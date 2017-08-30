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20 تصميم يثبت أن الأخضر من أجمل الألوان!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Belgravia House, Siobhan Loates Design Ltd Siobhan Loates Design Ltd
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استخدام اللون الأخضر بطريقة صحيحة في الديكور والتصميم الداخلي ليس أمرًا سهلًا، بل يحتاج كثير من الدقة والحذر في اختيار الدرجات وطريقة استخدامها ومزجها مع الألوان الأخرى في نفس المساحة، في هذا الكتاب جمعنا لكم 20 صورة مختلفة لتصميمات استخدمت اللون الأخضر بدرجات متنوعة في تأثيث وديكورات المنازل، لنرى معًا كيف يمكن لهذا اللون الساحر تحويل منزلك إلى مساحة مريحة للعين وتدخل القلب مباشرةً. 

1- يمكن أن يتحول الأخضر لموضة ألوان تصلح في تصميم عناصر مختلفة، لاحظوا المصابيح باللون الأخضر الكموني وجاذبيتها الشديدة فوق طاولة السفرة.

MR & MRS HARRISON'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS HARRISON'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

2- كابينة المطبخ باللون الأخضر الفاتح الزاهي يعطي للمطبخ روح من الطبيعة مختلفة عن الألوان المعتادة.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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3- الأخضر الفوسفوري أيضًا له جاذبية مع الألوان الجريئة، مقاعد السفرة الخشبية والأرفف على الجدار لها تأثير جميل مع بالتة الألوان الأخرى في الغرفة.

Kitchen, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors مطبخ
Crow&#39;s Nest Interiors

Kitchen, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

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4- خلفية المطبخ من البلاطات الخضراء الصغيرة بطريقة الموزاييك، والإضاءة الصفراء المسلطة عليها صنعت منها لوحة جميلة فوق سطح المطبخ.

Kitchen Architects Scotland Ltd مطبخ
Architects Scotland Ltd

Kitchen

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

5- ولا يقتصر استخدام اللون الأخضر على داخل المنزل، الأخضر من أفضل الألوان التي يمكن استخدامها في دهان الشبابيك والنوافذ الخارجية.

Familienprojekt Brehmstraße, Architekturbüro Klaus Zeller Architekturbüro Klaus Zeller شبابيك
Architekturbüro Klaus Zeller

Architekturbüro Klaus Zeller
Architekturbüro Klaus Zeller
Architekturbüro Klaus Zeller

6- وحتى إن كانت الجدران الخارجية لبعض غرف المنزل من الزجاج يمكنك استخدام الزجاج ذو اللمسة الخضراء وسترى شكلًا مميزًا للواجهة.

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك زجاج Green
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

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7- هل فكرت يومًا في تصميم باب المنزل ودهانه باللون الأخضر؟! يمكنك تجربة ذلك إن كنت تفضّل النمط الريفي في التصميم..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

8- استخدم اللون الأخضر الباهت مع الأبيض في ديكور غرفة النوم مع إضاءة جيدة ومميزة وستجد نتيجة مبهرة.

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Walls & flooringWall tattoos
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

9- خطوط جريئة على الجدران في غرفة المعيشة والسفرة، واستخدام الزجاج بنقوشات رائعة جعلته مميزًا للغاية مع الإضاءة الطبيعية.

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Walls & flooringWall tattoos
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

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10- استخدم اللون الأخضر في ديكور وبلاط الحمام على بعض البلاطات كهذا التصميم، ومرة أخرى الأخضر مع الأبيض يندمج بشكل ممتاز.

Details CAFElab studio Walls & flooringTiles
CAFElab studio

Details

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

11- لمسات رقيقة على الستائر والديكورات والوسادات الصغيرة في غرفة المعيشة، وهذه المرة نرى تناغم رائع بين الخشب والأخضر.

Dekorationsstoffe, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil HouseholdTextiles
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

12- هل هذا مسند سرير أم أنها حديقة عشبية؟! فكرة مميزة وجديدة كانت أساس ديكور الغرفة بالكامل.

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH Interior landscaping
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

13- أو يمكنك استخدام ورق الجدران بنقوشات ورسمات مميزة، هذا التصميم الهاديء والرقيق يشعرك بوجودك على غصن الشجرة مع العصافير المغردة، ركن هاديء ومميز للاسترخاء.

Morning Room Siobhan Loates Design Ltd
Siobhan Loates Design Ltd

Morning Room

Siobhan Loates Design Ltd
Siobhan Loates Design Ltd
Siobhan Loates Design Ltd

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14- قماش الكراسي المنقوش بدرجات مختلفة من اللون الأخضر يمكنك تطبيقه على أحد كراسي غرفة المعيشة وكسر الملل في الغرفة.

Art Deco Bentwood Palm Chair, Sketch Interiors Sketch Interiors Living roomSofas & armchairs
Sketch Interiors

Art Deco Bentwood Palm Chair

Sketch Interiors
Sketch Interiors
Sketch Interiors

15- هناك بعض العناصر الغير مستغلة كديكور في المنزل، يمكنك باستخدام علبة دهان واحدة تغيير شكل المنزل عن طريق دهان السلم الداخلي الذي له تأثير كبير على الديكور.

Techne, Fontanot Fontanot Corridor, hallway & stairsStairs
Fontanot

Techne

Fontanot
Fontanot
Fontanot

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16- لوحة فنية راقية من الزجاج المكسور بلون أخضر ودرجات مختلفة متناغمة معًا.

Green Jade Bathroom, Hong Kong ShellShock Designs حمام حجر Green Green,Jade,Stone,Tiles,Semi-Precious,Bathroom
ShellShock Designs

Green Jade Bathroom, Hong Kong

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

17- اللون الأخضر والنمط الريفي والكلاسيكي ينسجمان بطريقة ممتازة، استخدم الدهان في تجديد الأثاث القديم والاحتفاظ بشكله العتيق في نفس الوقت.

Mint Green Antique Glass Display Cabinet, The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture Living roomStorage
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Mint Green Antique Glass Display Cabinet

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

18- الرابط هنا بين الغرف في المساحة المفتوحة هو اللون الأخضر، جدار المطبخ والمصباح فوق غرفة السفرة والوسادات في غرفة المعيشة، عناصر بسيطة خلقت تناغم رائع.

IN THE PALM GROOVE Pixers Living roomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

IN THE PALM GROOVE

Pixers
Pixers
Pixers

19- مزيج الأخضر الداكن مع الأبيض في غرفة النوم لها تأثير ساحر على العين.

UNDER THE PALM LEAF Pixers BedroomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

UNDER THE PALM LEAF

Pixers
Pixers
Pixers

20- وأخيرًا، مع غرفة معيشة تحمل نمط كلاسيكي ورسمي مميز، مع ورق جدران تحمل حس فني راقي على الجدران.

STONE MAGIC Pixers Living roomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

STONE MAGIC

Pixers
Pixers
Pixers
12 استخدام رائع ومختلف لشرفة منزلك
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