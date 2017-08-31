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20 فكرة رائعة لمكتبة التليفزيون

آية منير آية منير
Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
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ركن التليفزيون هو المساحة الدافئة التي تجتمع فيها العائلة حول فيلم مفضل، يتداولون الأخبار ويتناقشون في آخر الأحداث العالمية، تسعى كل أسرة لتصميم غرفة معيشة لتُصبح مساحة خاصة بالتلفاز وتناول وجبات خفيفة أثناء سهراتنا العائلية، ولكن تبقى الخطوة الأهم أين نضع التليفزيون داخل الغرفة وكيف يكون شكل الجدار الخاص به، قدم الخبراء مؤخرا تصميمات مختلفة ومتعددة الأفكار لجدار التليفزيون، معا اليوم سنطوف بين 22 فكرة رائعة لمكتبة التليفزيون لتختار من بينهم ما يناسب غرفة معيشتك ..

1. نظام وترتيب ..

Casa Alto da Boa Vista, Cores Lovers Cores Lovers غرفة الميديا Multicolored
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

لكل عنصر مكانه المناسب، هذا هو عنوان التصميم أمامنا، حيث قام المصمم بتوزيع الأرفف بشكل يناسب احتياجاتنا واستخدماتنا..

2. أناقة لا مثيل لها ..

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الأناقة تتجسد في تصميم خشبي لمكتبة التليفزيون المميزة ذات جدار ثابت للشاشة وجزء سُفلي مزود بادراج وأرفف لبقية الأجهزة الإليكترونية ..

3. خفة وأناقة ..

Apartamento AF, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura غرفة الميديا
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

الأثاث الخفيف هو احد الاتجاهات الأكثر انتشارا لعام 2017، وهو تحديدا ما سنجده في هذا التصميم حيث قام المصمم بالاكتفاء بقطعة صفيرة مكونة من ادراج للأجهزة الخاصة بالتليفزيون ..

4. رغم صغر المساحة ..

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores غرفة الميديا
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

غرفة معيشة صغيرة ولكن حرص المصمم على أن يضيف مكتبة للتليفزيون أنيقة وبسيطة ..

5. تصميم حديث وعصري..

COCINAS ARMONY CUCINE, ATELIER CASA S.A.S ATELIER CASA S.A.S غرفة الميديا
ATELIER CASA S.A.S

ATELIER CASA S.A.S
ATELIER CASA S.A.S
ATELIER CASA S.A.S

الحداثة والعصرية تتجسد في خطوط واضحة وصريحة لتصميم مكتبة تليفزيون أنيقة ومميزة ..

6. أثاث قديم وبلمسة تجديد .. تحفة فنية ..

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

حتى الأثاث القديم يمكنك ان تجعل منه مكتبة بسيطلة للتليفزيون لتحرص على تنظيم وترتيب أكثر، وتُعيد استخدام ما يمكن أن تظن أنك لست بحاجة له بعد اليوم ..

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7. أرفف جانبية ..

mansarda 2014, sposarchi sposarchi غرفة الميديا
sposarchi

sposarchi
sposarchi
sposarchi

استغلال الأركان والزوايا يُساعدك على تصميم أكثر عملية يلبي احتياجاتك بالتأكيد ويُعطي مظهر رائع ومميز ..

8. فاصل بين الغرف ..

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

يمكنك استغلال مكتبتك واستخداماه كفاصل مؤقت ديكوري بين الغرف، بحيث تُعيد تقسيم فراغ مفتوح ذو مساحة كبيرة إلى أكثر من مساحة ..

9. ألوان رائعة ..

Casa Boa Vista , Triplex Arquitetura Triplex Arquitetura غرفة الميديا
Triplex Arquitetura

Triplex Arquitetura
Triplex Arquitetura
Triplex Arquitetura

اختيار الألوان يعود لك ولذوقك الخاص، لا تتردد في أن تختار لونك المفضل ..

10. لمسة تكنولوجيا ..

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

الحداثة والعصرية في التصميم ولمسات التكنولوجية تجعل من منزلك إطلالة مميزة وروح مختلفة مواكبة للعصر..

11. تليفزيون معلق ..

APARTAMENTO AV, Cia de Arquitetura Cia de Arquitetura غرفة الميديا
Cia de Arquitetura

Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura

فكرة تثبيت وتركيب التليفزيون أصبحت مختلفة ومتنوعة وخاصة إن كنت ترغب في تصميم مكتبة حديثة، يمكنك تعليقه على الحائط أو تثبيته في المكتبة نفسها أو وضعه على الطاولة بشكل ثابت ..

12. نظام صوتي خاص ..

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

لمحبي التكنولوجيا وإضافة الأنظمة الصوتية لمنازلهم للاستمتاع أكثر ومشاهدة أكثر إثارة، يمكنك أن تضع ذلك في من أولوياتك في التصميم وتوفير مساحة خاصة بها في المكتبة ..

13. ديكور خاص ..

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة الميديا
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

الديكورات الخاصة تحتاج لتفاصيل مميزة، سواء كانت وحدات إضاءة أو قطعة ديكورية أو عناصر نباتية ..

14. مكتبة مفتوحة ..

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الميديا
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

يمكنك ان تجعل المكتبة الخاصة بالتليفزيون مساحة خاصة بكتبك المفضلة ..

15. تصميم بسيط ..

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

التصميمات الحديثة تتسم بالبساطة والخطوط الناعمة، هذا التصميم هو نموذج رائع سهل تنفيذه في بيوتنا، ولا يحتاج لميزانية ضخمة ..

15. احة واسترخاء ..

Departamento ML, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

قبل أن تُضيف مكتبة للتليفزيون تأكد أن المساحة الخاصةبه مريحة تساعد على الاستمتاع بأوقاتك الخاصة ..

16. استغلال للزوايا ..

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

يمكنك تصميم مكتبتك بشكل أكثر ذكاء لتستغل جانبين في غرفتك بدل من جانب واحد، لتصنع منها مساحة خاصة تُزيد من ترتيب وجمال بيتك ..

17. البساطة هي الأجمل ..

海をのぞむ家, 株式会社クレールアーキラボ 株式会社クレールアーキラボ غرفة المعيشة
株式会社クレールアーキラボ

株式会社クレールアーキラボ
株式会社クレールアーキラボ
株式会社クレールアーキラボ

البساطة والهدوء دائما هما الأجمل ..

18. مكان خاص للاحتياجات التليفزيون ..

homify
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تكتفي بمكان خاص باحتياجات التليفزيون، ولا تحتاج أكثر من ذلك، لتمتلك مكتبة رائعة ومميزة ..

19. تصميم مميز ومبتكر ..

La zona giorno, Abita design srl / Paolo Vindigni Abita design srl / Paolo Vindigni غرفة المعيشة
Abita design srl / Paolo Vindigni

Abita design srl / Paolo Vindigni
Abita design srl / Paolo Vindigni
Abita design srl / Paolo Vindigni

التصميمات ذات التفاصيل والأفكار المبتكرة دائما تأتي في صدارة اختيارات المستخدمين، يمكنك أن تستمتع بتصميمات أكثر من خلال هذا الرابط

20. شياكة وأناقة ..

舒心同堂, 世家新室內裝修公司 世家新室內裝修公司 غرفة المعيشة
世家新室內裝修公司

世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司

لا حدود للجمال في عالم الديكور، ويتنافس الخبراء على إضافة تفاصيل لكل عنصر داخل أي فراغ، حتى نجعل منزلك أجمل وأكثر فخامة وأناقة ..

في النهاية استمتع باجمل تصميمات للغرفة المعيشة عن طريق الرابط 

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