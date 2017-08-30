الشرفة أو البلكونة تُعد كنز مُهدر في بلادنا، والشئ الذي لا يعلمه الكثيرون أن هناك العديد من الاستخدامات المختلفة للشرفات، حيث سعى الخبراء لتقديم مختلف الخيارات للمستخدمين حتى ينجحوا في استغلال هذه المساحة المهدرة على اكمل وجه وبالشكل الأمثل لتلبية احتياجاتهم، اليوم مع هوميفاي جمعنا لك 12 استخدام رائع ومختلف لشرفة منزلك وكيفية تنفيذ ذلك .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..
يمكنك استغلال شرفتك لتخلق ركن خاص بك للاسترخاء التام وتستمتع بهدوء وسكينة مع قراءة كتابك المفضل أو لممارسة تمرينات التأمل في أمان وخصوصية ..
يمكنك تحويل شرفتك لغرفة معيشة كاملة تجتمع فيها العائلة في جو دافئ وحميمي، وتختلف التصميمات حسب المساحة المتاحة داخل شرفتك فيمكنك أن تكتفي بأريكة واحدة صغيرة أو تستعين بغرفة كاملة أو تتنوع ما بين أريكة وطاولة ومقاعدة مريحة ..
ما رأيك في بار أنيق مع مقاعد خاصة يسمح لك بتناول وجبة إفطارك ومشروبك الصباحي مع الاستمتاع بالطبيعة في جو دافئ وهادئ ..
أو بمنظور آخر طاولة صغيرة ومقعد صغير كركن خاص بك لتتناول اجمل الوجبات الخفيفة وسط إضاءة طبيعية وتهوية جيدة، ويمكنك الاستغناء عن غرفة الطعام بهذا التصميم وخاصة إن كانت مساحة بيتك لا تسمح بتصميم غرفة طعام مستقلة ..
يمكنك تصميم شرفتك على هيئة مطبخ صغير مفتوح لإقامة حفلات شواء رائعة في الصيف أو سهرات رائعة مع وجبة عشاء ساخنة، لن تحتاج لكل تفاصيل المطابخ المعتادة بل يكفي شواية وفرن وحوض صغيرة وخزانة صغيرة لادواتك ..
يمكنك ان تصمم معرضك الخاص او المرسم والركن الخاص بموهبتك داخل شرفتك، قم بتوفير أجواء هادئة تسمح لك بالتركيز في هدوء واسترخاء، مع تجهيز الفراغ بكل ما تحتاجه لممارسة موهبتك ي إبداع ودقة ..
قد تحتاج لركن صغير على هيئة مكتب متكامل، ولكن لا تجد مساحة مناسبة داخل منزلك لذلك، شرفتك الخاصة تسمح لك بتصميم غرفة مكتب صغيرة متميزة بأقل تكلفة ..
علىمدى فترات طويلة قد تجد احتياجك لغرفة إضافة أصبح ضروري وأساسي، تستطيع تحويل شرفتك إلى غرفة نوم صغيرة للضيوف أو لأحد أفراد أسرتك، مع توفير ستائر وشابيك مناسبة وتفكير عملي لاستغلال المساحة بشكل مثالي ..
ركن خاصة للراحة وتصميم مناسب لذلك، تحتاج بالتأكيد في المنزل لركن مريح تجلس فيها قليلا لترتاح من يوم عمل طويل ومرهق من دون إزعاج أو ضوضاء، شرفتك هي المكان المناسب فقط قم بتجهيزها بحيث تجد جلسة مناسبة لك ولاحتياجاتك ..
بإمكانك أيضا أن تضم الشرفة إلى منزلك ودمجها كجزء غير منفصل داخل أي فراغ، عن طريق إزالة الجدار الفاصل واعتمادها كمساحة مفتوحة، بغرض التوسعة أو توفير إضاءة أقوى ..
في شرفة مطبخك قد تحتاج لممارسة بعض الأنشطة والتي صعب تنفيذها داخل الفراغ نفسه للحفاظ على رائحة البيت ونظافته، كشواء الطعام وتنظيفه وتخزين بعض الخضروات الجافة، لوكن احرص على الحفاظ على المظهر العام للشرفة ..
احرص أن تستخدم داخل شرفتك الصغيرة الأثاث الذكي والذي سيمح لك بتعدد الاستخدامات من خلال قطع أثاث أقل ومساحة أصغر، مثلا أريكة مزودة بخزانة سفلية ..
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