10 تصميمات من الهند تليق بمنزل عربي أنيق

من منا لم يبحث في منازل البلدان الأخرى ليستمد إلهامه في تصميم منزله الجديد! ولكن كثيرًا ما نشعر بأن هذا التصميم وذاك الديكور لا يليق بأجوائنا العربية. اليوم في مقالنا من هوميفاي، نأخذكم في جولة بين 10 تصميمات ساحرة من الهند، تليق بمنازلنا العربية، دون التعارض مع هويتها، أو الشعور بعدم الراحة بسببها.

تتميز ديكورات المنازل الهندية بسحر لمسات الشرق، وإشراقة الألوان التي لا يخلوا منها أي منزل، أيًا كان نمط تصميمه، كما أن المنازل الهندية توظف الفواصل الديكورية لتقسيم المساحات، بطريقة أنيقة لا تقبل المنافسة. شاهدهم معنا واستمد إلهامك لتصميم منزلك!