كيف تقضي صيفًا ممتعًا داخل منزلك؟

لا يستطيع الجميع قضاء عطلة الصيف بالكامل في المدن الساحلية بسبب الانشغالات الكثيرة، ولا يمكن أيضًا تحمّل جو الصيف الحار لفترة طويلة دون وجود متنفس جيد تستطيع من خلاله الاستمتاع بتلك الشهور الرائعة، ولذلك كان لا بد أن تقدم لكم هوميفاي حلولًا عملية تستطيعون بها تحويل منازلكم إلى أماكن رائعة لقضاء الصيف، أدوات بسيطة ونظرة أخرى للحياة في المنزل تستطيعون معها الاستمتاع بليالي الصيف الجميلة.
من الأفضل استخدام المظلة أو البرجولا في منطقة تناول الطعام داخل الحديقة للحماية من أشعة الشمس الشديدة وفي نفس الوقت الاستمتاع بالهواء الخارجي من الجوانب.
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لا يمكن إنكار حقيقة ثابتة وهي قدرة النباتات على تنقية الجو وخلق هواء منعش ولطيف في ظل الحرارة الشديدة، بالإضافة إلى شكلها الرائع وقدرتها على منحك السلام الداخلي وبهجة الصيف، استمتع بجمال حديقتك وأضف إليها لمستك الخاصة في الديكورات وأماكن الجلوس وتناول الطعام ولن تريد الخروج منها بعد الآن!
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الستائر من أفضل الطرق للتأكد من حصولك على فائدة الشمس مع منع العوامل السلبية الأخرى مثل الحرارة أو الضوء الشديد، الستائر الموجودة في الصورة مثالية لتحويل غرفة المعيشة إلى مكان للاسترخاء في الفترات التي تزداد فيها الحرارة خارج المنزل ولا تستطيع الجلوس في الحديقة.
كيف يمكن أن تكتمل ليالي الصيف الرائعة دون حفلات الشواء العائلية التي يملأها المرح والحب ورائحة الطعام الشهية؟!
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ليس من الضروري وجود مطبخ متكامل لحفلات الشواء، حتى إن كان منزلك صغيرًا تستطيع شراء شواية كهربية متنقلة وصغيرة، ووضعها في البلكونة ولن تفتقد جو حفلات الباربيكيو والسهر في الهواء الطلق.
استخدام الإضاءة الجيدة مهم في الحديقة والفناء الخارجي لكي تستطيع الاستمتاع بفترات الليل مع رؤية واضحة وجيدة في جميع الأماكن، الوحدات الصغيرة الموزعة في أركان الحديقة إلى جانب كل جزء منها فكرة جيدة ولها شكل ديكوري جميل.
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استبدل طاقمك القديم بطاقم أطباق جديد بألوان منعشة ومبهجة كالأزرق والبرتقالي والأحمر والأصفر، واستمتع بتناول الوجبات الخفيفة برفقة العائلة والأصدقاء في الحديقة.
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لكي تستطيع الحصول على وقت للاسترخاء والنوم في الهواء المنعش وأشعة الشمس الخفيفة لا بد من امتلاك شيزلونج أو أكثر من أجل الرفقة، بالإضافة إلى أهميته الكبيرة عند الجلوس على المسبح.
هل يمكن أن تقضي صيفك دون الاستمتاع بالماء؟! حتى وإن منعتك الظروف من التواجد أمام البحر طوال شهر الصيف، المسبح حل كافي للاستمتاع بالمياه والتخلص من حر الصيف واستبداله بجو منعش وروح جميلة مع الأهل والأصدقاء، وإن لم يكن منزلك يحتوي على مسبح بالفعل يمكنك الاطلاع على هذا الكتاب لرؤية أفكار أخرى: صغيرة ولكنها رائعة: 6 مسابح صغيرة
يمكنك تحويل جزء من الفناء الخارجي لعمل سبا رائع كالموجود في الصورة، السبا على عكس المسبح تستطيع الاستمتاع به طوال العام ولا يقتصر الاستمتاع به على فصل الصيف فقط، بالإضافة إلى أنه سيوفر عليك عناء الذهاب إلى المنتجعات الصحية فانت بالفعل تمتلك واحدًا في فناء منزلك!
حتى وإن لم تمتلك حديقة خاصة في منزلك، يمكنك تجهيز الشرفة بطريقة مثالية للاستمتاع بشهور الصيف فيها، النباتات تجدد الهواء، مع طاولة وكراسي، وأخيرًا السياج الموجود فكرة مثالية للوقاية من أشعة الشمس المباشرة على الشرفة.
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الصيف الممتع لا يقتصر على المساحة الخارجية فقط، بعض اللمسات البسيطة في ديكور الغرف الداخلية سيجدد كثيرًا من مزاجك العام، غرفة النوم مكان الحصول على الخصوصية حاول تجديدها بأشياء بسيطة ومنعشة تستقبل بها الصيف وتكسر بها حدة الملل الموجود طوال العام، الأزرق والأبيض ثنائي رائع سيذكرك دائمًا بالبحر والانتعاش.
وعندما يأتي الصيف يجب وضع العمل بعيدًا عن المنزل، استمتع مع عائلتك بمشاهدة أفلامكم المفضلة على شاشة التلفاز واترك اللابتوب مغلقّا.
وأخيرًا، من أهم النقاط التي يجب العناية بها هي الحمام، فليس هناك ما هو أفضل من أخذ حمام منعش في أيام الصيف الحارة، هناك أيضًا بعض الإضافات المميزة التي يمكنك الاستعانة بها مثل الشموع والزيوت الطبيعية والروائح العطرية وملح الاستحمام الذي يساعد على استرخاء العضلات وتخليصها من الإجهاد المستمر.