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10 ألوان رائعة للمطابخ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Apartament Dąbie, Q2Design Q2Design مطبخ
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تتحكم الألوان التي تراها طيلة يومك سواء الألوان الطبيعية أو الصناعية في الحالة المزاجية اليومية إليك، لذا فتحري الدقة في اختيارها من أهم الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم منزلك لتشعر باستمرار بأجواء الراحة والدفء بمنزلك، ولأن المطابخ تعتبر من الغرف الأساسية التي يكثر التردد عليها في المنزل خاصةً من ربات البيوت؛ كان الاهتمام بألوانها شيء هام ومؤثر ينبغي التركيز فيه.

سنعرض اليوم مجموعة مميزة من ألوان المطابخ لتتعرف على تأثيرها في إبراز اللمسة الشخصية لك وإعطاء المطبخ لمسة مميزة فريدة ولها تأثير إيجابي على حالتك المزاجية.

1. رقي اللون السماوي وتناسبه مع مختلف الأنماط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الطابع المحايد من الأنماط المميزة المناسبة لمحبي الهدوء الأنيق، لكن لا مانع من إدخال بعض الألوان الغريبة البعيدة عن الألوان الخاصة بهذا النمط لإضفاء مزيد من الرقي والتميز، فقد تم استخدام اللون السماوي واستخدامه مع اللون الرمادي ولون الخشب بطريقة سلسة رائعة.

2. الأسود مع الرمادي ولمسة من الطبيعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في تصميم رائع لمطبخ مُصمم على الطريقة المعاصرة، تم الجمع بين اللونين الأسود والرمادي، كما تم إضافة لمسات طبيعية من البيئة الخارجية مثل الخشب وكذلك الطوب الحراري لتعزيز الشعور بأجواء الدفء والراحة والابتعاد عن الألوان الصاخبة التي تثير الإحساس بالقلق.

3. الأسود الملكي اللامع

Praski apartament, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz مطبخ
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

اللون الأسود كما نعلم هو رمز للفخامة والرقي ويتناسب مع كافة التصميمات وأنماط الديكور، فكما نرى هنا أنه تم الاتجاه للون الأسود اللامع الملكي مع إضافة اللون الأبيض على الخزانات الموجودة بجانب النافذة مما عمل على انعكاس الإشراق وكأن اللون الأبيض جاء بفعل ضوء الشمس الخارجي.

4. الفيروزي المعاصر

2 BHK in country Style Interiors , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ مطبخ خشب رقائقي Green
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

الفيروزي من الألوان المميزة التي تجعلك تشعر بأجواء الطبيعة الساحرة لأنه قريب من ألوان النباتات الخضراء، لكننا نرى في هذا المطبخ أنه تم استخدامه لتعزيز الطابع المودرن المعاصر مع إضافة مزيج الكلاسيكية التي ظهرت في التصميم الفعلي وشكل الخزانات وكذلك في تصميم ورق الجدران المنقوش باللون البيج.

5. الأحمر والأبيض وخلق أجواء معاصرة راقية

GRANDE, AAMRAPALI BHOGLE AAMRAPALI BHOGLE مطبخ زجاج Red
AAMRAPALI BHOGLE

AAMRAPALI BHOGLE
AAMRAPALI BHOGLE
AAMRAPALI BHOGLE

دمج اللون الأبيض الهادئ مع أي من الألوان الجريئة الأخرى من سمات الطابع المودرن الحديث الذي يتسم بالجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد، وفي هذا التصميم تم المزج ع بين اللون الأحمر الجريء الذي يولد شعور بالحيوية والبهجة واللون الأبيض الذي يشير إلى النقاء والهدوء.

6. الخشب البني

Bishop Medium Cherry Kitchen, Main Line Kitchen Design Main Line Kitchen Design مطبخ
Main Line Kitchen Design

Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design

الخشب من الخامات الدافئة التي تجعلك تشعر كأنك موجود في أجواء البيئة الطبيعية، فقد تم تصميم هذا المطبخ بشكل كامل من الخشب البني سواء الخزانات أو الأرضية التي تم تنفيذها بدرجة لون أفتح قليلًا لكسر الرتابة في التصميم.

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7. اللون الكريمي

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

الكريمي من الألوان الرائعة التي تناسب محبي التصميمات والألوان الهادئة ولا يفضلون الاتجاه للون الأبيض الناصع، ففي هذا النموذج نلاحظ أن استخدام هذا اللون يعزز أجواء الإشراق في الصباح ليتم تناول وجبة الإفطار على ضوء الشمس. أضاف ورق الجدران المزخرف لمسة جمالية مميزة على التصميم الهادئ.

8. الأبيض النقي ودوره في خلق شعور مريح باتساع المساحة

Apartament Dąbie, Q2Design Q2Design مطبخ
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

اللون الأبيض له تأثير مميز في الإحساس بالهدوء والنقاء، كما أن له دور أساسي في تعزيز عنصري الإشراق داخل أي مساحة وكذلك تشعرنا بالاتساع في المساحات الصغيرة. ستشعر بالفعل بمجرد النظر إلى هذا التصميم للمرة الأولى بالارتياح والهدوء النفسي، فقد تم تصميم الخزانات باللون الأبيض البارد وتم إضافة لمسة من الخشب في بعض أجزاء المطبخ لكسر أجواء البرودة.

9. ورق جدران عصري وإضافة ساحرة للمطبخ التقليدي

Wine Corks Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,wine,cork
Pixers

Wine Corks

Pixers
Pixers
Pixers

يمكنك الحصول على تصميم جديد كليًا من خلال إضافة ورق جدران عصري برسومات أنيقة، فكما نرى هنا أنه تم الاستعانة بورق جدران يتضمن عدد من الألوان المتدرجة التي تتناسب بشكل رائع مع اللون الأبيض المريح للنظر.

10. سحر اللون البنفسجي مع الأبيض

Residential project, ARY Studios ARY Studios مطبخ
ARY Studios

ARY Studios
ARY Studios
ARY Studios

بطريقة ساحرة تم المزج بين اللونين الأبيض والبنفسجي لإعطائك شعور مميز بالأناقة المفرطة ومزيد من الإشراق، ويتضح في هذا التصميم الدقة في اختيار الكثير من التفاصيل والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل أساسي.

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