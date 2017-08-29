10 تصميمات من الهند تليق بمنزل عربي أنيق

من منا لم يبحث في منازل البلدان الأخرى ليستمد إلهامه في تصميم منزله الجديد! ولكن كثيرًا ما نشعر بأن هذا التصميم وذاك الديكور لا يليق بأجوائنا العربية. اليوم في مقالنا من هوميفاي، نأخذكم في جولة بين 10 تصميمات ساحرة من الهند، تليق بمنازلنا العربية، دون التعارض مع هويتها، أو الشعور بعدم الراحة بسببها.
تتميز ديكورات المنازل الهندية بسحر لمسات الشرق، وإشراقة الألوان التي لا يخلوا منها أي منزل، أيًا كان نمط تصميمه، كما أن المنازل الهندية توظف الفواصل الديكورية لتقسيم المساحات، بطريقة أنيقة لا تقبل المنافسة. شاهدهم معنا واستمد إلهامك لتصميم منزلك!
تصميم هذا المدخل أنيق ووظيفي للغاية، حيث الخزانة المتعددة الوظائف، التي يمكن استخدام سطحها لترتيب بعض القطع الديكورية، ووضع المفاتيح والمحفظة لدى الوصول إلى المنزل، إضافة إلى الأدراج التي تسمح بتخزين الأحذية، فضلًا عن المقعد المدمج في الخزانة، لارتداء وخلع الأحذية بطريقة مُريحة.
السجاد الشرقي بألوانه وزخارفه، ووحدة الإضاءة المتدلية من السقف، يُضفيان سحر عربي على تلك الغرفة ذات الأثاث العصري. في الجانب الأيسر من الغرفة، نجد الطاولة الخشبية الصغيرة بطابعها العربي العتيق، وقد تزينت بالنباتات لإضفاء لمسة نابضة بالحياة.
رقي الأخشاب يسيطر على الأرضية والجدران، مع سقف معلق وأضواء خفية تصنع أجواء ساحرة، خاصة مع الضوء الطبيعي المتسلل من خلف الستائر الشفافة. بناء المقاعد الخشبية مع إضافة جلسات اسفنجية أصبح رائجًا وعصريًا. المنفذ في الجدار مع الإضاءة يصنع لمسة ديكورية رائعة. هذا التصميم يليق دون شك بمنزل عربي عصري راقي!
هل هناك ما هو أكثر انتعاشًا من الحصول على حديقة في غرفة نومك؟!
إذا كانت غرفة نومك تتمتع بشرفة كبيرة، فإليك هذا التصميم الرائع لتطبيقه والحصول على حديقة منعشة، حيث الجدران الحجرية، والكثير من قصاري الزرع، مع جدار زجاجي بالكامل يجعل غرفة النوم مطلة تمامًا على حديقتها. الأرضية الخشبية داخل الغرفة تتناسب مع الإطلالة الخضراء للحديقة، بينما تُضفي السجاد سحر شرقي يليق بمنزل عربي مميز وفريد.
اختيار ديكورات ركن التلفاز عادة ما يتسبب في حيرة مزعجة، ولكن في هوميفاي، يمكنك الاستعانة بأعمال الخبراء للحصول على إلهامك وتصميم ركن التلفاز الخاص بك بسهولة، كما في هذا التصميم من أحد المنازل الهندية، حيث الجدار الخشبي، مع إطار فضي لامع تزين بزخارف مفرغة أنيقة على جانبي شاشة التلفاز المسطحة. المنضدة الصغيرة أسفل التلفاز عملية للغاية، لترتيب ملحقات التشغيل الخاصة به.
ممرات المنزل أحد الأوراق الرابحة التي يمكن من خلالها الحصول على تصميم راقي وفاخر. في هذا التصميم نجد مزيج مُبهر بدءًا من الأرضية، والمقعد الخشبي البسيط الذي تزين بوسائد مكسوة بخامات فارهة، وحتى السقف، الذي تزين بخط من الثريات الكريستالية التي تقود الطريق بطول الممر، في لمسة براقة رائعة.
تصميم عصري لمطبخ نظيف ومرتب، اتخذ شكل حرف L، لاستغلال أكبر قدر من المساحة المتاحة، مع ترك مساحة من الفضاء للتحرك بأريحية. مزيج الأسود والأبيض والبيج، يصنع تناقضًا وتناغمًا بصريًا جذابًا. الأرفف المفتوحة والخزانات ذات الأبواب الشفافة، لمسات مميزة لكسر ملل الخزائن التقليدية.
عادة ما يُصبح أمر دمج المساحات مقلقًا ومحيرًا، بسبب اختيار الفاصل المناسب، وكثيرًا ما يلجأ البعض إلى استخدام الألوان أو اختلاف الأرضيات للفصل بين المساحات، ولكن في هذا النموذج الهندي الأنيق، استخدم فاصل ملموس ولكنه لا يتسبب في أي ضيق بصري أو زحام، حيث الجدار المتدرج من مجموعة مستطيلات بالأبيض والأسود، في نقيض بصري جذاب، بينما استخدمت تلك المستطيلات لترتيب قصاري الزرع بشكل رائع.
في هذه الغرفة من داخل أحد المنازل الهندية، يمكنك الحصول على إلهامك لاختيار ورق الجدران المناسب لمنزلك. مع الديكورات الخشبية الكلاسيكية، ذات الطابع العربي، ووالسجاد المتمم للأجواء، اختير ورق جدران مع عمق بصري، وقد تزين بالورود التي تلتقي في لونها مع الوسادة الصغيرة المزينة للأريكة، بينمى رسمت مصابيح بطابع عربي، يليق بشكل تام مع أثاث الغرفة.
البلاطات الملونة، أكثر من مثالية في حمام أنيق بطابع عربي ساحر، خاصة مع مثل هذا الحوض النحاسي، والأبريق المزين للمنفذ المضاء في الجدار. سحر هذا الحمام يكمن في اختيار كل قطعة بدقة، والتكامل بين الاكسسوارات والوحدات الأساسية، بالطبع الفضل الأول يعود إلى الألوان الدافئة والحيوية في الزخارف الملونة.
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