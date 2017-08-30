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12 استخدام رائع ومختلف لشرفة منزلك

آية منير آية منير
Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI بلكونة أو شرفة
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الشرفة أو البلكونة تُعد كنز مُهدر في بلادنا، والشئ الذي لا يعلمه الكثيرون أن هناك العديد من الاستخدامات المختلفة للشرفات، حيث سعى الخبراء لتقديم مختلف الخيارات للمستخدمين حتى ينجحوا في استغلال هذه المساحة المهدرة على اكمل وجه وبالشكل الأمثل لتلبية احتياجاتهم، اليوم مع هوميفاي جمعنا لك 12 استخدام رائع ومختلف لشرفة منزلك وكيفية تنفيذ ذلك .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..

1. جلسة استرخاء ..

Projeto de suíte com varanda, LA Interiores LA Interiores بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
LA Interiores

LA Interiores
LA Interiores
LA Interiores

يمكنك استغلال شرفتك لتخلق ركن خاص بك للاسترخاء التام وتستمتع بهدوء وسكينة مع قراءة كتابك المفضل أو لممارسة تمرينات التأمل في أمان وخصوصية ..

2. جلسة عائلية ..

Apartamento Balneário de Caioba, Ediane Tramujas Arquitetura Ediane Tramujas Arquitetura بلكونة أو شرفة
Ediane Tramujas Arquitetura

Ediane Tramujas Arquitetura
Ediane Tramujas Arquitetura
Ediane Tramujas Arquitetura

يمكنك تحويل شرفتك لغرفة معيشة كاملة تجتمع فيها العائلة في جو دافئ وحميمي، وتختلف التصميمات حسب المساحة المتاحة داخل شرفتك فيمكنك أن تكتفي بأريكة واحدة صغيرة أو تستعين بغرفة كاملة أو تتنوع ما بين أريكة وطاولة ومقاعدة مريحة ..

3. بار أنيق لتناول وجبة الإفطار

Однокомнатная квартира в ЖК «Подкова», г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio بلكونة أو شرفة
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

ما رأيك في بار أنيق مع مقاعد خاصة يسمح لك بتناول وجبة إفطارك ومشروبك الصباحي مع الاستمتاع بالطبيعة في جو دافئ وهادئ ..

4. طاولة طعام صغيرة ..

Стильная однушка 40м2 в Москве, IdeasMarket IdeasMarket بلكونة أو شرفة
IdeasMarket

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

أو بمنظور آخر طاولة صغيرة ومقعد صغير كركن خاص بك لتتناول اجمل الوجبات الخفيفة وسط إضاءة طبيعية وتهوية جيدة، ويمكنك الاستغناء عن غرفة الطعام بهذا التصميم وخاصة إن كانت مساحة بيتك لا تسمح بتصميم غرفة طعام مستقلة ..

5. مطبخ صغير ..

Apartamento Casal com Bebe, Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

يمكنك تصميم شرفتك على هيئة مطبخ صغير مفتوح لإقامة حفلات شواء رائعة في الصيف أو سهرات رائعة مع وجبة عشاء ساخنة، لن تحتاج لكل تفاصيل المطابخ المعتادة بل يكفي شواية وفرن وحوض صغيرة وخزانة صغيرة لادواتك ..

6. ركن خاص للمواهب ..

[신혼집인테리어] 서울 영등포 대림동 한솔솔파크 아파트인테리어 33PY, 디자인스튜디오 레브 디자인스튜디오 레브 بلكونة أو شرفة
디자인스튜디오 레브

디자인스튜디오 레브
디자인스튜디오 레브
디자인스튜디오 레브

يمكنك ان تصمم معرضك الخاص او المرسم والركن الخاص بموهبتك داخل شرفتك، قم بتوفير أجواء هادئة تسمح لك بالتركيز في هدوء واسترخاء، مع تجهيز الفراغ بكل ما تحتاجه لممارسة موهبتك ي إبداع ودقة ..

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7. غرفة مكتب صغيرة ..

Визуализации проекта на 130 кв.м. в Сургуте, Alyona Musina Alyona Musina بلكونة أو شرفة
Alyona Musina

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

قد تحتاج لركن صغير على هيئة مكتب متكامل، ولكن لا تجد مساحة مناسبة داخل منزلك لذلك، شرفتك الخاصة تسمح لك بتصميم غرفة مكتب صغيرة متميزة بأقل تكلفة ..

8. غرفة نوم إضافية ..

Дизайн-проект в ЖК Миргород, Details, design studio Details, design studio بلكونة أو شرفة White
Details, design studio

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

علىمدى فترات طويلة قد تجد احتياجك لغرفة إضافة أصبح ضروري وأساسي، تستطيع تحويل شرفتك إلى غرفة نوم صغيرة للضيوف أو لأحد أفراد أسرتك، مع توفير ستائر وشابيك مناسبة وتفكير عملي لاستغلال المساحة بشكل مثالي ..

9. تصميم مريح ..

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio بلكونة أو شرفة
SVAI Studio

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

ركن خاصة للراحة وتصميم مناسب لذلك، تحتاج بالتأكيد في المنزل لركن مريح تجلس فيها قليلا لترتاح من يوم عمل طويل ومرهق من دون إزعاج أو ضوضاء، شرفتك هي المكان المناسب فقط قم بتجهيزها بحيث تجد جلسة مناسبة لك ولاحتياجاتك ..

10. دمج الشرفة داخل المنزل ..

homify بلكونة أو شرفة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

بإمكانك أيضا أن تضم الشرفة إلى منزلك ودمجها كجزء غير منفصل داخل أي فراغ، عن طريق إزالة الجدار الفاصل واعتمادها كمساحة مفتوحة، بغرض التوسعة أو توفير إضاءة أقوى ..

11. حان وقت الشواء ..

Accesorios para terrazas y jardínes, Icool Icool Balconies, verandas & terracesFurniture
Icool

Icool
Icool
Icool

في شرفة مطبخك قد تحتاج لممارسة بعض الأنشطة والتي صعب تنفيذها داخل الفراغ نفسه للحفاظ على رائحة البيت ونظافته، كشواء الطعام وتنظيفه وتخزين بعض الخضروات الجافة، لوكن احرص على الحفاظ على المظهر العام للشرفة ..

12. أثاث ذكي لاستغلال الشرفة ..

UN INTÉRIEUR RÉINVENTÉ, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON بيت زجاجي
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

احرص أن تستخدم داخل شرفتك الصغيرة الأثاث الذكي والذي سيمح لك بتعدد الاستخدامات من خلال قطع أثاث أقل ومساحة أصغر، مثلا أريكة مزودة بخزانة سفلية ..

يمكنك أيضا القراءة عن شرفات مختلفة من تركيا عن طريق هذا الرابط 

تعرف على الأخطاء الشائعة في تصميم إضاءة بيتك
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