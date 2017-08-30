تعرف على الأخطاء الشائعة في تصميم إضاءة بيتك

عند اختيار عناصر الإضاءة لكل غرفة في منزلك، يجب أن تبحث جيدا عن السبل والطرق الصحيحة لذلك من حيث اختيار الوحدة المناسبة والتوزيع السليم، ودراسة الظل والظلال واتجاه كل مصدر ضوء وتأثيره عما حوله، مع اختيار اللون المناسب وحدة ودرجة حرارة اللون المستخدم ودراسة النشاط الخاص بكل غرفة واحتياجاته ولأن الأمر يبدو محيرا وقد نقع جميعنا في اخطاء ولا نعرف ما السبب في عدم نجاح منظومة الإضاءة داخل املنزل، لذلك اليوم سنتعرف على مجموعة اخطاء شائعة قد تقع فيها عند تصميم إضاءة بيتك …