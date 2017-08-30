الخزائن العلوية للمطبخ ليست ضرورية لهذه الأسباب!

لا يوجد شك من أهمية خزائن المطبخ المستخدمة في أغراض التخزين المختلفة، ولكن الخزائن العلوية تأخذ مساحة رأسية كبيرة يمكن أن تستفيد بها بشكل أكبر في التهوية أو الديكور أو حتى تكبير المساحة، فلماذا لا تتخلص منها؟!
قد لا تكون هذه الخطوة محببة لكثير ممن يرتبطون بالأشياء ولا تشغلهم عيوبها، ولكن فكروا معي لحظة كيف سيكون حال مطبخكم إذا تخلصت من كل أو جزء من الخزائن العلوية واستبدلتها بأرفف بسيطة أو بعض الديكورات المميزة، هذا الكتاب سيفتح أمامك آفاق جديدة لتصميم المطبخ دون خزائن علوية..
قرر المصمم هنا أن يستغنى تمامًا عن الخزائن العلوية ويترك المنظر الرائع للبلاط على الجانبين يزين المطبخ ويعطي التصميم روحًا مشرقة ومختلفة، تتميز هذه الطريقة وخصوصًا عند استخدام البلاط الأبيض بإظهار المطبخ أكثر إضاءة وإشراقًا عندما يتسلل الضوء الطبيعي من النافذة ويسقط على البلاط على الجدران ثم ينعكس ويملأ المطبخ بإضاءة ساحرة.
إذا كنت من محبي ورق الجدران فلن تستطيع الاستمتاع بمنظر متكامل على الجدار في ظل وجود الخزائن العلوية، وهذه من الأسباب المهمة التي تجعل الكثيرين يستغنوا عنها في المطبخ، فأشكال وتصميمات ورق الحائط المختلفة والمبهجة والتي تلائم كافة الأذواق تستحق الاستغناء عن أي شيء يمنع العين من مشاهدة هذا الجمال.
تسليط الإضاءة باستخدام مصابيح كثيرة على الجدار تعزز من قدرتك على الطهي وتزيد من الضوء على سطح المطبخ وهو أمر مهم وضروري في المساحات الكبيرة التي يصعب فيها عمل توازن في الضوء حتى يصل لجميع أركان المطبخ بطريقة متساوية.
في هذا التصميم استخدم المصمم 5 شمعدانات (مصابيح) من النحاس مسلطة على سطح المطبخ وموضوعة بطريق متوازية وأنيقة صنعت وحدها ديكورًا مميزًا على الجدار.
ما رأيك أن تصنع من الجدار في مطبخك الصغير لوحة فنية من أشكال الطعام المختلفة المرسومة باستخدام الطباشير أو بأي طريقة أخرى؟! هنا نرى الجدار حول الباب عبارة عن سبورة كبيرة وعليها مختلف الأشكال من الأطعمة الشهية الفاتحة للشهية على الفور.
إذا كنت تريد مكان للتخزين وفي نفس الوقت تبتعد عن الفوضى، رف واحد على الجدار يكفيك لتحقيق المعادلة بنجاح، استخدام رف واحد لن يشعرك بحدوث فوضى أو كراكيب وفي نفس الوقت يمكنك استخدامه في التزيين والديكور أو مكان للتخزين في متناول يديك.
ضع كثيرًا من الأطباق والكؤوس عليه في شكل متراص وجيد وسيظهر في النهاية بطريقة مرتبة وأنيقة مهما كان عددها.
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النصيحة الأولى التي يعطيها خبير التصميم لمن يريدون توسعة المطبخ الخاص بهم هي إزالة الخزائن العلوية إن وُجدت، فبالطبع وجود مكان مغلق يشغل مساحة رأسية بعمق كبير سيؤثر على المساحة الكلية وشعورك بضيقها الشديد، يمكنك استبدال الخزائن العلوية في هذه الحالة بأرفف مفتوحة وطويلة تستطيع وضع ما تشاء عليها بطريقة منظمة، ما تريده أكثر في متناول يديك وما تستخدمه بشكل أقل يبعد قليلًا وهكذا.
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اذا خيروني بين أماكن تخزين إضافية والحصول على تهوية جيدة في المطبخ بالطبع سيكون اختياري هو تهوية جيدة، المطبخ يتحول إلى كارثة ومكان كئيب إذا لم يحتوي على نوافذ للتهوية والإضاءة ولن تستطيع تحمل قضاء وقت كبير فيه لطهي الطعام.
استخدم جدار واحد لفتح نافذة او اثنين في المطبخ تحصل منهما على تهوية وإضاءة جيدة تعيد الحياة إلى مطبخك، وفي نفس الوقت يمكنك استخدام باقي الجدران لوضع بعض الخزائن العلوية كما ترى في هذا التصميم.
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