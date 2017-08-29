تعرف على أحدث صيحات غرف النوم لعام 2017

كما ذكرنا من قبل أن الخشب من الخامات الرائعة التي تجلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منزلك وتجعلك تشعر بالدفء، ففي هذا التصميم تم الاتجاه لاستخدام عنصر الخشب بكثرة من خلال الاستعانة به في تصميم الجدار الخلفي للسرير وكذلك الطاولات الجانبية وكذا الأرضية، وتم تعزيز أجواء البيئة الساحرة من خلال اختيار سرير مبطن من الخلف بالجلد، كما تم استخدام مفرش من الفراء.

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