تعرف على أحدث صيحات غرف النوم لعام 2017

`تمتعت هذه الغرفة بعدد من التفاصيل ليبدو تصميمها بهذه السلاسة والأناقة، فقد تم خلالها استخدام الألوان الهادئة المحايدة مثل الرمادي والأبيض ودرجات البني الفاتح، كما تم إدخال بعض اللمسات من الأقمشة الحريرية خلف السرير وعلى المقعد الذي تم وضعه في نهاية السرير، ونلاحظ أيضًا أن الطابع المودرن هو النمط الغالب على تصميم الغرفة بكافة تفاصيلها ما جعلها تجمع بطريقة مميزة بين البساطة والأناقة.
في تصميم بسيط خالي من أية تعقيدات في اختيار عناصر الديكور ظهرت هذه الغرفة الراقية دون أية تفاصيل تسبب ازدحام الغرفة أو الإصابة بأية تشويش عند النظر إليها، فقد تم الاستعانة فيها بسرير صغير على جانبيه طاولات متشابهة صغيرة وأعلاه إطار أبيض بتصميم شبه فارغ. اللون الأبيض تسبب في إحداث حالة من الهدوء والإشراق المتناهي داخل الغرفة.
غرفة مودرن بسيطة تضمنت تفاصيل بسيطة للغاية لكنها أحدثت بالفعل أجواء مختلفة داخل الغرفة، ففي هذه الغرفة تم الجمع بين اللون الأبيض ودرجات الرمادي والأسود بطريقة متناغمة رائعة، وتم إضفاء بعض اللمسات باللون الأحمر من خلال استخدام اكسسوارات بسيطة سواء وسادة أو أباجورة أو بعض الأزهار، وكما نلاحظ أن الغرفة اعتمدت بشكل رئيسي على الإضاءة الطبيعية في ساعات النهار، لكن في المساء يتم إنارة بعض اللمبات المتدلية دون الاتجاه لاستخدام الثريات الضخمة.
الخشب كما نعلم من الخامات الدافئة التي تجلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منازلنا، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام الخشب بطريقة مثالية في تصميم الجدار الخلفي للسرير، وقد تم وضع أثاث أبيض بتصميم هادئ وسطحي عمل على خلق أجواء راحة متناهية.
من أحدث الصيحات الحالية في مجال التصميم هو الاستعانة بأساليب الحقب التاريخية السابقة، ففي هذا التصميم تم الاستعانة ببعض اللمسات من العهد العثماني وذلك من خلال إضافة بعض الزخارف الملكية على الجدار الخلفي للسرير وكذلك من خلال وحدات الإضاءة التي تم وضعها على جانبي السرير، الأثاث خالي من المغالاة، فقد تم استخدام سرير بخلفية من الجلد وطاولات متدرجة معدنية على جانبي السرير.
اللون البترولي من الألوان المميزة التي تضفي مزيد من الفخامة على غرفة النوم الخاصة بك، ففي هذا النموذج تم الجمع بينه وبين درجات اللون البني الفاتح بطريقة انسيابية رائعة، لكن أهم ما يميز هذه الغرفة هو التلاعب في استخدام الإضاءة أعلى السرير، فقد تم استخدام ديكور من الجبس في المنطقة المحيطة بالسرير من الأعلى وعلى الجدار الخلفي، كما تم وضع ثريا كلاسيكية في منتصف هذه المساحة وأيضًا تم توزيع عدد من وحدات الإضاءة على السقف لتعزيز الإنارة داخل الغرفة وإضافة لمسة جمالية فريدة.
على الرغم من اتساع مساحة الغرفة، إلا أن المصمم اتجه لتوفير مساحة كبيرة من الغرفة فارغة، لكنه اتجه لجعل عنصر جذب أساسي في الغرفة وهو الجدار الخلفي للسرير، فقد تم تصميمه على هيئة لوحة فنية من ألواح الخشب لجلب أجواء الطبيعة للغرفة وتم تزيينها وإبرازها من خلال بعض وحدات الإضاءة في الأعلى.
اعتمد تصميم الغرفة على البساطة من خلال استخدام قطع أثاث قدر الاحتياج، فقد تم اختيار سرير متوسط وأمامه مقعد مريح للاستمتاع بمشاهدة التلفاز، كما تم وضع مكتب صغير في أحد الأركان. المميز في هذه الغرفة أنها مدعومة بمزيد من الإشراق من خلال الاستعانة بنافذة كبيرة زجاجية.
تصميمات الأثاث لم تعد كالسابق ذات أحجام كبيرة لا يمكن حملها، فقد تواجدت العديد من الأحجام لتتناسب مع كافة مساحات الغرف وكافة ظروف التصميم، فكما نرى هنا أن حجم الأثاث مناسب مع مساحة الغرفة الصغيرة، تم المزج خلال هذا التصميم بالألوان الداكنة مثل الأسود وعدد من الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبني والرمادي مما أحدث تناغم واضح ومريح لتصميم الغرفة.
في مشهد رائع لتصميم غرفة نوم معاصرة على غرار أحدث صيحات التصميم المعاصر تم استخدام اللون الرمادي الداكن الذي يضيف لمسة من الفخامة على تصميم الغرفة، وكان استخدام الأثاث باللون البيج الفاتح المائل للكريمي هو الخيار الأمثل لخلق أجواء الاسترخاء داخل الغرفة، وبالابتعاد قليلًا عن التقليدية واستخدام مرايا منفصلة، تم اختيار الخزانة لتحتوي على مرآة مستطيلة في المنتصف لعكس الأضواء وكذلك لإضافة لمسة جمالية جديدة.
كما ذكرنا من قبل أن الخشب من الخامات الرائعة التي تجلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منزلك وتجعلك تشعر بالدفء، ففي هذا التصميم تم الاتجاه لاستخدام عنصر الخشب بكثرة من خلال الاستعانة به في تصميم الجدار الخلفي للسرير وكذلك الطاولات الجانبية وكذا الأرضية، وتم تعزيز أجواء البيئة الساحرة من خلال اختيار سرير مبطن من الخلف بالجلد، كما تم استخدام مفرش من الفراء.
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