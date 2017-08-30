الشرفة أو البلكونة تُعد كنز مُهدر في بلادنا، والشئ الذي لا يعلمه الكثيرون أن هناك العديد من الاستخدامات المختلفة للشرفات، حيث سعى الخبراء لتقديم مختلف الخيارات للمستخدمين حتى ينجحوا في استغلال هذه المساحة المهدرة على اكمل وجه وبالشكل الأمثل لتلبية احتياجاتهم، اليوم مع هوميفاي جمعنا لك 12 استخدام رائع ومختلف لشرفة منزلك وكيفية تنفيذ ذلك .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..