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كيف تقضي صيفًا ممتعًا داخل منزلك؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
Summer Sensation!, Dotcomgiftshop Dotcomgiftshop KitchenCutlery, crockery & glassware
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لا يستطيع الجميع قضاء عطلة الصيف بالكامل في المدن الساحلية بسبب الانشغالات الكثيرة، ولا يمكن أيضًا تحمّل جو الصيف الحار لفترة طويلة دون وجود متنفس جيد تستطيع من خلاله الاستمتاع بتلك الشهور الرائعة، ولذلك كان لا بد أن تقدم لكم هوميفاي حلولًا عملية تستطيعون بها تحويل منازلكم إلى أماكن رائعة لقضاء الصيف، أدوات بسيطة ونظرة أخرى للحياة في المنزل تستطيعون معها الاستمتاع بليالي الصيف الجميلة.

1- مظلة للحماية من الشمس

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana GardenGreenhouses & pavilions
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

من الأفضل استخدام المظلة أو البرجولا في منطقة تناول الطعام داخل الحديقة للحماية من أشعة الشمس الشديدة وفي نفس الوقت الاستمتاع بالهواء الخارجي من الجوانب.

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2- عناية خاصة بالحديقة

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

لا يمكن إنكار حقيقة ثابتة وهي قدرة النباتات على تنقية الجو وخلق هواء منعش ولطيف في ظل الحرارة الشديدة، بالإضافة إلى شكلها الرائع وقدرتها على منحك السلام الداخلي وبهجة الصيف، استمتع بجمال حديقتك وأضف إليها لمستك الخاصة في الديكورات وأماكن الجلوس وتناول الطعام ولن تريد الخروج منها بعد الآن! 

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3- اسمح للهواء والشمس بدخول المنزل

Finestre e scorrevoli a taglio termico - profili Schuco e Reynaers, quartieri luigi quartieri luigi Windows & doorsWindows
quartieri luigi

quartieri luigi
quartieri luigi
quartieri luigi

الستائر من أفضل الطرق للتأكد من حصولك على فائدة الشمس مع منع العوامل السلبية الأخرى مثل الحرارة أو الضوء الشديد، الستائر الموجودة في الصورة مثالية لتحويل غرفة المعيشة إلى مكان للاسترخاء في الفترات التي تزداد فيها الحرارة خارج المنزل ولا تستطيع الجلوس في الحديقة.

4- مطبخ خارجي لحفلات الشواء

outdoor kitchen, wood-fired oven wood-fired oven حديقة outdoor kitchen,BBQ
wood-fired oven

outdoor kitchen

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

كيف يمكن أن تكتمل ليالي الصيف الرائعة دون حفلات الشواء العائلية التي يملأها المرح والحب ورائحة الطعام الشهية؟! 

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5- صغير لكنه مثالي

Dakterras Utrecht Centrum, Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist Balconies, verandas & terracesFurniture
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist

Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist

ليس من الضروري وجود مطبخ متكامل لحفلات الشواء، حتى إن كان منزلك صغيرًا تستطيع شراء شواية كهربية متنقلة وصغيرة، ووضعها في البلكونة ولن تفتقد جو حفلات الباربيكيو والسهر في الهواء الطلق. 

6- إضاءة ساحرة ليلًا

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects حديقة
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

استخدام الإضاءة الجيدة مهم في الحديقة والفناء الخارجي لكي تستطيع الاستمتاع بفترات الليل مع رؤية واضحة وجيدة في جميع الأماكن، الوحدات الصغيرة الموزعة في أركان الحديقة إلى جانب كل جزء منها فكرة جيدة ولها شكل ديكوري جميل. 

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7- أطباق بألوان الصيف

Ceramic Flamenco Snack Bowls Dotcomgiftshop KitchenCutlery, crockery & glassware
Dotcomgiftshop

Ceramic Flamenco Snack Bowls

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

استبدل طاقمك القديم بطاقم أطباق جديد بألوان منعشة ومبهجة كالأزرق والبرتقالي والأحمر والأصفر، واستمتع بتناول الوجبات الخفيفة برفقة العائلة والأصدقاء في الحديقة. 

8- الاهتمام بالعصائر المنعشة

Kilner Drinking Jar Glasses Set Of 4 Clear 540ml NuCasa KitchenCutlery, crockery & glassware
NuCasa

Kilner Drinking Jar Glasses Set Of 4 Clear 540ml

NuCasa
NuCasa
NuCasa

لا تنسى أيضًا تجهيز العصائر الطازجة والمثلجة فلا غنى عنها في نهار أيام الصيف! 

9- لا بد من وجود شيزلونج!

Regatta Deckchair Hen and Hammock GardenFurniture
Hen and Hammock

Regatta Deckchair

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

لكي تستطيع الحصول على وقت للاسترخاء والنوم في الهواء المنعش وأشعة الشمس الخفيفة لا بد من امتلاك شيزلونج أو أكثر من أجل الرفقة، بالإضافة إلى أهميته الكبيرة عند الجلوس على المسبح.

10- مسبح أنيق

Villa South of France Exterior Charlotte Candillier Interiors مسبح
Charlotte Candillier Interiors

Villa South of France Exterior

Charlotte Candillier Interiors
Charlotte Candillier Interiors
Charlotte Candillier Interiors

هل يمكن أن تقضي صيفك دون الاستمتاع بالماء؟! حتى وإن منعتك الظروف من التواجد أمام البحر طوال شهر الصيف، المسبح حل كافي للاستمتاع بالمياه والتخلص من حر الصيف واستبداله بجو منعش وروح جميلة مع الأهل والأصدقاء، وإن لم يكن منزلك يحتوي على مسبح بالفعل يمكنك الاطلاع على هذا الكتاب لرؤية أفكار أخرى: صغيرة ولكنها رائعة: 6 مسابح صغيرة

11- جلسة سبا داخل منزلك!

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يمكنك تحويل جزء من الفناء الخارجي لعمل سبا رائع كالموجود في الصورة، السبا على عكس المسبح تستطيع الاستمتاع به طوال العام ولا يقتصر الاستمتاع به على فصل الصيف فقط، بالإضافة إلى أنه سيوفر عليك عناء الذهاب إلى المنتجعات الصحية فانت بالفعل تمتلك واحدًا في فناء منزلك! 

12- إن لم تمتلك حديقة البلكونة كافية!

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

حتى وإن لم تمتلك حديقة خاصة في منزلك، يمكنك تجهيز الشرفة بطريقة مثالية للاستمتاع بشهور الصيف فيها، النباتات تجدد الهواء، مع طاولة وكراسي، وأخيرًا السياج الموجود فكرة مثالية للوقاية من أشعة الشمس المباشرة على الشرفة. 

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13- جدد ديكور غرفة النوم

Upholstered headboard details Mille Couleurs London BedroomBeds & headboards upholstered panels,padded panels,headboard,wall upholstery
Mille Couleurs London

Upholstered headboard details

Mille Couleurs London
Mille Couleurs London
Mille Couleurs London

الصيف الممتع لا يقتصر على المساحة الخارجية فقط، بعض اللمسات البسيطة في ديكور الغرف الداخلية سيجدد كثيرًا من مزاجك العام، غرفة النوم مكان الحصول على الخصوصية حاول تجديدها بأشياء بسيطة ومنعشة تستقبل بها الصيف وتكسر بها حدة الملل الموجود طوال العام، الأزرق والأبيض ثنائي رائع سيذكرك دائمًا بالبحر والانتعاش. 

14- استخدم وسائل الترفيه في غرفة المعيشة

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

وعندما يأتي الصيف يجب وضع العمل بعيدًا عن المنزل، استمتع مع عائلتك بمشاهدة أفلامكم المفضلة على شاشة التلفاز واترك اللابتوب مغلقّا. 

15- الاهتمام بحوض الاستحمام

Private Residence, Azerbaijan, ÜberRaum Architects ÜberRaum Architects حمام
ÜberRaum Architects

Private Residence, Azerbaijan

ÜberRaum Architects
ÜberRaum Architects
ÜberRaum Architects

وأخيرًا، من أهم النقاط التي يجب العناية بها هي الحمام، فليس هناك ما هو أفضل من أخذ حمام منعش في أيام الصيف الحارة، هناك أيضًا بعض الإضافات المميزة التي يمكنك الاستعانة بها مثل الشموع والزيوت الطبيعية والروائح العطرية وملح الاستحمام الذي يساعد على استرخاء العضلات وتخليصها من الإجهاد المستمر. 

14 طريقة اقتصادية لإضافة بعض الفخامة لمنزلكم
هل لديكم مزيد من الأفكار تفعلونها في منازلكم للاستمتاع بالصيف؟ شاركونا بتعليقاتكم.. 

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