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الخزائن العلوية للمطبخ ليست ضرورية لهذه الأسباب!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Putmans Barn, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. مطبخ White
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لا يوجد شك من أهمية خزائن المطبخ المستخدمة في أغراض التخزين المختلفة، ولكن الخزائن العلوية تأخذ مساحة رأسية كبيرة يمكن أن تستفيد بها بشكل أكبر في التهوية أو الديكور أو حتى تكبير المساحة، فلماذا لا تتخلص منها؟! 

قد لا تكون هذه الخطوة محببة لكثير ممن يرتبطون بالأشياء ولا تشغلهم عيوبها، ولكن فكروا معي لحظة كيف سيكون حال مطبخكم إذا تخلصت من كل أو جزء من الخزائن العلوية واستبدلتها بأرفف بسيطة أو بعض الديكورات المميزة، هذا الكتاب سيفتح أمامك آفاق جديدة لتصميم المطبخ دون خزائن علوية..

1- الاستمتاع بمنظر البلاط

W10 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

W10 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

قرر المصمم هنا أن يستغنى تمامًا عن الخزائن العلوية ويترك المنظر الرائع للبلاط على الجانبين يزين المطبخ ويعطي التصميم روحًا مشرقة ومختلفة، تتميز هذه الطريقة وخصوصًا عند استخدام البلاط الأبيض بإظهار المطبخ أكثر إضاءة وإشراقًا عندما يتسلل الضوء الطبيعي من النافذة ويسقط على البلاط على الجدران ثم ينعكس ويملأ المطبخ بإضاءة ساحرة.

2- استخدام ورق الحائط

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

إذا كنت من محبي ورق الجدران فلن تستطيع الاستمتاع بمنظر متكامل على الجدار في ظل وجود الخزائن العلوية، وهذه من الأسباب المهمة التي تجعل الكثيرين يستغنوا عنها في المطبخ، فأشكال وتصميمات ورق الحائط المختلفة والمبهجة والتي تلائم كافة الأذواق تستحق الاستغناء عن أي شيء يمنع العين من مشاهدة هذا الجمال.

3- توفير إضاءة على الجدار

Justin Van Breda - Kitchen Justin Van Breda مطبخ
Justin Van Breda

Justin Van Breda – Kitchen

Justin Van Breda
Justin Van Breda
Justin Van Breda

تسليط الإضاءة باستخدام مصابيح كثيرة على الجدار تعزز من قدرتك على الطهي وتزيد من الضوء على سطح المطبخ وهو أمر مهم وضروري في المساحات الكبيرة التي يصعب فيها عمل توازن في الضوء حتى يصل لجميع أركان المطبخ بطريقة متساوية. 

في هذا التصميم استخدم المصمم 5 شمعدانات (مصابيح) من النحاس مسلطة على سطح المطبخ وموضوعة بطريق متوازية وأنيقة صنعت وحدها ديكورًا مميزًا على الجدار. 

4- لوحة فنية

Blackboard Pixers مطبخ wallpaper,wall mural,blackboard,chalk
Pixers

Blackboard

Pixers
Pixers
Pixers

ما رأيك أن تصنع من الجدار في مطبخك الصغير لوحة فنية من أشكال الطعام المختلفة المرسومة باستخدام الطباشير أو بأي طريقة أخرى؟! هنا نرى الجدار حول الباب عبارة عن سبورة كبيرة وعليها مختلف الأشكال من الأطعمة الشهية الفاتحة للشهية على الفور. 

5- استخدام الأرفف المفتوحة

Putmans Barn, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. مطبخ White
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Putmans Barn

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

إذا كنت تريد مكان للتخزين وفي نفس الوقت تبتعد عن الفوضى، رف واحد على الجدار يكفيك لتحقيق المعادلة بنجاح، استخدام رف واحد لن يشعرك بحدوث فوضى أو كراكيب وفي نفس الوقت يمكنك استخدامه في التزيين والديكور أو مكان للتخزين في متناول يديك. 

ضع كثيرًا من الأطباق والكؤوس عليه في شكل متراص وجيد وسيظهر في النهاية بطريقة مرتبة وأنيقة مهما كان عددها.

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6- توفير المساحة

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

النصيحة الأولى التي يعطيها خبير التصميم لمن يريدون توسعة المطبخ الخاص بهم هي إزالة الخزائن العلوية إن وُجدت، فبالطبع وجود مكان مغلق يشغل مساحة رأسية بعمق كبير سيؤثر على المساحة الكلية وشعورك بضيقها الشديد، يمكنك استبدال الخزائن العلوية في هذه الحالة بأرفف مفتوحة وطويلة تستطيع وضع ما تشاء عليها بطريقة منظمة، ما تريده أكثر في متناول يديك وما تستخدمه بشكل أقل يبعد قليلًا وهكذا.

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7- الحصول على تهوية جيدة

Cottage Kitchen By Luxmoore & Co Luxmoore & Co مطبخ
Luxmoore &amp; Co

Cottage Kitchen By Luxmoore & Co

Luxmoore & Co
Luxmoore &amp; Co
Luxmoore & Co

اذا خيروني بين أماكن تخزين إضافية والحصول على تهوية جيدة في المطبخ بالطبع سيكون اختياري هو تهوية جيدة، المطبخ يتحول إلى كارثة ومكان كئيب إذا لم يحتوي على نوافذ للتهوية والإضاءة ولن تستطيع تحمل قضاء وقت كبير فيه لطهي الطعام.

استخدم جدار واحد لفتح نافذة او اثنين في المطبخ تحصل منهما على تهوية وإضاءة جيدة تعيد الحياة إلى مطبخك، وفي نفس الوقت يمكنك استخدام باقي الجدران لوضع بعض الخزائن العلوية كما ترى في هذا التصميم.

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هل ستقررون يومًا لااستغناء عن الخزائن العلوية في مطبخكم؟

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