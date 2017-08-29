10 أسباب هامة لتمتلك حديقتك الخاصة على الطريقة اليابانية

سبب آخر يجعلك تلجأ لتصميم الحديقة اليابانية في بيتك، وهو سهولة تصميمها في أي مكان، فمثلا في هذا النموذج صُممت الحديثة على سطح منزل مفتوح يرى النهر، ولكن هناك حلول أخرى كاقتناء مثل هذه الحدائق داخل المنزل في ركن ما، في منطقة أسفل السلم أو الشرفة بأكملها أو على أسوار السلم ، ويمكنك الاستعانة بأفكار مختلفة كتكوينات متدرجة أو مستويات مختلفة لتتلائم مع الفراغ المتاح لتصميمها ..