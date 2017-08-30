تبدو الكلاسيكية دائما بحاجة لميزانية ضخمة لتنفيذ منزلك على أسسها، ولكن لكل نمط سمات تحمل طابعه وجماله يمكنك الاستعانة بها بشكل فردي، وهو ما قام به الخبراء كوسيلة رائعة تساعد محبي كل طراز على إضافة لمسات خاصة وبتكلفة محدودة، وتجعل منزلك أجمل ويبدو كما حلمت، ولأن الكلاسيكية هي الأكثر شيوعا في بلادنا، وعنوان الفخامة والرقي، سنقدم لك اليوم 13 لمسة تجعل منزلك يبدو كلاسيكيا وبتكلفة محدودة ..
يظهر الكابتونيه من أهم سمات الكلاسيكة وأقواهم على الإطلاق، برغم مشاركته مؤخرا في الطراز الحديث، إلا أنه يظل يحمل معاني أناقة وفخامة الكلاسيكية خاصة، وتختلف أشكال الكابتونيه وأنواعه فهو في الأصل مجموعه من الغرز يتم حياكتها بطريقه معينه لتعطى أشكال عميقة فى التنجيد لإضافة لمسة تُزيد من جمال و فخامه الأثاث ويوجد منها أشكال كثيرة منها المربع و السداسى، ويُفضل فى أستخدامها الأقمشة الخفيفة التى تُسهل تفصيل الشكل المطلوب و تُستخدم فى تنجيد الأنتريهات و الصالونات و السراير و الكوشن و البافات ..
البانوهات أو البراويز على الجدران هي من أسهل الأفكار والتي يمكن تنفيذها بنفسك ومتعددة الاختيارات، فيمكنك تنفيذها باستخدام الأخشاب الخفيفة، أو الاستعانة بتصاميم جبسية مصنعة مسبقا، تُعطي إنطباعا كلاسيكيا قويا وتحمل جمال وأناقة عالية ..
الأبواب الكلاسيكية بتصميمات وتفاصيل خاصة تجعل منزلك يبدو كلاسيكيا بكل سهولة، وعلى رغم من تكلفتها التي تبدو عالية بعض الشئ عن بعض الأفكار الأخرى إلا أن قوة تحمل الأبواب الكلاسيكية عالية وتدوم فترة طويلة على حالتها الأولى ..
النجف الكلاسيك يعد مكون أساسي من مكونات الغرفة الكلاسيكيةة كالصالونات وغرف النوم، هناك أنواع مختلفة كالنجف الكريستال والشمعات والأباجورات الصغيرة وتصميماتها ما بين ذهبية ونحاسية وفضية ..
إكسسوارات النحاس والذهب من أجمل وأكثر السمات روعة للنمط الكلاسيكي، المقابض وأرجل المقاعد والمساند والشمعدانات والسباكة وإكسسوارات الستائر والأباجورات، كلها أفكار واختيارات لك تضمها لبيتك بكل سهولة لتُعطي انطباعا كلاسيكيا رائعا..
الستائر الكلاسيكية وأشهرها البراقع ولكن انتشرت في الاونة الأخيرة موديلات مختلفة من عصور وأزمنة تراثية رائعة تحمل فخامة الكلاسيكية وبأقمشة مميز تجذب الانتباه وتنال إعجاب أصحاب الذوق الرفيع ..
ورق الجدران متاح بكل التصميمات المميزة للنمط الكلاسيكي، منه البارز والأملس بألوان مختلفة ونقوش وزخارف خاصة ..
السجاد العجمي والكلاسيكي ذو الخامات النادرة والفخمة، احد اهم سمات الكلاسيكية ويتفنن صناعه لإبهار العالم بجماله وإتقان خيوطه ونسيجه..
اختيار الأثاث الكلاسيكي مهمة سهلة لتعدد وتنوع التصميمات، فقط احرص أن تختار قطع كلاسيكية عملية سهلة الحركة والتنظيف بحجم مناسب ..
الخزانات الكلاسيكية ذات الخطوط المميزة، والتصميمات التقليدية والاكسسوارات الخاصة، للمطبخ وغرف النوم وغيرها من الخزانات المختلفة ..
الستان والحرير والشمواه والقطيفة أقمشة أساسية في تصميمات منازلنا الكلاسيكية، بلمسة بسيطة من غطاء لسريرك أو تنجيد غرفة معيشتك ستحول منزلك للوحة كلاسيكية بسيطة ..
السرير الكلاسيكي عنصر أساسي في أي غرفة على هذا الطراز، ووحده فقط ينجح في مهمة إدراج التصميم على الطراز الكلاسيكي ولا حاجة لغير ذلك..
حليات السقف أو الكرانيش في بداية تأثيث منزلك تساعجك كثير على ترك انطباع كلاسيكي، هناك الحليات الجاهزة المصنعة مسبقا ويتم لصقها بمواد خاصة بشكل بسيط وسهل، أو الحليات والكرانيش الجبسية والتي تحتاج لمتخصص ..
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