك اليوم 10 تصميمات حدائق رائعة لخبراء ألمان على الطريقة اليابانية ..

1. استرخاء كامل ..

ZEN-Garten, Gärten für die Seele - Harald Lebender Gärten für die Seele - Harald Lebender حديقة
Gärten für die Seele – Harald Lebender

Gärten für die Seele - Harald Lebender
Gärten für die Seele – Harald Lebender
Gärten für die Seele - Harald Lebender

أحد اهم أسباب التي تجعلك تحب ان تمتلك مثل هذه الحدائق هو الاسترخاء من إرهاق العمل والضغوط الحياتية، فما هي وما الفرق بينها وبين الحدائق التقليدية،  في الواقع مثل هذه الحدائق تتكون من أحجار وصخور ونباتات وتموجات رملية وأحيانا برك مياه، حيث يتبع الخبراء فيها الأسلوب الرمزي للتصميم ليخلق نموذج محاكي للطبيعة، ويلجأ البعض للاستعانة بأشكال هندسية مختلف وخطوط منحنية من الرمال بشكل عشوائي ومتقاطع لتتكون تلال صغيرة ودرجات متفاوتة…

2. يمكنك تصميم الحدائق اليابانية في أي مكان ..

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

سبب آخر يجعلك تلجأ لتصميم الحديقة اليابانية في بيتك، وهو سهولة تصميمها في أي مكان، فمثلا في هذا النموذج صُممت الحديثة على سطح منزل مفتوح يرى النهر، ولكن هناك حلول أخرى كاقتناء مثل هذه الحدائق داخل المنزل في ركن ما، في منطقة أسفل السلم أو الشرفة بأكملها أو على أسوار السلم ، ويمكنك الاستعانة بأفكار مختلفة كتكوينات متدرجة أو مستويات مختلفة لتتلائم مع الفراغ المتاح لتصميمها ..

3. جمال التصميمات الخارجية..

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

واحد من أهم الأسباب التي تجعلك تحب ان تضيف لمنزلك حديق على النمط الياباني هو الجمال المضاف للساحة الأمامية أو المفتوحة لمنزلك، وعلى عكس الحدائق العادية والتي قد تتعرض لنمو الطحالب وتلف العناصر الخشبية والنباتية، فالشئ الاهم والمميز لهذه الحديقة هو سهولة الاستعانة بها في اي ظروف مناخية، لأنها في الأغلب تتكون من احجار وحصى وصخور..

4. عناصر مصغرة ..

moderner Garten, Beate Schröder Landschaftsarchitektin Beate Schröder Landschaftsarchitektin حديقة
Beate Schröder Landschaftsarchitektin

Beate Schröder Landschaftsarchitektin
Beate Schröder Landschaftsarchitektin
Beate Schröder Landschaftsarchitektin

يمكنك الاستعانة بعناصر مصغرة من الحدائق اليابانية، وتتميز بسهولة تصميمها ولها نفس التأثير القوى من الاسترخاء والهدوء والجمال أيضا، يمكنك تصميمها على شكل مستطيل مثلا مكون من حصى وصخور صغيرة وشجيرات مميزة ونباتات مختلفة وبرك مياه نقية..

5. التأمل وسط الطبيعة ..

Die japanischen Gärten um Schloss Eickhof, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

هذا التصميم موجود في الحديقة اليابانية في قلعة إيكوف، منذ عام 1996 ظهرت الحدائق اليابانية بشكل واسع، وفي عام 1998 إضيفت الإطلالة الطبيعية بشكل واضح، واستخدمت هذه النماذج للتأمل وتشجيع الرهبان فيما بعد على الاسترخاء والانفاصل عن العالم الخارجي ..

6. حديقة الاحلام والفضل يعود لللتصميم الياباني..

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

في هذا النموذج تم دمج مع اللمسات الأخيرة النباتات والمياه بإطلالة يابانية، مما خلق توازن رائع لا يمكن الحصول عليه من خلال التصميمات التقليدية، مما يؤثر وبشكل مباشر على الحالة الذهنية والهدوء الداخلي للمستخدمين عند قضاء أجازتهم القصيرة ..

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7. واجهة المنزل من الخارج ..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم الحديث والمميز، حظى بمنطقة خضراء أمامية غاية في الأناقة، بلمسة يابانية استعان المصمم بشجرة واحدة كبيرة تسيطر على المشهد ككل، هذا النموذج مثال رائع على بساطة التصميم للحديقة اليابانية التقليدية Zengarden ..

8. شجيرات البونساي

asiatischer Garten, jwgartendesign jwgartendesign حديقة
jwgartendesign

jwgartendesign
jwgartendesign
jwgartendesign

شجيرات البونساي تحى بشعبية كبيرة لجمال تكويناتها وأشكالها، فهي خارج إطار تقليدية التصميمات اليابانية Zengarten، فقط إذا بحثت أن تمتلك حديقة بإطلالة مميزة على النمط الياباني دون التقيد لقواعد محددة، يمكنك الاستعانة بهذه الشجيرات كحل مثالي، ولكن يجب التأكد من الأاجواء المناخية والطريقة المناسبة للتعامل مع مثل هذه النباتات للحفاظ عليها لأطول وقت ولتتأكد من انها ستنمو بشكل سليم ..

9.1 التشجير بالطريقة اليابانية من حيث التصميمات ..

Moderner Japangarten als immergrünes Wohnzimmer, Naturform Japangärten & Koiteichbau Naturform Japangärten & Koiteichbau حديقة
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau

Naturform Japangärten & Koiteichbau
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau
Naturform Japangärten & Koiteichbau

وهنا ببساطة يمكنك أن ترى الحديقة اليابانية كنموذج لمساحة خاصة للأسرة وتًعد غرفة معيشة خضراءمفتوحة على العالم الخارجي تتمتع بخصوصية عالية من كل الجوانب..

9.2 انواع التشطيبات اليابانية ..

Moderner Japangarten als immergrünes Wohnzimmer, Naturform Japangärten & Koiteichbau Naturform Japangärten & Koiteichbau حديقة
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau

Naturform Japangärten & Koiteichbau
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau
Naturform Japangärten & Koiteichbau

يكنك الاستعانة في تصميم حديقتك بالجرانيت والأحجار، هذه التكوينات تُستخدم في بعض الاحيان كمقاعد مع تزويدها بوسادات، وهناك وحدات النجيلة على أشكال مستطيلة، من خلال تكوينات الجرانيت مما يعكس مظهر رائع ومميز ويؤثر بشكل رائع ويُزيد احساس الاسترخاء ..

10. استمتع بجمال الطبيعة ..

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur مسبح
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

وفي النهاية أهم أسباب التي تجعلك تسعى لتمتلك حديقة على النمط الياباني، هو الاستمتاع بالطبيعة ولايهم أن تتبع كل القواعد والمحددات التقليدية الخاصة ب Zengarden ولكن الأهم هو أن تشعر بالراحة والاسترخاء والتي طالما بحثت عنهم ..

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