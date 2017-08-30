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13 لمسة تجعل منزلك يبدو كلاسيكيا

آية منير آية منير
Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
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تبدو الكلاسيكية دائما بحاجة لميزانية ضخمة لتنفيذ منزلك على أسسها، ولكن لكل نمط سمات تحمل طابعه وجماله يمكنك الاستعانة بها بشكل فردي، وهو ما قام به الخبراء كوسيلة رائعة تساعد محبي كل طراز على إضافة لمسات خاصة وبتكلفة محدودة، وتجعل منزلك أجمل ويبدو كما حلمت، ولأن الكلاسيكية هي الأكثر شيوعا في بلادنا، وعنوان الفخامة والرقي، سنقدم لك اليوم 13 لمسة تجعل منزلك يبدو كلاسيكيا وبتكلفة محدودة ..  

1. الكابتونيه

Bedroom Interiors, Carne Interiors Carne Interiors غرفة نوم
Carne Interiors

Carne Interiors
Carne Interiors
Carne Interiors

يظهر الكابتونيه من أهم سمات الكلاسيكة وأقواهم على الإطلاق، برغم مشاركته مؤخرا في الطراز الحديث، إلا أنه يظل يحمل معاني أناقة وفخامة الكلاسيكية خاصة، وتختلف أشكال الكابتونيه وأنواعه فهو في الأصل مجموعه من الغرز يتم حياكتها بطريقه معينه لتعطى أشكال عميقة فى التنجيد لإضافة لمسة تُزيد من جمال و فخامه الأثاث ويوجد منها أشكال كثيرة منها المربع و السداسى، ويُفضل فى أستخدامها الأقمشة الخفيفة التى تُسهل تفصيل الشكل المطلوب و تُستخدم فى تنجيد الأنتريهات و الصالونات و السراير و الكوشن و البافات ..

2. البانوهات على الجدران ..

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry غرفة نوم
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

البانوهات أو البراويز على الجدران هي من أسهل الأفكار والتي يمكن تنفيذها بنفسك ومتعددة الاختيارات، فيمكنك تنفيذها باستخدام الأخشاب الخفيفة، أو الاستعانة بتصاميم جبسية مصنعة مسبقا، تُعطي إنطباعا كلاسيكيا قويا وتحمل جمال وأناقة عالية ..

3. أبواب كلاسيكية ..

JAMES NR, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh منازل
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

الأبواب الكلاسيكية بتصميمات وتفاصيل خاصة تجعل منزلك يبدو كلاسيكيا بكل سهولة، وعلى رغم من تكلفتها التي تبدو عالية بعض الشئ عن بعض الأفكار الأخرى إلا أن قوة تحمل الأبواب الكلاسيكية عالية وتدوم فترة طويلة على حالتها الأولى ..

4. نجفة كلاسيكية ..

Fabrikanten villa Stork, bouwjaar 1908 , ML Interieurarchitectuur ML Interieurarchitectuur غرفة المعيشة White
ML Interieurarchitectuur

ML Interieurarchitectuur
ML Interieurarchitectuur
ML Interieurarchitectuur

 النجف الكلاسيك يعد مكون أساسي من مكونات الغرفة الكلاسيكيةة كالصالونات وغرف النوم، هناك أنواع مختلفة كالنجف الكريستال والشمعات والأباجورات الصغيرة وتصميماتها ما بين ذهبية ونحاسية وفضية ..

5. ذهب ونحاسيات ..

Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис حمام Beige
Александра Клямурис

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

إكسسوارات النحاس والذهب من أجمل وأكثر السمات روعة للنمط الكلاسيكي، المقابض وأرجل المقاعد والمساند والشمعدانات والسباكة وإكسسوارات الستائر والأباجورات، كلها أفكار واختيارات لك تضمها لبيتك بكل سهولة لتُعطي انطباعا كلاسيكيا رائعا..

6. ستارة أنيقة ..

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الستائر الكلاسيكية وأشهرها البراقع ولكن انتشرت في الاونة الأخيرة موديلات مختلفة من عصور وأزمنة تراثية رائعة تحمل فخامة الكلاسيكية وبأقمشة مميز تجذب الانتباه وتنال إعجاب أصحاب الذوق الرفيع ..

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7. ورق جدران ..

Apartamento Belém - 181, Fragmento Arquitetura Fragmento Arquitetura غرفة نوم
Fragmento Arquitetura

Fragmento Arquitetura
Fragmento Arquitetura
Fragmento Arquitetura

ورق الجدران متاح بكل التصميمات المميزة للنمط الكلاسيكي، منه البارز والأملس بألوان مختلفة ونقوش وزخارف خاصة ..

8. سجاد تقليدي ..

MARTA'S, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design غرفة المعيشة
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

السجاد العجمي والكلاسيكي ذو الخامات النادرة والفخمة، احد اهم سمات الكلاسيكية ويتفنن صناعه لإبهار العالم بجماله وإتقان خيوطه ونسيجه..

9. الأثاث

Интерьер квартиры в стиле Арт-Деко, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн غرفة المعيشة
Арт Реал Дизайн

Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн

اختيار الأثاث الكلاسيكي مهمة سهلة لتعدد وتنوع التصميمات، فقط احرص أن تختار قطع كلاسيكية عملية سهلة الحركة والتنظيف بحجم مناسب ..

10. خزانة بخطوط كلاسيكية ..

Дизайн-проект квартиры, Artstyle Artstyle مطبخ
Artstyle

Artstyle
Artstyle
Artstyle

الخزانات الكلاسيكية ذات الخطوط المميزة، والتصميمات التقليدية والاكسسوارات الخاصة، للمطبخ وغرف النوم وغيرها من الخزانات المختلفة ..

11. كلاسيكية تعني الرومانسية والجمال ..

Интерьер загородного дома в современном стиле, MC Interior MC Interior غرفة نوم
MC Interior

MC Interior
MC Interior
MC Interior

الستان والحرير والشمواه والقطيفة أقمشة أساسية في تصميمات منازلنا الكلاسيكية، بلمسة بسيطة من غطاء لسريرك أو تنجيد غرفة معيشتك ستحول منزلك للوحة كلاسيكية بسيطة ..

12. سرير كلاسيكي ..

homify غرفة نوم الخشب هندسيا Pink
homify

homify
homify
homify

السرير الكلاسيكي عنصر أساسي في أي غرفة على هذا الطراز، ووحده فقط ينجح في مهمة إدراج التصميم على الطراز الكلاسيكي ولا حاجة لغير ذلك..

13. حِليات السقف

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

حليات السقف أو الكرانيش في بداية تأثيث منزلك تساعجك كثير على ترك انطباع كلاسيكي، هناك الحليات الجاهزة المصنعة مسبقا ويتم لصقها بمواد خاصة بشكل بسيط وسهل، أو الحليات والكرانيش الجبسية والتي تحتاج لمتخصص ..

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