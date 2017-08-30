تعرف على الأخطاء الشائعة في تصميم إضاءة بيتك

عند اختيار عناصر الإضاءة لكل غرفة في منزلك، يجب أن تبحث جيدا عن السبل والطرق الصحيحة لذلك من حيث اختيار الوحدة المناسبة والتوزيع السليم، ودراسة الظل والظلال واتجاه كل مصدر ضوء وتأثيره عما حوله، مع اختيار اللون المناسب وحدة ودرجة حرارة اللون المستخدم ودراسة النشاط الخاص بكل غرفة واحتياجاته ولأن الأمر يبدو محيرا وقد نقع جميعنا في اخطاء ولا نعرف ما السبب في عدم نجاح منظومة الإضاءة داخل املنزل، لذلك اليوم سنتعرف على مجموعة اخطاء شائعة قد تقع فيها عند تصميم إضاءة بيتك …
قد تتجاهل ألوان التصميم نفسه وتعتقد أن الإضاءة لا تتأثر باختياراتك لألوان الفراغ ، ولكن هذا قد يجعلك تُفقد التصميم جماله وبريقه، حيث أن لكل باليتة ألوان الضوء المناسب لها، دراسة الامر سيجعلك تكتشف أن هناك لكل مجموعة ألوان ضوء مناسب كالألوان الحرارية والبادرة وغيرها، ومن المهم أيضا تحديد النشاط الخاص بالغرفة، مما يجعلك تختار لون الضوء المناسب للنشاط الخاص بالفراغ نفسه، إلى جانب تأثيره على باليتة الألوان بشكل عام..
في بيتك سقف معلق وتود تركيب سبوتات بشكل أنيق، ولكنك لم تدرس الأمر بشكل سليم وقمت بتوزيعها بشكل عشوائي بدون مقاسات محددة، مما جعل الشكل العام غير مرتب ومزعج للعين، وسيترتب عليه أزمة في منظومة الظل والظلال داخل الغرفة وهو ما سنتاوله في نقطة أخرى ..
الهدف وراء الإضاءة الرئيسية هو توفير مصدر مباشر للإضاءة لمساعدتك على آداء مهامك بشكل أسهل مثل إضافة لمبات الفلوروسنت او لمبات LED أو نجفة مميزة وعملية، مما يجعلك تشعر بقوة الضوء داخل الغرفة وتستطيع ممارسة الأنشطة المتوقعة في أي فراغ براحة وأمان ..
أزمة الظل والظلال في أي تصميم تحدث عند تقاطع أكثر من مسار لمصادر ضوء مختلفة، مما يخلق من خلال انعكاساتهم منطقة الظل والظلال والتي قد تتسبب في خيالات وعدم وضوح رؤية أو رؤية مغلوطة وغير دقيقة، بسبب تعدد المصادر في مساحة صغيرة، لذا قم بدراسة كل وحدة ومسار الضوء الخاص بها وتأكد أن مساحة الظل مريحة وانعكاس قطع الأثاث لا يؤثر على ممارسة النشاط العام للفراغ ..
قد تعتمد على مصدر إضاءة ضعيف لا يتناسب مع مساحة الغرفة، لذا قم بدراسة المساحة جيدا وأضف لها ما تحتاجه ولا تعتمد فقط على الإضاءة الطبيعية، لأن الفراغ يتم استخدامه ليلا مما يجعلك بحاجة لإضاءة صناعية سليمة ..
قد تعجبك وحدة إضاءة مميزة وتلفت انتباهك وتقم بشرائها ولكنها غير عملية ولا تقوم بوظيفتها بشكل كامل، وبالتالي تكتشف أن الفراغ غير مضاء بشكل جيد رغم وجود مصدر إضاءة، لذا ينصح خبراء الديكور بتحقيق التوازن بين الإهتمام بالقيمة الوظيفية لأي وحدة إضاءة واللمسة الجمالية لوحدة الإضاءة كعنصر ديكوري في الغرفة، الأمر يبدو معقد ولكم لا عليك كل ذلك فاختياراتك العملية لن تخلو من الجمال والأناقة، الأمر فقط يحتاج منك لدقة في البحث وتخطيط جيد..
كلما أعجبك شئ اشتريته، وفراغك أصبح غني بوحدات وعناصر مختلفة مضيئة، ولكنها جميعا تفتقد الوظيفة وبعد فترة تكتشف أن فراغك غير مريح ويحتاج لنظام مرتب ومنظم لإضاءته، لا تعتمد على العشوائية في نظام الإضاءة فهو أول طريق الخطأ..
عدم فصل مفاتيح مصادر الإضاءة قد يزعجك من حيث فاتورة الكهرباء أولا، وحين لا يحتاج الأمر لتشغيل كل مصادر الإضاءة، فبالتأكيد تأثير وحدات الإضاءة المختلفة يجعلك تتمكن من تغيير النشاط داخل الغرفة بسهولة ويُسر، فمثلا إذا تأملنا فراغ المعيشة قد تجتمع العائلة كلها في سهرة حميمية رائعة وتحتاج لكل مصادر الضوء ليرى الجميع بعضهم البعض بوضوح، ولكن لن تحتاج لتشغيل كل هذه الوحدات عند ججلوسك بمفردك لمشاهدة التلفاز مثلا، لذا احرص على فصل المفاتيح الكهربائية لتنظم فاتورتك وتنعم براحة واستقرار ..
ظهرت في الأونة الاخيرة إمكانيات مختلفة لمفاتيح الكهرباء تساعدك على الحصول على مميزات أكبر وأوسع من مصدر الضوء الخاص بك، إستخدام مفتاح إضافي للتحكم في حدة الضوء (Light Dimmer) حسب الحاجة، فهويساعدك في تحويل مصدر ضوء واحد ذو مستوى واحد إلى مصدر متعدد المستويات يسمح لك بتوفير الطاقة واستغلاله ليتناسب مع استخدامك داخل الغرفة ..
يمكنك قراءة .. غرفة معيشتك أجمل مع 8 أفكار حديثة