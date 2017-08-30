20 تصميم يثبت أن الأخضر من أجمل الألوان!

استخدام اللون الأخضر بطريقة صحيحة في الديكور والتصميم الداخلي ليس أمرًا سهلًا، بل يحتاج كثير من الدقة والحذر في اختيار الدرجات وطريقة استخدامها ومزجها مع الألوان الأخرى في نفس المساحة، في هذا الكتاب جمعنا لكم 20 صورة مختلفة لتصميمات استخدمت اللون الأخضر بدرجات متنوعة في تأثيث وديكورات المنازل، لنرى معًا كيف يمكن لهذا اللون الساحر تحويل منزلك إلى مساحة مريحة للعين وتدخل القلب مباشرةً.