13 لمسة تجعل منزلك يبدو كلاسيكيا

يظهر الكابتونيه من أهم سمات الكلاسيكة وأقواهم على الإطلاق، برغم مشاركته مؤخرا في الطراز الحديث، إلا أنه يظل يحمل معاني أناقة وفخامة الكلاسيكية خاصة، وتختلف أشكال الكابتونيه وأنواعه فهو في الأصل مجموعه من الغرز يتم حياكتها بطريقه معينه لتعطى أشكال عميقة فى التنجيد لإضافة لمسة تُزيد من جمال و فخامه الأثاث ويوجد منها أشكال كثيرة منها المربع و السداسى، ويُفضل فى أستخدامها الأقمشة الخفيفة التى تُسهل تفصيل الشكل المطلوب و تُستخدم فى تنجيد الأنتريهات و الصالونات و السراير و الكوشن و البافات ..