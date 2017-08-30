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تعرف على الأخطاء الشائعة في تصميم إضاءة بيتك

آية منير آية منير
BB Interior the store, BB Interior BB Interior KitchenLighting
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عند اختيار عناصر الإضاءة لكل غرفة في منزلك، يجب أن تبحث جيدا عن السبل والطرق الصحيحة لذلك من حيث اختيار الوحدة المناسبة والتوزيع السليم، ودراسة الظل والظلال واتجاه كل مصدر ضوء وتأثيره عما حوله، مع اختيار اللون المناسب وحدة ودرجة حرارة اللون المستخدم ودراسة النشاط الخاص بكل غرفة واحتياجاته ولأن الأمر يبدو محيرا وقد نقع جميعنا في اخطاء ولا نعرف ما السبب في عدم نجاح منظومة الإضاءة داخل املنزل، لذلك اليوم سنتعرف على مجموعة اخطاء شائعة قد تقع فيها عند تصميم إضاءة بيتك  …

1. تجاهل باليتة الألوان الخاصة بالتصميم ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد تتجاهل ألوان التصميم نفسه وتعتقد أن الإضاءة لا تتأثر باختياراتك لألوان الفراغ ، ولكن هذا قد يجعلك تُفقد التصميم جماله وبريقه، حيث أن لكل باليتة ألوان الضوء المناسب لها، دراسة الامر سيجعلك تكتشف أن هناك لكل مجموعة ألوان ضوء مناسب كالألوان الحرارية والبادرة وغيرها، ومن المهم أيضا تحديد النشاط الخاص بالغرفة، مما يجعلك تختار لون الضوء المناسب للنشاط الخاص بالفراغ نفسه، إلى جانب تأثيره على باليتة الألوان بشكل عام..

2. توزيع عشوائي للسبوتات ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في بيتك سقف معلق وتود تركيب سبوتات بشكل أنيق، ولكنك لم تدرس الأمر بشكل سليم وقمت بتوزيعها بشكل عشوائي بدون مقاسات محددة، مما جعل الشكل العام غير مرتب ومزعج للعين، وسيترتب عليه أزمة في منظومة الظل والظلال داخل الغرفة وهو ما سنتاوله في نقطة أخرى ..

3. عدم استخدام وحدة إضاءة رئيسية ..

Viva Vogue, Lorna Gross Interior Design Lorna Gross Interior Design غرفة المعيشة
Lorna Gross Interior Design

Lorna Gross Interior Design
Lorna Gross Interior Design
Lorna Gross Interior Design

الهدف وراء الإضاءة الرئيسية هو توفير مصدر مباشر للإضاءة لمساعدتك على آداء مهامك بشكل أسهل مثل إضافة لمبات الفلوروسنت او لمبات LED أو نجفة مميزة وعملية، مما يجعلك تشعر بقوة الضوء داخل الغرفة وتستطيع ممارسة الأنشطة المتوقعة في أي فراغ براحة وأمان ..

4. عدم الاهتمام بالظلال ..

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

أزمة الظل والظلال في أي تصميم تحدث عند تقاطع أكثر من مسار لمصادر ضوء مختلفة، مما يخلق من خلال انعكاساتهم منطقة الظل والظلال والتي قد تتسبب في خيالات وعدم وضوح رؤية أو رؤية مغلوطة وغير دقيقة، بسبب تعدد المصادر في مساحة صغيرة، لذا قم بدراسة كل وحدة ومسار الضوء الخاص بها وتأكد أن مساحة الظل مريحة وانعكاس قطع الأثاث لا يؤثر على ممارسة النشاط العام للفراغ ..

5. إضاءة غير كافية ..

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

قد تعتمد على مصدر إضاءة ضعيف لا يتناسب مع مساحة الغرفة، لذا قم بدراسة المساحة جيدا وأضف لها ما تحتاجه ولا تعتمد فقط على الإضاءة الطبيعية، لأن الفراغ يتم استخدامه ليلا مما يجعلك بحاجة لإضاءة صناعية سليمة ..

6. الاهتمام بشكل وحدة الإضاءة أكثر من ادائها الوظيفي ..

BB Interior the store, BB Interior BB Interior KitchenLighting
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

قد تعجبك وحدة إضاءة مميزة وتلفت انتباهك وتقم بشرائها ولكنها غير عملية ولا تقوم بوظيفتها بشكل كامل، وبالتالي تكتشف أن الفراغ غير مضاء بشكل جيد رغم وجود مصدر إضاءة، لذا ينصح خبراء الديكور بتحقيق التوازن بين الإهتمام بالقيمة الوظيفية لأي وحدة إضاءة واللمسة الجمالية  لوحدة الإضاءة كعنصر ديكوري في الغرفة، الأمر يبدو معقد ولكم لا عليك كل ذلك فاختياراتك العملية لن تخلو من الجمال والأناقة، الأمر فقط يحتاج منك لدقة في البحث وتخطيط جيد..

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7. مصادرة إضاءة عشوائية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كلما أعجبك شئ اشتريته، وفراغك أصبح غني بوحدات وعناصر مختلفة مضيئة، ولكنها جميعا تفتقد الوظيفة وبعد فترة تكتشف أن فراغك غير مريح ويحتاج لنظام مرتب ومنظم لإضاءته، لا تعتمد على العشوائية في نظام الإضاءة فهو أول طريق الخطأ..

8. دمج أكثر من مصدر إضاءة في مفتاح تحكم واحد

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura غرفة المعيشة خشب متين Multicolored
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

عدم فصل مفاتيح مصادر الإضاءة قد يزعجك من حيث فاتورة الكهرباء أولا، وحين لا يحتاج الأمر لتشغيل كل مصادر الإضاءة، فبالتأكيد تأثير وحدات الإضاءة المختلفة يجعلك تتمكن من تغيير النشاط داخل الغرفة بسهولة ويُسر، فمثلا إذا تأملنا فراغ المعيشة قد تجتمع العائلة كلها في سهرة حميمية رائعة وتحتاج لكل مصادر الضوء ليرى الجميع بعضهم البعض بوضوح، ولكن لن تحتاج لتشغيل كل هذه الوحدات عند ججلوسك بمفردك لمشاهدة التلفاز مثلا، لذا احرص على فصل المفاتيح الكهربائية لتنظم فاتورتك وتنعم براحة واستقرار ..

9. عدم استخدام مفتاح التحكم بقوة الإضاءة ..

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA غرفة المعيشة
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ظهرت في الأونة الاخيرة إمكانيات مختلفة لمفاتيح الكهرباء تساعدك على الحصول على مميزات أكبر وأوسع من مصدر الضوء الخاص بك، إستخدام مفتاح إضافي للتحكم في حدة الضوء (Light Dimmer) حسب الحاجة، فهويساعدك في تحويل مصدر ضوء واحد ذو مستوى واحد إلى مصدر متعدد المستويات يسمح لك بتوفير الطاقة واستغلاله ليتناسب مع استخدامك داخل الغرفة .. 

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