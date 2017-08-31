20 فكرة رائعة لمكتبة التليفزيون

ركن التليفزيون هو المساحة الدافئة التي تجتمع فيها العائلة حول فيلم مفضل، يتداولون الأخبار ويتناقشون في آخر الأحداث العالمية، تسعى كل أسرة لتصميم غرفة معيشة لتُصبح مساحة خاصة بالتلفاز وتناول وجبات خفيفة أثناء سهراتنا العائلية، ولكن تبقى الخطوة الأهم أين نضع التليفزيون داخل الغرفة وكيف يكون شكل الجدار الخاص به، قدم الخبراء مؤخرا تصميمات مختلفة ومتعددة الأفكار لجدار التليفزيون، معا اليوم سنطوف بين 22 فكرة رائعة لمكتبة التليفزيون لتختار من بينهم ما يناسب غرفة معيشتك ..