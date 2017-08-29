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تعرف على أحدث صيحات غرف النوم لعام 2017

Mai Elkholy Mai Elkholy
Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
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غرف النومهي ملجأ الراحة الأخير بعد عناء يوم عمل شاق؛ فمن الضروري الاهتمام بأدق تفاصيل تصميمها لتتمتع بكافة سبل الراحة النفسية والجسدية أثناء تواجدك فيها.

سنعرض لكم اليوم أحدث صيحات غرف النوم لهذا العام 2017 التي يمكنك تطبيقها والحصول عليها في منزلك الجديد.

1. ألوان هادئة وخامات حريرية ناعمة

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة نوم
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

`تمتعت هذه الغرفة بعدد من التفاصيل ليبدو تصميمها بهذه السلاسة والأناقة، فقد تم خلالها استخدام الألوان الهادئة المحايدة مثل الرمادي والأبيض ودرجات البني الفاتح، كما تم إدخال بعض اللمسات من الأقمشة الحريرية خلف السرير وعلى المقعد الذي تم وضعه في نهاية السرير، ونلاحظ أيضًا أن الطابع المودرن هو النمط الغالب على تصميم الغرفة بكافة تفاصيلها ما جعلها تجمع بطريقة مميزة بين البساطة والأناقة.

2. الاتجاه للبساطة المتناهية

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

في تصميم بسيط خالي من أية تعقيدات في اختيار عناصر الديكور ظهرت هذه الغرفة الراقية دون أية تفاصيل تسبب ازدحام الغرفة أو الإصابة بأية تشويش عند النظر إليها، فقد تم الاستعانة فيها بسرير صغير على جانبيه طاولات متشابهة صغيرة وأعلاه إطار أبيض بتصميم شبه فارغ. اللون الأبيض تسبب في إحداث حالة من الهدوء والإشراق المتناهي داخل الغرفة.

3. غرفة مودرن بتصميم بسيط و لمسات ملونة

Whitehall Park Residential SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة نوم Green bed,bedroom,scatter cushions,lighting
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Whitehall Park Residential

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

غرفة مودرن بسيطة تضمنت تفاصيل بسيطة للغاية لكنها أحدثت بالفعل أجواء مختلفة داخل الغرفة، ففي هذه الغرفة تم الجمع بين اللون الأبيض ودرجات الرمادي والأسود بطريقة متناغمة رائعة، وتم إضفاء بعض اللمسات باللون الأحمر من خلال استخدام اكسسوارات بسيطة سواء وسادة أو أباجورة أو بعض الأزهار، وكما نلاحظ أن الغرفة اعتمدت بشكل رئيسي على الإضاءة الطبيعية في ساعات النهار، لكن في المساء يتم إنارة بعض اللمبات المتدلية دون الاتجاه لاستخدام الثريات الضخمة.

4. حائط خشبي مذهل خلف السرير

Apto AK_ 220m², Carolina Kist Arquitetura & Design Carolina Kist Arquitetura & Design غرفة نوم
Carolina Kist Arquitetura &amp; Design

Carolina Kist Arquitetura & Design
Carolina Kist Arquitetura &amp; Design
Carolina Kist Arquitetura & Design

الخشب كما نعلم من الخامات الدافئة التي تجلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منازلنا، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام الخشب بطريقة مثالية في تصميم الجدار الخلفي للسرير، وقد تم وضع أثاث أبيض بتصميم هادئ وسطحي عمل على خلق أجواء راحة متناهية.

5. تصميم ملكي لحائط خلف السرير

Emancipation, YOUSUPOVA YOUSUPOVA غرفة نوم
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

من أحدث الصيحات الحالية في مجال التصميم هو الاستعانة بأساليب الحقب التاريخية السابقة، ففي هذا التصميم تم الاستعانة ببعض اللمسات من العهد العثماني وذلك من خلال إضافة بعض الزخارف الملكية على الجدار الخلفي للسرير وكذلك من خلال وحدات الإضاءة التي تم وضعها على جانبي السرير، الأثاث خالي من المغالاة، فقد تم استخدام سرير بخلفية من الجلد وطاولات متدرجة معدنية على جانبي السرير.

6. اللون البترولي أحدث صيحات غرف النوم لها العام

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللون البترولي من الألوان المميزة التي تضفي مزيد من الفخامة على غرفة النوم الخاصة بك، ففي هذا النموذج تم الجمع بينه وبين درجات اللون البني الفاتح بطريقة انسيابية رائعة، لكن أهم ما يميز هذه الغرفة هو التلاعب في استخدام الإضاءة أعلى السرير، فقد تم استخدام ديكور من الجبس في المنطقة المحيطة بالسرير من الأعلى وعلى الجدار الخلفي، كما تم وضع ثريا كلاسيكية في منتصف هذه المساحة وأيضًا تم توزيع عدد من وحدات الإضاءة على السقف لتعزيز الإنارة داخل الغرفة وإضافة لمسة جمالية فريدة.

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7. تصميم خلف السرير يبدو كأنه لوحة فنية مُعلقة

House Of Box, Ansari Architects Ansari Architects غرفة نوم
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

على الرغم من اتساع مساحة الغرفة، إلا أن المصمم اتجه لتوفير مساحة كبيرة من الغرفة فارغة، لكنه اتجه لجعل عنصر جذب أساسي في الغرفة وهو الجدار الخلفي للسرير، فقد تم تصميمه على هيئة لوحة فنية من ألواح الخشب لجلب أجواء الطبيعة للغرفة وتم تزيينها وإبرازها من خلال بعض وحدات الإضاءة في الأعلى.

8. غرفة مدمجة ومزيد من الإشراق

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

اعتمد تصميم الغرفة على البساطة من خلال استخدام قطع أثاث قدر الاحتياج، فقد تم اختيار سرير متوسط وأمامه مقعد مريح للاستمتاع بمشاهدة التلفاز، كما تم وضع مكتب صغير في أحد الأركان. المميز في هذه الغرفة أنها مدعومة بمزيد من الإشراق من خلال الاستعانة بنافذة كبيرة زجاجية.

9. غرفة صغيرة و أثاث مودرن مناسب

Suite for Ten, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تصميمات الأثاث لم تعد كالسابق ذات أحجام كبيرة لا يمكن حملها، فقد تواجدت العديد من الأحجام لتتناسب مع كافة مساحات الغرف وكافة ظروف التصميم، فكما نرى هنا أن حجم الأثاث مناسب مع مساحة الغرفة الصغيرة، تم المزج خلال هذا التصميم بالألوان الداكنة مثل الأسود وعدد من الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبني والرمادي مما أحدث تناغم واضح ومريح لتصميم الغرفة.

10. غرفة مودرن باللون الرمادي والبيج

hospital, A Mans Creation A Mans Creation غرفة نوم
A Mans Creation

A Mans Creation
A Mans Creation
A Mans Creation

في مشهد رائع لتصميم غرفة نوم معاصرة على غرار أحدث صيحات التصميم المعاصر تم استخدام اللون الرمادي الداكن الذي يضيف لمسة من الفخامة على تصميم الغرفة، وكان استخدام الأثاث باللون البيج الفاتح المائل للكريمي هو الخيار الأمثل لخلق أجواء الاسترخاء داخل الغرفة، وبالابتعاد قليلًا عن التقليدية واستخدام مرايا منفصلة، تم اختيار الخزانة لتحتوي على مرآة مستطيلة في المنتصف لعكس الأضواء وكذلك لإضافة لمسة جمالية جديدة.

11. الميل لاستخدام عناصر من الطبيعة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا من قبل أن الخشب من الخامات الرائعة التي تجلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منزلك وتجعلك تشعر بالدفء، ففي هذا التصميم تم الاتجاه لاستخدام عنصر الخشب بكثرة من خلال الاستعانة به في تصميم الجدار الخلفي للسرير وكذلك الطاولات الجانبية وكذا الأرضية، وتم تعزيز أجواء البيئة الساحرة من خلال اختيار سرير مبطن من الخلف بالجلد، كما تم استخدام مفرش من الفراء.

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