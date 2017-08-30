الخزائن العلوية للمطبخ ليست ضرورية لهذه الأسباب!

لا يوجد شك من أهمية خزائن المطبخ المستخدمة في أغراض التخزين المختلفة، ولكن الخزائن العلوية تأخذ مساحة رأسية كبيرة يمكن أن تستفيد بها بشكل أكبر في التهوية أو الديكور أو حتى تكبير المساحة، فلماذا لا تتخلص منها؟!

قد لا تكون هذه الخطوة محببة لكثير ممن يرتبطون بالأشياء ولا تشغلهم عيوبها، ولكن فكروا معي لحظة كيف سيكون حال مطبخكم إذا تخلصت من كل أو جزء من الخزائن العلوية واستبدلتها بأرفف بسيطة أو بعض الديكورات المميزة، هذا الكتاب سيفتح أمامك آفاق جديدة لتصميم المطبخ دون خزائن علوية..