10 ألوان رائعة للمطابخ

تتحكم الألوان التي تراها طيلة يومك سواء الألوان الطبيعية أو الصناعية في الحالة المزاجية اليومية إليك، لذا فتحري الدقة في اختيارها من أهم الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم منزلك لتشعر باستمرار بأجواء الراحة والدفء بمنزلك، ولأن المطابخ تعتبر من الغرف الأساسية التي يكثر التردد عليها في المنزل خاصةً من ربات البيوت؛ كان الاهتمام بألوانها شيء هام ومؤثر ينبغي التركيز فيه.
سنعرض اليوم مجموعة مميزة من ألوان المطابخ لتتعرف على تأثيرها في إبراز اللمسة الشخصية لك وإعطاء المطبخ لمسة مميزة فريدة ولها تأثير إيجابي على حالتك المزاجية.
الطابع المحايد من الأنماط المميزة المناسبة لمحبي الهدوء الأنيق، لكن لا مانع من إدخال بعض الألوان الغريبة البعيدة عن الألوان الخاصة بهذا النمط لإضفاء مزيد من الرقي والتميز، فقد تم استخدام اللون السماوي واستخدامه مع اللون الرمادي ولون الخشب بطريقة سلسة رائعة.
في تصميم رائع لمطبخ مُصمم على الطريقة المعاصرة، تم الجمع بين اللونين الأسود والرمادي، كما تم إضافة لمسات طبيعية من البيئة الخارجية مثل الخشب وكذلك الطوب الحراري لتعزيز الشعور بأجواء الدفء والراحة والابتعاد عن الألوان الصاخبة التي تثير الإحساس بالقلق.
اللون الأسود كما نعلم هو رمز للفخامة والرقي ويتناسب مع كافة التصميمات وأنماط الديكور، فكما نرى هنا أنه تم الاتجاه للون الأسود اللامع الملكي مع إضافة اللون الأبيض على الخزانات الموجودة بجانب النافذة مما عمل على انعكاس الإشراق وكأن اللون الأبيض جاء بفعل ضوء الشمس الخارجي.
الفيروزي من الألوان المميزة التي تجعلك تشعر بأجواء الطبيعة الساحرة لأنه قريب من ألوان النباتات الخضراء، لكننا نرى في هذا المطبخ أنه تم استخدامه لتعزيز الطابع المودرن المعاصر مع إضافة مزيج الكلاسيكية التي ظهرت في التصميم الفعلي وشكل الخزانات وكذلك في تصميم ورق الجدران المنقوش باللون البيج.
دمج اللون الأبيض الهادئ مع أي من الألوان الجريئة الأخرى من سمات الطابع المودرن الحديث الذي يتسم بالجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد، وفي هذا التصميم تم المزج ع بين اللون الأحمر الجريء الذي يولد شعور بالحيوية والبهجة واللون الأبيض الذي يشير إلى النقاء والهدوء.
الخشب من الخامات الدافئة التي تجعلك تشعر كأنك موجود في أجواء البيئة الطبيعية، فقد تم تصميم هذا المطبخ بشكل كامل من الخشب البني سواء الخزانات أو الأرضية التي تم تنفيذها بدرجة لون أفتح قليلًا لكسر الرتابة في التصميم.
الكريمي من الألوان الرائعة التي تناسب محبي التصميمات والألوان الهادئة ولا يفضلون الاتجاه للون الأبيض الناصع، ففي هذا النموذج نلاحظ أن استخدام هذا اللون يعزز أجواء الإشراق في الصباح ليتم تناول وجبة الإفطار على ضوء الشمس. أضاف ورق الجدران المزخرف لمسة جمالية مميزة على التصميم الهادئ.
اللون الأبيض له تأثير مميز في الإحساس بالهدوء والنقاء، كما أن له دور أساسي في تعزيز عنصري الإشراق داخل أي مساحة وكذلك تشعرنا بالاتساع في المساحات الصغيرة. ستشعر بالفعل بمجرد النظر إلى هذا التصميم للمرة الأولى بالارتياح والهدوء النفسي، فقد تم تصميم الخزانات باللون الأبيض البارد وتم إضافة لمسة من الخشب في بعض أجزاء المطبخ لكسر أجواء البرودة.
يمكنك الحصول على تصميم جديد كليًا من خلال إضافة ورق جدران عصري برسومات أنيقة، فكما نرى هنا أنه تم الاستعانة بورق جدران يتضمن عدد من الألوان المتدرجة التي تتناسب بشكل رائع مع اللون الأبيض المريح للنظر.
بطريقة ساحرة تم المزج بين اللونين الأبيض والبنفسجي لإعطائك شعور مميز بالأناقة المفرطة ومزيد من الإشراق، ويتضح في هذا التصميم الدقة في اختيار الكثير من التفاصيل والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل أساسي.
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